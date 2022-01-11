Индексная книга CNews*
S&P Global 451 Group Uptime Institute Tier Tier Certification of Constructed Facility Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов
Публикаций - 740, упоминаний - 1051
S&P Global упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 32
|Самойлов Юрий 69 21
|Блинов Михаил 73 14
|Солдатов Алексей 85 14
|Солодовников Алексей 18 12
|Мотовилов Олег 63 12
|Луковников Михаил 19 9
|Щепилов Евгений 36 9
|Фокин Дмитрий 20 9
|Дергилёв Никита 42 8
|Самошкин Дмитрий 20 7
|Рассказов Сергей 38 7
|Каплунов Павел 46 7
|Корнеев Сергей 81 6
|Колмычек Павел 17 6
|Орловский Виктор 325 6
|Кулаков Павел 14 6
|Мартынюк Александр 8 6
|Willner Guy - Вилнер Гай 14 5
|Березин Максим 70 5
|Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 5
|Боровиков Сергей 25 5
|Севастьянов Алексей 25 5
|Богданчиков Евгений 9 4
|Горохов Евгений 33 4
|Заединов Руслан 45 4
|Пегасов Сергей 55 4
|Мегрелишвили Георгий 19 4
|Козлов Михаил 167 4
|Сорокоумов Александр 19 4
|Русанов Сергей 46 4
|Соловьев Михаил 20 4
|Гайлитис Андрис 17 4
|Соколова Ольга 24 4
|Захаров Павел 59 4
|Королюк Алексей 86 4
|Басистый Дмитрий 4 3
|Сохань Максим 15 3
|Ларькин Максим 26 3
|Хала Илья 22 3
|N+1 - Издание 121 24
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 13
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 9
|Forbes - Форбс 591 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
|23ABC News 152 2
|The Register 1286 2
|New Scientist 1447 2
|Прайм - Агентство экономической информации 694 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
|Vogue 18 1
|ShowTime - телеканал 17 1
|Newsbytes News Network 319 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
|The Washington Post 298 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193509, в очереди разбора - 947185.
Создано именных указателей - 87280.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193509, в очереди разбора - 947185.
Создано именных указателей - 87280.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.