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S&P Global 451 Group Uptime Institute Tier Tier Certification of Constructed Facility Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов

S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов
 

Станислав Тульчинский, Управляющий директор Департамента информационных технологий, Россельхозбанк (РСХБ Интех) "Как выбрать надежный ЦОД". Конференция CNews "Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024" 20.03.2024, Москква

 
 

Обзор «Tier» на Market.CNews

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09.06.2026 Дата-центр DataSpace подтвердил соответствие уровню TiER III Operational Sustainability Gold

DataSpace объявила об успешном прохождении очередного планового независимого аудита Uptime Institute и получении сертификата Tier III Operational Sustainability Gold. Это уже пятый с 2014 г. сертификат высшего уровня “Gold”, подтверждающий зрелость и соответствие управления дата-центром строгим общемировым требования
09.06.2026 «Рег.облако» и ispmanager запустили бесплатный облачный сервер для миграции с виртуального хостинга

Облачный и Bare metal-провайдер «Рег.облако» и разработчик популярной панели управления ispmanager объявили о запуске Free Tier (бесплатный уровень доступа) для перехода с классического хостинга на облачную инфраструктуру. Запуск состоялся в рамках нового этапа программы Free Tier полнофункционального облака
17.04.2026 «Рег.облако» объявляет о запуске Free Tier полнофункционального облака с бесшовным переходом в основную инфраструктуру

«Рег.облако», облачный и Bare metal провайдер, объявил о запуске программы Free Tier (бесплатный уровень доступа), предназначенной для легкого входа бизнеса в облачные технологии без вложений. Первым продуктом в рамках программы стал базовый бесплатный облачный сервер с ли
29.12.2025 ЦОД «Научный центр «Большая цифра – Один» получил статус Tier IV Certification of Design Documents

бъявило о получении центром обработки данных «Научный центр «Большая цифра – Один» (Москва) статуса Tier IV Certification of Design Documents (TCDD) от организации Uptime Institute — высшей кат
28.11.2025 Ferrum IT Group оснастила ЦОД уровня Tier 3 оборудованием Qtech

нда Qtech для построения центра обработки данных (ЦОД). Проект реализован для ЦОД уровня надежности Tier 3, что предъявляет повышенные требования к отказоустойчивости и производительности сетев
21.07.2025 Казахстан и China Mobile договорились о создании дата-центра Tier IV в Астане

никационным гигантом China Mobile. Проект предусматривает строительство в Астане дата-центра уровня Tier IV — первого в Казахстане, соответствующего высшему стандарту надежности по классификаци
26.06.2025 VK Tech открывает доступ к сервису Bare Metal в дата-центрах Tier IV

ть масштабируемую и отказоустойчивую инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители VK. Серверы Bare Metal находятся в ЦОДах Московского региона, которые соответствуют высшему уровню надежности Tier IV, требованиям 152‑ФЗ, стандартам ISO и PCI DSS. Пользователи смогут безопасно обрабатывать персональные и банковские данные. В сервисе Bare Metal будет доступна конфигурация с новым поко
11.11.2024 ITGlobal.com открыл вторую облачную площадку в Казахстане на базе дата-центра Sairam TIER III

ITGlobal.com открыл вторую облачную площадку в Казахстане на базе единственного сертифицированного TIER III ЦОДа в Алматы. Вычислительные мощности необходимы для развертывания публичных, частн
18.04.2024 Анна Решетова, «Новые Технологии»: C нашими кондиционерами можно построить ЦОД уровня Tier 4

ные стойки. Продукцию «Лемминг» можно безбоязненно использовать в строительстве дата-центров уровня Tier 4 с самыми высокими параметрами отказоустойчивости. CNews: Какие виды чиллеров можно зак
04.04.2024 «Росэлектроника» впервые представляет базовые станции для DMR сетей нового поколения

лично зарекомендовало себя, обеспечивая надежную устойчивую связь. Линейка устройств DMR Tier II+ и Tier III позволит формировать надежный контур связи на объектах в максимально сжатые сроки. М
22.02.2024 В России построен первый коммерческий дата-центр Tier IV

