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S&P Global 451 Group Uptime Institute Tier Tier Certification of Constructed Facility Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов
Станислав Тульчинский, Управляющий директор Департамента информационных технологий, Россельхозбанк (РСХБ Интех) "Как выбрать надежный ЦОД". Конференция CNews "Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024" 20.03.2024, Москква
СОБЫТИЯ
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|09.06.2026
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Дата-центр DataSpace подтвердил соответствие уровню TiER III Operational Sustainability Gold
DataSpace объявила об успешном прохождении очередного планового независимого аудита Uptime Institute и получении сертификата Tier III Operational Sustainability Gold. Это уже пятый с 2014 г. сертификат высшего уровня “Gold”, подтверждающий зрелость и соответствие управления дата-центром строгим общемировым требования
|09.06.2026
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«Рег.облако» и ispmanager запустили бесплатный облачный сервер для миграции с виртуального хостинга
Облачный и Bare metal-провайдер «Рег.облако» и разработчик популярной панели управления ispmanager объявили о запуске Free Tier (бесплатный уровень доступа) для перехода с классического хостинга на облачную инфраструктуру. Запуск состоялся в рамках нового этапа программы Free Tier полнофункционального облака
|17.04.2026
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«Рег.облако» объявляет о запуске Free Tier полнофункционального облака с бесшовным переходом в основную инфраструктуру
«Рег.облако», облачный и Bare metal провайдер, объявил о запуске программы Free Tier (бесплатный уровень доступа), предназначенной для легкого входа бизнеса в облачные технологии без вложений. Первым продуктом в рамках программы стал базовый бесплатный облачный сервер с ли
|29.12.2025
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ЦОД «Научный центр «Большая цифра – Один» получил статус Tier IV Certification of Design Documents
бъявило о получении центром обработки данных «Научный центр «Большая цифра – Один» (Москва) статуса Tier IV Certification of Design Documents (TCDD) от организации Uptime Institute — высшей кат
|28.11.2025
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Ferrum IT Group оснастила ЦОД уровня Tier 3 оборудованием Qtech
нда Qtech для построения центра обработки данных (ЦОД). Проект реализован для ЦОД уровня надежности Tier 3, что предъявляет повышенные требования к отказоустойчивости и производительности сетев
|21.07.2025
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Казахстан и China Mobile договорились о создании дата-центра Tier IV в Астане
никационным гигантом China Mobile. Проект предусматривает строительство в Астане дата-центра уровня Tier IV — первого в Казахстане, соответствующего высшему стандарту надежности по классификаци
|26.06.2025
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VK Tech открывает доступ к сервису Bare Metal в дата-центрах Tier IV
ть масштабируемую и отказоустойчивую инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители VK. Серверы Bare Metal находятся в ЦОДах Московского региона, которые соответствуют высшему уровню надежности Tier IV, требованиям 152‑ФЗ, стандартам ISO и PCI DSS. Пользователи смогут безопасно обрабатывать персональные и банковские данные. В сервисе Bare Metal будет доступна конфигурация с новым поко
|11.11.2024
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ITGlobal.com открыл вторую облачную площадку в Казахстане на базе дата-центра Sairam TIER III
ITGlobal.com открыл вторую облачную площадку в Казахстане на базе единственного сертифицированного TIER III ЦОДа в Алматы. Вычислительные мощности необходимы для развертывания публичных, частн
|18.04.2024
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Анна Решетова, «Новые Технологии»: C нашими кондиционерами можно построить ЦОД уровня Tier 4
ные стойки. Продукцию «Лемминг» можно безбоязненно использовать в строительстве дата-центров уровня Tier 4 с самыми высокими параметрами отказоустойчивости. CNews: Какие виды чиллеров можно зак
|04.04.2024
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«Росэлектроника» впервые представляет базовые станции для DMR сетей нового поколения
лично зарекомендовало себя, обеспечивая надежную устойчивую связь. Линейка устройств DMR Tier II+ и Tier III позволит формировать надежный контур связи на объектах в максимально сжатые сроки. М
|22.02.2024
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В России построен первый коммерческий дата-центр Tier IV
занималась группа компаний «Монарх». ЦОД, получивший название «Москва-2», сертифицирован с уровнем Tier IV Constructed Facility — самым высоким уровнем международного отраслевого стандарта над
|13.02.2024
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Sitronics Group получила сертификат надежности модульных ЦОДов уровня Tier III от Uptime Institute
ародном отраслевом центре Uptime Institute и получила сертификат, подтверждающий уровень надежности TIER III. Такой статус получают дата-центры, имеющие бескомпромиссный уровень резервирования
|15.08.2023
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Антон Степаненко -
