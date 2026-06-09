S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов

Дата-центр DataSpace подтвердил соответствие уровню TiER III Operational Sustainability Gold DataSpace объявила об успешном прохождении очередного планового независимого аудита Uptime Institute и получении сертификата Tier III Operational Sustainability Gold. Это уже пятый с 2014 г. сертификат высшего уровня “Gold”, подтверждающий зрелость и соответствие управления дата-центром строгим общемировым требования

«Рег.облако» и ispmanager запустили бесплатный облачный сервер для миграции с виртуального хостинга Облачный и Bare metal-провайдер «Рег.облако» и разработчик популярной панели управления ispmanager объявили о запуске Free Tier (бесплатный уровень доступа) для перехода с классического хостинга на облачную инфраструктуру. Запуск состоялся в рамках нового этапа программы Free Tier полнофункционального облака

«Рег.облако» объявляет о запуске Free Tier полнофункционального облака с бесшовным переходом в основную инфраструктуру «Рег.облако», облачный и Bare metal провайдер, объявил о запуске программы Free Tier (бесплатный уровень доступа), предназначенной для легкого входа бизнеса в облачные технологии без вложений. Первым продуктом в рамках программы стал базовый бесплатный облачный сервер с ли

ЦОД «Научный центр «Большая цифра – Один» получил статус Tier IV Certification of Design Documents бъявило о получении центром обработки данных «Научный центр «Большая цифра – Один» (Москва) статуса Tier IV Certification of Design Documents (TCDD) от организации Uptime Institute — высшей кат

Ferrum IT Group оснастила ЦОД уровня Tier 3 оборудованием Qtech нда Qtech для построения центра обработки данных (ЦОД). Проект реализован для ЦОД уровня надежности Tier 3, что предъявляет повышенные требования к отказоустойчивости и производительности сетев

Казахстан и China Mobile договорились о создании дата-центра Tier IV в Астане никационным гигантом China Mobile. Проект предусматривает строительство в Астане дата-центра уровня Tier IV — первого в Казахстане, соответствующего высшему стандарту надежности по классификаци

VK Tech открывает доступ к сервису Bare Metal в дата-центрах Tier IV ть масштабируемую и отказоустойчивую инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители VK. Серверы Bare Metal находятся в ЦОДах Московского региона, которые соответствуют высшему уровню надежности Tier IV, требованиям 152‑ФЗ, стандартам ISO и PCI DSS. Пользователи смогут безопасно обрабатывать персональные и банковские данные. В сервисе Bare Metal будет доступна конфигурация с новым поко

ITGlobal.com открыл вторую облачную площадку в Казахстане на базе дата-центра Sairam TIER III ITGlobal.com открыл вторую облачную площадку в Казахстане на базе единственного сертифицированного TIER III ЦОДа в Алматы. Вычислительные мощности необходимы для развертывания публичных, частн

Анна Решетова, «Новые Технологии»: C нашими кондиционерами можно построить ЦОД уровня Tier 4 ные стойки. Продукцию «Лемминг» можно безбоязненно использовать в строительстве дата-центров уровня Tier 4 с самыми высокими параметрами отказоустойчивости. CNews: Какие виды чиллеров можно зак

«Росэлектроника» впервые представляет базовые станции для DMR сетей нового поколения лично зарекомендовало себя, обеспечивая надежную устойчивую связь. Линейка устройств DMR Tier II+ и Tier III позволит формировать надежный контур связи на объектах в максимально сжатые сроки. М

В России построен первый коммерческий дата-центр Tier IV занималась группа компаний «Монарх». ЦОД, получивший название «Москва-2», сертифицирован с уровнем Tier IV Constructed Facility — самым высоким уровнем международного отраслевого стандарта над

Sitronics Group получила сертификат надежности модульных ЦОДов уровня Tier III от Uptime Institute ародном отраслевом центре Uptime Institute и получила сертификат, подтверждающий уровень надежности TIER III. Такой статус получают дата-центры, имеющие бескомпромиссный уровень резервирования

