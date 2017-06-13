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Иордания Иорданское Хашимитское Королевство

Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство

СОБЫТИЯ


13.06.2017 «Росэлектроника» поставила в Иорданию пробную партию светофоров

«Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») поставила в Иорданию пробную партию адаптивных светофоров объемом 32 комплекта. Оборудование установлено на трех перекрестках в центре столицы ближневосточного государства – Аммане, где наблюдается максима
14.12.2010 Google продал правительству Иордании онлайн-рекламы на $10 млн

Компания Google сегодня, 14 декабря, заключила соглашение с правительством Иордании, в рамках которого королевство будет рекламировать свои продукты и услуги в секторе ИКТ через крупнейший в мире поисковик. Сумма сделки, выплаченная интернет-гиганту, составила $10 млн
22.05.2009 Россия и Иордания будут сотрудничать в области мирного атома

аментальные и прикладные исследования в области мирного использования атомной энергии; ядерная безопасность, включая радиационную защиту и контроль за состоянием окружающей среды. На сегодняшний день Иордания не обеспечена собственными источниками энергии и импортирует почти все потребляемые энергоресурсы (в основном – нефть). Правительством страны предпринимаются шаги по созданию собственн
10.12.2008 Motorola помогает Mada строить WiMAX-сеть в Иордании

фиксированной и подвижной голосовой связи и передачи данных. Помимо этого, специалисты Motorola разработали оптовую модель, позволяющую Mada предоставлять услуги WiMAX провайдерам интернет-доступа в Иордании. Это обстоятельство дополнительно повышает потенциал сети WiMAX и позволит Mada получить дополнительные доходы. «WiMAX представляет собой революционный способ организации связи, — отме
28.08.2008 Франция и Иордания будут сотрудничать в области атомной энергетики

Франция и Иордания подписали соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, передает РБК со

10.06.2008 В Иордании найден, возможно, самый древний христианский храм

В Иордании найдена пещера, служившая одновременно храмом и убежищем первым христианам. Она находится под церковью III века, которая считается одной из древнейших в мире. Абдул Кадер Хуссан (Abdul
21.04.2008 В Иордании разбился F-16

20 апреля 2008 года в 13 часов 10 минут по московскому времени потерпел катастрофу самолет F-16 ВВС Иордании. Пилот погиб. В ВВС Иордании, по информации издании, на вооружении состоят 36
24.10.2007 Иордания получила первый модернизированный в Турции F-16

амках контракта, заключенного в июле 2005 года, Турция должна модернзировать 17 машин F-16 block 15 ВВС Иордании по программам Falcon-up, Falcon Star и Mid Life Upgrade в вариант F-16 block 40.
17.09.2007 США и Иордания будут сотрудничать в ядерной области

США и Иордания в Вене подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в развитии иорданской ядерной программы в мирных целях, передает РБК. Соглашением, в частности, предусмотрено взаимодействие в
22.01.2007 Иордания собирается построить АЭС

Король Иордании Абдулла II заявил, что его страна хочет развивать национальную ядерную программу и р
22.04.2004 Иордания переживает бум мобильной связи и подключения к интернету

На Ближнем Востоке, в Иордании, трафик международных звонков с мобильников впервые превысил количество звонков за границу, сделанных с проводных телефонов, пишет в своем докладе агентство Arab Advisors Group, основы
26.03.2003 Fastlink откроет видео-MMS в Иордании

Fastlink, оператор GSM-связи в Иордании, объявил о завершении тестирования системы передачи видеоклипов на мобильные телефоны через MMS и намерении запустить коммерческий вариант услуги в дополнение к своему MMS-сервису "Ras
22.01.2003 Иорданский оператор Fastlink сменил египетского владельца на кувейтского

год, заявил Orascom. Orascom также выполнил свои обязательства по долгам поставщикам оборудования Alcatel и Siemens (всего $187 млн.) и договорился об урегулировании долга Motorola к середине года. В Иордании насчитывается около 1,3 млн. абонентов мобильной связи, что составляет 23% жителей страны. Конкурентом Fastlink в стране является британский гигант Orange. Источник: по материалам сайт
13.01.2003 Jordan Telecom объединит в сеть 3000 школ Иордании

