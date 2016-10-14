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Wallet One
Единый кошелек
Wallet One упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2682 2
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1929 1
|ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 801 1
|Арсентьев Андрей 55 1
|Романенко Андрей 79 1
|Козлов Сергей 28 1
|Смирнов Андрей 27 1
|Дарахвелидзе Петр 14 1
|Лавров Виталий 22 1
|Савельева Светлана 4 1
|Бочарова Елена 10 1
|Жилина Мария 7 1
|Демидов Михаил 132 1
|ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 516 2
|Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2200 1
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
Создано именных указателей - 49253.
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