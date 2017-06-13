Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство

«Росэлектроника» поставила в Иорданию пробную партию светофоров «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») поставила в Иорданию пробную партию адаптивных светофоров объемом 32 комплекта. Оборудование установлено на трех перекрестках в центре столицы ближневосточного государства – Аммане, где наблюдается максима

Google продал правительству Иордании онлайн-рекламы на $10 млн Компания Google сегодня, 14 декабря, заключила соглашение с правительством Иордании, в рамках которого королевство будет рекламировать свои продукты и услуги в секторе ИКТ через крупнейший в мире поисковик. Сумма сделки, выплаченная интернет-гиганту, составила $10 млн

Россия и Иордания будут сотрудничать в области мирного атома аментальные и прикладные исследования в области мирного использования атомной энергии; ядерная безопасность, включая радиационную защиту и контроль за состоянием окружающей среды. На сегодняшний день Иордания не обеспечена собственными источниками энергии и импортирует почти все потребляемые энергоресурсы (в основном – нефть). Правительством страны предпринимаются шаги по созданию собственн

Motorola помогает Mada строить WiMAX-сеть в Иордании фиксированной и подвижной голосовой связи и передачи данных. Помимо этого, специалисты Motorola разработали оптовую модель, позволяющую Mada предоставлять услуги WiMAX провайдерам интернет-доступа в Иордании. Это обстоятельство дополнительно повышает потенциал сети WiMAX и позволит Mada получить дополнительные доходы. «WiMAX представляет собой революционный способ организации связи, — отме

Франция и Иордания будут сотрудничать в области атомной энергетики Франция и Иордания подписали соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, передает РБК со

В Иордании найден, возможно, самый древний христианский храм В Иордании найдена пещера, служившая одновременно храмом и убежищем первым христианам. Она находится под церковью III века, которая считается одной из древнейших в мире. Абдул Кадер Хуссан (Abdul

В Иордании разбился F-16 20 апреля 2008 года в 13 часов 10 минут по московскому времени потерпел катастрофу самолет F-16 ВВС Иордании. Пилот погиб. В ВВС Иордании, по информации издании, на вооружении состоят 36

Иордания получила первый модернизированный в Турции F-16 амках контракта, заключенного в июле 2005 года, Турция должна модернзировать 17 машин F-16 block 15 ВВС Иордании по программам Falcon-up, Falcon Star и Mid Life Upgrade в вариант F-16 block 40.

США и Иордания будут сотрудничать в ядерной области США и Иордания в Вене подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в развитии иорданской ядерной программы в мирных целях, передает РБК. Соглашением, в частности, предусмотрено взаимодействие в

Иордания собирается построить АЭС Король Иордании Абдулла II заявил, что его страна хочет развивать национальную ядерную программу и р

Иордания переживает бум мобильной связи и подключения к интернету На Ближнем Востоке, в Иордании, трафик международных звонков с мобильников впервые превысил количество звонков за границу, сделанных с проводных телефонов, пишет в своем докладе агентство Arab Advisors Group, основы

Fastlink откроет видео-MMS в Иордании Fastlink, оператор GSM-связи в Иордании, объявил о завершении тестирования системы передачи видеоклипов на мобильные телефоны через MMS и намерении запустить коммерческий вариант услуги в дополнение к своему MMS-сервису "Ras

Иорданский оператор Fastlink сменил египетского владельца на кувейтского год, заявил Orascom. Orascom также выполнил свои обязательства по долгам поставщикам оборудования Alcatel и Siemens (всего $187 млн.) и договорился об урегулировании долга Motorola к середине года. В Иордании насчитывается около 1,3 млн. абонентов мобильной связи, что составляет 23% жителей страны. Конкурентом Fastlink в стране является британский гигант Orange. Источник: по материалам сайт

Jordan Telecom объединит в сеть 3000 школ Иордании сштабного королевского проекта по модернизации страны, JT соединит 3000 школ в 65 отдельных районах Иордании. "Соединение с интернетом предоставит иорданским школьникам окно в мир и позволит уз

Siemens поставит египетской Orascom Telecom оборудование для создания сети GSM в Алжире и Иордании ion and Communication Mobile Group (IC Mobile), отделение компании Siemens, и египетский оператор Orascom Telecom Holding S.A.E. заключили соглашение по поставкам оборудования для сети GSM в Алжире и Иордании Сумма сделки превышает 220 млн евро. Соглашение, подписанное сроком на три года, предусматривает инвестиции в этот проект со стороны Siemens, которые составляют значительную часть обще

В сети "Сантел" открыт роуминг с Иорданией пания "Таиф-Телком", оператор сотовой сети "Сантел" в Татарстане, сообщила, что с 17 января открылся роуминг с оператором GSM-900 "Petra Jordanian Mobile Telecommunications Company Ltd." (MobileCom), Иордания.

Король Иордании намерен получать $550 млн. ежегодно от экспорта информационных технологий Король Иордании Абдалла намерен превратить информационные технологии в третий по значению источник доходов в стране после туризма и добычи фосфатов. Король запланировал создание 30000 новых рабочих ме

Приватизация телекоммуникационного сектора в Иордании откладывается начала следующего года покупка 40% акций в принадлежащей государству телекоммуникационной компании Иордании Jordan Telecommunications Company. Эта сделка, в которой участвует консорциум во гла