Глава и сооснователь Dropbox ушел в отставку после 19 лет в должности. Его обвинили в захвате власти

Сооснователь Dropbox покидает должность CEO

Сооснователь облачного сервиса Dropbox Дрю Хьюстон (Drew Houston) покинет пост генерального директора (CEO), на котором топ-менеджер и предприниматель пребывал последние 19 лет.

По сообщению Reuters, на протяжении переходного периода руководить Dropbox совместно с Хьюстоном будет Ашраф Алькарми (Ashraf Alkarmi) в должности второго гендиректора. Последний в конечном итоге возглавит компанию единолично. Хьюстон же станет председателем совета директоров Dropbox с исполнительными полномочиями.

До повышения Алькарми занимал должность генерального менеджера и нес ответственность за развитие всех основных продуктов Dropbox, включая сервисы обмена файлами, цифровой подписи Sign, а также цифрового документооборота и аналитики данных DocSend. В прошлом он также занимал ведущие позиции в технологических компаниях, таких как Amazon и Vimeo.

Кроме того, Dropbox анонсировал пополнение руководящего состава за счет Майка Торреса (Mike Torres), который займет должность директора по продукту (CPO), начиная с 7 июля 2026 г. Ранее он работал в Amazon и Google, где отвечал за значимые продукты, нацеленные на потребительский рынок, в частности, браузер Google Chrome и портативные устройства Kindle.

Annie Spratt / Unsplash.com Сооснователь Dropbox покидает должность CEO

Со сменой гендиректора, вероятно, изменятся и приоритеты в развитии Dropbox, во всяком случае, на это намекает новоиспеченный второй CEO компании.

«Искусственный интеллект меняет представление о возможностях, и наши клиенты увидят совершенно другой Dropbox – более быстрый, умный и созданный с учетом их реальных потребностей», – приводит слова Алькарми Reuters.

На фоне анонса Dropbox о перестановках в руководстве акции компании упали почти на 2%.

Давление со стороны инвестора-активиста

В последние годы Dropbox испытывает сложности с адаптацией к новым условиям рынка и давлением со стороны ИТ-гигантов вроде Microsoft и Google. Последние успешно продвигают сервисы облачного хранения в рамках пакетных предложений и имеют возможность диктовать рынку своих условия. Dropbox такой возможностью не располагает.

Пытаясь угнаться за трендами, Dropbox пытается внедрять инструменты искусственного интеллекта в свои сервисы. Так, к примеру, сейчас компания развивает Dropbox Dash – ИИ-помощник для поиска информации через единую поисковую строку во всех подключенных к нему приложения. Dash интегрируется, к примеру, со Slack, Microsoft 365, Google Workspace и Jira.

Ответственность за адаптацию бизнеса Dropbox к новым реалиям и относительно слабые финансовые показатели отдельные критики возлагают непосредственно на Дрю Хьюстона. Так, хедж-фонд Half Moon Capital, владеющий миноритарной долей в Dropbox, ранее указывал на проблемы в подходе к ценообразованию, выбранном руководством компании и отсутствием у акционеров возможности на него повлиять.

Проблема, по мнению инвестора, заключается в том, что Хьюстон имеет возможность единолично принимать управленческие решения за счет двухклассовой системы акций, принятой в Dropbox. По данным Reuters, в его распоряжении находится 77% голосующих ценных бумаг, среди которых акции класса B, дающие в 10 раз больше голосов, чем обыкновенные акции класса A.

Поэтому в марте 2025 г. Half Moon Capital призвала к ликвидации этой системы. На нынешний анонс о снятии Хьюстоном с себя полномочий в хедж-фонде отреагировали позитивно.

Данный шаг дает Dropbox возможность «изменить приоритеты развития на этом быстро развивающемся рынке хранения данных в облаке», отметил сказал Брэндон Карновале (Brandon Carnovale), представляющий Half Moon Capital.

В августе 2023 г. Dropbox пошел на непопулярные меры, ограничив 15 ТБ размер «безлимитного» хранилища данных, доступного пользователям платного тарифного плана Advanced.

Финансовые и операционные результаты

По итогам I квартала 2026 г. Dropbox продемонстрировал устойчивые финансовые показатели, которые превзошли ожидания аналитиков. Согласно финансовому отчету, опубликованному компанией, ее выручка выросла на 0,8% к аналогичному периоду 2025 г. до $629,5 млн.

Показатель валовой рентабельности по GAAP уменьшился до 79,7% с 81,3%. Чистая прибыль по GAAP компании в отчетном периоде составила $114,5 млн, тогда как годом ранее этот показатель находился на уровне $150,3 млн. Прибыль на одну обыкновенную акцию составила $0,76, что выше прогнозов рынка на $0,03-0,06.

Численность платящих пользователей сервисов Dropbox в I квартале 2026 г. сократилась до 18,09 млн с 18,16 млн человек в I квартале 2025 г. Зато увеличился средний доход (ARPU) на одного такого пользователя: со $139,26 в I квартале 2025 г. до $141,18 по итогам января-марта 2026 г.

Котировки акций компании с начала 2026 г. упали более чем на 4%.

В конце октября 2024 г. Dropbox объявил о сокращении штата на 20%. По его итогам работу потеряли 528 человек. Необходимость меры Хьюстон тогда объяснил оптимизацией затрат и упрощением структуры команды.