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Расторгуев Александр
УПОМИНАНИЯ
Расторгуев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Эвотор - Evotor 193 7
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
|Naumen - Наумен 654 1
|OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 333 1
|Ingenico Group - Инженико 44 1
|ИИ-Технологии 137 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4979 2
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2980 1
|Пивоваров Алексей 5 1
|Шалашилина Надежда 3 1
|Зобнин Алексей 8 1
|Солдатова Ирина 3 1
|Swinton Tilda - Суинтон Тильда 1 1
|Шашкин Алексей 46 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 724 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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