Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Цифровые активы


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


09.12.2025 Предприятие в Липецкой области получило дополнительную киберзащиту 1
08.12.2025 Эрмитаж, «Интеррос» и «Т-Инвестиции» представляют второй выпуск ЦФА для поддержки музейного искусства 1
30.10.2025 «Отраслевой Индекс кибербезопасности» F6: осенью в лидеры вышли транспорт и ТЭК 1
29.10.2025 Minervasoft: спрос на проекты менеджмента знаний вырос в два раза в 2025 году 1
28.10.2025 Крупнейшему майнеру России гасят свет. Компания Потанина предъявила ему счет на сотни миллионов вслед за структурами Дерипаски 1
30.09.2025 Импортонезависимый стек: совместимость Indeed PAM с Dynamic Directory 1
30.09.2025 Власти закрыли крупнейший в СНГ криптообменник 1
17.09.2025 «Сбер» и «Северсталь» оцифровали финансирование поставок 1
Как управление активами защитит бизнес компании 1
03.09.2025 Креативный бизнес на Дальнем Востоке получит доступ к цифровым инструментам для инвестиций 1
20.08.2025 Современные хакеры все чаще выбирают медиа как цель 1
15.08.2025 На платформе «Токеон» проходит размещение цифровых прав на премиальный алкоголь 1
04.07.2025 Positive Technologies и университет «Иннополис» открыли магистратуру по кибербезопасности 1
23.06.2025 «Лаборатория Касперского» обнаружила SparkKitty, кроссплатформенный троянец-шпион для iOS и Android 1
16.06.2025 Как построить объект вовремя и не превысить бюджет 1
04.06.2025 Сбербанк создал нового «сверхразработчика» софта 2
23.05.2025 В США арестован россиянин, которого называют хозяином крупнейшего в мире ботнета 1
07.05.2025 Сенаторы США собрались запретить Трампу и его семье зарабатывать на криптовалютах 1
24.04.2025 Исследование Positive Technologies: более половины российских компаний не знают, что есть в их ИТ-инфраструктуре 1
09.04.2025 В США закрыли подразделение по криптобезопасности, которое расследовало деятельность криптобиржи Binance 1
02.04.2025 «Лаборатория Касперского» приняла участие в новой операции Интерпола по борьбе с киберпреступностью в Африке 1
01.04.2025 «Нацпроектстрой» завершил размещение цифровых финансовых активов на платформе Сбербанка 2
27.03.2025 Появился российский аналог проекта Canarytokens от Xello 1
26.03.2025 Инвесторы смогут следить за портфелем цифровых активов в «Сбербанк Онлайн» 1
24.03.2025 «Нацпроектстрой» запустил «НПС Купон» — программу размещения цифровых финансовых активов на платформе Сбербанка 1
07.03.2025 Трамп создал стратегический резерв США из конфискованных криптомонет 1
19.02.2025 «Токеон» запускает программу правовой помощи инвесторам-физическим лицам в цифровые активы 1
06.02.2025 Исследование АФТ: обеспечение доверия клиентов, ИИ, меняющий финансовый рынок и фокус на новые риски – приоритеты 2025 года 1
04.02.2025 Новая вредоносная программа SparkCat с помощью нейросети крадёт данные на фото в iOS и Android-смартфонах 1
04.02.2025 «Касперский» обнаружил первый вирус, ворующий данные с фото в iPhone. Он умеет обчищать криптокошельки 1
22.01.2025 Трамп помиловал создателя знаменитого онлайн-магазина наркотиков, отбывающего пожизненное заключение 1
10.01.2025 Positive Technologies: какие технологии станут целью атак хакеров в 2025 году 1
26.12.2024 Инвесторы впервые могут приобрести ЦФА на топливо на платформе «Цифровые активы» Сбербанка 1
25.12.2024 «Лаборатории Касперского»: злоумышленники выманивают криптовалюту в комментариях под видео на YouTube 1
28.11.2024 В России на 39% увеличился спрос на блокчейн-юристов в 2024 году 1
14.11.2024 Brandquad представил новый инструмент для управления цифровыми активами 1
06.11.2024 «СберМобайл» вышел на рынок цифровой трансформации АПК 1
25.10.2024 RuTube нанял ИТ-студентов по итогам стажировки при поддержке Минобрнауки 1
24.10.2024 ГК «Солар»: более 40% компаний сохраняют активными учетные записи уволенных сотрудников 1
22.10.2024 JPMorgan ждет скорого восстановления крипторынка 1

Публикаций - 148, упоминаний - 166

Цифровые активы и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 11
Google LLC 12255 8
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 384 8
Meta Platforms - Facebook 4531 7
IBM - International Business Machines Corp 9551 7
МегаФон 9892 6
Yandex - Яндекс 8434 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 6
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 5
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 5
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 102 4
Ростелеком 10306 4
ИКС 392 4
VK - Mail.ru Group 3532 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 4
Apple Inc 12628 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 4
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 100 3
Irdeto Access B.V. 38 3
Digt - Цифровые технологии 14 3
Amazon Inc - Amazon.com 3132 3
Alibaba Group 450 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 636 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 964 3
GitHub 963 3
InfoWatch - Инфовотч 1088 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 3
