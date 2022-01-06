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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
U.S. Department of Defense U.S. Space Command GPS Global Positioning System Система глобального позиционирования
Публикаций - 2448, упоминаний - 3131
U.S. Department of Defense упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 311 47
|Путин Владимир 2542 20
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 16
|Ускова Ольга 154 12
|Иванов Сергей 360 11
|Миллер Сергей 43 10
|Ерофеева Мария 31 9
|Беляев Дмитрий 22 8
|Савин Сергей 94 8
|Фадеев Михаил 55 8
|Лаптева Марина 114 8
|Демидов Михаил 132 7
|Рахманов Максим 47 7
|Медведев Дмитрий 1604 6
|Муртазин Эльдар 53 5
|Завьялова Светлана 21 5
|Кусков Денис 212 5
|Tan Hock - Тан Хок 6 4
|Казаков Александр 42 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 4
|Samueli Henry - Самуэли Генри 8 4
|Nicholas Henry - Николас Генри 5 4
|Сорокин Андрей 18 4
|Урличич Юрий 49 4
|Завальский Леонид 5 4
|Солонин Виталий 89 3
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 3
|Китаев Виталий 3 3
|Онищенко Владислав 57 3
|Антошкин Юрий 6 3
|Рейтман Юрий 6 3
|Рейнгольд Леонид 9 3
|Симонов Игорь 100 3
|Балагуров Андрей 8 3
|Гришин Андрей 7 3
|Рыбаков Дмитрий 10 3
|Малис Александр 155 3
|Сударева Галина 7 3
|Онищенко Геннадий 33 3
|Merkel Angela - Меркель Ангела 35 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185461, в очереди разбора - 959411.
Создано именных указателей - 79401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185461, в очереди разбора - 959411.
Создано именных указателей - 79401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru