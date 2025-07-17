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Индексная книга (каталог) CNews*
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Черкасов Сергей


УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 «ЕвроХим» внедрил технологию периферийных вычислений на производстве 1
11.01.2024 Российских химиков избавят от импортного ПО на деньги «Сколково» 1
06.09.2022 «Фосагро» автоматизировала процесс повышения киберграмотности сотрудников 1
29.05.2020 Цифровизация промышленности пока не стала массовым явлением 1
21.04.2020 Сергей Черкасов, «ФосАгро»: Бизнесу нужны системы, позволяющие получать данные здесь и сейчас 1
31.01.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
28.01.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
22.01.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
25.12.2018 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
20.12.2018 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
17.12.2018 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
10.12.2018 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 2019 года 1
19.01.2016 «Почта России» занялась гео-таргетингом 1
16.05.2013 «Апатит» запустил в промышленную эксплуатацию систему «БОСС-Кадровик» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Черкасов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 7
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 7
Mankiewicz 7 4
SAP SE 5352 1
Oracle Corporation 6776 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 337 1
Naumen - Наумен 657 1
АйТи 1393 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 134 1
Oracle Siebel Systems 512 1
Т Плюс - ИТ Плюс 21 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 64 1
Цифра ГК 2496 1
Schneider Electric 582 1
Autodesk 618 1
Honeywell 287 1
Labware 5 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 443 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Прософт-Системы - РегЛаб 3 1
Technip 7 1
OSIsoft - ОСИсофт 14 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 4 1
Почта России ПАО 2187 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2909 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 7
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 377 7
ГПБ - Газпромбанк 1119 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 7
Уралхим - Уралкалий ПАО 101 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 7
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 208 7
Мосэнерго ПАО 129 7
Газпром нефть 646 7
Ак Барс Банк 274 7
Ингосстрах СПАО 440 6
ФосАгро 134 5
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 226 4
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 70 4
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 63 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 490 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
ЕВРАЗ - ЕвразТехника 4 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1714 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 1
BSC - Business Solutions Consulting - БСЦ Мск 24 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 147 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 782 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1944 7
ЦСР - Центр стратегических разработок 152 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1160 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3164 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4536 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69393 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54060 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15698 9
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5877 9
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Oracle Hyperion 238 1
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Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 117 1
ЕВРАЗ - Evraz Reporting System (ERS) 3 1
ММК Робот-Рекрутер 2 1
Oracle Demantra Demand Management - Oracle Demantra Demand Planning - Oracle Demantra Real Time Sales and Operations Planning 16 1
Oracle SNO - Oracle Strategic Network Optimization 4 1
ММК - Мой ММК 3 1
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Microsoft SQL Server - MS SQL 1689 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 899 1
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Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 65 1
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Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 175 1
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Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 24 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
Смирнова Олеся 11 7
Петров Михаил 138 7
Алифанов Кирилл 69 7
Сирота Юрий 67 7
Яфясов Денис 14 7
Аршавский Анджей 31 7
Бикташев Ильдар 10 7
Комстачев Михаил 11 7
Чевкота Олег 15 7
Кравченко Андрей 12 7
Мясин Антон 10 7
Хмелевский Николай 7 7
Шуваев Ярослав 10 7
Потапкин Михаил 26 7
Гогленков Александр 15 6
Соколовский Александр 40 4
Трофименко Владимир 7 4
Натрусов Артем 296 1
Феоктистов Вадим 36 1
Глазов Евгений 1 1
Диденко Сергей 23 1
Попов Сергей 141 1
Романов Дмитрий 67 1
Молчанова Елена 15 1
Каштанов Дмитрий 28 1
Голицын Лев 9 1
Шепель Андрей 1 1
Головлев Максим 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 150984 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44567 8
Европа 24448 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17638 1
Япония 13397 1
Польша - Республика 1988 1
Сингапур - Республика 1881 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1789 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3088 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2507 1
Германия - Федеративная Республика 12822 1
Франция - Французская Республика 7922 1
Бразилия - Федеративная Республика 2411 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2591 1
Кипр - Республика 571 1
Сербия - Республика 350 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18047 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14306 1
Азия - Азиатский регион 5642 1
Южная Корея - Республика 6755 1
Америка Латинская 1852 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52769 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6007 9
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2839 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5094 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3042 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14380 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49734 2
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16883 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6162 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1993 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2444 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2107 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6084 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7665 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5637 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3040 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2301 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11378 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2843 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6334 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 840 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2597 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7097 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 309 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5778 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2595 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 264 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2846 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5140 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3267 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9391 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 161 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19527 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2501 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8311 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1452 1
Мобильные системы 117 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8251 7
Markets&Markets Research 113 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 902 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 452 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2076 7
Oracle Excellence Awards 1 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2510 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372541, в очереди разбора - 749975.
Создано именных указателей - 178507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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