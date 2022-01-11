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S&P Global 451 Group Uptime Institute Tier Tier Certification of Constructed Facility Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов

S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов

Обзор «Tier» на Market.CNews

11.01.2022 Дата-центр Nord-5 прошел сертификацию Uptime Institute Tier III: Design Documents
06.12.2021 Хостинг-провайдер HOSTKEY разместит серверы клиентов в российском Tier IV и нидерландском Tier III дата-центрах
05.10.2021 «Ростелеком-ЦОД» открыла новый дата-центр Tier III в Москве
03.09.2021 Schneider Electric и Key Point подписали соглашение о сотрудничестве
28.04.2021 Как проверить надежность облачного провайдера: смотрим на ISO 27001, PCI DSS 3.2 и Tier
25.01.2021 «Ростелеком-ЦОД» запустил в Новосибирске дата-центр на 300 стоек
27.11.2020 Softline подтвердила доступность облачных сервисов на уровне 99,982%
17.11.2020 «Ростелеком-ЦОД» запустил дата-центр Tier III на 600 стоек в Москве
05.11.2020 DataPro построила первый ЦОД Tier IV в Восточной Европе
03.08.2020 МТС повысила надежность дата-центра «Авантаж» при помощи интернета вещей
30.07.2020 МТС повысила надежность дата-центра «Авантаж» при помощи интернета вещей
29.07.2020 «Ростелеком-ЦОД» начал строительство московского дата-центра уровня Tier IV на 2000 стоек
09.07.2020 DataSpace успешно прошла сертификацию Tier III от Uptime Institute
04.06.2020 ЦОД компании «Крок» сертифицирован Uptime Institute
06.02.2020 Дата-центр IXcellerate Moscow Two получил сертификат Tier III от Uptime Institute
14.11.2019 Выбираем ЦОД под Colocation: сколько стоит безопасность и нужно ли за нее переплачивать
12.11.2019 Tier Standard: уровни надежности ЦОД и их различия
18.06.2019 Банк Зенит перенес всю централизованную инфраструктуру в ЦОД «Компрессор» сети дата-центров КРОК
20.03.2019 В Петербурге появился первый дата-центр с сертификатом Tier III
04.12.2018 Schneider Electric расширил портфель систем питания высокой заводской готовности
11.10.2018 Сбербанку переданы сертификаты безопасности ЦОД «Сколково»
12.09.2018 Надежность дата-центра IXcellerate подтверждена независимым аудитом
28.08.2018 «Нордеа банк» обеспечил бесперебойную работу банковских систем на базе ЦОД КРОК
19.02.2018 Avon перенесла данные в российские ЦОД «КРОК»
23.08.2017 iKS-Consulting представила рейтинг «Основные показатели развития рынка коммерческих дата-центров в 2016 г.»
04.07.2017 «Ланит» спроектировала первый в Санкт-Петербурге ЦОД уровня Tier III Uptime
05.06.2017 DataLine запустила третью очередь дата-центра Nord-4
22.12.2016 «Юнистрим» повысил надежность своей инфосистемы с помощью облака «Крок»
12.10.2016 Коммерческий ЦОД «Авантаж» получил сертификат Tier III Uptime Institute
04.07.2016 Дата-центр «Акадо Телеком» получил сертификат Tier III
25.04.2016 Россияне построили в Белоруссии ЦОД для электронного правительства
19.01.2016 Дата-центр «М1» Stack Group получил сертификат Tier III Uptime Institute
18.12.2015 Алексей Солдатов - Российским ЦОДам нужен отечественный стандарт
09.11.2015 ЦОД DataPro Moscow 1 прошёл сертификацию Uptime Institute по уровню отказоустойчивости Tier III в категории Constructed Facility
28.07.2015 «Ай-Теко» завершила сертификацию проектной документации ЦОД «ГДЦ Энерджи Групп» в Uptime Institute
02.03.2015 DataLine запустила первую очередь дата-центра Nord 4
31.10.2014 Ярославскому техническому центру «ВымпелКома» присвоен уровень надёжности Tier III
05.09.2014 В России появился самый надежный коммерческий ЦОД
20.08.2014 ЦОД DataPro Moscow One получил сертификат Uptime Institute уровня Tier III в категории Design
13.05.2014 На базе DataSpace запущена новая облачная площадка компании «ИТ-Град»

Публикаций - 740, упоминаний - 1051

S&P Global упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Uptime Institute 185 142
VMware 2025 105
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 61
Microsoft Corporation 22497 58
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 260 57
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 55
Крок - Croc 1616 44
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 40
IBM - International Business Machines Corp 8941 40
Айтеко - iTeco 915 39
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 39
Cloud4Y 200 33
Softline - Софтлайн 1870 32
HP Inc. 5313 32
Cisco Systems 4720 32
Oracle Corporation 6035 31
SAP SE 4595 31
DataPro - ДатаПро 67 30
6072 29
Авантаж 62 28
Huawei 3222 28
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 85 27
DataSpace - ДатаСпейс Партнерс 46 24
Schneider Electric 493 23
IXcellerate - Икселерейт 77 22
NetApp - Network Appliance 613 21
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 109 21
Dell EMC 4736 20
Т1 Сервионика - Servionica 165 20
G-Core Labs 72 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 19
Selectel - Селектел 160 18
Amazon Inc - Amazon.com 2650 18
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 17
Linxdatacenter - Связь ВСД 109 17
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 561 16
EA - Electronic Arts 1270 15
Stack Group - Стек Групп 126 15
Veeam Software 282 14
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 68 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 45
Visa International 1809 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 10
ВТБ - ВТБ24 658 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 10
Открытие ФК 2713 9
Аэрофлот - Aeroflot 648 8
Роснефть НК 434 8
Точка 1820 7
Гознак СПБФ - Санкт-Петербургская бумажная фабрика 10 7
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 7
ППФ - Пермская печатная фабрика 19 6
Альфа-Банк 1476 6
ПСБ - Промсвязьбанк 682 6
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 117 6
КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 10 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 6
Газпром нефть 439 5
Гознак МПФ - Московская печатная фабрика 8 5
Ростех - Вертолеты России 149 5
Nestle - Нестле 100 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 5
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
X5 Group 709 4
Nordea - Нордеа Банк 77 4
Газпром ПАО 1008 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 4
JCB International 136 4
American Express - Amex 309 4
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 97 4
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 7 4
Segezha Group - Сегежа Групп 96 4
KDL - Клинико-диагностические лаборатории 14 3
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 69 3
ГПБ - Газпромбанк 842 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 180 3
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 32 3
Castorama - Касторама 19 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 74 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 57
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 10
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 7
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 6
Гознак - Московский монетный двор 12 6
Гознак - Московская типография 11 6
Гознак - Научно-исследовательский институт 11 6
Федеральное казначейство России 1345 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 5
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 4
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 4
Президент Российской Федерации 3770 4
Таможня - Таможенная служба 421 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
Правительство Москвы 1640 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 2
ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 35 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 2
Правительство Казахстана 78 2
TIA - Telecommunications Industry Association 70 20
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 4
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 7 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 32 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 19 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 598
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 352
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 269
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 199
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 194
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 154
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 99
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 93
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1246 90
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 82
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 80
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 80
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 72
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 71
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 71
Отказоустойчивость - свойство технической системы 1145 68
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 2062 65
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PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 753 55
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 18
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CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 241 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 15
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 15
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1227 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 13
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 12
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 12
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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