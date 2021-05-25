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BSS Электронный офис

СОБЫТИЯ

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25.05.2021 Р7-Офис запустил электронный офис для малого бизнеса 1
18.01.2019 IBS продала «Медиалогию» госбанку ВТБ 1
16.02.2018 Группа компаний BSS представила итоги 2017 года 1
21.08.2017 BSS обновила систему CORREQTS Corporate до версии 2.3.19 1
23.03.2017 В «Интернет-банке» «Русского Стандарта» теперь можно заказать официальные документы 1
01.02.2017 В 2017 году BSS сконцентрируется на реализации своей новой стратегии «Открытая платформа» 1
23.01.2017 BSS представила «Электронный офис»: новый продукт для систем ДБО юридических лиц 1
14.11.2016 BSS представила новый функционал и перспективы развития систем ДБО для юрлиц 1
08.11.2016 Станислав Шилов -

ДБО превращается из инструмента совершения платежных операций в электронный офис клиента

 1
18.11.2014 Сергей Хрупов - Работа с государственным заказчиком постоянно «тренирует» интегратора 1
22.05.2014 Softline построила «электронный офис» для Администрации республики Саха 1
19.04.2013 У российской Госдумы появился собственный AppStore 1
07.09.2012 «Неолант» разрабатывает электронный кабинет губернатора 1
24.11.2003 Электронный аккредитив - новый финансовый продукт "НИКойла" 1
17.10.2003 Электронный офис "НИКойла" начал предоставлять комплекс услуг по факторингу 1
04.12.2002 "НИКойл" и Sibtorg.ru реализуют совместный проект 1
01.04.2002 "Вымпелком" начал коммерческое предоставление услуг на основе технологии GPRS 1
07.03.2002 Beeinfo - новый продукт для абонентов сети "Би Лайн GSM" 1
29.01.2002 Специальное предлoжение для новых абонентов "Би+ GSM" 1
29.12.2001 Абоненты "Би+ GSM" получили новую услугу 1
20.04.1999 В Москве проходит конференция "Электронный офис-99" 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

BSS Электронный офис и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Банк Софт Системс - БСС 727 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1310 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 899 2
Microsoft Corporation 25655 2
9424 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9421 2
BSS-Security - БСС-Безопасность 20 2
Неолант - Neolant 43 1
Весть-Метатехнология 33 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 565 1
Softline - Develonica - Девелоника 165 1
Шалтай-Болтай - Анонимный интернационал - Хакерская группировка 14 1
М13 - М 13 9 1
ВымпелКом - МСС-Старт - Мобайл-Центр 18 1
Ростелеком 10797 1
Cisco Systems 5332 1
Intel Corporation 12750 1
IBM - International Business Machines Corp 9664 1
Softline - Софтлайн 3613 1
HP Inc. 5864 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 1
Oracle Corporation 7042 1
Xerox - The Haloid Company 1167 1
Telegram Group 2853 1
БАРС Груп 571 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1052 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1055 1
NtechLab - НтехЛаб 184 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 1
SafeTech - СэйфТек 123 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 230 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 641 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 118 1
LiveTex - ЛайвТекс 34 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 1
Cashoff LAB - Cashoff Laboratory - Кэшофф Лаб 14 1
Цифровые активы 164 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1599 1
SmartLabs - СмартЛабс 44 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8676 3
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 3
Tengri Bank - Тенгри Банк - PNB Казахстан банк - Punjab National Bank - Данабанк 4 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3114 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 613 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 223 2
Русский стандарт Банк 500 2
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 33 1
Великие Луки банк 1 1
Фора Банк 84 1
Киномир - Кодак-Киномир 12 1
Камкомбанк - Камский коммерческий банк 5 1
EY - Эрнст энд Янг 80 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
Балаково-Банк 2 1
Коммерческий Индо банк 4 1
Оргбанк МБО 5 1
ГПБ - Газпромбанк 1252 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
Visa International 1987 1
Ак Барс Банк 283 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 608 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
СДМ-Банк 71 1
Возрождение - Коммерческий банк 352 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 181 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 138 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 161 1
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 18 1
Центр-инвест КБ 63 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Кредит Европа банк 66 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3556 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3256 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 802 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3174 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 95 1
Администрация Ненецкого автономного округа - НИАЦ НАО КУ - Ненецкий информационно-аналитический центр Казённое учреждение Ненецкого АО 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13524 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3557 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5563 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 291 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5454 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3643 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 545 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1524 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2119 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 968 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 341 1
Администрация Владимира 3 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 22 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 126 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 3
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Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3112 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9212 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11627 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6106 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12667 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1128 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7541 2
BSS CORREQTS Corporate 49 6
Google Android 15109 4
Apple iOS 8515 4
SafeTech - SafeTouch 29 3
Apple - App Store 3073 3
BSS CORREQTS Retail 17 3
BSS BS-Client ДБО 126 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Apple iPad 3981 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3518 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6143 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1316 2
SafeTech - PayControl 49 2
BSS Business - BSS МБК - BSS Мобильный Бизнес Клиент 20 2
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 2
МТС Автосекретарь 68 1
BSS Сервер Нотификации 20 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 22 1
ВымпелКом - Билайн - Би Плюс 28 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 26 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 1
Google YouTube - Видеохостинг 2976 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7549 1
Linux OS 11353 1
Rakuten Viber 663 1
Microsoft Windows 16743 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2961 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5581 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 203 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1438 1
Apple iPhone 6 4861 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1306 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 176 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 314 1
НКТ - Р7-Офис 528 1
F6 - F6 Fraud Protection - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal - Ф.А.К.К.Т. Антифрод 47 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1504 1
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 245 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 378 1
Red Hat Linux 205 1
Кравченко Георгий 14 2
Михайлов Алексей 113 1
Рубанов Александр 17 1
Шилов Станислав 10 1
Панцырев Михаил 1 1
Резина Наталья 1 1
Шадаев Максут 1200 1
Делицын Леонид 137 1
Шилов Сергей 99 1
Карачинский Анатолий 96 1
Мацоцкий Сергей 179 1
Волков Александр 26 1
Будберг Александр 1 1
Абрамов Андрей 41 1
Платицын Андрей 6 1
Вяткин Дмитрий 8 1
Соловьев Юрий 32 1
Петрова Елена 20 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Тимакова Наталья 18 1
Григорьева Нина 4 1
Агафонова Наталия 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 163792 12
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8451 2
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Ирак - Республика 706 1
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RAEX - РАЭКС-Аналитика 53 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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