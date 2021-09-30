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Иордания
Иорданское Хашимитское Королевство


30.09.2021 Ntechlab изучит демографию и посчитает посетителей «Экспо-2020» в Дубае 1
22.07.2021 G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
08.09.2020 Хакеры-наемники шесть лет терзают финансовый сектор 1
07.04.2020 Сверхпопулярный в условиях пандемии Zoom подделали и нашпиговали троянами 1
20.02.2020 «Неофлекс» объявил о прохождении сертификации FCI в области Fusion Risk первым в мире 1
28.11.2019 Версия Smart IDReader 3.3 научилась распознавать рукописный текст в паспорте РФ 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
16.03.2018 Tele2 нашла новых роуминговых партнеров в Европе и на Ближнем Востоке 3
13.03.2018 «Лаборатория Касперского» нашла сложное шпионское ПО, заражающее жертв через роутеры 1
29.11.2017 Autodesk объяснила, почему открывать офис в Минске лучше, чем в Москве 1
15.08.2017 «Росэлектроника» поставит на Ближний Восток коммерческую партию светофоров 2
23.06.2017 Orange Business Services обеспечит Careem унифицированной сетевой инфраструктурой 1
25.01.2017 Оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» по итогам 2016 г. вырос на 12% 1
03.01.2017 Супруги из США подали иск против Apple из-за гибели своей пятилетней дочери 1
27.05.2016 В Москве объявлен победитель первого фестиваля кино об ИТ. Видео 2
25.05.2016 GfK сравнила уровень обеспеченности потребителей разных стран цифровыми устройствами 2
11.05.2016 В Москве пройдет первый фестиваль документальных фильмов об ИТ. Видео 1
01.12.2015 LTE-роуминг доступен клиентам «Билайн» в 63 странах 1
28.09.2015 За 3 дня продано 13 млн новых моделей iPhone 6s и iPhone 6s Plus 1
14.03.2015 Qiwi не смогла покорить ни Америку, ни Европу 1
26.12.2014 Система Contact и Xpress Money расширили сотрудничество 1
11.04.2014 Соглашение ВТО об электронных госзакупках вступило в силу 1
03.04.2014 БПЦ перевел процессинговую платформу Jordan Kuwait Bank на SmartVista 1
19.12.2013 Американцы передумали покорять мир российскими платежными терминалами 1
01.07.2013 Россия потеряла 11 позиций в мировом рейтинге инновационности стран 1
10.06.2013 Утекли данные из ПО американской разведки 2
01.04.2013 Qiwi передумала покорять мир и устроила распродажу 1
11.02.2013 Motorola Solutions осуществила поставку двухмиллионной радиостанции TETRA 1
10.07.2012 Интернет-магазины, подключенные к «Единой Кассе», получили доступ к восточному интернет-базару 1
02.07.2012 «Единый кошелек» открыл своим пользователям доступ к cashU 1
11.05.2012 РНТ представила специальную версию системы «АвтоТрекер» для служб экстренного реагирования 1
09.05.2012 iPad выходит в продажу в 30 новых стран 1
21.09.2011 «1С-Рарус» автоматизировал учет продаж российского дистрибьютора косметики Rivage 1
27.06.2011 LivingSocial купила несколько скидочных сервисов, работающих в Азии 1
24.03.2011 Трафик Facebook и Twitter на Ближнем Востоке вырос из-за революций 1
14.12.2010 Google продал правительству Иордании онлайн-рекламы на $10 млн 1
07.05.2010 Заработали первые нелатинские домены 1
23.04.2010 России разрешили использовать домен «.РФ» 1
02.02.2009 ABBYY осваивает Ближний Восток 1

Публикаций - 47, упоминаний - 54

Иордания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 3
SEC Consult Services 931 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 2
Apple Inc - Эппл Рус 7729 2
Ланит ГК 1160 2
Data Matrix 52 1
АвтоТрекер 95 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 1
DeathStalker - Хакерская группировка 2 1
VerifyMyAge 6 1
Google LLC 7168 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Золотая Корона 280 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 1
Комдив 20 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 727 1
Bitdefender 101 1
Vodafone Group 386 1
Orange S.A. 451 1
Twitter 2204 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
Почта Банк 289 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Альфа-Банк 1127 2
АльфаСтрахование СГ 208 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 2
JCB International 113 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Согласие СК 44 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
CyberPlat - КиберПлат 203 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
Tessi 8 1
Dukascopy Bank SA 4 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
UnionPay - Платёжная система 75 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
American Express 172 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Visa International 1346 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 8 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
ARM64 - Архитектура процессора 1019 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 3 1
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 14 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 118 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 215 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 4 1
base64 - стандарт кодирования двоичных данных при помощи только 64 символов ASCII 13 1
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 161 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
RAT Trojan - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 31 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 181 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Smart Engines GreenOCR 17 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Купибилет - Kupibilet 13 2
Apple iPhone 6 547 2
Apple FaceTime 145 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 2
Intel x86 - Архитектура процессора 994 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 2
Apple macOS 930 2
Microsoft Windows 10 6670 2
Linux OS 4272 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Apple iPad 3263 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Smart Engines - Smart Code Engine 9 1
Tumblr 40 1
Smart Engines - Smart Document Engine 8 1
Finastra Fusion Risk 8 1
React - JavaScript фреймворк 24 1
Google Flutter 15 1
Apple iSight 51 1
Google+ Социальная сеть 195 1
MasterCard Maestro 112 1
Oz Liveness 18 1
C++ - Язык программирования 284 1
Microsoft Windows PowerShell 94 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 1
WordPress 170 1
PHP - Язык программирования 306 1
Java - Язык программирования 1179 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 1
Apple - App Store 2198 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Google YouTube - Видеохостинг 1731 1
Водясов Алексей 97 2
Арлазаров Владимир 118 2
Цыганов Вячеслав 54 1
Генс Георгий 62 1
Маркин Алексей 4 1
Шульмин Алексей 2 1
Северюхин Андрей 6 1
Николаев Дмитрий 4 1
Пивоваров Алексей 1 1
Расторгуев Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 11
Индия - Республика 2181 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 9
Германия - Федеративная Республика 3664 7
Франция - Французская Республика 2139 6
Европа 3781 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 5
Украина 3389 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 5
Беларусь - Белоруссия 2096 5
Аргентина - Аргентинская Республика 188 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 4
Бразилия - Федеративная Республика 1131 4
Казахстан - Республика 2646 4
Ирак - Республика 82 3
Африка 1494 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 3
Израиль 724 3
Ливан - Ливанская Республика 44 3
Эстония - Эстонская Республика 419 3
Турция - Турецкая республика 956 3
Судан - Республика 41 3
Болгария - Республика 306 2
Бахрейн - Королевство 58 2
Индонезия - Республика 386 2
Чехия - Чешская Республика 499 2
Саудовская Аравия - Королевство 278 2
Иран - Исламская Республика Иран 376 2
Ближний Восток 1478 2
Катар 78 2
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 101 2
Кипр - Республика 248 2
Эквадор - Республика 42 2
Марокко - Королевство 75 2
Греция - Греческая Республика 325 2
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 2
Черногория 86 2
Латвия - Латвийская Республика 451 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
Reddit 198 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767702, в очереди разбора - 671387.
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