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GE General Electric Дженерал электрик

GE - General Electric - Дженерал электрик

General Electric (GE) представляет собой многопрофильный транснациональный конгломерат, осуществляющий деятельность в различных секторах экономики. Компания работает в таких направлениях как авиация, медицина, энергетика (включая возобновляемые источники), цифровая индустрия, вторичное производство, финансы и венчурное инвестирование.

GE разрабатывает и производит широкий спектр продукции:

В 2022 году корпорация GE официально ушла с российского рынка. Однако её медицинское подразделение GE HealthCare продолжило работу через зарегистрированное в Москве ООО «ДжиИ Хэлскеа».

На различных рынках GE конкурирует с:

СОБЫТИЯ

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06.12.2024 «Дочка» General Electric запросила радиочастоты в России

но не уточняется. ООО «ДжиИ Хэлскеа» зарегистрированное в Москве и осуществляет деятельность под наименованием GE HealthCare, указано на сайте компании. GE HealthCare создано американской корпорацией General Electric (GE) как ее медицинское подразделение. Частота 101 МГц Выделение частот компании из недружественной страны, даже если она не участвует в антироссийских санкциях, обрушившихся н
26.03.2020 Топ-менеджер General Electric допустил массовую кражу данных о сотрудниках и бенефициарах компании

Дело о почтовом ящике Корпорация General Electric признала факт массированной утечки персональных данных своих текущих и бывших сотрудников. Этому инциденту предшествовал взлом систем одного из сервис-провайдеров General El
23.06.2017 General Electric и «Роснефть» создали СП для разработки цифровых технологий в России
16.12.2016 Интернет вещей для энергетики 4.0

рансформации компаний из самых разных отраслей. При этом объем промышленного ИВ в ближайшие три года будет примерно в 50 раз превышать потребительский. Этот потенциал предлагает использовать компания General Electric, развернувшая платформу Predix для более эффективного управления промышленными системами и извлечения дополнительной ценности из огромного количества данных, собираемых с подкл
13.12.2011 Microsoft и General Electrics совместно разработают ПО для здравоохранения

rgence, системы сквозной авторизации (Single Sign-On) и контекстного управления. Помимо этого, компания получит еще одно решение для сквозной авторизации — корпоративный продукт Microsoft expressSSO. General Electrics, в свою очередь, отдаёт проекту GE Healthcare eHealth — решение по обмену медицинской информацией (Health Information Exchange) и продукт GE Healthcare Qualibria, который комп
29.11.2011 Лазер делает ядерную бомбу доступной

Компания General Electric успешно завершила испытания более быстрого и дешевого способа производства ядерного топлива. Новая технология будет коммерциализирована и впервые использована на соответствующе
17.09.2010 General Electric запускает портал управления энергопотреблением EcoView Residential
26.07.2010 General Electric представила устройство для управления расходом энергии в «умном» доме

Компания General Electric анонсировала Nucleus – доступное устройство для связи и хранения данных, которое предоставляет пользователям защищенную на сервере информацию об использовании электричества в д
18.06.2010 Boeing 787 Dreamliner совершил первый полёт с двигателями General Electric

Как сообщает пресс-служба компании Boeing, 16 июня 2010 года совершил первый полёт авиалайнер 787 Dreamliner (бортовой индекс ZA005), оснащённый двигателями GEnx производства компании General Electric. Прежде в воздух поднимались только машины с двигателями Trent 1000 другого производителя - компании Rolls Royce. Машина ZA005 - пятая по счёту из участвующих в лётных испытани
13.05.2010 Начались испытания Boeing 787 Dreamliner с двигателями General Electric GEnx

Как сообщает пресс-служба компании Boeing, 12 мая 2010 года начались наземные испытания авиадвигателей General Electric GEnx, установленных на самолёте Boeing 787 Dreamliner. В настоящее время лётные испытания проходят авиалайнеры, оснащённые исключительно авиадвигателями Rolls-Royce Trent 1000.
03.04.2009 Intel и General Electric вложат $250 млн в здравоохранение

Корпорация Intel и американский производитель электротехнических товаров General Electric объявили о формировании альянса, целью которого станет разработка технологий в области здравоохранения, которые можно будет использовать дома. Работа компаний, в том числе, буд
23.09.2008 General Electric займется выпуском телевизоров

Американская корпорация General Electric и тайваньская компания Tatung основали совместное предприятие General Displays & Technologies, которое с 2009 г. приступит к производству телевизоров высокой четкости. Ежегодно
07.07.2008 General Electric завершает приобретение чешского производителя авиадвигателей

