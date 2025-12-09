Получите все материалы CNews по ключевому слову
Цифровые активы
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Цифровые активы и организации, системы, технологии, персоны:
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 6
|Аксаков Анатолий 159 4
|Путин Владимир 3349 4
|Грищенков Александр 17 2
|Сорокоумов Александр 19 2
|Кирьянова Александра 155 2
|Меденцев Константин 100 2
|Воронин Павел 179 2
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 2
|Тараторин Александр 58 2
|Шинкарев Александр 33 2
|Истомин Константин 58 2
|Амалицкая Маргарита 31 2
|Чернышев Андрей 70 2
|Ерошкин Павел 35 2
|Canellos David - Канеллос Дэвид 6 2
|Хрусталев Максим 7 2
|Пузан Сергей 4 2
|Trump Melania - Трамп Мелания 3 2
|Колбин Евгений 80 2
|Делицын Леонид 133 2
|Дырмовский Дмитрий 142 2
|Круглов Константин 28 2
|Мацоцкий Сергей 178 2
|Натрусов Артем 312 2
|Шадаев Максут 1146 2
|Сотин Денис 216 2
|Усманов Алишер 304 2
|Кириченко Игорь 51 2
|Попов Анатолий 142 2
|Андрианов Павел 84 2
|Гимранов Ринат 125 2
|Галкин Николай 121 2
|Фокин Валерий 48 2
|Савельев Александр 41 1
|Попов Александр 53 1
|Рязанов Александр 21 1
|Петров Александр 19 1
|Быховский Александр 3 1
|Антонов Александр 77 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.