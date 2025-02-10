ДОКер Let IT Dok! Фестиваль Документального Кино Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях
ДОКер Let IT Dok! и организации, системы, технологии, персоны:
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11250 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|Rusbase 16 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
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