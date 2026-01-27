Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189645
ИКТ 14637
Организации 11352
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26553
Персоны 82298
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Покровский Олег


СОБЫТИЯ


27.01.2026 Бывшие сотрудники ФСБ и Следственного комитета получили по полтора десятка лет за фальсификацию дела Merlion 1
09.12.2024 Олег Покровский, «Росатом»: Создавая собственные ТИМ-решения, мы перестаем за свой счет обучать модели недружественных стран 1
28.03.2024 Росатом представил лоукод-платформу для быстрой разработки корпоративных приложений 1
10.08.2023 Вячеславу Симоненко продлили срок содержания под стражей на три месяца 1
14.06.2023 Как банда «решальщиков» и следователей вымогала 15 миллиардов у владельцев Merlion 2
11.03.2021 Адвокаты совладельцев Merlion считают незаконным решение Мосгорсуда о согласии с продлением срока содержания под стражей их подзащитных 1
04.04.2013 Е-invoicing — одна из самых популярных услуг среди клиентов «Альфа-Банка» 1
30.11.2009 WebMoney отключили «Яндекс.Деньги» 1
28.04.2008 В рамках E-Finance будет организована секция «Интернет-платежи в Рунете» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Покровский Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 912 3
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 26 2
Объединенный расчетный центр - ОРЦ - InvoiceBox - Инвойсбокс 5 1
Монета НКО - PayAnyWay 10 1
Yandex - Яндекс 8552 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 721 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
Webmoney - Вебмани.Ру 545 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 181 1
Robokassa - Робокасса 51 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 100 1
Финам ИК - Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 2
Океан Банк 13 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 876 1
Альфа-Банк 1882 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 173 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 70 1
Wallet One - Единая Касса 37 1
ICQMoney 3 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 206 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2195 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 736 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 832 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 184 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3404 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 337 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 350 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 100 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 3
Инжиниринг - технические консультационные услуги 458 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18516 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1633 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5923 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 204 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 870 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1013 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1081 1
Оповещение и уведомление - Notification 5385 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 169 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3160 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1906 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4940 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6177 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31918 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 942 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5287 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 453 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7647 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 890 2
Wallet One - Единый кошелек 58 2
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Атомкод 3 1
Microsoft Office 3980 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 208 1
Альфа-Мобайл 82 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 43 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 130 1
Качур Кирилл 8 3
Симоненко Вячеслав 43 3
Карчев Олег 36 3
Завалишина Евгения 27 2
Поспелов Георгий 11 2
Жеренов Григорий 7 2
Качур Виталий 8 2
Лялин Вадим 7 2
Пашкевич Василий 7 2
Неснов Алексей 13 2
Ноев Дмитрий 3 2
Абрамов Алексей 50 2
Левин Борис 57 2
Киреев Александр 37 2
Мангутов Владислав 33 2
Шилов Константин 26 1
Замашкина Наиля 23 1
Полозов-Яблонский Андрей 10 1
Стогар Павел 2 1
Найшуллер Виктор 4 1
Черняев Алексей 2 1
Голубева Ольга 4 1
Николаев Денис 4 1
Левин Леонид 133 1
Захаров Дмитрий 46 1
Якобашвили Давид 18 1
Смирнов Андрей 74 1
Енин Андрей 3 1
Дарахвелидзе Петр 15 1
Ковалева Наталья 6 1
Иевлев Евгений 28 1
Меньшов Владимир 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 6
Европа 24665 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8196 1
Донбасс 64 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 3
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 110 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3038 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Паспорт - Паспортные данные 2736 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3713 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3670 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1361 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15220 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 663 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1015 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 191 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2194 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще