Безруков Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


07.08.2025 Arenadata выпустила продукт ADQM Control для контроля и анализа состояния кластеров Arenadata QuickMarts 1
08.10.2018 Игроки рынка цифрового контента и ККТ займутся созданием Национального каталога 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Безруков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

CloudContent 1 1
Эвотор - Evotor 199 1
Brandquad - Бренд Квад 12 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 227 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1091 1
Роскачество - Российская система качества 40 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 30 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1465 1
Стандартизация - Standardization 2198 1
Маркировка - Marking 1158 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4565 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54432 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 539 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16644 1
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 40 1
Котов Андрей 1 1
Кириллов Андрей 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 151710 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 819 1
