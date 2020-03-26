Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
GE General Electric Дженерал электрик
Публикаций - 419, упоминаний - 456
GE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181989, в очереди разбора - 967579.
Создано именных указателей - 75849.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181989, в очереди разбора - 967579.
Создано именных указателей - 75849.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru