Денисов Филипп


УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 Лариса Юстус стала коммерческим директором Brandquad 1
14.11.2024 Brandquad представил новый инструмент для управления цифровыми активами 1
30.09.2021 Стартап Brandquad привлек финансирование от Skolkovo Ventures и BPI France для наращивания международного присутствия и открытия R&D центра во Франции 1
13.05.2020 Российский стартап Brandquad для управления данными о товарах успешно апробирован Минпромторгом 1
25.06.2019 Brandquad позволит клиентам создавать штрих-коды для своих продуктов 1
22.05.2019 Сервис Brandquad сократит время при заполнении информации о товарах на «Яндекс.маркете» 1
01.03.2019 Российский стартап по управлению данными о товарах привлек 187,5 миллионов рублей 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Денисов Филипп и организации, системы, технологии, персоны:

Brandquad - Бренд Квад 13 5
Yandex - Яндекс 7986 1
Meta Platforms - Facebook 4488 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1517 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1093 2
L’Oreal 57 1
Hasbro 40 1
Stada 26 1
Bayer AG - Байер 85 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 52 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 130 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 912 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 39 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3177 1
ФРИИ Акселератор 51 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3213 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 306 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4337 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54499 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69902 3
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 132 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2296 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25298 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12601 2
Стандартизация - Standardization 2201 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32669 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5736 1
GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 16 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5530 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4714 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4567 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1648 1
Data monetization - Монетизация данных 1748 1
Фотобанк - Photobank 188 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 325 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13101 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9833 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21605 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15994 1
DAM - Digital Asset Management - Системы управления цифровыми архивами 18 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1467 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5485 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6003 1
GS1 - GDSN - Global Data Synchronization Network 5 1
Brandquad - Mediaquad DAM-система 1 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 807 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
ByteDance - TikTok 295 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 480 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1072 1
Королев Илья 16 1
Митрошин Анатолий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 151825 6
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1111 2
Европа 24471 2
Ближний Восток 3005 1
Франция - Французская Республика 7930 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52862 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 433 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6346 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5331 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2451 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1840 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25187 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19661 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6722 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5252 1
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 20 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6128 1
Экономический эффект 1146 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4141 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6631 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 558 1
Markets&Markets Research 113 1