Антон Степаненко: Если бы на рынке был ЦОД стандарта Tier V, то Ozon выбрал бы его
выбирали ЦОД-партнера? Антон Степаненко: Нам было важно, чтобы дата-центр соответствовал стандартам Tier III/Tier IV хотя бы на уровне дизайна. Следующим требованием было наличие стоек на 10 кВ
|05.07.2023
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«Росэнергоатом» запустит дата-центр уровня Tier IV
ила о планах по запуску коммерческого центра обработки данных (ЦОД) «Москва-2» с уровнем надежности Tier IV. Его ввод в коммерческую эксплуатацию намечен на I квартал 2024 г. В Южном администра
|29.05.2023
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Дата-центр Nubes Alto получил сертификаты Tier III и PCI DSS
убес», получил два значимых сертификата — сертификат соответствия стандарту Uptime Institute уровня Tier III Design Documents и сертификат стандарта безопасности платежных карт PCI DSS 4.0. Сер
|02.02.2023
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На Дальнем Востоке запустили первый дата-центр уровня Tier III
ес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») совместно с Key Point запускает центр обработки данных на территории опережающего развития «Надеждинская» (Приморский край). Это первый коммерческий ЦОД Tier III на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Проект общей емкостью 880 стоек и мощностью 10 МВт реализуется по модульной технологии в две очереди. Первая очередь, в которую входят два техн
|28.06.2022
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Дата-центр МТС подтвердил надежность сертификатом Tier III
ел сертификацию независимого международного института Uptime Institute по уровню отказоустойчивости Tier III. Этот статус подтверждает высокую степень надежности построенного объекта для размещ
|11.01.2022
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Дата-центр Nord-5 прошел сертификацию Uptime Institute Tier III: Design Documents
Dataline получила сертификат соответствия проектной документации стандарту Uptime Institute Tier III для дата-центра Nord-5. В процессе сертификации специалисты Uptime Institute полност
|06.12.2021
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Хостинг-провайдер HOSTKEY разместит серверы клиентов в российском Tier IV и нидерландском Tier III дата-центрах
KEY значительно расширил мощности за счет аренды серверных стоек в нидерландском дата-центре класса Tier III euNetworks и московском дата-центре класса Tier IV DataPro III. Новые мощности HOSTK
|05.10.2021
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«Ростелеком-ЦОД» открыла новый дата-центр Tier III в Москве
ю 20 кВт. Новый дата-центр построен по стандарту Uptime Institute и соответствует уровню надежности Tier III. Бесперебойная работа дата-центра даже при проведении регламентных работ обеспечивае
|28.04.2021
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Как проверить надежность облачного провайдера: смотрим на ISO 27001, PCI DSS 3.2 и Tier
их комбинации. При составлении договора отталкиваются от присвоенного предприятию уровня. Стандарты Tier Еще одна группа сертификатов, на которую необходимо обратить внимание любому облачному п
|17.11.2020
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«Ростелеком-ЦОД» запустил дата-центр Tier III на 600 стоек в Москве
тная команда «Ростелеком-ЦОД» и DataLine. NORD-5 соответствует требованиям международного стандарта Tier III Uptime Institute. Все элементы инфраструктурных систем зарезервированы и позволяют о
|05.11.2020
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DataPro построила первый ЦОД Tier IV в Восточной Европе
ытии DataPro Moscow II – первого дата-центра в Восточной Европе, соответствующему уровню надежности Tier IV. Совокупная мощность нового дата-центра DataPro составляет 1600 стойко-мест. В настоя
|29.07.2020
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«Ростелеком-ЦОД» начал строительство московского дата-центра уровня Tier IV на 2000 стоек
«Ростелеком-ЦОД» приступил к строительству дата-центра в Москве с максимальным уровнем надежности (Tier IV). Новый дата-центр появится на юго-востоке Москвы по адресу: Остаповский проезд, д. 2
|09.07.2020
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DataSpace успешно прошла сертификацию Tier III от Uptime Institute
taSpace подтвердила высший уровень надежности и отказоустойчивости дата-центра, пройдя сертификацию Tier III Uptime Institute - Operational Sustainability Gold в третий раз. По итогам многофакт
|04.06.2020
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ЦОД компании «Крок» сертифицирован Uptime Institute
роектная документация) в соответствии со стандартом Uptime Institute по третьему уровню надежности (Tier III). Полученный документ подтверждает, что инженерные системы объекта спроектированы в
|06.02.2020
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Дата-центр IXcellerate Moscow Two получил сертификат Tier III от Uptime Institute
Xcellerate сообщил, что его дата-центр Moscow Two получил сертификат соответствия уровню надежности Tier III от Uptime Institute в категории Design. По итогам сертификации Moscow Two вошел в чи
|14.11.2019
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Выбираем ЦОД под Colocation: сколько стоит безопасность и нужно ли за нее переплачивать
