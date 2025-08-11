Разделы

Brandquad Бренд Квад

Brandquad - Бренд Квад

УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 Лариса Юстус стала коммерческим директором Brandquad 1
14.11.2024 Brandquad представил новый инструмент для управления цифровыми активами 1
30.09.2021 Стартап Brandquad привлек финансирование от Skolkovo Ventures и BPI France для наращивания международного присутствия и открытия R&D центра во Франции 1
16.11.2020 «Магнит» запустил прием данных о товарах-новинках от поставщиков по API 1
13.05.2020 Российский стартап Brandquad для управления данными о товарах успешно апробирован Минпромторгом 1
25.06.2019 Brandquad позволит клиентам создавать штрих-коды для своих продуктов 2
22.05.2019 Сервис Brandquad сократит время при заполнении информации о товарах на «Яндекс.маркете» 1
01.03.2019 Российский стартап по управлению данными о товарах привлек 187,5 миллионов рублей 1
08.10.2018 Игроки рынка цифрового контента и ККТ займутся созданием Национального каталога 1
18.09.2018 Около семи тысяч участников рынка подключились к Национальному каталогу товаров 1
08.08.2018 Ведущие игроки рынка цифрового контента присоединились к Национальному каталогу 1
04.06.2018 ФРИИ впервые раскрыл стоимость своего портфеля 1
10.10.2017 «Ростелеком», ФРИИ и Фонд «Сколково» начинают набор технологических стартапов 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Brandquad и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 227 3
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 288 2
Stafory - Стафори 16 2
Yandex - Яндекс 7986 1
Эвотор - Evotor 200 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 238 1
Cinemood - МультиКубик 30 1
Элдис 5 1
Уралхим - АгроСигнал 8 1
UBIC Technologies 2 1
Flowwow - Флаувау 28 1
CloudContent 1 1
UNIM - United medicine 7 1
HoloGroup 6 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13547 1
Ростелеком 10071 1
Meta Platforms - Facebook 4488 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 177 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 151 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 1
Т8 НТЦ 101 1
DocsInBox - Доксинбокс 4 1
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 13 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1093 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 912 3
Stada 26 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1517 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 2
Bayer AG - Байер 85 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 172 1
Лента - Сеть розничной торговли 2197 1
TalkBank - ТолкФинанс 17 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 130 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 52 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 215 1
Hasbro 40 1
L’Oreal 57 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 90 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
Imperial Brands - Imperial Tobacco - Империал Тобакко 4 1
Ингосстрах СПАО 441 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 39 1
Enel Group 40 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 6
Роскачество - Российская система качества 40 3
ФРИИ Акселератор 51 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3213 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3177 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6158 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 30 3
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 3
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 306 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54499 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4567 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4337 4
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 132 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69902 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12601 3
Оцифровка - Digitization 4779 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2296 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15994 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 540 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16653 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25298 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6003 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5530 2
Маркировка - Marking 1160 2
Стандартизация - Standardization 2201 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1467 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4714 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5666 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11603 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5485 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5683 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13019 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13101 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7846 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22221 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1736 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1684 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17532 1
GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 16 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12576 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6460 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1276 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5736 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32669 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1110 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 298 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3864 1
DAM - Digital Asset Management - Системы управления цифровыми архивами 18 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21605 1
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 40 3
Кнопка жизни 21 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1072 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 480 1
Stafory - робот Вера 346 1
Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 10 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 807 1
ByteDance - TikTok 295 1
Ближе к Делу - Usedesk - Юздеск - Cистема учета и обработки заявок 4 1
Brandquad - Mediaquad DAM-система 1 1
GS1 - GDSN - Global Data Synchronization Network 5 1
Денисов Филипп 7 5
Кириллов Андрей 9 3
Митрошин Анатолий 3 1
Варламов Кирилл 40 1
Котов Андрей 1 1
Безруков Дмитрий 2 1
de Vries Hendrik Bernard - де Врис Хендрик Бернард 1 1
Курганский Максим 2 1
Айвазов Александр 31 1
Демидова Анастасия 6 1
Королев Илья 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 151825 10
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1111 2
Европа 24471 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44735 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18114 1
Россия - УФО - Свердловская область 1643 1
Ближний Восток 3005 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 433 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1788 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14331 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1577 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 931 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 848 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52862 1
Франция - Французская Республика 7930 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5331 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25187 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4141 3
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 558 2
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 819 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53506 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6346 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 625 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 251 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 48 1
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 20 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6128 1
Экономический эффект 1146 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6631 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 207 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 375 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3124 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19661 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10361 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49954 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1840 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5729 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2118 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1472 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2451 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2225 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4813 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5925 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 257 1
Зоология - наука о животных 2731 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 536 1
Пищевая промышленность - Какао 32 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5252 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6722 1
Markets&Markets Research 113 1
Фармзнание 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377117, в очереди разбора - 744742.
Создано именных указателей - 180307.
