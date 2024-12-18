Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли

ЧУ «Цифрум» создано в 2019 году для поддержки реализации Единой цифровой стратегии Росатома, в частности – цифровизации основных производственных и корпоративных процессов, разработки решений на базе сквозных технологий, интеграции актуальных подходовк методологии создания высокотехнологичных продуктови формирования передовой цифровой культуры в отрасли. Направления деятельности: