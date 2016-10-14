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Wallet One
Единый кошелек



14.10.2016 «Ростелеком» предложил альтернативные способы оплаты услуг связи в Приморском крае 1
15.09.2016 Wallet One подключил обслуживание карт «Мир» 1
07.08.2015 «АК Барс» банк обновил приложение «АК Барс Online» для платформ Android и iOS 1
30.06.2015 Платежный сервис Wallet One подключился к терминальной сети банка «Балтика» 1
11.12.2014 При оплате покупок в интернет-магазинах чаще всего используются «Qiwi.Кошелек», «Яндекс.Деньги» и WebMoney 1
09.12.2014 Вышел «Единый кошелек» для Android 3
16.07.2014 В «Едином кошельке» теперь можно хранить банковские карты 1
25.02.2014 Моментальные сервисы: проблемы интеграции в ИТ-ландшафт 1
01.10.2013 Терминалы МТС стали принимать платежи Wallet One 1
12.09.2013 Возможность оплаты «Деньгами Mail.Ru» появилась в 6 тыс. интернет-магазинов 2
17.06.2013 Wallet One готовится к запуску системы электронных денег в Беларуси 1
04.04.2013 Е-invoicing — одна из самых популярных услуг среди клиентов «Альфа-Банка» 1
07.02.2013 Пополнение электронных кошельков — одна из самых популярных электронных услуг среди клиентов «Промсвязьбанка» в 2012 г. 1
06.02.2013 «Единая касса» оптимизировала поиск способов оплаты заказов 1
15.11.2012 В грузинской сети терминалов ОСМП можно пополнить «Единый кошелек» 3
22.10.2012 «Единый кошелек» разрешил своим клиентам проводить операции в евро 1
26.09.2012 Пополнить «Единый кошелек» теперь можно с помощью «Сбербанк ОнЛ@йн» 3
18.09.2012 Оплатить заказы «Единой кассы» теперь можно через OKPay 1
15.08.2012 Оплатить заказы «Единой кассы» теперь можно с помощью PSB-Retail 1
08.08.2012 Оплатить счета «Сахалинэнерго» за электроэнергию теперь можно через «Единый кошелек» и «Единую кассу» 2
06.08.2012 «Единый кошелёк» пришел в Чехию 2
23.07.2012 «Единый кошелек» принимает платежи через терминалы Qiwi в Молдове 2
12.07.2012 Оплатить услуги спутникового ТВ «Телекарта» теперь можно в «Едином кошельке» 2
10.07.2012 Интернет-магазины, подключенные к «Единой Кассе», получили доступ к восточному интернет-базару 1
02.07.2012 «Единый кошелек» открыл своим пользователям доступ к cashU 3
18.06.2012 «Единый кошелек» запустил новое приложение с витринами онлайн-магазинов 3
08.06.2012 Пополнить электронные кошельки теперь можно через банкоматы «Промсвязьбанка» 2
30.05.2012 «Единый кошелек» выпустил карту Wallet One Visa для платежей в Сети и реальной жизни 2
16.05.2012 «Единый кошелек» теперь доступен в Грузии 2
17.02.2012 Оборот федеральной системы «Город» за 2011 г. увеличился на 34% 1
18.10.2011 «Единый кошелек» начал работать в Казахстане 1
13.10.2011 Клиенты «Банка Русский Стандарт» и «Промсвязьбанка» теперь могут без комиссии пополнять счет в «Яндекс.Деньгах» 1
22.04.2011 В системе «Город» теперь можно пополнить «QIWI Кошелек» 2
07.07.2010 «Евросеть» начала принимать платежи электронными деньгами 3
30.11.2009 WebMoney отключили «Яндекс.Деньги» 1
26.03.2009 «Единый кошелек» расширил свое присутствие в Белоруссии 1
11.02.2009 «Единый кошелек» официально стартовал в Африке 1
27.10.2008 Услуги МТТ можно оплатить с мобильных устройств 2
24.10.2008 Счет в Fidel.ru можно пополнять с помощью «Единого кошелька» 2
23.09.2008 «Единый кошелек» подключился к Robokassa 3

