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Иордания Иорданское Хашимитское Королевство
СОБЫТИЯ
|13.06.2017
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«Росэлектроника» поставила в Иорданию пробную партию светофоров
«Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») поставила в Иорданию пробную партию адаптивных светофоров объемом 32 комплекта. Оборудование установлено на трех перекрестках в центре столицы ближневосточного государства – Аммане, где наблюдается максима
|14.12.2010
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Google продал правительству Иордании онлайн-рекламы на $10 млн
Компания Google сегодня, 14 декабря, заключила соглашение с правительством Иордании, в рамках которого королевство будет рекламировать свои продукты и услуги в секторе ИКТ через крупнейший в мире поисковик. Сумма сделки, выплаченная интернет-гиганту, составила $10 млн
|22.05.2009
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Россия и Иордания будут сотрудничать в области мирного атома
аментальные и прикладные исследования в области мирного использования атомной энергии; ядерная безопасность, включая радиационную защиту и контроль за состоянием окружающей среды. На сегодняшний день Иордания не обеспечена собственными источниками энергии и импортирует почти все потребляемые энергоресурсы (в основном – нефть). Правительством страны предпринимаются шаги по созданию собственн
|10.12.2008
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Motorola помогает Mada строить WiMAX-сеть в Иордании
фиксированной и подвижной голосовой связи и передачи данных. Помимо этого, специалисты Motorola разработали оптовую модель, позволяющую Mada предоставлять услуги WiMAX провайдерам интернет-доступа в Иордании. Это обстоятельство дополнительно повышает потенциал сети WiMAX и позволит Mada получить дополнительные доходы. «WiMAX представляет собой революционный способ организации связи, — отме
|28.08.2008
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Франция и Иордания будут сотрудничать в области атомной энергетики
Франция и Иордания подписали соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, передает РБК со
|10.06.2008
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В Иордании найден, возможно, самый древний христианский храм
В Иордании найдена пещера, служившая одновременно храмом и убежищем первым христианам. Она находится под церковью III века, которая считается одной из древнейших в мире. Абдул Кадер Хуссан (Abdul
|21.04.2008
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В Иордании разбился F-16
20 апреля 2008 года в 13 часов 10 минут по московскому времени потерпел катастрофу самолет F-16 ВВС Иордании. Пилот погиб. В ВВС Иордании, по информации издании, на вооружении состоят 36
|24.10.2007
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Иордания получила первый модернизированный в Турции F-16
амках контракта, заключенного в июле 2005 года, Турция должна модернзировать 17 машин F-16 block 15 ВВС Иордании по программам Falcon-up, Falcon Star и Mid Life Upgrade в вариант F-16 block 40.
|17.09.2007
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США и Иордания будут сотрудничать в ядерной области
США и Иордания в Вене подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в развитии иорданской ядерной программы в мирных целях, передает РБК. Соглашением, в частности, предусмотрено взаимодействие в
|22.01.2007
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Иордания собирается построить АЭС
Король Иордании Абдулла II заявил, что его страна хочет развивать национальную ядерную программу и р
|22.04.2004
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Иордания переживает бум мобильной связи и подключения к интернету
На Ближнем Востоке, в Иордании, трафик международных звонков с мобильников впервые превысил количество звонков за границу, сделанных с проводных телефонов, пишет в своем докладе агентство Arab Advisors Group, основы
|26.03.2003
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Fastlink откроет видео-MMS в Иордании
Fastlink, оператор GSM-связи в Иордании, объявил о завершении тестирования системы передачи видеоклипов на мобильные телефоны через MMS и намерении запустить коммерческий вариант услуги в дополнение к своему MMS-сервису "Ras
