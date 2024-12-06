GE - General Electric - Дженерал электрик

«Дочка» General Electric запросила радиочастоты в России но не уточняется. ООО «ДжиИ Хэлскеа» зарегистрированное в Москве и осуществляет деятельность под наименованием GE HealthCare, указано на сайте компании. GE HealthCare создано американской корпорацией General Electric (GE) как ее медицинское подразделение. Частота 101 МГц Выделение частот компании из недружественной страны, даже если она не участвует в антироссийских санкциях, обрушившихся н

Топ-менеджер General Electric допустил массовую кражу данных о сотрудниках и бенефициарах компании Дело о почтовом ящике Корпорация General Electric признала факт массированной утечки персональных данных своих текущих и бывших сотрудников. Этому инциденту предшествовал взлом систем одного из сервис-провайдеров General El

Интернет вещей для энергетики 4.0 рансформации компаний из самых разных отраслей. При этом объем промышленного ИВ в ближайшие три года будет примерно в 50 раз превышать потребительский. Этот потенциал предлагает использовать компания General Electric, развернувшая платформу Predix для более эффективного управления промышленными системами и извлечения дополнительной ценности из огромного количества данных, собираемых с подкл

Microsoft и General Electrics совместно разработают ПО для здравоохранения rgence, системы сквозной авторизации (Single Sign-On) и контекстного управления. Помимо этого, компания получит еще одно решение для сквозной авторизации — корпоративный продукт Microsoft expressSSO. General Electrics, в свою очередь, отдаёт проекту GE Healthcare eHealth — решение по обмену медицинской информацией (Health Information Exchange) и продукт GE Healthcare Qualibria, который комп

Лазер делает ядерную бомбу доступной Компания General Electric успешно завершила испытания более быстрого и дешевого способа производства ядерного топлива. Новая технология будет коммерциализирована и впервые использована на соответствующе

General Electric представила устройство для управления расходом энергии в «умном» доме Компания General Electric анонсировала Nucleus – доступное устройство для связи и хранения данных, которое предоставляет пользователям защищенную на сервере информацию об использовании электричества в д

Boeing 787 Dreamliner совершил первый полёт с двигателями General Electric Как сообщает пресс-служба компании Boeing, 16 июня 2010 года совершил первый полёт авиалайнер 787 Dreamliner (бортовой индекс ZA005), оснащённый двигателями GEnx производства компании General Electric. Прежде в воздух поднимались только машины с двигателями Trent 1000 другого производителя - компании Rolls Royce. Машина ZA005 - пятая по счёту из участвующих в лётных испытани

Начались испытания Boeing 787 Dreamliner с двигателями General Electric GEnx Как сообщает пресс-служба компании Boeing, 12 мая 2010 года начались наземные испытания авиадвигателей General Electric GEnx, установленных на самолёте Boeing 787 Dreamliner. В настоящее время лётные испытания проходят авиалайнеры, оснащённые исключительно авиадвигателями Rolls-Royce Trent 1000.

Intel и General Electric вложат $250 млн в здравоохранение Корпорация Intel и американский производитель электротехнических товаров General Electric объявили о формировании альянса, целью которого станет разработка технологий в области здравоохранения, которые можно будет использовать дома. Работа компаний, в том числе, буд

General Electric займется выпуском телевизоров Американская корпорация General Electric и тайваньская компания Tatung основали совместное предприятие General Displays & Technologies, которое с 2009 г. приступит к производству телевизоров высокой четкости. Ежегодно

General Electric завершает приобретение чешского производителя авиадвигателей Компания General Electric приобрела часть мощностей чешской компании Walter Engines (Прага, Чехия) в рамках обнародованной в августе 2007 года программы ее приобретения. В настоящее время Walter Engines

«УСП КомпьюЛинк» и General Electric договорились о партнерстве Компания «УСП КомпьюЛинк» заключила партнерское соглашение с подразделением Homeland Protection корпорации General Electric на поставку приборов для идентификации широкого спектра опасных веществ. Уникальное для российского рынка оборудование производства General Electric предназначено для ди