занималась группа компаний «Монарх». ЦОД, получивший название «Москва-2», сертифицирован с уровнем Tier IV Constructed Facility — самым высоким уровнем международного отраслевого стандарта над
13.02.2024 Sitronics Group получила сертификат надежности модульных ЦОДов уровня Tier III от Uptime Institute

ародном отраслевом центре Uptime Institute и получила сертификат, подтверждающий уровень надежности TIER III. Такой статус получают дата-центры, имеющие бескомпромиссный уровень резервирования

15.08.2023 Антон Степаненко -

Антон Степаненко: Если бы на рынке был ЦОД стандарта Tier V, то Ozon выбрал бы его

выбирали ЦОД-партнера? Антон Степаненко: Нам было важно, чтобы дата-центр соответствовал стандартам Tier III/Tier IV хотя бы на уровне дизайна. Следующим требованием было наличие стоек на 10 кВ
05.07.2023 «Росэнергоатом» запустит дата-центр уровня Tier IV

ила о планах по запуску коммерческого центра обработки данных (ЦОД) «Москва-2» с уровнем надежности Tier IV. Его ввод в коммерческую эксплуатацию намечен на I квартал 2024 г. В Южном администра
29.05.2023 Дата-центр Nubes Alto получил сертификаты Tier III и PCI DSS

убес», получил два значимых сертификата — сертификат соответствия стандарту Uptime Institute уровня Tier III Design Documents и сертификат стандарта безопасности платежных карт PCI DSS 4.0. Сер
02.02.2023 На Дальнем Востоке запустили первый дата-центр уровня Tier III

ес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») совместно с Key Point запускает центр обработки данных на территории опережающего развития «Надеждинская» (Приморский край). Это первый коммерческий ЦОД Tier III на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Проект общей емкостью 880 стоек и мощностью 10 МВт реализуется по модульной технологии в две очереди. Первая очередь, в которую входят два техн
28.06.2022 Дата-центр МТС подтвердил надежность сертификатом Tier III

ел сертификацию независимого международного института Uptime Institute по уровню отказоустойчивости Tier III. Этот статус подтверждает высокую степень надежности построенного объекта для размещ
11.01.2022 Дата-центр Nord-5 прошел сертификацию Uptime Institute Tier III: Design Documents

Dataline получила сертификат соответствия проектной документации стандарту Uptime Institute Tier III для дата-центра Nord-5. В процессе сертификации специалисты Uptime Institute полност
06.12.2021 Хостинг-провайдер HOSTKEY разместит серверы клиентов в российском Tier IV и нидерландском Tier III дата-центрах

KEY значительно расширил мощности за счет аренды серверных стоек в нидерландском дата-центре класса Tier III euNetworks и московском дата-центре класса Tier IV DataPro III. Новые мощности HOSTK
05.10.2021 «Ростелеком-ЦОД» открыла новый дата-центр Tier III в Москве

ю 20 кВт. Новый дата-центр построен по стандарту Uptime Institute и соответствует уровню надежности Tier III. Бесперебойная работа дата-центра даже при проведении регламентных работ обеспечивае
28.04.2021 Как проверить надежность облачного провайдера: смотрим на ISO 27001, PCI DSS 3.2 и Tier

их комбинации. При составлении договора отталкиваются от присвоенного предприятию уровня. Стандарты Tier Еще одна группа сертификатов, на которую необходимо обратить внимание любому облачному п
17.11.2020 «Ростелеком-ЦОД» запустил дата-центр Tier III на 600 стоек в Москве

тная команда «Ростелеком-ЦОД» и DataLine. NORD-5 соответствует требованиям международного стандарта Tier III Uptime Institute. Все элементы инфраструктурных систем зарезервированы и позволяют о
05.11.2020 DataPro построила первый ЦОД Tier IV в Восточной Европе

ытии DataPro Moscow II – первого дата-центра в Восточной Европе, соответствующему уровню надежности Tier IV. Совокупная мощность нового дата-центра DataPro составляет 1600 стойко-мест. В настоя
29.07.2020 «Ростелеком-ЦОД» начал строительство московского дата-центра уровня Tier IV на 2000 стоек