ам. Если говорит о разделении ЦОДов по уровню Tier, то предусмотрено 4 категории — Tier I, Tier II, Tier III и Tier IV. С ростом категории возрастает надежность инфраструктуры дата-центра и его
|12.11.2019
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Tier Standard: уровни надежности ЦОД и их различия
Capacity Components (Дублирование критически важных компонентов, инфраструктура с резервированием) Tier III: Concurrently Maintainable (Инфраструктура с возможностью параллельного ремонта/обсл
|20.03.2019
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В Петербурге появился первый дата-центр с сертификатом Tier III
nt стал первым в Санкт-Петербурге коммерческим ЦОД, сертифицированным Uptime Institute по стандарту Tier III. Об этом CNews сообщила пресс-служба Xelent. На сегодняшний день сертификат Tier
|04.12.2018
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Schneider Electric расширил портфель систем питания высокой заводской готовности
центров обработки данных, требованиям TIER-Ready соответствуют контейнерные решения All-in-One 90kW Tier II и мультимодульные решения 500kW Tier III, предназначенные для регионов с напряжением
|12.09.2018
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Надежность дата-центра IXcellerate подтверждена независимым аудитом
азы строительства ЦОД IXcellerate Moscow One и выдали ему сертификат соответствия уровню надежности Tier III в категории «Дизайн». Проверка показала: проект инфраструктуры самого большого в Рос
|04.07.2017
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«Ланит» спроектировала первый в Санкт-Петербурге ЦОД уровня Tier III Uptime
Ц) «Инфоресурс» получил сертификат Tier Design Uptime Institute и подтвердил соответствие стандарту Tier Standard: Topology. Проверку проводила консалтинговая компания Uptime Institute. «Инфоре
|12.10.2016
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Коммерческий ЦОД «Авантаж» получил сертификат Tier III Uptime Institute
интегратор «Техносерв» объявили о получении сертификата Uptime Institute на соответствие категории Tier III Design Documents для коммерческого ЦОД «Авантаж». Как рассказали CNews в «Техносерве
|04.07.2016
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Дата-центр «Акадо Телеком» получил сертификат Tier III
Новый ЦОД «Комкор» на Варшавском шоссе получил сертификат соответствия уровню надежности Tier III в категории Design от международной организации Uptime Institute. «Мы изначально про
|19.01.2016
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Дата-центр «М1» Stack Group получил сертификат Tier III Uptime Institute
сертификацию на соответствие стандартам Uptime Institute Professional Services, получив сертификат Tier III Certification of Design Documents. Об этом CNews сообщили в Stack Group. Данный серт
|18.12.2015
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Алексей Солдатов - Российским ЦОДам нужен отечественный стандарт
CNews: Многие ЦОДы заявляют о соответствии стандарту Tier III, но не имеют сертификатов. Насколько рискованно пользоваться услугами таких площадок
|09.11.2015
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ЦОД DataPro Moscow 1 прошёл сертификацию Uptime Institute по уровню отказоустойчивости Tier III в категории Constructed Facility
ии DataPro Moscow 1, успешно прошёл сертификацию Uptime Institute (UI) по уровню отказоустойчивости Tier III в категории Constructed Facility. В ходе процесса сертификации инженерами Uptime Ins
|31.10.2014
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Ярославскому техническому центру «ВымпелКома» присвоен уровень надёжности Tier III
Компания «ВымпелКом» объявила о присвоении Центру обработки данных Ярославского технического центра (ЯТЦ) сертификата соответствия проектной документации уровню Tier III по классификации Uptime Institute. «ЦОД ЯТЦ спроектирован и построен в соответствии с передовыми практиками строительства дата-центров. Присвоение сертификата гарантирует минимизацию р
|05.09.2014
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В России появился самый надежный коммерческий ЦОД
венного дата-центра в Москве Dataspace первый в России золотой сертификат операционной устойчивости Tier III. Получение подобного сертификата предусматривает проведение выездной экзаменационной
S&P Global и организации, системы, технологии, персоны:
|Самойлов Юрий 75 25
|Солдатов Алексей 104 17
|Хала Илья 49 16
|Блинов Михаил 73 15
|Степаненко Василий 49 15
|Мотовилов Олег 71 14
|Солодовников Алексей 20 14
|Вирцер Евгений 43 13
|Свидерский Евгений 77 12
|Цаплин Никита 87 12
|Щепилов Евгений 36 11
|Фокин Дмитрий 21 10
|Мартынюк Александр 16 10
|Мартынов Евгений 42 10
|Дергилёв Никита 44 9
|Луковников Михаил 20 9
|Богданчиков Евгений 13 9
|Березин Максим 144 8
|Зинкевич Сергей 77 8
|Самошкин Дмитрий 20 8
|Каплунов Павел 46 8
|Соловьев Михаил 31 8
|Хренков Владимир 24 8
|Рассказов Сергей 41 8
|Кулаков Павел 29 8
|Hamner David - Хэмнер Дэвид 8 8
|Шадаев Максут 1210 7
|Соколова Ольга 26 7
|Корнеев Сергей 84 7
|Обухов Александр 77 7
|Колмычек Павел 17 7
|Чирков Тарас 13 7
|Степанов Антон 71 7
|Андриевский Сергей 24 7
|Орловский Виктор 408 6
|Свиридов Владимир 28 6
|Смирнов Андрей 75 6
|Мартиросов Давид 123 6
|Севастьянов Алексей 25 6
|Кубарев Алексей 59 6
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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