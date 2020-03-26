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GE General Electric Дженерал электрик

GE - General Electric - Дженерал электрик


26.03.2020 Топ-менеджер General Electric допустил массовую кражу данных о сотрудниках и бенефициарах компании
23.06.2017 General Electric и «Роснефть» создали СП для разработки цифровых технологий в России
16.12.2016 Интернет вещей для энергетики 4.0
29.11.2011 Лазер делает ядерную бомбу доступной
17.09.2010 General Electric запускает портал управления энергопотреблением EcoView Residential
26.07.2010 General Electric представила устройство для управления расходом энергии в «умном» доме
18.06.2010 Boeing 787 Dreamliner совершил первый полёт с двигателями General Electric
03.04.2009 Intel и General Electric вложат $250 млн в здравоохранение
23.09.2008 General Electric займется выпуском телевизоров
07.07.2008 General Electric завершает приобретение чешского производителя авиадвигателей
29.04.2008 «УСП КомпьюЛинк» и General Electric договорились о партнерстве
17.03.2008 General Electric представил DECT-телефон с подсветкой клавиш и дисплея
25.01.2008 General Electric представляет тонкий DECT-телефон
09.08.2006 General Electric создаст систему для обнаружения взрывчатки
10.10.2003 General Electric снижает показатель чистой прибыли, приобретает компанию
11.07.2003 Чистая прибыль General Electric во 2 квартале снизилась
21.01.2003 Financial Times: General Electric - вновь самая уважаемая компании в мире
08.01.2003 Работники General Electric намерены бастовать
22.10.2002 Reuters: General Electric поможет Xerox не пойти ко дну
26.09.2002 NASDAQ: General Electric потянула рынок вверх
26.09.2002 NASDAQ: General Electric потянула рынок вверх
12.04.2002 General Electric, IBM и Yahoo! обвалили NASDAQ
12.04.2002 General Electric, IBM и Yahoo! обвалили NASDAQ
19.12.2001 NASDAQ: General Electric задала позитивный ход торгам
19.12.2001 NASDAQ: General Electric задала позитивный ход торгам
12.10.2001 General Electric сообщила о результатах третьего квартала
04.10.2001 Слияние General Electric и Honeywell не состоится
03.10.2001 General Electric и Honeywell разорвали соглашение о слиянии
07.09.2001 Лучший менеджер 20 века уходит на пенсию
07.09.2001 General Electric: Лучший менеджер 20 века уходит на пенсию
14.05.2001 General Electric теперь богаче Microsoft
14.05.2001 Microsoft уступила мировое лидерство по объему рыночной капитализации компании General Electric
11.05.2001 B2B: General Electric настроена скептически
15.03.2001 General Electric планирует получить экономию в размере $1,6 млрд. благодаря использованию цифровых технологий
14.03.2001 Cisco и General Electric спасли NASDAQ
14.03.2001 Cisco и General Electric спасли NASDAQ
13.03.2001 General Electric в этом году разместит в Индии заказы на разработку ПО общей суммой $400 млн.
07.03.2001 General Electric будет продавать страховки
06.03.2001 General Electric провела переговоры о продаже компании спутниковой связи GE Americom
28.02.2001 Компания General Electric обнародовала годовой отчет за 2000 год