General Electric представил DECT-телефон с подсветкой клавиш и дисплея Компания General Electric в марте 2008 г. представила на российском рынке очередную новинку – DECT-телефон RU2-1877. Благодаря своей функциональности, новый телефон оптимален как для офиса, так и для до

General Electric представляет тонкий DECT-телефон В конце января 2008 г. в России появится новый DECT-телефон от компании General Electric, модель GE 2-1873. Радиотелефон GE 2-1873 станет не только надежным средством связи, но и стильным дополнением к интерьеру. Высокий комфорт в эксплуатации аппарата гарантируетс

General Electric создаст систему для обнаружения взрывчатки Исследователи из научного центра компании General Electric ведут работы над созданием новой "умной" системы видеонаблюдения, способной обнаруживать взрывчатые вещества за счет распознавания электромагнитных волн, излучаемых объектами,

General Electric снижает показатель чистой прибыли, приобретает компанию Чистая прибыль General Electric по итогам 3 квартала 2003 г. составила $3,65 млрд. долл., что на 11% ниже по сравнению с $4,09 млрд. долл. по итогам того же периода 2002 г., говорится в сообщении компании. В

Чистая прибыль General Electric во 2 квартале снизилась Чистая прибыль General Electric во 2 квартале уменьшилась до $3,79 млрд. с $4,43 млрд. в аналогичный период 2002 года. Прибыль компании на акцию составила $0,38 против $0,44 на акцию во 2 квартале 2002 года.

Financial Times: General Electric - вновь самая уважаемая компании в мире По результатам опроса, проведенного среди 1000 ведущих бизнесменов мира, газета Financial Times назвала корпорацию General Electric "самой уважаемой компанией в мире". General Electric получает этот титул уже пятый год подряд. Опрос для Financial Times проводился компанией PriceWaterhouseCoopers.

Работники General Electric намерены бастовать 7 января представители нескольких профсоюзов, объединяющих работников корпорации General Electric, объявили о намерении провести двухдневную забастовку, в которой будут участвовать тысячи работников корпорации. Предположительно она пройдет на всех предприятиях компании в СШ

Reuters: General Electric поможет Xerox не пойти ко дну Корпорация Xerox, крупнейший производитель копировальных устройств, подписала восьмилетний договор с компанией General Electric, в рамках которого последняя даст Xerox заем в размере $5 млрд. Полученные средства, по словам представителей компании, пойдут на оплату различных долгов инвесторам. В связи с

NASDAQ: General Electric потянула рынок вверх На торгах в среду, 25 сентября, фондовые индексы резко пошли вверх на подтверждении General Electric прогнозов по квартальным показателям и повышенном внимании участников торгов к акциям ряда полупроводниковых и софтверных компаний. К концу торгов Nasdaq прибавил 3,39% и сумел

General Electric, IBM и Yahoo! обвалили NASDAQ и ожиданиям большинства, сформировалась устойчивая понижательная тенденция. В четверг к числу компаний, разочаровавших инвесторов, присоединилась крупнейшая по рыночной капитализации компания в мире General Electric (GE). Так, акции компании упали на 9,3% в четверг (до минимального с 21 сентября значения) после того, как рост доходов по итогам прошедшего квартала оказался ниже, чем прогноз

General Electric, IBM и Yahoo! обвалили NASDAQ На торгах в четверг, 11 апреля, произошло резкое снижение фондовых индексов на фоне появления новых негативных корпоративных новостей. Так, квартальные показатели General Electric и Yahoo!, а также озабоченность участников торгов относительно расследования SEC в отношении бухгалтерской отчетности IBM вызвали резкое снижение котировок этих компаний и оказ

NASDAQ: General Electric задала позитивный ход торгам Компания General Electric подтвердила прогнозы по прибыли на четвертый квартал и весь 2001 г., а также сообщила о том, что в 2002 г. она рассчитывает показать рост прибыли на 17-18%, отметив, что сможет