Публикаций - 51, упоминаний - 82

Wallet One упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Webmoney 472 11
Yandex - Яндекс 4478 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8387 3
RBK Money 75 3
Robokassa - Робокасса 44 3
Город ФСГ - Федеральная Система 28 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1750 1
Атлант Телеком - Atlant Telecom 9 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 105 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 711 1
PayPal 601 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7641 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 121 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 606 1
Meta - Facebook 4003 1
СМАРТС Компания 491 1
Amazon Inc - Amazon.com 2471 1
Visa International 1627 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1586 8
Wallet One - Единая Касса 19 6
Qiwi 785 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4736 4
Евросеть 1313 4
ПСБ - Промсвязьбанк 632 4
Почта России ПАО 1753 3
Liberty Bank 3 2
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 128 2
Связной Банк 75 2
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 185 2
Альфа-Банк 1305 2
МДМ Банк 164 2
ГПБ Белгазпромбанк 16 1
Банк Интеза 23 1
Банк24.ру 37 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Рапида НКО - платежные система 136 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 57 1
Free-Kassa - Фри-Касса 18 1
Фаберлик - Faberlic 66 1
ВТБ Банк Москвы 430 1
Avon - Косметическая компания 30 1
ВТБ24 618 1
Русский стандарт Банк 339 1
OTP Group - ОТП Банк 133 1
Mary Kay - Мэри Кэй 84 1
Ак Барс Банк 178 1
Совкомбанк ПАО 152 1
Балтика - Пивоваренная компания 133 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 226 1
Аэрофлот 588 1
Открытие ФК 564 1
ГПБ - Газпромбанк 780 1
Связной ГК 1057 1
Росгосстрах 216 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2682 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1929 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 801 1
e-Commerce - Электронная коммерция 367 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11718 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3879 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 707 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1559 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11930 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 560 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1948 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 677 1
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 84 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 299 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2842 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 575 9
ПСБ PSB-Retail 38 4
Qiwi Кошелек 154 3
Google Android 10938 2
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 21 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 505 2
Apple iOS 5886 2
Google Play - Google Store - Android Market 2553 2
Apple - App Store 2247 2
Apple iTunes Store 946 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 717 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 99 1
Visa Classic 21 1
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 28 1
Briskly B-Pay 5 1
Альфа-Мобайл 67 1
Microsoft Windows 10 9862 1
Microsoft Xbox Live 273 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2013 1
PayMaster - Платежный интегратор 14 1
Webmoney Transfer 147 1
ICQ 780 1
JavaScript - Язык программирования 867 1
Microsoft Edge - браузер 1754 1
Java - Язык программирования 2346 1
VK - Mail.ru Одноклассники 951 1
Арсентьев Андрей 55 1
Романенко Андрей 79 1
Козлов Сергей 28 1
Смирнов Андрей 27 1
Дарахвелидзе Петр 14 1
Лавров Виталий 22 1
Савельева Светлана 4 1
Бочарова Елена 10 1
Жилина Мария 7 1
Демидов Михаил 132 1
Россия - Российская федерация - РФ 76993 9
Казахстан - Республика 3773 3
Грузия 982 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1045 2
Африка Северная 144 2
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 85 2
Кувейт 85 2
Молдавия - Республика Молдова 619 2
Бахрейн - Королевство 97 2
Египет - Арабская Республика 523 2
Россия - СФО - Красноярский край 866 2
Россия - СФО - Новосибирская область 1023 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 773 2
Беларусь - Белоруссия 2957 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28408 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 590 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25301 2
Ливан - Ливанская Республика 105 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 435 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 309 1
Африка Южная 252 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1688 1
Россия - СФО - Республика Алтай 848 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 538 1
Катар 118 1
Россия - СФО - Кемеровская область 618 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 607 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10634 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 177 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 180 1
Ливия 76 1
Чехия - Острава 3 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 66 1
Украина 5178 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 481 1
Ближний Восток 2317 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1722 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1864 1
Россия - СФО - Новосибирск 2801 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1125 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 516 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2200 1
Gartner 3096 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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