Cisco Systems 5222 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 3
Acronis - Акронис 459 3
Nvidia Corp 3731 2
Comcast 224 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 336 2
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 26 2
Box inc - box.com - box.net 367 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 108 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 32
РЖД - Российские железные дороги 2001 5
ГПБ - Газпромбанк 1174 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 4
Альфа-Банк 1868 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 3
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 30 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 2
Арктика ООО 2 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 2
Digital Horizon - Диджитал Горизонт 10 2
Сбер - СберЛогистика 70 2
Superjob - Суперджоб 704 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 2
Газпром ПАО 1416 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 2
Лента - Сеть розничной торговли 2267 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 2
МКБ - Московский кредитный банк 618 2
Сургутнефтегаз - СНГ 278 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 199 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 268 2
Сургутский ГПЗ - Сургутский газоперерабатывающий завод 1 1
Фонд развития детско-юношеского футбола "Пас в Будущее" 1 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 3
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 2
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана 12 1
ЦБ Япония - Центральный банк Японии - Bank of Japan 2 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 18 1
Правительство Индии - Резервный банк Индии - RBI - Reserve Bank of India - Центральный банк Индии - Государственный банк Индии - SBI - State Bank of India 11 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 237 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 67 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
АЮР - Ассоциация юристов России 50 1
Free TON Community 6 1
OpenTitan - open source project for silicon root of trust (RoT) chips 2 1
OpenChain 1 1
Ассоциация менеджеров 99 1
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 8 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 102
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 74
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 46
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1724 40
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 22
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1586 21
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 17
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 15
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 605 15
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 14
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 14
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 10
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 10
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 9
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2412 9
Data monetization - Монетизация данных 1835 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 8
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 12
Google Android 14679 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 10
Apple iOS 8242 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 9
FreePik 1435 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 5
Apple - App Store 3008 5
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 267 4
Microsoft Office 3952 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 4
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 66 3
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 101 3
Google YouTube - Видеохостинг 2885 3
Сбер - SberX Экосистема 26 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 91 3
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1160 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 408 3
Microsoft Surface - Планшет 439 3
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 2
Acronis Data Protection Platform - Acronis Active Protection - Acronis Ransomware Protection 20 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 2
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 2
InfoWatch Data Discovery - InfoWatch Data Control - InfoWatch Data Explorer - InfoWatch Data Access Tracker - DCAP-система 10 2
UseTech - UseBus 30 2
Dell Looking Glass 22 2
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB Attack Surface Management 3 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 881 2
Nvidia Tesla GPU 187 2
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 147 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 166 2
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 103 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 236 2
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 33 2
XRP - Криптовалюта 15 2
Acronis True Image 96 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1211 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 6