Компания General Electric приобрела часть мощностей чешской компании Walter Engines (Прага, Чехия) в рамках обнародованной в августе 2007 года программы ее приобретения. В настоящее время Walter Engines
29.04.2008 «УСП КомпьюЛинк» и General Electric договорились о партнерстве

Компания «УСП КомпьюЛинк» заключила партнерское соглашение с подразделением Homeland Protection корпорации General Electric на поставку приборов для идентификации широкого спектра опасных веществ. Уникальное для российского рынка оборудование производства General Electric предназначено для ди
17.03.2008 General Electric представил DECT-телефон с подсветкой клавиш и дисплея

Компания General Electric в марте 2008 г. представила на российском рынке очередную новинку – DECT-телефон RU2-1877. Благодаря своей функциональности, новый телефон оптимален как для офиса, так и для до
25.01.2008 General Electric представляет тонкий DECT-телефон

В конце января 2008 г. в России появится новый DECT-телефон от компании General Electric, модель GE 2-1873. Радиотелефон GE 2-1873 станет не только надежным средством связи, но и стильным дополнением к интерьеру. Высокий комфорт в эксплуатации аппарата гарантируетс
09.08.2006 General Electric создаст систему для обнаружения взрывчатки

Исследователи из научного центра компании General Electric ведут работы над созданием новой "умной" системы видеонаблюдения, способной обнаруживать взрывчатые вещества за счет распознавания электромагнитных волн, излучаемых объектами,

10.10.2003 General Electric снижает показатель чистой прибыли, приобретает компанию

Чистая прибыль General Electric по итогам 3 квартала 2003 г. составила $3,65 млрд. долл., что на 11% ниже по сравнению с $4,09 млрд. долл. по итогам того же периода 2002 г., говорится в сообщении компании. В

11.07.2003 Чистая прибыль General Electric во 2 квартале снизилась

Чистая прибыль General Electric во 2 квартале уменьшилась до $3,79 млрд. с $4,43 млрд. в аналогичный период 2002 года. Прибыль компании на акцию составила $0,38 против $0,44 на акцию во 2 квартале 2002 года.

21.01.2003 Financial Times: General Electric - вновь самая уважаемая компании в мире

По результатам опроса, проведенного среди 1000 ведущих бизнесменов мира, газета Financial Times назвала корпорацию General Electric "самой уважаемой компанией в мире". General Electric получает этот титул уже пятый год подряд. Опрос для Financial Times проводился компанией PriceWaterhouseCoopers.

08.01.2003 Работники General Electric намерены бастовать

7 января представители нескольких профсоюзов, объединяющих работников корпорации General Electric, объявили о намерении провести двухдневную забастовку, в которой будут участвовать тысячи работников корпорации. Предположительно она пройдет на всех предприятиях компании в СШ
22.10.2002 Reuters: General Electric поможет Xerox не пойти ко дну

Корпорация Xerox, крупнейший производитель копировальных устройств, подписала восьмилетний договор с компанией General Electric, в рамках которого последняя даст Xerox заем в размере $5 млрд. Полученные средства, по словам представителей компании, пойдут на оплату различных долгов инвесторам. В связи с

26.09.2002 NASDAQ: General Electric потянула рынок вверх

На торгах в среду, 25 сентября, фондовые индексы резко пошли вверх на подтверждении General Electric прогнозов по квартальным показателям и повышенном внимании участников торгов к акциям ряда полупроводниковых и софтверных компаний. К концу торгов Nasdaq прибавил 3,39% и сумел
26.09.2002 NASDAQ: General Electric потянула рынок вверх
12.04.2002 General Electric, IBM и Yahoo! обвалили NASDAQ

и ожиданиям большинства, сформировалась устойчивая понижательная тенденция. В четверг к числу компаний, разочаровавших инвесторов, присоединилась крупнейшая по рыночной капитализации компания в мире General Electric (GE). Так, акции компании упали на 9,3% в четверг (до минимального с 21 сентября значения) после того, как рост доходов по итогам прошедшего квартала оказался ниже, чем прогноз
12.04.2002 General Electric, IBM и Yahoo! обвалили NASDAQ

На торгах в четверг, 11 апреля, произошло резкое снижение фондовых индексов на фоне появления новых негативных корпоративных новостей. Так, квартальные показатели General Electric и Yahoo!, а также озабоченность участников торгов относительно расследования SEC в отношении бухгалтерской отчетности IBM вызвали резкое снижение котировок этих компаний и оказ
19.12.2001 NASDAQ: General Electric задала позитивный ход торгам

