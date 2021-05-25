Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
BSS Электронный офис
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 22, упоминаний - 22
BSS Электронный офис и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 3
|Кравченко Георгий 14 2
|Михайлов Алексей 113 1
|Рубанов Александр 17 1
|Шилов Станислав 10 1
|Панцырев Михаил 1 1
|Резина Наталья 1 1
|Шадаев Максут 1200 1
|Делицын Леонид 137 1
|Шилов Сергей 99 1
|Карачинский Анатолий 96 1
|Мацоцкий Сергей 179 1
|Волков Александр 26 1
|Будберг Александр 1 1
|Абрамов Андрей 41 1
|Платицын Андрей 6 1
|Вяткин Дмитрий 8 1
|Соловьев Юрий 32 1
|Петрова Елена 20 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Тимакова Наталья 18 1
|Григорьева Нина 4 1
|Агафонова Наталия 41 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 1
|Ведомости 1420 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1126 1
|НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 292 1
|РАН - Российская академия наук 2090 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448883, в очереди разбора - 727338.
Создано именных указателей - 196080.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448883, в очереди разбора - 727338.
Создано именных указателей - 196080.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.