«Ростелеком-ЦОД» приступил к строительству дата-центра в Москве с максимальным уровнем надежности (Tier IV). Новый дата-центр появится на юго-востоке Москвы по адресу: Остаповский проезд, д. 2
09.07.2020 DataSpace успешно прошла сертификацию Tier III от Uptime Institute

taSpace подтвердила высший уровень надежности и отказоустойчивости дата-центра, пройдя сертификацию Tier III Uptime Institute - Operational Sustainability Gold в третий раз. По итогам многофакт
04.06.2020 ЦОД компании «Крок» сертифицирован Uptime Institute

роектная документация) в соответствии со стандартом Uptime Institute по третьему уровню надежности (Tier III). Полученный документ подтверждает, что инженерные системы объекта спроектированы в

06.02.2020 Дата-центр IXcellerate Moscow Two получил сертификат Tier III от Uptime Institute

Xcellerate сообщил, что его дата-центр Moscow Two получил сертификат соответствия уровню надежности Tier III от Uptime Institute в категории Design. По итогам сертификации Moscow Two вошел в чи
14.11.2019 Выбираем ЦОД под Colocation: сколько стоит безопасность и нужно ли за нее переплачивать

ам. Если говорит о разделении ЦОДов по уровню Tier, то предусмотрено 4 категории — Tier I, Tier II, Tier III и Tier IV. С ростом категории возрастает надежность инфраструктуры дата-центра и его
12.11.2019 Tier Standard: уровни надежности ЦОД и их различия

Capacity Components (Дублирование критически важных компонентов, инфраструктура с резервированием) Tier III: Concurrently Maintainable (Инфраструктура с возможностью параллельного ремонта/обсл
20.03.2019 В Петербурге появился первый дата-центр с сертификатом Tier III

nt стал первым в Санкт-Петербурге коммерческим ЦОД, сертифицированным Uptime Institute по стандарту Tier III. Об этом CNews сообщила пресс-служба Xelent. На сегодняшний день сертификат Tier

04.12.2018 Schneider Electric расширил портфель систем питания высокой заводской готовности

центров обработки данных, требованиям TIER-Ready соответствуют контейнерные решения All-in-One 90kW Tier II и мультимодульные решения 500kW Tier III, предназначенные для регионов с напряжением

12.09.2018 Надежность дата-центра IXcellerate подтверждена независимым аудитом

азы строительства ЦОД IXcellerate Moscow One и выдали ему сертификат соответствия уровню надежности Tier III в категории «Дизайн». Проверка показала: проект инфраструктуры самого большого в Рос
04.07.2017 «Ланит» спроектировала первый в Санкт-Петербурге ЦОД уровня Tier III Uptime

Ц) «Инфоресурс» получил сертификат Tier Design Uptime Institute и подтвердил соответствие стандарту Tier Standard: Topology. Проверку проводила консалтинговая компания Uptime Institute. «Инфоре
12.10.2016 Коммерческий ЦОД «Авантаж» получил сертификат Tier III Uptime Institute

интегратор «Техносерв» объявили о получении сертификата Uptime Institute на соответствие категории Tier III Design Documents для коммерческого ЦОД «Авантаж». Как рассказали CNews в «Техносерве
04.07.2016 Дата-центр «Акадо Телеком» получил сертификат Tier III

Новый ЦОД «Комкор» на Варшавском шоссе получил сертификат соответствия уровню надежности Tier III в категории Design от международной организации Uptime Institute. «Мы изначально про
19.01.2016 Дата-центр «М1» Stack Group получил сертификат Tier III Uptime Institute

сертификацию на соответствие стандартам Uptime Institute Professional Services, получив сертификат Tier III Certification of Design Documents. Об этом CNews сообщили в Stack Group. Данный серт
18.12.2015 Алексей Солдатов - Российским ЦОДам нужен отечественный стандарт

CNews: Многие ЦОДы заявляют о соответствии стандарту Tier III, но не имеют сертификатов. Насколько рискованно пользоваться услугами таких площадок
09.11.2015 ЦОД DataPro Moscow 1 прошёл сертификацию Uptime Institute по уровню отказоустойчивости Tier III в категории Constructed Facility

ии DataPro Moscow 1, успешно прошёл сертификацию Uptime Institute (UI) по уровню отказоустойчивости Tier III в категории Constructed Facility. В ходе процесса сертификации инженерами Uptime Ins
31.10.2014 Ярославскому техническому центру «ВымпелКома» присвоен уровень надёжности Tier III