Компания General Electric подтвердила прогнозы по прибыли на четвертый квартал и весь 2001 г., а также сообщила о том, что в 2002 г. она рассчитывает показать рост прибыли на 17-18%, отметив, что сможет
19.12.2001 NASDAQ: General Electric задала позитивный ход торгам

Инвесторы продолжили перевод своих средств в "голубые фишки" и избранные акции техсектора, на этот раз под влиянием позитивных прогнозов на следующий год одной из крупнейших американских корпораций - General Electric. Прогнозы General Electric усилили веру участников рынка в то, что восстановление корпоративных прибылей не за горами, а информация о значительном росте числа строящихся
12.10.2001 General Electric сообщила о результатах третьего квартала

11 октября компания General Electric (GE) сообщила о том, что прибыль в третьем квартале составила $3,281 млрд., а прибыль на акцию - $0,33. Рост прибыли составил 3% по сравнению с третьим кварталом 2000 г., несмо
04.10.2001 Слияние General Electric и Honeywell не состоится

сающиеся, в частности, разработок микротурбин и топливных баков. Условия сделок пока не разглашаются. GE и Honeywell также освободили друг друга от всех связанных с неудавшимся слиянием обязательств. General Electric договорилась о приобретении компании Honeywell International в октябре прошлого года. Сделку планировалось осуществить путем обмена акциями стоимостью $45 млрд. GE намеревалась
03.10.2001 General Electric и Honeywell разорвали соглашение о слиянии

2 октября компании General Electric и Honeywell объявили о расторжении взаимного соглашения о слиянии.Слияние не было одобрено Европейской Комиссией, о чем компании были уведомлены 3 июля этого года. В связи с оф
07.09.2001 Лучший менеджер 20 века уходит на пенсию

Уэлч возглавлял компанию с 1981 года. За двадцать лет его руководства активы компании возросли с $20 млрд. до $437 млрд. С 1975 г. дивиденды, выплачиваемые акционерам компании, постоянно возрастают. General Electric неоднократно удостаивалась почетных званий, присуждаемых деловыми изданиями. Так, журнал Fortune четыре года подряд, начиная с 1998 г., называл ее "компанией, вызывающей наибол
07.09.2001 General Electric: Лучший менеджер 20 века уходит на пенсию

Сегодня президент и председатель Совета директоров компании General Electric Джон Ф. Уэлч (John F. Welch) покинет свой пост в связи с выходом на пенсию. На очередном заседании Совета директоров он передаст все полномочия своему преемнику 45-летнему Джеф
14.05.2001 General Electric теперь богаче Microsoft

ли основную часть инвестиционного портфеля Softbank. Вообще же, судя по рейтингу, в традиционной экономики дела идут заметно лучше, чем в "новой". "Техсектор заметно пострадал, особенно в сравнении с General Electric, дела которой идут очень хорошо. Это свидетельствует о том, что "старая экономика" возвращается", - заявил Ричард Уотерс (Richard Waters), редактор The Financial Times по инфор
14.05.2001 Microsoft уступила мировое лидерство по объему рыночной капитализации компании General Electric
11.05.2001 B2B: General Electric настроена скептически

Компания General Electric (GE), первопроходец, проложивший дорогу в электронную коммерцию для многих других компаний, сегодня смотрит в будущее электронной торговли весьма сдержанно, сообщает Techweb.co
15.03.2001 General Electric планирует получить экономию в размере $1,6 млрд. благодаря использованию цифровых технологий

В 2001 году General Electric планирует получить экономию в размере $1,6 млрд. благодаря использованию цифровых технологий во всех аспектах бизнеса, при этом рост прибыли будет выражаться двузначным числом

14.03.2001 Cisco и General Electric спасли NASDAQ

остей, побудивших участников рынка вновь начать покупать сильно подешевевшие акции. Плохие новости во вторник были полностью проигнорированы, а вот сообщение о том, что квартальная прибыль корпорации General Electric (GE) совпадет с прогнозами аналитиков, порадовало трейдеров, которые вновь обратили свое внимание на технологические "голубые фишки". Позитивное влияние на динамику рынка оказа
14.03.2001 Cisco и General Electric спасли NASDAQ

остей, побудивших участников рынка вновь начать покупать сильно подешевевшие акции. Плохие новости во вторник были полностью проигнорированы, а вот сообщение о том, что квартальная прибыль корпорации General Electric (GE) совпадет с прогнозами аналитиков, порадовало трейдеров, которые вновь обратили свое внимание на технологические "голубые фишки". Позитивное влияние на динамику рынка оказа
13.03.2001 General Electric в этом году разместит в Индии заказы на разработку ПО общей суммой $400 млн.

