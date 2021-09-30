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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Иордания
Иорданское Хашимитское Королевство
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Публикаций - 47, упоминаний - 54
Иордания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Водясов Алексей 97 2
|Арлазаров Владимир 118 2
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Генс Георгий 62 1
|Маркин Алексей 4 1
|Шульмин Алексей 2 1
|Северюхин Андрей 6 1
|Николаев Дмитрий 4 1
|Пивоваров Алексей 1 1
|Расторгуев Александр 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767702, в очереди разбора - 671387.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767702, в очереди разбора - 671387.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru