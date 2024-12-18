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Росатом АСЭ ИК Цифрум ЧУ Учреждение по цифровизации атомной отрасли

Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли

ЧУ «Цифрум» создано в 2019 году для поддержки реализации Единой цифровой стратегии Росатома, в частности – цифровизации основных производственных и корпоративных процессов, разработки решений на базе сквозных технологий, интеграции актуальных подходовк методологии создания высокотехнологичных продуктови формирования передовой цифровой культуры в отрасли. Направления деятельности:


18.12.2024 Как убедить директоров промышленных предприятий в нужности цифровизации? Мнение «Росатома» 1
17.12.2024 Как приручить джинна: Почему GenAI нужен науке и бизнесу, несмотря на сложный характер 1
09.12.2024 Олег Маковельский, «Росатом»: Чтобы стать лидером, нужно идти не параллельно с конкурентами, а перпендикулярно им 2
09.12.2024 Олег Покровский, «Росатом»: Создавая собственные ТИМ-решения, мы перестаем за свой счет обучать модели недружественных стран 1
05.12.2024 В НИЯУ МИФИ открылась совместная с компанией Smart Technologies лаборатория 1
21.10.2024 Какие риски несет с собой увлечение low/no-code 1
18.09.2024 Конференция CNews «Low-code и No-code 2024 2024» состоится 8 октября 2
10.09.2024 Конференция CNews «Low-code и No-code 2024 2024» состоится 8 октября 2
20.06.2024 Коллаборация ARZip с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor позволяет компаниям повысить свою защищенность 1
12.04.2024 Арестован экс-директор проекта «Гостеха». Ему грозит 10 лет лишения свободы 2
28.03.2024 Росатом представил лоукод-платформу для быстрой разработки корпоративных приложений 1
26.03.2024 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1
12.03.2024 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1
28.07.2023 «Росатом» и ИММИТ провели испытания технологии роботизированного высокоточного 3D-сканирования 4
28.06.2023 «Росатом» и строители Белоруссии приступают к гармонизации стандартов в области технологий информационного моделирования 1
06.07.2022 Борис Макевнин, «Т Плюс»: Нам удалось найти неплохие аналоги практически всех иностранных ИТ-решений 1
27.05.2022 ИТ-специалисты компаний «Росатома» получат поддержку государства 2
20.05.2022 «Росатом» примет участие в создании цифровой платформы по радиационной экологии и медицине в Челябинской области 2
17.03.2022 «Росатом» разработал цифровое решение для интеллектуального анализа документации 2
02.06.2021 Научная фантастика или таблетка от всех проблем? 1
08.07.2020 В России создана лаборатория по развитию квантового искусственного интеллекта 1

Публикаций - 21, упоминаний - 31

Росатом АСЭ ИК и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 25 3
Diasoft - Диасофт 870 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 2
Центр развития цифровых технологий 12 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 2
SimbirSoft - СимбирСофт 75 2
Polymedia - Полимедиа 138 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Google LLC 11775 1
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 14 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 15 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
Прогноз 1650 1
Quantum AI lab - Quantum Artificial Intelligence Lab 2 1
Т Плюс - ИТ Плюс 17 1
Диджитал Улей - Digital Hive 5 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
Nobilis.Team - Нобилис.Тим 5 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 147 1
НИЯУ МИФИ - MEPHIUS Дизайн-центр 7 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 239 1
Цифра ГК 2426 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 1
Nobilis Group 9 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 4
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 2
Синара ГК - Sinara Group 100 2
Группа Самолет 72 2
Благосостояние НПФ 51 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 2
Скопинфарм 7 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
Газпром нефть 618 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
John Deere - Джон Дир 25 1
Росатом ОЦКС - Отраслевой центр капитального строительства 2 1
Точмаш ВПО - Владимирское производственное объединение 2 1
Альфа-Банк 1769 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Росатом - ТВЭЛ - КМЗ - Ковровский механический завод 3 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур 7 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 33 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования 8 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 17
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 12
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 3
Экономический эффект 1067 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 128 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Английский язык 6634 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Философия - Philosophy 445 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 145 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 1
НИУ ВШЭ - Институт когнитивных нейронаук - Центр Биоэлектрических интерфейсов - Центр Нейроэкономики и Когнитивных Исследований 4 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 1
Иннополис Университет - Лаборатория нейронауки и когнитивных технологий 2 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 45 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 20 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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