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Индексная книга (каталог) CNews*
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ДОКер Let IT Dok! Фестиваль Документального Кино Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях



10.02.2025 GitFlic 3.5.0 — новая версия платформы для работы с исходным кодом 1
23.10.2024 Статический анализатор кода со встроенным искусственным интеллектом SASTAV от ITD Group сокращает время устранения уязвимостей в 8,5 раз 1
09.10.2024 Merlion представляет самый полный стек решений от российских производителей. Доступен новый демостенд от «МойОфис» 1
30.05.2024 Российских программистов без предупреждения вышвырнули из Docker Hub. Скачать свои проекты нельзя 1
24.10.2023 MFASoft и ITD Group заключили соглашение о сотрудничестве 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
30.12.2022 Облачная инфраструктура в России 2022: Selectel проанализировал тренды рынка за прошедший год 1
26.07.2022 «Ланит» принял стажеров из детских домов и интернатов 2
24.08.2019 Фестиваль TechTrain 2019 для разработчиков и инженеров открывается сегодня в Санкт-Петербурге 1
03.04.2019 Пятый Международный фестиваль документального кино ДОКер пройдет в пяти городах России 7
27.05.2016 В Москве объявлен победитель первого фестиваля кино об ИТ. Видео 7
11.05.2016 В Москве пройдет первый фестиваль документальных фильмов об ИТ. Видео 16
26.11.2015 При поддержке «Ланит» стартовал конкурс документальных фильмов об информационных технологиях «Let IT DOK» 7
21.02.2013 Навигатор и регистратор Prology iMap-580TR: полевой обзор гибрида 1

Публикаций - 14, упоминаний - 48

ДОКер Let IT Dok! и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 5
Yandex - Яндекс 7387 2
ITD Group - International IT-Distribution Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 10 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 119 1
ДОК 828 1
МегаФон 8897 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8759 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2904 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 387 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 1
ИнтТерра - IntTerra 2 1
Selectel - Селектел 389 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
SAP SE 5280 1
Qlik - QlikTech 160 1
Nginx - Энджайникс 167 1
Ланит Интеграция 190 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
Broadcom - VMware - Greenplum 98 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
Прогноз 1652 1
Prology 71 1
PostgreSQL Global Development Group - The PostgreSQL Foundation 6 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
SAS Institute 974 1
GitHub 826 1
Softline - Софтлайн 2835 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1904 1
Google LLC 11811 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
MFASoft - СИС Разработка 9 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 147 1
Microsoft Corporation 24652 1
ITD Group - ShiftLeft Security - Пайнап 2 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 1
Альфа-Банк 1774 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2368 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 129 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 855 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
Tesla Motors 397 1
Coursera 51 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
Новый Иерусалим - государственный историко-художественный музей - музейно-выставочный комплексе 4 1
ТМК Медиа - Трансконтинентальная МедиаКомпания 2 1
Unsplash 802 1
ВМДПНИ - Всероссийский музей декоративного искусства - Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства 7 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4134 2
Музеон - парк искусств 19 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 147 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11694 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1859 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1366 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2857 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 221 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 106 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 526 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19483 5
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1542 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27619 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30841 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13559 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15776 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29801 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5379 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9792 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4703 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 326 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3882 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6593 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9337 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5044 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2143 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17105 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7119 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13195 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1746 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1497 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11170 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 491 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10549 1
Data monetization - Монетизация данных 1635 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1390 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7314 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14418 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6977 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4020 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 614 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1013 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1548 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 1000 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1484 1
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 94 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 449 1
Python - высокоуровневый язык программирования 942 2
Docker - Платформа распределённых приложений 336 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 156 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 701 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 90 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 1
JavaScript - JS - язык программирования 1193 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4978 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 163 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1266 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1794 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 21 1
Google TensorFlow 87 1
Python PyTorch 45 1
Microsoft Office 365 941 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 142 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 290 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
Stafory - робот Вера 330 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 72 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 205 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 260 1
Google Gmail 947 1
Docker Hub 18 1
Тетрис 72 1
Prology iMap 9 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 101 1
MFASoft SAS - MFASoft Secure Authentication Server 7 1
Microsoft Outlook 1392 1
Selectel ML-платформа 7 1
ITD Group - ShiftLeft Security - SASTAV - статический анализатор исходного кода 2 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4484 1
Linux OS 9991 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 584 1
Oracle Java - язык программирования 3086 1
Microsoft Windows 10 1765 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1105 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 1
Шаталова Ирина 3 3
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
Бартунов Олег 47 1
Бакунов Григорий 22 1
Левашов Александр 90 1
Бреслав Андрей 3 1
Головнев Владимир 1 1
Фридман Виталий 3 1
Абдульманов Сергей 3 1
Зыкова Светлана 2 1
Генс Елена 3 1
Индина Мария 1 1
Ebertz Olivia - Эбертц Оливия 1 1
Arthus-Bertrand Yann - Артюс-Бертран Ян 1 1
Müllner Leonhard - Мюллнер Леонард 1 1
Winter Alex - Уинтер Алекс 1 1
Fahrer Dieter - Фарер Дитер 1 1
Klengel Robin - Кленгель Робин 1 1
Paul J. Vogel - Фогель Пол Дж. 2 1
Rothwell Jerry - Ротвелл Джерри 1 1
Ghosh Ranu - Гош Рану 1 1
Härmä Iiris - Харма Иирис 1 1
Vu Hao - Ву Хао 1 1
Ямщиков Иван 5 1
Romero John - Ромеро Джон 6 1
Балашова Анна 3 1
Генс Георгий 76 1
Пивоваров Алексей 5 1
Расторгуев Александр 7 1
Грибов Владимир 31 1
Казак Максим 162 1
Митрошенков Александр 3 1
Трофимова Екатерина 6 1
Безбогов Сергей 46 1
Панков Александр 78 1
Мартынова Елена 87 1
Гусев Александр 36 1
Мерзляков Антон 16 1
Старостин Александр 6 1
Четыркин Алексей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 6
Германия - Федеративная Республика 12700 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17089 4
Франция - Французская Республика 7857 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52179 3
Испания - Королевство 3713 3
Финляндия - Финляндская Республика 3606 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17439 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13330 2
Австрия - Австрийская Республика 1309 2
Кения - Республика 152 2
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 131 2
Германия - Берлин 715 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5190 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3959 1
Италия - Итальянская Республика 4356 1
Россия - СФО - Новосибирск 4311 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 711 1
Германия - Саксония - Лейпциг 75 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1354 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3337 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 251 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 120 1
Италия - Венеция 75 1
Польша - Республика 1964 1
Индия - Bharat 5458 1
США - Торонто 269 1
Солнечная система - Solar system 2524 1
Земля - планета Солнечной системы 10388 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1775 1
Беларусь - Белоруссия 5684 1
Казахстан - Республика 5545 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 458 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3114 1
Украина 7621 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 889 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2914 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5092 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51247 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18588 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13576 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48171 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7628 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4990 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7001 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3174 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 593 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8491 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2945 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4836 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1207 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4011 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1907 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5784 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3120 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29188 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1319 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9848 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10976 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2194 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24187 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5135 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1580 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5990 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 814 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2599 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16349 1
Экономический эффект 1068 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 151 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 365 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5439 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1639 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5672 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2661 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4831 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6258 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2130 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11250 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Rusbase 16 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1524 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 531 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 334 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 933 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1057 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 20 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 97 1
TechTrain 2 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 36 1
Венецианский кинофестиваль 5 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2435 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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