NASDAQ: General Electric задала позитивный ход торгам Инвесторы продолжили перевод своих средств в "голубые фишки" и избранные акции техсектора, на этот раз под влиянием позитивных прогнозов на следующий год одной из крупнейших американских корпораций - General Electric. Прогнозы General Electric усилили веру участников рынка в то, что восстановление корпоративных прибылей не за горами, а информация о значительном росте числа строящихся

General Electric сообщила о результатах третьего квартала 11 октября компания General Electric (GE) сообщила о том, что прибыль в третьем квартале составила $3,281 млрд., а прибыль на акцию - $0,33. Рост прибыли составил 3% по сравнению с третьим кварталом 2000 г., несмо

Слияние General Electric и Honeywell не состоится сающиеся, в частности, разработок микротурбин и топливных баков. Условия сделок пока не разглашаются. GE и Honeywell также освободили друг друга от всех связанных с неудавшимся слиянием обязательств. General Electric договорилась о приобретении компании Honeywell International в октябре прошлого года. Сделку планировалось осуществить путем обмена акциями стоимостью $45 млрд. GE намеревалась

General Electric и Honeywell разорвали соглашение о слиянии 2 октября компании General Electric и Honeywell объявили о расторжении взаимного соглашения о слиянии.Слияние не было одобрено Европейской Комиссией, о чем компании были уведомлены 3 июля этого года. В связи с оф

Лучший менеджер 20 века уходит на пенсию Уэлч возглавлял компанию с 1981 года. За двадцать лет его руководства активы компании возросли с $20 млрд. до $437 млрд. С 1975 г. дивиденды, выплачиваемые акционерам компании, постоянно возрастают. General Electric неоднократно удостаивалась почетных званий, присуждаемых деловыми изданиями. Так, журнал Fortune четыре года подряд, начиная с 1998 г., называл ее "компанией, вызывающей наибол

General Electric: Лучший менеджер 20 века уходит на пенсию Сегодня президент и председатель Совета директоров компании General Electric Джон Ф. Уэлч (John F. Welch) покинет свой пост в связи с выходом на пенсию. На очередном заседании Совета директоров он передаст все полномочия своему преемнику 45-летнему Джеф

General Electric теперь богаче Microsoft ли основную часть инвестиционного портфеля Softbank. Вообще же, судя по рейтингу, в традиционной экономики дела идут заметно лучше, чем в "новой". "Техсектор заметно пострадал, особенно в сравнении с General Electric, дела которой идут очень хорошо. Это свидетельствует о том, что "старая экономика" возвращается", - заявил Ричард Уотерс (Richard Waters), редактор The Financial Times по инфор

B2B: General Electric настроена скептически Компания General Electric (GE), первопроходец, проложивший дорогу в электронную коммерцию для многих других компаний, сегодня смотрит в будущее электронной торговли весьма сдержанно, сообщает Techweb.co

General Electric планирует получить экономию в размере $1,6 млрд. благодаря использованию цифровых технологий В 2001 году General Electric планирует получить экономию в размере $1,6 млрд. благодаря использованию цифровых технологий во всех аспектах бизнеса, при этом рост прибыли будет выражаться двузначным числом

Cisco и General Electric спасли NASDAQ остей, побудивших участников рынка вновь начать покупать сильно подешевевшие акции. Плохие новости во вторник были полностью проигнорированы, а вот сообщение о том, что квартальная прибыль корпорации General Electric (GE) совпадет с прогнозами аналитиков, порадовало трейдеров, которые вновь обратили свое внимание на технологические "голубые фишки". Позитивное влияние на динамику рынка оказа

Cisco и General Electric спасли NASDAQ остей, побудивших участников рынка вновь начать покупать сильно подешевевшие акции. Плохие новости во вторник были полностью проигнорированы, а вот сообщение о том, что квартальная прибыль корпорации General Electric (GE) совпадет с прогнозами аналитиков, порадовало трейдеров, которые вновь обратили свое внимание на технологические "голубые фишки". Позитивное влияние на динамику рынка оказа