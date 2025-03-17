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Т Плюс ИТ Плюс
Т Плюс и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 284 2
|Антонов Александр 77 2
|Феоктистов Вадим 36 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Чаркин Евгений 297 1
|Колбин Евгений 67 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Теленков Андрей 27 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Макевнин Борис 44 1
|Черкасов Сергей 13 1
|Агафонова Наталия 41 1
|Поляков Сергей 73 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Васильев Григорий 40 1
|Клявин Владимир 49 1
|Савцов Игорь 29 1
|Валчев Стоян 48 1
|Шершнев Георгий 14 1
|Картавый Эдуард 2 1
|Хомков Игорь 46 1
|Педоренко Андрей 42 1
|Дубнов Олег 3 1
|Аникин Виталий 2 1
|Якимов Игорь 1 1
|Сидоренко Ольга 2 1
|Перминова Светлана 27 1
|Генцис Александр 19 1
|Саутин Василий 8 1
|Суровец Дмитрий 77 1
|Кибалко Кирилл 39 1
|Глазков Александр 138 1
|Шадаев Максут 1019 1
|Кубарев Алексей 54 1
|Мельникова Алиса 92 1
|Козырев Алексей 323 1
|Никитчук Сергей 7 1
|Урусов Виктор 131 1
|Борняков Илья 12 1
|Мобильные системы 116 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 613 1
|РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 153 1
|РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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