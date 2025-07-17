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Черкасов Сергей
УПОМИНАНИЯ
Черкасов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Смирнова Олеся 11 7
|Петров Михаил 138 7
|Алифанов Кирилл 69 7
|Сирота Юрий 67 7
|Яфясов Денис 14 7
|Аршавский Анджей 31 7
|Бикташев Ильдар 10 7
|Комстачев Михаил 11 7
|Чевкота Олег 15 7
|Кравченко Андрей 12 7
|Мясин Антон 10 7
|Хмелевский Николай 7 7
|Шуваев Ярослав 10 7
|Потапкин Михаил 26 7
|Гогленков Александр 15 6
|Соколовский Александр 40 4
|Трофименко Владимир 7 4
|Натрусов Артем 296 1
|Феоктистов Вадим 36 1
|Глазов Евгений 1 1
|Диденко Сергей 23 1
|Попов Сергей 141 1
|Романов Дмитрий 67 1
|Молчанова Елена 15 1
|Каштанов Дмитрий 28 1
|Голицын Лев 9 1
|Шепель Андрей 1 1
|Головлев Максим 13 1
|Мобильные системы 117 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 902 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 452 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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