|22.01.2003
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Иорданский оператор Fastlink сменил египетского владельца на кувейтского
год, заявил Orascom. Orascom также выполнил свои обязательства по долгам поставщикам оборудования Alcatel и Siemens (всего $187 млн.) и договорился об урегулировании долга Motorola к середине года. В Иордании насчитывается около 1,3 млн. абонентов мобильной связи, что составляет 23% жителей страны. Конкурентом Fastlink в стране является британский гигант Orange. Источник: по материалам сайт
|13.01.2003
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Jordan Telecom объединит в сеть 3000 школ Иордании
сштабного королевского проекта по модернизации страны, JT соединит 3000 школ в 65 отдельных районах Иордании. "Соединение с интернетом предоставит иорданским школьникам окно в мир и позволит уз
|23.08.2001
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Siemens поставит египетской Orascom Telecom оборудование для создания сети GSM в Алжире и Иордании
ion and Communication Mobile Group (IC Mobile), отделение компании Siemens, и египетский оператор Orascom Telecom Holding S.A.E. заключили соглашение по поставкам оборудования для сети GSM в Алжире и Иордании Сумма сделки превышает 220 млн евро. Соглашение, подписанное сроком на три года, предусматривает инвестиции в этот проект со стороны Siemens, которые составляют значительную часть обще
|13.02.2001
|Alcatel поставит коммутационное оборудование для более чем 90 тысяч телефонных линий в Иордании
|17.01.2001
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В сети "Сантел" открыт роуминг с Иорданией
пания "Таиф-Телком", оператор сотовой сети "Сантел" в Татарстане, сообщила, что с 17 января открылся роуминг с оператором GSM-900 "Petra Jordanian Mobile Telecommunications Company Ltd." (MobileCom), Иордания.
|12.07.2000
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Король Иордании намерен получать $550 млн. ежегодно от экспорта информационных технологий
Король Иордании Абдалла намерен превратить информационные технологии в третий по значению источник доходов в стране после туризма и добычи фосфатов. Король запланировал создание 30000 новых рабочих ме
|21.12.1999
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Приватизация телекоммуникационного сектора в Иордании откладывается
начала следующего года покупка 40% акций в принадлежащей государству телекоммуникационной компании Иордании Jordan Telecommunications Company. Эта сделка, в которой участвует консорциум во гла
|14.10.1999
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Король Иордании встретился с главами ведущих высокотехнологичных компаний
Среди собеседников короля на встрече были и представители America Online и PSInet. Король Иордании Abdullah II признал, что и ему, и его народу придется много учиться, и они только в начале пути, но выразил надежду, что именно с самого начала все пойдет как надо. Проблема Иордани
Иордания и организации, системы, технологии, персоны:
|Водясов Алексей 222 3
|Новикова Елена 105 2
|Брыкин Арсений 57 2
|Сапельников Сергей 109 2
|Шалманов Сергей 202 2
|Шилов Константин 26 2
|Wells Herbert - Уэллс Герберт 10 2
|Данилов Денис 2 2
|Totti Michael - Тотти Майкл 2 2
|Bromberg Gideon - Бромберг Гидеон 2 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Арлазаров Владимир 290 2
|Маркин Алексей 4 1
|Кузнецов Владимир 47 1
|Митрошенков Александр 3 1
|Шульмин Алексей 7 1
|Северюхин Андрей 6 1
|Дмитриев Михаил 22 1
|Николаев Дмитрий 21 1
|Васильев Дмитрий 76 1
|Фирер Олег 29 1
|Морозова Анастасия 36 1
|Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 53 1
|Крутой Игорь 16 1
|Шаталова Ирина 3 1
|Рыжов Алексей 19 1
|Bush George - Буш Джордж 336 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
|Clarke Richard - Кларк Ричард 19 1
|Теленков Андрей 27 1
|Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 1
|Павлов Александр 121 1
|Расторгуев Александр 10 1
|Лосев Сергей 46 1
|Chambers John - Чемберс Джон 123 1
|Гафарова Елена 26 1
|Христенко Виктор 44 1
|Лазебный Антон 10 1
|Поспелова Елена 6 1
|Вайнберг Олег 18 1
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