сштабного королевского проекта по модернизации страны, JT соединит 3000 школ в 65 отдельных районах Иордании. "Соединение с интернетом предоставит иорданским школьникам окно в мир и позволит уз
23.08.2001 Siemens поставит египетской Orascom Telecom оборудование для создания сети GSM в Алжире и Иордании

ion and Communication Mobile Group (IC Mobile), отделение компании Siemens, и египетский оператор Orascom Telecom Holding S.A.E. заключили соглашение по поставкам оборудования для сети GSM в Алжире и Иордании Сумма сделки превышает 220 млн евро. Соглашение, подписанное сроком на три года, предусматривает инвестиции в этот проект со стороны Siemens, которые составляют значительную часть обще
13.02.2001 Alcatel поставит коммутационное оборудование для более чем 90 тысяч телефонных линий в Иордании
17.01.2001 В сети "Сантел" открыт роуминг с Иорданией

пания "Таиф-Телком", оператор сотовой сети "Сантел" в Татарстане, сообщила, что с 17 января открылся роуминг с оператором GSM-900 "Petra Jordanian Mobile Telecommunications Company Ltd." (MobileCom), Иордания.
12.07.2000 Король Иордании намерен получать $550 млн. ежегодно от экспорта информационных технологий

Король Иордании Абдалла намерен превратить информационные технологии в третий по значению источник доходов в стране после туризма и добычи фосфатов. Король запланировал создание 30000 новых рабочих ме
21.12.1999 Приватизация телекоммуникационного сектора в Иордании откладывается

начала следующего года покупка 40% акций в принадлежащей государству телекоммуникационной компании Иордании Jordan Telecommunications Company. Эта сделка, в которой участвует консорциум во гла
14.10.1999 Король Иордании встретился с главами ведущих высокотехнологичных компаний

Среди собеседников короля на встрече были и представители America Online и PSInet. Король Иордании Abdullah II признал, что и ему, и его народу придется много учиться, и они только в начале пути, но выразил надежду, что именно с самого начала все пойдет как надо. Проблема Иордани

Публикаций - 141, упоминаний - 154

Иордания и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
Microsoft Corporation 25775 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 6
Lenovo Motorola 3566 6
Google LLC 12690 5
Orange Jordan Telecom Group - Jordan Telecommunications Company 13 5
МегаФон 10742 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Apple Inc 13156 5
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 4
Motorola Inc 1156 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Yahoo! 3726 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
SAP SE 5601 2
Cisco Systems 5372 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
X Corp - Twitter 2938 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Intel Corporation 12811 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 2
Vodafone Group 1412 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 2
Nginx - Энджайникс 209 2
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 2
Т8 НТЦ 120 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 2
Polymedia - Полимедиа 158 2
Visa International 1993 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Kuwait Stock Exchange - Кувейтская фондовая биржа 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Альфа-Банк 1979 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
АльфаСтрахование СГ 394 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
Intel Capital 148 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Tessi 9 1
Россети Ленэнерго 1699 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 5 1
Wallet One - Единая Касса 37 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
USM Advisors 10 1
African Development Bank - Африканский банк развития 10 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 16 1
Международный аэропорт Жуковский 9 1
Airbus EADS Casa 9 1
NanduQ - Qiwi Baltic 3 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
Музеон - парк искусств 21 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf - ССАГПЗ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 7 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 22 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 35 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
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Аль-Каида - террористическая организация 67 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Демократическая политическая партия США 122 1
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Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 4
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Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
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Kaspersky GReAT 89 2
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БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 2
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Wallet One - Единый кошелек 58 2
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 2
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 88 2
Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 20 2
Google Chrome - браузер 1701 2
Apple iPad 4012 2
Apple macOS 2419 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Microsoft Office 4170 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Opera Browser - Браузер 1050 2
Apple FaceTime 193 2
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