Публикаций - 419, упоминаний - 456

GE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 101
Cisco Systems 4720 76
Intel Corporation 11262 72
IBM - International Business Machines Corp 8941 65
Yahoo! 3603 50
Oracle - Sun Microsystems 2176 35
Lenovo Motorola 3463 34
Apple Inc 10683 34
Oracle Corporation 6035 33
Dell EMC 4736 31
HP - Hewlett-Packard 3567 27
Honeywell 240 26
AMD - Advanced Micro Devices 3661 25
Siemens AG - Siemens Group 2311 23
Amazon Inc - Amazon.com 2650 22
Nortel Networks 1287 19
Google LLC 10352 18
Juniper Networks 410 18
HP Compaq Computer Corp 1905 17
Samsung Electronics 9333 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 16
Dell Technologies - Dell Computer 984 16
Sony 6145 16
Ciena 201 14
AT&T Inc 1563 14
Hitachi - Хитачи 1421 14
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 14
United Technologies 44 13
TI - Texas Instruments Incorporated 808 13
Micron Technology - Crucial 293 13
Canon 1339 12
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 11
HP Inc. 5313 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 11
Toshiba Corporation 2830 10
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 10
Verizon - WorldCom 480 10
Applied Materials 265 10
SAP SE 4595 10
Philips 1960 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 72
eBay Inc 1576 26
Merrill Lynch 427 25
Citi - Citigroup 283 22
Ford 386 20
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 18
GM - General Motors 434 17
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 17
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 17
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 14
Coca-Cola Company 241 14
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 14
Lockheed Martin 730 13
UBS AG 295 13
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 13
Boeing 957 12
First Call 238 12
Walmart - Wal-Mart Stores 361 10
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 63 10
Enron - Enrongate 121 9
Walt Disney Company 556 9
Caterpillar 83 8
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 71 8
American Express - Amex 309 8
BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch (BAML) 67 8
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 44 8
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 78 7
Procter&Gamble - P&G 202 6
Alcoa 42 6
Prudential Financial 52 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 5
McDonald’s - Макдоналдс 190 5
CMGI 126 5
Morgan Stanley - E*Trade - электронная торговая платформа торговли финансовыми активами 105 5
Home Depot - сеть магазинов 57 5
Роснефть НК 434 5
Bank of America - Банк Америки 219 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 5
Ford Motor 166 4
Toyota Motor - Тойота Мотор 399 4
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 29
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 7
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 49 6
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 6
Президент Российской Федерации 3770 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 6
Правительство РФ 8292 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 6
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 151 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 103 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 105 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 75 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 61 1
Royal Bank of Canada - Королевский банк Канады 3 1
Совета министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 24 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 147 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 10 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 87
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 81 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
Linux Foundation 167 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 34 1
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ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 205 2
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 25
Европа 12319 23
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Япония 10069 20
Германия - Федеративная Республика 8903 16
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 371 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 14
Ирак - Республика 666 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 12
Азия - Азиатский регион 3803 11
Ближний Восток 2549 11
США - Нью-Йорк 2616 11
Канада 3319 11
Франция - Французская Республика 5665 11
Украина 6212 6
Швеция - Королевство 2072 6
Америка 2011 6
Южная Корея - Республика 4394 5
Америка Латинская 1413 5
Нидерланды 2197 5
Земля - планета Солнечной системы 7427 5
Дания - Королевство 900 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 5
Аргентина - Аргентинская Республика 483 4
США - Калифорния 3381 4
Америка Южная 680 4
США - Техас 813 4
Сингапур - Республика 1574 4
Америка Северная 2650 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 4
Бразилия - Федеративная Республика 1945 4
Венгрия 615 4
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 570 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 4
Европа Восточная 2927 4
Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 23
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 13
ISDEX интернет-индекс 196 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 5
Экономический эффект 694 5
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 3
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 152 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1164 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
Войны в Ираке 128 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 2
Федеральное законодательство 1944 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 711 2
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 571 2
Страхование - Страховое дело 1920 2
КПД - Коэффициент полезного действия 245 2
Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники 248 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
Образование в России 460 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 624 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 1120 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 83 2
Антитеррор 170 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 562 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 188 1
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 1
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность 267 1
Человеческий фактор 1099 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 347 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 77
CNET - Издание 1580 38
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 28
CBS MarketWatch 305 27
Thomson Reuters - Рейтер 5731 21
FT - Financial Times 1118 18
NBC News 165 17
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 13
Associated Press 1975 9
Fortune 196 8
Известия ИД 307 6
NYT - The New York Times 956 6
WSJ - The Wall Street Journal 1225 5
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 5
Forbes - Форбс 591 4
F-16.net 121 4
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 4
Flight International 64 4
NBC Universal Media 71 4
MSNBC - телеканал 85 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 151 3
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 3
Barron's 25 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
InterNetNews - InternetNews.com 206 2
Silicon.com 354 2
EWeek 179 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 2
The Guardian - Британская газета 320 2
23ABC News 152 2
Flight Global 78 2
Bloomberg Businessweek 121 2
Bloomberg 1009 2
The Verge - Издание 482 2
РБК ТВ - телеканал 59 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 131 1
Liberty Media 67 1
Space Daily 528 1
Newsbytes News Network 319 1
Playboy 48 1
Internet Stock Report 992 80
S&P - Standard and Poor’s 470 28
S&P 500 226 26
IDC - International Data Corporation 4671 13
Gartner 3301 13
Forrester Research 810 9
Fortune Global 500 280 6
Moody's Investors Service 135 6
WSJ - Wall Street Strategies 41 5
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 5
Juniper Research 468 4
Bear Stearns 79 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
Conference Board 74 2
Thomson Financial - Thomson First Call 206 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 34 2
HFS Research 33 1
Strategy Analytics 283 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
IAOP Global Outsourcing 100 16 1
ACG Research 8 1
IoT Analytics 4 1
Yankee Group 166 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
ABI Research 230 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 15
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 2
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 33 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 20 1
University of California - Калифорнийский университет 76 1
Illinois State University - Иллинойсский университет 112 1
ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 18 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 38 1
TED Talks 36 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
РЖД ВНИИЖТ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 14 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 40 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 33 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
Photokina 59 3
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
Gartner Data & Analytics Summit 5 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
Worldskills - Ворлдскиллс 92 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 20 1
SAP Forum 29 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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Создано именных указателей - 75849.
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