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Индексная книга (каталог) CNews*
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Т Плюс ИТ Плюс

Т Плюс - ИТ Плюс

17.03.2025 «Ростелеком» переходит на no-code платформу «Акола» для создания внутрикорпоративных сервисов 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
13.11.2024 «РТК ИТ Плюс» запустила импортонезависимую no-code-платформу «Акола» 1
08.11.2024 Вышло обновление модуля Metrica платформы ESMP 1
10.09.2024 GitFlic и «РТК ИТ Плюс» объявили о сотрудничестве 1
09.09.2024 «РТК ИТ Плюс» и «Диасофт» подписали соглашение о сотрудничестве 1
15.08.2024 Почти половина российских компаний планирует в течение года заместить иностранные ITSM-системы 1
30.07.2024 Вышло обновление модуля Client Portal платформы ESMP 1
18.07.2024 Модуль Metrica российской платформы ESMP получил значимое обновление 1
25.06.2024 ИТ-«дочка» «Росатома» купила замену Windows и MS Office для 33 тысяч ПК 1
04.04.2024 «Аметист» и «РТК ИТ Плюс» заключили соглашение о партнерстве 1
24.01.2024 Изгнание SAP, Oracle и IBM из российского ЖКХ будет стоить властям 6,1 миллиарда 1
06.07.2022 Борис Макевнин, «Т Плюс»: Нам удалось найти неплохие аналоги практически всех иностранных ИТ-решений 1
18.02.2022 Игорь Якимов, «Т Плюс»: Мы в начале масштабной роботизации 2
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
29.05.2020 Цифровизация промышленности пока не стала массовым явлением 1
27.03.2020 Вице-президент «Евраза» в интервью CNews: Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза 1
07.06.2017 «Т Плюс» стала партнером фонда «Сколково» 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Т Плюс и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 58 10
SAP SE 5299 5
Ростелеком 9794 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1957 3
Yandex - Яндекс 7487 2
Telegram Group 2063 2
VK - Mail.ru Group 3462 2
8319 2
1С-Битрикс - Bitrix 584 2
Diasoft - Диасофт 897 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3995 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 18 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
ESET - ESET Software 1135 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
Google LLC 11862 1
Naumen - Наумен 630 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Zabbix SIA - Заббикс 99 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 450 1
McKinsey & Company Int 250 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 52 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 21 1
NtechLab - НтехЛаб 123 1
Veeam Software 320 1
Dynatrace 56 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 45 1
New Relic 5 1
Oracle Corporation 6727 1
Schneider Electric 575 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
Системы документооборота 498 1
Salesforce.com 428 1
Unicorn - Юникорн 45 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1638 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 148 1
Союз 317 1 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 333 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1224 1
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 42 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7428 2
Альфа-Банк 1783 2
Газпром нефть 626 2
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 65 2
ЕВРАЗ - ЕвразТехника 4 2
РЖД - Российские железные дороги 1921 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 724 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1651 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
Русагро Группа Компаний 280 1
Распадская угольная компания 10 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 250 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 1
ФосАгро 126 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 48 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 1
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 1
ЕВРАЗ - НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 18 1
ЕВРАЗ - ЕвразРуда 5 1
John Deere - Джон Дир 25 1
Tata Steel 3 1
МКБ - Московский кредитный банк 564 1
Coca-Cola Company 254 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1023 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 28 1
Ситиматик 5 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 207 1
Кофемания 55 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2829 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 459 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 48 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3073 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11800 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1143 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 142 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 335 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1225 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5999 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67259 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31154 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19861 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51436 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6732 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24393 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14009 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28100 7
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1230 7
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3137 6
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10370 6
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1057 6
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Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1332 5
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12687 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4323 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2977 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5472 4
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 790 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11285 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11169 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6683 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11727 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12089 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6177 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25633 4
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 124 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1926 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5828 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3961 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2207 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2201 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5137 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 765 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 588 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16236 3
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Акола 7 6
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - ESMP - Ростелеком Enterprise Service Management Platform 24 3
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье 16 3
1С:ERP Управление предприятием 566 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 889 2
ЕВРАЗ - Evraz Reporting System (ERS) 3 2
НКТ - Р7-Офис 388 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 718 2
Новые облачные технологии - МойОфис 794 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 978 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 818 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5303 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Rakuten Viber 628 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 1
SAP iRPA - SAP Intelligent Robotic Process Automation 12 1
Microsoft Azure 1414 1
Microsoft Office 365 947 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 38 1
Ericsson Radio System - ERS 72 1
ММК Робот-Рекрутер 2 1
ММК - Мой ММК 3 1
ММК iКлиент 2 1
Oracle Java - язык программирования 3103 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1288 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2295 1
Минцифры РФ - Госключ 146 1
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 47 1
Microsoft Dynamics 1177 1
Linux OS 10073 1
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 64 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3257 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Яга - система управления проектами 19 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 281 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 159 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1138 1
Передовые технологии - RuDesktop 27 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 75 1
Натрусов Артем 284 2
Антонов Александр 77 2
Феоктистов Вадим 36 1
Абакумов Евгений 206 1
Чаркин Евгений 297 1
Колбин Евгений 67 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Теленков Андрей 27 1
Кириченко Игорь 49 1
Макевнин Борис 44 1
Черкасов Сергей 13 1
Агафонова Наталия 41 1
Поляков Сергей 73 1
Путятинский Сергей 86 1
Прохоров Фёдор 83 1
Васильев Григорий 40 1
Клявин Владимир 49 1
Савцов Игорь 29 1
Валчев Стоян 48 1
Шершнев Георгий 14 1
Картавый Эдуард 2 1
Хомков Игорь 46 1
Педоренко Андрей 42 1
Дубнов Олег 3 1
Аникин Виталий 2 1
Якимов Игорь 1 1
Сидоренко Ольга 2 1
Перминова Светлана 27 1
Генцис Александр 19 1
Саутин Василий 8 1
Суровец Дмитрий 77 1
Кибалко Кирилл 39 1
Глазков Александр 138 1
Шадаев Максут 1019 1
Кубарев Алексей 54 1
Мельникова Алиса 92 1
Козырев Алексей 323 1
Никитчук Сергей 7 1
Урусов Виктор 131 1
Борняков Илья 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 146208 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43565 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3994 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2521 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14172 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17214 2
Индия - Bharat 5485 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2972 2
Азия - Азиатский регион 5572 2
Россия - СФО - Новосибирск 4347 1
Япония 13323 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1131 1
Беларусь - Белоруссия 5745 1
Казахстан - Республика 5585 1
Грузия 1247 1
Украина 7641 1
Ближний Восток 2958 1
Африка - Африканский регион 3498 1
Южная Корея - Республика 6681 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 144 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 758 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Франция - Французская Республика 7871 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 120 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17554 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52318 1
Индонезия - Республика 965 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2957 7
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13754 5
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10040 1
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5895 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6215 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7558 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 168 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2368 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8122 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2627 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 189 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2512 1
Мобильные системы 116 1
Gartner - Гартнер 3563 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3239 2
BCG - Boston Consulting Group 109 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
Markets&Markets Research 112 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 613 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 153 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1120 2
CNews AWARDS - награда 521 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 321 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 27 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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