(в прошлом году сумма заказов составляла $280 млн.). Основными исполнителями разработок в 2000 г. были компании Tata Consultancy Services (TCS), Wipro, Satyam Computers, Patni Computers и Birlasoft. General Electric заявила, что рост заказов на разработку ПО в Индии никак не связан с замедлением темпов развития американской экономики, сообщила newsbytes.com.

Публикаций - 462, упоминаний - 490

GE и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 111
Cisco Systems 5372 81
Intel Corporation 12811 76
IBM - International Business Machines Corp 9699 70
Yahoo! 3726 51
Apple Inc 13156 38
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 37
Dell EMC 5180 35
Oracle Corporation 7074 35
Lenovo Motorola 3566 34
Siemens AG - Siemens Group 2673 32
Honeywell 309 30
AMD - Advanced Micro Devices 4641 28
HP - Hewlett-Packard 3662 27
Google LLC 12690 22
Amazon Inc - Amazon.com 3277 22
HPE - Juniper Networks 460 20
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 20
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 20
Dell Technologies - Dell Computer 2219 20
Sony 6739 20
Samsung Electronics 11065 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 17
Canon 1439 17
AT&T Inc 1726 17
Hitachi - Хитачи 1501 16
Ciena 221 15
HP Inc. 5883 15
Philips 2099 15
Toshiba Corporation 2980 14
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 14
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 13
TI - Texas Instruments Incorporated 848 13
United Technologies - Hamilton Sundstrand - Гамильтон Сандстрэнд 47 13
AOL Inc - America Online 1883 12
SAP SE 5601 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 12
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 11
Applied Materials 305 11
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 87
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 73
eBay Inc 1640 28
Merrill Lynch 454 26
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 22
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 21
Ford 435 20
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 19
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 18
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 17
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 17
Coca-Cola Company 261 16
Boeing 1031 16
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 15
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 14
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 13
Safran - Snecma - Société Nationale d'Étude et de Construction de Moteurs d’Avions - Национальное общество по разработке и конструированию авиационных моторов 42 13
Lockheed Martin 777 11
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 10
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 10
Walmart - Wal-Mart Stores 405 10
Walt Disney Company 647 10
Enron - Enrongate 122 9
Delta Air Lines - авиакомпания 90 9
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 8
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 8
Caterpillar - 93 8
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 8
American Express - Amex 338 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Роснефть НК - нефтяная компания 562 7
Prudential Financial 52 6
Alcoa 49 6
The Home Depot Inc 66 6
Cowen - SG Cowen 66 6
International Paper 27 6
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Airbus Group - Airbus Industries 249 6
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 6
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 29
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 9
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 9
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
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Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
U.S. ANICO - American National Insurance Company - Американская национальная страховая компания США 1 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Ассоциация менеджеров 107 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 1
OPC Foundation - Открытые коммуникации по открытым протоколам 3 1
Консорциум МТ АНО - Медицинская Техника Консорциум АНО 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 51
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 45
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 43
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 36
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 27
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 25
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 23
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 22
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 21
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 21
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 20
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 12
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 12
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 11
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 11
Microsoft Windows 2000 8678 32
Microsoft Windows 16882 12
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 11
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 11
GE - General Electric Predix - IIoT-платформа 11 9
SAP Ariba 309 8
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 7
Linux OS 11533 7
Apple iPhone 6 4861 7
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 6
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Apple iPad 4012 4
Google Android 15244 4
Apple iOS 8583 4
Microsoft Azure 1526 4
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 4
Stafory - робот Вера 377 3
Siemens Teamcenter 73 3
Canon BPS - Canon Business Process Services 3 3
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 3
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 3
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 40 3
Imacon Horseman 4 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Apple - App Store 3109 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 3
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 108 3
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 2
Siemens MindSphere 29 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Microsoft Azure IoT 33 2
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 2
Immelt Jeffrey - Immelt Jeff - Иммельт Джеффри 13 10
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 9
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 7
Cashin Arthur - Кэшин Артур 14 6
Welch Jack - Уэлч Джек - Велч Джек 11 6
Chambers John - Чемберс Джон 123 5
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 5
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 4
Carl Stephen - Карл Стивен 9 4
Goldman Al - Голдман Ол 14 4
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 4
Zafirovski Mike - Зафировски Майк 27 4
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 4
Forelli John - Форелли Джон 25 4
Skrainka Alan - Скраинка Алан 16 4
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 4
Joseph Cohen Abby - Джозеф Коэн Эбби 12 4
Ruane Matt - Руэн Мэтт 17 4
Angilletta Nick - Ангилетта Ник 28 4
Blaustein Alan - Блаустейн Алан 5 4