Компания «ВымпелКом» объявила о присвоении Центру обработки данных Ярославского технического центра (ЯТЦ) сертификата соответствия проектной документации уровню Tier III по классификации Uptime Institute. «ЦОД ЯТЦ спроектирован и построен в соответствии с передовыми практиками строительства дата-центров. Присвоение сертификата гарантирует минимизацию р
05.09.2014 В России появился самый надежный коммерческий ЦОД

венного дата-центра в Москве Dataspace первый в России золотой сертификат операционной устойчивости Tier III. Получение подобного сертификата предусматривает проведение выездной экзаменационной

Публикаций - 1353, упоминаний - 1908

S&P Global и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 157
Ростелеком 10948 125
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 109
Microsoft Corporation 25775 90
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 80
9594 80
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 73
Softline - Софтлайн 3743 66
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 59
Selectel - Селектел 544 56
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 56
Крок - Croc 1964 54
Cloud4Y 311 54
SAP SE 5601 53
МегаФон 10742 52
IXcellerate - Икселерейт 153 49
Oracle Corporation 7074 48
IBM - International Business Machines Corp 9699 46
HP Inc. 5883 45
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 92 44
DataPro - ДатаПро 99 43
Cisco Systems 5372 41
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 39
Linx - Связь ВСД 163 35
Авантаж 72 35
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 104 34
Dell EMC 5180 34
Huawei 4676 33
NetApp - Network Appliance 667 32
Veeam Software 345 32
Schneider Electric 614 31
Т1 Сервионика - Servionica 278 31
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 30
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 30
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 30
Nubes - Нубес 75 30
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 29
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 29
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 28
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 61
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 19
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 17
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 16
Роснефть НК - нефтяная компания 562 14
Visa International 1993 13
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 12
ВТБ - ВТБ24 671 12
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 11
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 11
Россети Ленэнерго 1699 11
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VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
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Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 9
Gett 88 8
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Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 8
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
Гознак СПБФ - Санкт-Петербургская бумажная фабрика 13 7
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 7
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
Альфа-Банк 1979 6
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 6
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 6
Газпром нефть 725 6
Ростех - Вертолеты России 180 6
American Express - Amex 338 6
JCB International 146 6
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 6
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
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Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 4
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 4
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
TIA - Telecommunications Industry Association 90 27
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 25
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 7
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1102
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 792
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 693
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 631
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 595
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 395
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 368
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 330
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 248
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 246
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 220
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 205
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 204
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 204
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 201
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 199
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 195
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 575 188
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 179
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 176
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 157
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 154
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 141
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 137
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 126
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 119
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 117
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 116
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 112
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 111
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 106
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 104
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 103
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 98
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 98
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 93
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 88
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 84
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 81
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 80
Apple iPhone 6 4861 166
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 61
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 60
Microsoft Windows 16882 51
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 50
Microsoft Azure 1526 43
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 40
Linux OS 11533 38
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 30
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 30
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 30
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 51 28
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 26
Broadcom - VMware vSphere 614 24
МТС ЦОД 38 24
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 24
Linx Cloud 92 24
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 23
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 22
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 20
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 20
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 19
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 19
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 19
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 19
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 88 19
Microsoft Office 365 1042 18
Microsoft Windows 2000 8678 18
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 17
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 17
Nubes - NG Cloud - NGcloud - Next Generation Cloud 23 16
Ростелеком - РТК-ЦОД - Турбо Облако 70 16
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 15
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 15
Крок ЦОД Компрессор- 28 15
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 15
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 198 14
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South Campus 37 14
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 124 14
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 14
Самойлов Юрий 75 25
Солдатов Алексей 104 17
Хала Илья 49 16
Блинов Михаил 73 15
Степаненко Василий 49 15
