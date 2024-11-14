Brandquad представил новый инструмент для управления цифровыми активами

Brandquad – разработчик экосистемы ИТ-продуктов для работы с данными о товарах создал отечественную DAM-систему Mediaquad, предназначенную для централизованного хранения, организации и управления цифровыми активами. Новая система с ИИ-функционалом позволяет изменить подход к работе с фото, изображениями, видео, аудио архивами и другим контентом с целью оптимизировать процессы в командах маркетинга, PR, e-commerce, ИТ и других самых разных сферах бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Brandquad.

Что такое DAM-система Mediaquad, и зачем она нужна

DAM-система (Digital Asset Management) – это инструмент для управления и работы с цифровыми активами – изображениями, видео, аудио, исходниками макетов, документами и другими файлами.

Mediaquad позволяет организовать большой поток файлов, ускорив их поиск, обработку, преобразование за счет удобного хранения и безопасного доступа к нужной информации как внутри компании, так и для партнеров или подрядчиков.

Mediaquad – DAM-система, разработанная в Brandquad. У компании уже есть DAM-решение для ecommerce-специалистов, которое является внутренним модулем PIM-системы и позволяет хранить медиаконтент для карточек товаров, которыми управляет PIM.

Новый продукт Mediaquad обладает расширенным функционалом с ИИ-инструментами, поэтому предполагает более широкое применение в различных сферах. DAM-система подходит не только для ecommerce, но и для других направлений бизнеса. Например, для коммуникационных, digital- или event-агентств, которым приходится работать с большим потоком медиафайлов для создания креативов или макетов. Также новый продукт находит свое применение в индустрии туризма и HORECA – для хранения контента об отелях, ресторанах, акциях, туристических местах и медиа мероприятий. Компании сферы недвижимости и строительства могут организовать фото, видео, чертежи и другие документы по проектам и объектам.

Илья Королев, управляющий портфелем ФРИИ: «Объемы мирового рынка цифрового контента ежегодно растут двузначными темпами – развивается и культура использования бизнесом DAM-систем, в Россию она пришла через «дочки» западных корпораций. Пока на отечественном рынке лишь наиболее прогрессивные компании считают медиа-контент активом, получая экономические преимущества от применения DAM-решений. При этом использовавшие до недавнего времени зарубежные продукты компании сейчас должны искать российские аналоги. В мире можно насчитать около десяти отличных DAM-систем. Портфельный стартап ФРИИ - Brandquad – предложил одно из редких отечественных решений, функционал которого сопоставим с западными. Не случайно одними из первых в России Mediaquad купили представительства европейских корпораций».

«Представьте, что все фото, видео, изображения, аудио и другие медиа в компании – это такие же активы, как и оборудование, недвижимость, технологии, команда, и другие ресурсы. Это ценный капитал, который нужно бережно хранить, преумножать и управлять им, чтобы также эффективно монетизировать – и не один раз. Mediaquad – это не просто файлообменник или фотобанк, который хранит файлы. Это надежное, умное и безопасное хранилище, разработанное российской ИТ-компанией с учетом особенностей рынка и нашего опыта работы с крупнейшими компаниями страны и глобальными брендами», – отметил CEO и основатель Brandquad Филипп Денисов.

Ключевые особенности функционала Mediaquad

Единое хранилище, чтобы загружать, сохранять, изменять, структурировать, быстро находить и делиться разнообразными медиафайлами в нужном формате. Командам, работающим с медиаконтентом больше не нужно часами искать разные файлы по множеству папок, дисков, чатам и другим перепискам.

Организация медиаконтента – настройка атрибутов, связанных файлов, коллекций, дает возможность создавать собственные структуры каталогов, применять ручное и автоматическое тегирование. Это помогает оптимизировать поиск и классификацию контента под разные бизнес-задачи.

Настройка визуальных и системных ограничений помогает прописать права на цифровые активы, дополнить их лицензиями и разрешениями, чтобы избежать штрафов за нелегальное использование.

ИИ-функционал – автоматическое тегирование, классификация файлов, подбор похожих изображений и определение людей на фото на основе собственной базы изображений помогает кратно ускорить поиск необходимых изображений и работу с ними.

Статусы файлов позволяют понимать, какую из версий макета или другого документа можно использовать, а какую нет.

Создание вариантов файлов с поддержкой пользовательских шаблонов дает возможность сделать произвольные версии от исходной, чтобы ускорить производство макетов изображений для соцсетей, сайтов, каталогов, баннеров и пр. При этом множество различных версий контента не занимает место в вашем хранилище.

Управлять доступами к файлам, папкам и коллекциям можно для разных пользователей и групп, тем самым разграничивая доступ к чувствительной информации.

Аналитика и отчетность использования контента помогает увидеть, как различные медиаактивы используются бизнесом и сделать выводы, какие опции для оптимизации работы и переиспользования можно ввести в практику компании.

Интеграция с другими системами по API предполагает возможность гибкого использования Mediaquad c существующими инструментами и приложениями компаний.