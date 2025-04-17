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Индексная книга (каталог) CNews*
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DBA Digital Business Automation



17.04.2025 Postgres Professional обновила графическую платформу для СУБД Postgres Pro 1
06.12.2024 DBA стал реселлером продуктов «Базальт СПО» 1
25.10.2024 RuTube нанял ИТ-студентов по итогам стажировки при поддержке Минобрнауки 1
23.09.2024 Как Kubernetes помогает экономить бюджет и ускоряет процессы внутри организации 1
04.06.2024 Мониторинг, диагностика и управление базами данных в одном окне: как устроен Postgres Pro Enterprise Manager 1
10.04.2024 Виталий Германов возглавил департамент разработки и инфраструктурных проектов ЦЦТ «Борлас Эдит» 1
13.02.2024 Облегченная миграция с Oracle: как перейти на новую СУБД быстрее и проще 1
Вадим Яценко, Tantor Labs: Наша СУБД готова полноценно конкурировать с предложениями западных вендоров 1
22.06.2023 ГК Softline помогает клинике СибГМУ на пути к цифровой трансформации 1
31.01.2023 Как выбрать модель организации ИТ-инфраструктуры? Мнение экспертов 1
27.06.2022 Компания DBA стала официальным партнером Directum 1
19.05.2022 Softline внедрила в АО «СК Алтайкрайэнерго» геоинформационную систему сбора, хранения, анализа и графической визуализации данных 1
10.02.2022 Новинки Qtech: GEPON OLT серии QSW-9011-xxXB 1
01.02.2022 Dataline запустила сервис Managed Datasearch в облаке 1
20.01.2020 Удаленная работа 1
14.01.2019 Navicon объединил RPA, системы распознавания и чат-ботов в одном стеке продуктов 2
16.08.2018 Ларри Эллисон представил автономный сервис Oracle Autonomous Transaction Processing 1
09.02.2017 Oracle стала стратегическим партнером «Северстали» 1
14.12.2016 Как сделать данные более доступными для бизнеса и ускорить ERP-систему 1
17.10.2016 В «Ингосстрахе» провели анализ работы Microsoft SQL Server 1
04.07.2016 В Петербурге появилась региональная компания по поддержке PostgreSQL 1
13.04.2016 Абай Дюсенев назначен председателем правления казахстанских «Национальных информационных технологий» 1
31.03.2016 «Россия сегодня» мигрировала с Oracle на PostgreSQL 1
21.09.2015 Топ-менеджер «Акадо» назначен вице-президентом по стратегическому развитию «АМТ-Груп» 1
18.09.2014 Embarcadero выпустила новую версию набора инструментов для работы с базами данных 1
28.09.2012 SQL Server 2012: что гарантирует защиту данных? 1
09.07.2012 ИТ-директор «Сбербанка» раскрыл причины масштабного сбоя 1
16.06.2011 Профессионалы аутсорсинга бизнес-процессов обсудили перспективы развития рынка BPO в России 1
03.03.2011 Embarcadero выпустила PowerStudio for SQL Server: набор ПО для работы с базами данных 1
29.10.2010 IMAQLIQ протестировал оборудование ШПД на базе технологии GEPON на модельной сети технопарка ЦНИИС 1
16.09.2009 Сергей Канев: Есть шанс кардинально изменить отношение бизнеса к ИТ 1
06.10.2008 eBay сократит 10% сотрудников и купит Bill Me Later за $820 млн. 1
26.05.2008 Интернет-рынок Петербурга: разгорается маркетинговая война 1
06.11.2007 Сергей Канев: У ИТ-рынка России появились новые стимулы для роста 1
09.10.2007 1 ноября состоится Oracle TechForum 2007 1
20.06.2007 Ericsson наращивает мощности для предоставления услуг IPTV 1
21.02.2003 Рынок информационной безопасности вырастет благодаря вирусам 1
24.04.2001 Украинская компания DDM продана американцам 1
05.03.2001 "Родник Софт" представила на российском рынке радиомодемы от Dataradio 1
26.07.2000 Oracle открывает биржу знаний для разработчиков программного обеспечения 1