Мотовилов Олег 71 14
Солодовников Алексей 20 14
Вирцер Евгений 43 13
Свидерский Евгений 77 12
Цаплин Никита 87 12
Щепилов Евгений 36 11
Фокин Дмитрий 21 10
Мартынюк Александр 16 10
Мартынов Евгений 42 10
Дергилёв Никита 44 9
Луковников Михаил 20 9
Богданчиков Евгений 13 9
Березин Максим 144 8
Зинкевич Сергей 77 8
Самошкин Дмитрий 20 8
Каплунов Павел 46 8
Соловьев Михаил 31 8
Хренков Владимир 24 8
Рассказов Сергей 41 8
Кулаков Павел 29 8
Hamner David - Хэмнер Дэвид 8 8
Шадаев Максут 1210 7
Соколова Ольга 26 7
Корнеев Сергей 84 7
Обухов Александр 77 7
Колмычек Павел 17 7
Чирков Тарас 13 7
Степанов Антон 71 7
Андриевский Сергей 24 7
Орловский Виктор 408 6
Свиридов Владимир 28 6
Смирнов Андрей 75 6
Мартиросов Давид 123 6
Севастьянов Алексей 25 6
Кубарев Алексей 59 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 936
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 497
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 221
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 147
Европа 24964 128
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 89
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 89
Россия - СФО - Новосибирск 4876 84
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 53
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 53
Казахстан - Республика 6048 50
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 46
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 45
Беларусь - Белоруссия 6289 44
Азия - Азиатский регион 5920 36
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 35
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 33
Земля - планета Солнечной системы 10865 33
Нидерланды 3746 32
Европа Восточная 3138 30
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 27
Германия - Федеративная Республика 13221 26
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 26
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 25
Турция - Турецкая республика 2620 24
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 23
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 22
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 21
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 83 20
Армения - Республика 2449 20
Франция - Французская Республика 8177 18
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 17
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 17
Нидерланды - Амстердам 630 16
Бразилия - Федеративная Республика 2520 16
Европа Западная 1496 16
Сингапур - Республика 1953 16
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 15
Япония 13807 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 304
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 284
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 197
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 147
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 135
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 134
Аренда 2687 119
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 108
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 104
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 103
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 99
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 87
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 79
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 78
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 73
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 70
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 68
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 59
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 54
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 53
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 51
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 51
Энергетика - Energy - Energetically 5855 51
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 51
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 49
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 48
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 45
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 44
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 40
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 40
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 35
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 34
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 34
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 34
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 33
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 33
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 33
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 33
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 32
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 32
N+1 - Издание 188 42
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 26
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
Forbes - Форбс 1002 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
The Register - The Register Hardware 1784 3
23ABC News 183 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Vogue 25 2
New Scientist 1448 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
Ведомости 1466 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
NYT - The New York Times 1100 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
The Washington Post 350 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
AP - Associated Press 2007 1
Vc.ru - Виси.ру 42 1
Paramount Streaming - CBS Digital Media Group - CBS Interactive - FindArticles - ViacomCBS Streaming - Paramount+ - Pluto TV - SkyShowtime - BET+ - Showtime - CBS News Streaming Network - CBS Sports HQ - Noggin 20 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Будущее России. Национальные проекты 22 1
Фонтанка 39 1
URA.RU - информагентство 12 1
Newsbytes News Network 379 1
Открытые системы ИД 176 1
Independent 111 1
РБК Daily 91 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Times 661 1
DatacenterDynamics 8 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 229
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 87
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 56
IDC - International Data Corporation 4975 19
Gartner - Гартнер 3658 15
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 6
Forrester Research 834 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
CNews Инновация года - награда 155 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 4
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 4
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 4
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
Gartner - Dataquest 353 2
CNews Облачные сервисы 23 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Fortune Global 500 295 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
Markets&Markets Research 113 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Microsoft Research 144 1
Рустелеком ТК 305 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
GSMA Intelligence 11 1
Grand View Research 25 1
Synergy Research Group 48 1
Vanson Bourne 49 1
Fortune Global 100 142 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 1
CNews Мишень 186 1
IDC Russia Cloud Services Market 16 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 21
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 5
Т1 Цифровая академия 54 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 4
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 4
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 3
РАН ПНЦБИ ФИЦ - Пущинский научный центр биологических исследований Российской Академии наук 5 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
Ростелеком - РТК ИТ школа 15 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
Oracle Academy 8 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
SAS Academy 5 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 24
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 20
CNews AWARDS - награда 571 15
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
Международный женский день - 8 марта 418 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 4
CNews FORUM Кейсы 313 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
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