Антон Степаненко - Антон Степаненко: Если бы на рынке был ЦОД стандарта Tier V, то Ozon выбрал бы его выбирали ЦОД-партнера? Антон Степаненко: Нам было важно, чтобы дата-центр соответствовал стандартам Tier III/Tier IV хотя бы на уровне дизайна. Следующим требованием было наличие стоек на 10 кВ

«Росэнергоатом» запустит дата-центр уровня Tier IV ила о планах по запуску коммерческого центра обработки данных (ЦОД) «Москва-2» с уровнем надежности Tier IV. Его ввод в коммерческую эксплуатацию намечен на I квартал 2024 г. В Южном администра

Дата-центр Nubes Alto получил сертификаты Tier III и PCI DSS убес», получил два значимых сертификата — сертификат соответствия стандарту Uptime Institute уровня Tier III Design Documents и сертификат стандарта безопасности платежных карт PCI DSS 4.0. Сер

На Дальнем Востоке запустили первый дата-центр уровня Tier III ес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») совместно с Key Point запускает центр обработки данных на территории опережающего развития «Надеждинская» (Приморский край). Это первый коммерческий ЦОД Tier III на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Проект общей емкостью 880 стоек и мощностью 10 МВт реализуется по модульной технологии в две очереди. Первая очередь, в которую входят два техн

Дата-центр МТС подтвердил надежность сертификатом Tier III ел сертификацию независимого международного института Uptime Institute по уровню отказоустойчивости Tier III. Этот статус подтверждает высокую степень надежности построенного объекта для размещ

Дата-центр Nord-5 прошел сертификацию Uptime Institute Tier III: Design Documents Dataline получила сертификат соответствия проектной документации стандарту Uptime Institute Tier III для дата-центра Nord-5. В процессе сертификации специалисты Uptime Institute полност

Хостинг-провайдер HOSTKEY разместит серверы клиентов в российском Tier IV и нидерландском Tier III дата-центрах KEY значительно расширил мощности за счет аренды серверных стоек в нидерландском дата-центре класса Tier III euNetworks и московском дата-центре класса Tier IV DataPro III. Новые мощности HOSTK

«Ростелеком-ЦОД» открыла новый дата-центр Tier III в Москве ю 20 кВт. Новый дата-центр построен по стандарту Uptime Institute и соответствует уровню надежности Tier III. Бесперебойная работа дата-центра даже при проведении регламентных работ обеспечивае

Как проверить надежность облачного провайдера: смотрим на ISO 27001, PCI DSS 3.2 и Tier их комбинации. При составлении договора отталкиваются от присвоенного предприятию уровня. Стандарты Tier Еще одна группа сертификатов, на которую необходимо обратить внимание любому облачному п

«Ростелеком-ЦОД» запустил дата-центр Tier III на 600 стоек в Москве тная команда «Ростелеком-ЦОД» и DataLine. NORD-5 соответствует требованиям международного стандарта Tier III Uptime Institute. Все элементы инфраструктурных систем зарезервированы и позволяют о

DataPro построила первый ЦОД Tier IV в Восточной Европе ытии DataPro Moscow II – первого дата-центра в Восточной Европе, соответствующему уровню надежности Tier IV. Совокупная мощность нового дата-центра DataPro составляет 1600 стойко-мест. В настоя

«Ростелеком-ЦОД» начал строительство московского дата-центра уровня Tier IV на 2000 стоек «Ростелеком-ЦОД» приступил к строительству дата-центра в Москве с максимальным уровнем надежности (Tier IV). Новый дата-центр появится на юго-востоке Москвы по адресу: Остаповский проезд, д. 2

DataSpace успешно прошла сертификацию Tier III от Uptime Institute taSpace подтвердила высший уровень надежности и отказоустойчивости дата-центра, пройдя сертификацию Tier III Uptime Institute - Operational Sustainability Gold в третий раз. По итогам многофакт