Аксаков Анатолий 159 4
Путин Владимир 3349 4
Грищенков Александр 17 2
Сорокоумов Александр 19 2
Кирьянова Александра 155 2
Меденцев Константин 100 2
Воронин Павел 179 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 2
Тараторин Александр 58 2
Шинкарев Александр 33 2
Истомин Константин 58 2
Амалицкая Маргарита 31 2
Чернышев Андрей 70 2
Ерошкин Павел 35 2
Canellos David - Канеллос Дэвид 6 2
Хрусталев Максим 7 2
Пузан Сергей 4 2
Trump Melania - Трамп Мелания 3 2
Колбин Евгений 80 2
Делицын Леонид 133 2
Дырмовский Дмитрий 142 2
Круглов Константин 28 2
Мацоцкий Сергей 178 2
Натрусов Артем 312 2
Шадаев Максут 1146 2
Сотин Денис 216 2
Усманов Алишер 304 2
Кириченко Игорь 51 2
Попов Анатолий 142 2
Андрианов Павел 84 2
Гимранов Ринат 125 2
Галкин Николай 121 2
Фокин Валерий 48 2
Савельев Александр 41 1
Попов Александр 53 1
Рязанов Александр 21 1
Петров Александр 19 1
Быховский Александр 3 1
Антонов Александр 77 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 93
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 16
Европа 24634 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 6
Германия - Федеративная Республика 12936 6
Украина 7793 5
Индия - Bharat 5697 5
Канада 4985 4
Беларусь - Белоруссия 6023 4
Япония 13547 4
Азия - Азиатский регион 5748 4
Казахстан - Республика 5792 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 3
Израиль 2784 3
Франция - Французская Республика 7975 3
Испания - Королевство 3760 3
Узбекистан - Республика 1869 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 3
Египет - Арабская Республика 1045 3
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 379 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1668 2
Ближний Восток 3030 2
Европа Восточная 3121 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1410 2
США - Нью-Йорк 3151 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 2
Сингапур - Республика 1906 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 439 2
Норвегия - Королевство 1831 2
Грузия 1282 2
Африка - Африканский регион 3570 2
Нидерланды 3631 2
Бразилия - Федеративная Республика 2450 2
Армения - Республика 2368 2
Чехия - Чешская Республика 1333 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 61
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 37
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 35
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 222 25
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 20
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 20
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 19
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 12
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 7
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 5
Аудит - аудиторский услуги 3111 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 6
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 4
Известия ИД 704 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 3
Ведомости 1233 3
CoinDesk 4 2
Из рук в руки - irr.ru 70 2
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 2
Bloomberg 1417 2
Forbes - Форбс 910 2
Vc.ru - Виси.ру 39 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 73 1
MSNBC - телеканал 89 1
Банковское обозрение 5 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 1
РИА Новости 984 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 148 1
FT - Financial Times 1259 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
Fortune 210 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
The Verge - Издание 591 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 4
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 3
IDC - International Data Corporation 4943 3
Gartner - Гартнер 3608 2
CNews Инновация года - награда 133 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Fortune Global 100 142 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
IMS Research 31 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
НМГ - Медиалогия 34 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 1
Рустелеком ТК 304 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 68 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 108 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 13 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 70 1
University of Oxford - Said Business School 6 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 1
МГУ ВШБ - Высшая школа бизнеса 11 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 229 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
University of Oxford - Оксфордский университет 206 1
Level One - образовательный проект 12 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 84 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 4
CNews AWARDS - награда 549 3
Международный женский день - 8 марта 371 2
CNews FORUM Кейсы 280 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Microsoft Ignite 44 1
Red Dot Design Award 57 1
Building on Bitcoin 1 1
UK Finance Financial Innovation Awards 1 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще