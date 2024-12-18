Росатом АСЭ ИК Цифрум ЧУ Учреждение по цифровизации атомной отрасли
ЧУ «Цифрум» создано в 2019 году для поддержки реализации Единой цифровой стратегии Росатома, в частности – цифровизации основных производственных и корпоративных процессов, разработки решений на базе сквозных технологий, интеграции актуальных подходовк методологии создания высокотехнологичных продуктови формирования передовой цифровой культуры в отрасли. Направления деятельности:
- Новые производственные технологии («Цифровое производство»)
- Большие данные и промышленный «интернет вещей»
- Искусственный интеллект, машинное обучение и предиктивная аналитика
- Технологии «Умного города»
- Виртуальная и дополненная реальность и др.
Росатом АСЭ ИК и организации, системы, технологии, персоны:
|Макевнин Борис 44 3
|Плашкевич Сергей 4 3
|Слученков Антон 14 3
|Лещенко Владимир 2 2
|Коваленко Татьяна 4 2
|Малинский Алексей 4 2
|Тестин Алексей 6 2
|Панин Алексей 5 2
|Фишер Андрей 74 2
|Новикова Елена 88 2
|Коряков Алексей 5 2
|Копысов Виталий 61 2
|Сологуб Денис 67 2
|Покровский Олег 8 2
|Власова Юлия 7 2
|Пашинский Сергей 16 2
|Горелова Марина 6 2
|Позднякова Ксения 25 2
|Ремизова Екатерина 5 2
|Посылкин Павел 4 2
|Антипов Александр 21 2
|Бухвалов Дмитрий 17 2
|Хайзников Михаил 13 2
|Мураховский Эдуард 38 2
|Панков Александр 78 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Асланян Ани 12 1
|Пугачев Павел 63 1
|Паршин Максим 316 1
|Костина Светлана 11 1
|Ермолаев Михаил 5 1
|Лебедев Михаил 51 1
|Шелобков Алексей 32 1
|Ушаков Руслан 1 1
|Терентьева Татьяна 4 1
|Ларионов Денис 2 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Галицкий Александр 106 1
|Федоров Алексей 116 1
|Юнусов Руслан 20 1
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