ЦОД компании «Крок» сертифицирован Uptime Institute роектная документация) в соответствии со стандартом Uptime Institute по третьему уровню надежности (Tier III). Полученный документ подтверждает, что инженерные системы объекта спроектированы в

Дата-центр IXcellerate Moscow Two получил сертификат Tier III от Uptime Institute Xcellerate сообщил, что его дата-центр Moscow Two получил сертификат соответствия уровню надежности Tier III от Uptime Institute в категории Design. По итогам сертификации Moscow Two вошел в чи

Выбираем ЦОД под Colocation: сколько стоит безопасность и нужно ли за нее переплачивать ам. Если говорит о разделении ЦОДов по уровню Tier, то предусмотрено 4 категории — Tier I, Tier II, Tier III и Tier IV. С ростом категории возрастает надежность инфраструктуры дата-центра и его

Tier Standard: уровни надежности ЦОД и их различия Capacity Components (Дублирование критически важных компонентов, инфраструктура с резервированием) Tier III: Concurrently Maintainable (Инфраструктура с возможностью параллельного ремонта/обсл

В Петербурге появился первый дата-центр с сертификатом Tier III nt стал первым в Санкт-Петербурге коммерческим ЦОД, сертифицированным Uptime Institute по стандарту Tier III. Об этом CNews сообщила пресс-служба Xelent. На сегодняшний день сертификат Tier

Schneider Electric расширил портфель систем питания высокой заводской готовности центров обработки данных, требованиям TIER-Ready соответствуют контейнерные решения All-in-One 90kW Tier II и мультимодульные решения 500kW Tier III, предназначенные для регионов с напряжением

Надежность дата-центра IXcellerate подтверждена независимым аудитом азы строительства ЦОД IXcellerate Moscow One и выдали ему сертификат соответствия уровню надежности Tier III в категории «Дизайн». Проверка показала: проект инфраструктуры самого большого в Рос

«Ланит» спроектировала первый в Санкт-Петербурге ЦОД уровня Tier III Uptime Ц) «Инфоресурс» получил сертификат Tier Design Uptime Institute и подтвердил соответствие стандарту Tier Standard: Topology. Проверку проводила консалтинговая компания Uptime Institute. «Инфоре

Коммерческий ЦОД «Авантаж» получил сертификат Tier III Uptime Institute интегратор «Техносерв» объявили о получении сертификата Uptime Institute на соответствие категории Tier III Design Documents для коммерческого ЦОД «Авантаж». Как рассказали CNews в «Техносерве

Дата-центр «Акадо Телеком» получил сертификат Tier III Новый ЦОД «Комкор» на Варшавском шоссе получил сертификат соответствия уровню надежности Tier III в категории Design от международной организации Uptime Institute. «Мы изначально про

Дата-центр «М1» Stack Group получил сертификат Tier III Uptime Institute сертификацию на соответствие стандартам Uptime Institute Professional Services, получив сертификат Tier III Certification of Design Documents. Об этом CNews сообщили в Stack Group. Данный серт

Алексей Солдатов - Российским ЦОДам нужен отечественный стандарт CNews: Многие ЦОДы заявляют о соответствии стандарту Tier III, но не имеют сертификатов. Насколько рискованно пользоваться услугами таких площадок

ЦОД DataPro Moscow 1 прошёл сертификацию Uptime Institute по уровню отказоустойчивости Tier III в категории Constructed Facility ии DataPro Moscow 1, успешно прошёл сертификацию Uptime Institute (UI) по уровню отказоустойчивости Tier III в категории Constructed Facility. В ходе процесса сертификации инженерами Uptime Ins

Ярославскому техническому центру «ВымпелКома» присвоен уровень надёжности Tier III Компания «ВымпелКом» объявила о присвоении Центру обработки данных Ярославского технического центра (ЯТЦ) сертификата соответствия проектной документации уровню Tier III по классификации Uptime Institute. «ЦОД ЯТЦ спроектирован и построен в соответствии с передовыми практиками строительства дата-центров. Присвоение сертификата гарантирует минимизацию р