Публикаций - 42, упоминаний - 43

DBA и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6749 11
Microsoft Corporation 24781 4
8386 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 2
Цифра ГК 2456 2
Embarcadero 66 2
Softline - Софтлайн 2923 2
IBM - International Business Machines Corp 9463 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 412 2
Selectel - Селектел 401 2
Ростелеком - Связьинвест 1708 2
ДиБиЭй - Цифровая Адаптация Бизнеса - DBA - Digital Business Adaptation 4 2
Navicon - Навикон 294 1
ФОРС - Центр разработки 642 1
Kofax 55 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1805 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
Diasoft - Диасофт 914 1
Lenovo Motorola 3504 1
Sophos - SophosLabs 416 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 330 1
Элтел Нетворкс 57 1
Родник Софт 26 1
ВестКолл - WestCall 90 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 659 1
Ниеншанц 122 1
Ниеншанц Хоум 53 1
Ниеншанц Телеком 7 1
OpenText - Micro Focus - Novell 872 1
Анлим-ИТ 2 1
Broadcom - VMware - Greenplum 108 1
Инверсия - Инверсия НПФ 145 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 110 1
Qtech - Кьютэк 176 1
SAP SE 5317 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 2
Алтайкрайэнерго СК - сетевая компания 6 2
Visa International 1953 1
Ингосстрах СПАО 426 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Russia Partners - Раша Партнерс 26 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Родник 87 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7503 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 726 1
Лента - Сеть розничной торговли 2124 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 809 1
Почта России ПАО 2146 1
Северсталь - Олкон - Оленегорский ГОК - Оленегорский горно-обогатительный комбинат 4 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 47 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 38 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1081 1
eBay Inc 1622 1
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод 24 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 1
Северсталь - Карельский окатыш 10 1
Русская Энергия ГК - Воркутауголь - Северная звезда - Северная алмазная компания 12 1
РЖД - Российские железные дороги 1933 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Газпром нефть 633 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 882 1
Intercomp Global Services 5 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5543 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3189 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1375 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1150 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11924 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4598 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1401 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1546 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 562 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3022 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 214 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2944 1
Федеральное казначейство России 1800 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11623 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30283 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21622 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24580 10
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 8
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25812 8
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Linux OS 10152 2
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Navicon DBA - Navicon Digital Business Automation 1 1
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Gen Digital - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 82 1
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Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 286 1
Qtech QSW - серия коммутаторов 12 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - SQL Slammer - Sapphire - Вредоносное ПО - сетевой червь 44 1
Pervasive - Btrieve СУБД 25 1
IBM DB2 372 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 351 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 480 1
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UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
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Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 79 1
IBM PowerVM - IBM Power Hypervisor 17 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2995 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 164 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 290 1
OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 51 1
Канев Сергей 11 2
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Бартунов Олег 48 1
Петров Дмитрий 62 1
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Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 1
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Табачук Алина 6 1
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Swindell Michael - Свинделл Майкл 25 1
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Яценко Виктор 21 1
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Македонский Сергей 47 1
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Седов Дмитрий 2 1
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Жуков Олег 24 1
Маньковский Андрэ 9 1
Толкачева Екатерина 43 1
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Россия - РФ - Российская федерация 147486 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52441 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17697 2
Южная Корея - Республика 6707 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1317 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14261 2
Европа 21876 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2481 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1203 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2904 1
Ирак - Республика 698 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 111 1
Германия - Федеративная Республика 12754 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2795 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2497 1
Казахстан - Республика 5612 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14216 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1930 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 615 1
Швеция - Королевство 3639 1
Украина 7652 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 837 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13387 1
Канада 4910 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3128 1
США - Калифорния 4637 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 861 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2016 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 107 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 113 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1393 1
Россия - ПФО - Самарская область 1358 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 92 1
Украина - Киев 1129 1
Ближний Восток 2970 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 84 1
Дания - Королевство 1304 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5121 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 940 2
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ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 763 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7607 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5877 1
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