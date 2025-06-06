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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176244
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Расторгуев Александр


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Сбербанк запустил сервис для автоматизации ресторанного бизнеса 1
29.11.2023 «Эвотор» обеспечил доступность техподдержки, не отходя от кассы 1
24.10.2023 Впервые в одном из российских регионов доля безналичных транзакций достигла рекордных 90% 1
05.10.2023 «Эвотор» запустил новый функционал для скупщиков лома 1
15.08.2023 В «Эвоторе» теперь доступно подключение РКО в 11 банках 1
05.06.2023 «Эвотор» добавил возможность приема платежей через СБП всем клиентам 1
22.12.2022 «Эвотор» упростила доступ к корпоративной информации благодаря Naumen KMS 1
27.05.2016 В Москве объявлен победитель первого фестиваля кино об ИТ. Видео 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Расторгуев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Эвотор - Evotor 193 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Naumen - Наумен 654 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 333 1
Ingenico Group - Инженико 44 1
ИИ-Технологии 137 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7631 4
НСПК - Национальная система платежных карт 837 2
Лента - Сеть розничной торговли 2156 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2889 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1239 1
Альфа-Банк 1800 1
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
Совкомбанк ПАО 262 1
Синара ГК - Sinara Group 108 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 35 1
МКБ - Московский кредитный банк 581 1
Синара Банк - ДелоБанк 50 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4979 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2980 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31997 6
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1564 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12420 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24748 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1800 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2384 3
Оповещение и уведомление - Notification 4906 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5166 2
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 95 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4524 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16260 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1196 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9401 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3007 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3198 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68395 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7504 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21886 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4113 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 364 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2957 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10609 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11577 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3497 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5973 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12865 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11499 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1248 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2021 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5514 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1314 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4670 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2118 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2126 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 291 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1167 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8897 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 383 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 885 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5330 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 715 3
Эвотор пэй - Evotor Pay 17 3
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 186 3
Эвотор Маркет - Evotor Store - магазин приложений 35 2
Naumen KMS - Naumen Knowledge Management System 15 1
НСПК - СБПэй 44 1
Google Android 14292 1
Яндекс.Лавка 249 1
Эвотор Онлайн-касса - Evotor POS - серия смарт-терминалов 30 1
Пивоваров Алексей 5 1
Шалашилина Надежда 3 1
Зобнин Алексей 8 1
Солдатова Ирина 3 1
Swinton Tilda - Суинтон Тильда 1 1
Шашкин Алексей 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 149481 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44282 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17498 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52616 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13412 1
Финляндия - Финляндская Республика 3626 1
Германия - Федеративная Республика 12790 1
Франция - Французская Республика 7904 1
Испания - Королевство 3737 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
Кения - Республика 154 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 255 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 134 1
Германия - Берлин 719 1
Италия - Венеция 76 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17880 1
Россия - ЮФО - Севастополь 550 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 949 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 389 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1886 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 616 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 534 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1589 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49326 5
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 282 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 621 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6567 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24837 2
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 32 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6880 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6177 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8242 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7046 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11271 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 599 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10200 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 344 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5104 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 185 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5183 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1004 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5346 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 724 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 14 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 36 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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