Heekin Tim - Хикин Тим 21 4
Reynolds Heidi - Рейнольдс Хайди 12 4
Hurd Mark - Херд Марк 97 3
Dell Michael - Делл Майкл 193 3
Ефремов Александр 24 3
Беляев Александр 21 3
Bush George - Буш Джордж 336 3
Yang Jerry - Янг Джерри 96 3
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 3
Китаев Александр 4 3
Молодковец Юрий 4 3
Уваров Евгений 4 3
Бабаев Алексей 4 3
Чанышев Надир 3 3
Роллов Дмитрий 3 3
Cobarr Gregg - Кобарр Грегг 3 3
Насонов Александр 5 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 240
Россия - РФ - Российская федерация 166168 116
Европа 24964 55
Япония 13807 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 28
Германия - Федеративная Республика 13221 28
Индия - Bharat 5870 21
Франция - Французская Республика 8177 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 18
Ирак - Республика 709 16
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 16
Азия - Азиатский регион 5920 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 14
США - Нью-Йорк 3180 13
Канада 5082 12
Ближний Восток 3154 12
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
Швеция - Королевство 3782 11
Нидерланды 3746 11
Америка - Американский регион 2206 10
Южная Корея - Республика 7052 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 7
США - Техас 1048 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Украина 7928 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
США - Калифорния 4829 6
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Дания - Королевство 1337 5
Сингапур - Республика 1953 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Бельгия - Королевство 1192 5
Венгрия 855 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 95
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 87
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 76
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 54
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 49
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 38
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 34
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 31
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 31
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 27
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 26
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 24
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 22
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 21
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 19
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 18
Энергетика - Energy - Energetically 5855 18
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 16
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 15
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 15
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 15
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 14
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 13
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 13
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 13
ISDEX интернет-индекс 250 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 12
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 11
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 10
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 10
PPI - Producer Price Index - Индекс цен производителей 50 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 9
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 77
CNET Networks - CNET News 1643 38
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 28
Dow Jones - MarketWatch 334 27
NBC News 188 23
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 22
FT - Financial Times 1296 18
Известия ИД 770 15
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 13
AP - Associated Press 2007 9
Fortune 211 8
Times 661 8
NYT - The New York Times 1100 6
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 5
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 4
F-16.net 126 4
Flight International 64 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
Forbes - Форбс 1002 4
Bloomberg 1627 4
Dow Jones - Barron's 26 3
MSNBC - телеканал 89 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
9to5Mac 70 2
News Corp - News Corporation 221 2
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
Silicon.com 364 2
Newsbytes News Network 379 2
InterNetNews - InternetNews.com 218 2
Flight Global 79 2
iVillage 32 2
e4 Engineering 107 2
E. W. Scripps Company - Ion Media - Paxson Communications Corporation - Ion Media Networks - Scripps Networks - Katz Broadcasting 8 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
The Verge - Издание 619 2
Internet Stock Report 994 80
S&P 500 565 45
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 30
Thomson Financial - Thomson First Call 386 15
IDC - International Data Corporation 4975 14
Gartner - Гартнер 3658 14
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 10
Forrester Research 834 9
Moody's Investors Service 136 6
Fortune Global 500 295 6
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 5
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 5
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 5
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 5
Bear Stearns 79 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 3
Needham & Company 36 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
CNews Мишень 186 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 2
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 2
CIBC World Markets 41 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
HFS Research 49 1
IoT Analytics 5 1
PwC Strategy& - Booz & Company 5 1
Strategy Analytics 285 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
ACG Research 8 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
comScore 379 1
Gartner - Dataquest 353 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Harbor Research 3 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 16
University of Manchester - Манчестерский университет 77 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 29 2
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 40 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
TED Talks 36 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 1
University of Potsdam - Universität Potsdam - Потсдамский университет 4 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет имени Даулета Серикбаева - ШҚТУ - Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті 3 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
University of Houston - Хьюстонский университет 22 1
КарУ - Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова 2 1
Pepperdine University - Университет Пеппердайна 1 1
NTU - Nottingham Trent University - Университет Ноттингем Трент 7 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 8
Photokina 60 3
Международный женский день - 8 марта 418 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Ночь технологических стартапов 1 1
Старт Хаб 21 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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