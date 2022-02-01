Dataline запустила сервис Managed Datasearch в облаке

Dataline расширила линейку сервисов DBaaS, дополнив предложение распределенной системой полнотекстового поиска, обработки и анализа данных на базе Open Distro for Elasticsearch в формате управляемого облачного сервиса.

С сервисом Managed Datasearch компании получают готовый к работе и настроенный под задачи бизнеса кластер в облаке Dataline. Решение позволяет хранить, индексировать и анализировать большие объемы неструктурированных данных в режиме реального времени. В системе можно организовать базы данных для текстовой информации, которую генерирует организация, например, в CRM-системе и на сайте. С помощью Datasearch бизнес может работать с логами информационных систем и анализировать корреляции. Для извлечения бизнес-пользы из данных в сервисе реализован полнотекстовый поиск по всей имеющейся информации с функциями структурирования и анализа.

С новым сервисом от Dataline бизнес получает настроенный кластер для работы с данными в комплексе с виртуальными ресурсами в облаке на базе сети дата-центров уровня надежности Tier III. Провайдер также обеспечивает администрирование сервиса, техническую поддержку 24 на 7 и гарантирует доступность решения по SLA 99,98%.

«Извлечение пользы из данных — одна из основных задач любой современной компании. Для нашего нового сервиса мы взяли за основу систему Open Distro for ElasticSearch, зарекомендовавшую себя как эффективное решение в этой области. Мы предлагаем клиентам проверенный облачный сервис в комплексе с поддержкой и администрированием от наших специалистов», — отметил Ильгизар Ахметшин, ведущий инженер DBA компании Dataline.