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U.S. Department of Defense U.S. Space Command GPS Global Positioning System Система глобального позиционирования

U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования


06.01.2022 Можно ли подделать свое местоположение в смартфоне?
05.01.2022 Следим за ребенком: 5 лучших приложений для родительского контроля для смартфонов
10.12.2021 7 неочевидных способов использования GPS
01.11.2021 Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED
16.07.2021 Какие гаджеты взять в поход: советы ZOOM
29.04.2021 Как не потерять питомца: лучшие ошейники с GPS для животных
14.04.2021 Как следить за смартфоном ребенка: лучшие GPS-трекеры
09.11.2020 Huawei при поддержке пользователей создала самый большой GPS-рисунок в России
09.11.2020 Изучать океан будет проще: подводный GPS запитается от звука
15.10.2020 Почему GPS в городе не может быть идеально точным?
09.10.2020 Как гаджеты определяют вашу геолокацию?
13.07.2020 ФСБ сажает россиянина в тюрьму за GPS-трекеры для собак
06.09.2019 Avast обнаружила серьезные уязвимости в GPS-трекерах китайского производителя
09.08.2019 Лучшие умные часы и браслеты с GPS: выбор ZOOM
17.07.2019 Россиян перестанут сажать за GPS-трекеры и фотокамеры
02.10.2018 ФСБ виднее, кто шпион. Отклонены все поправки к закону «фермера с GPS-трекером для коровы»
30.08.2018 Гаджеты для спорта и здорового образа жизни
23.04.2018 Смарт-часы: Хиты продаж. Зима-весна 2018 года
08.09.2017 Лучшие фотоаппараты с GPS. Выбор ZOOM
05.09.2017 Garmin представила смарт-часы со спорт-приложениями, платежной функцией, пульсометром и GPS
18.08.2017 Navitel представила видеорегистратор R1000 с GPS-модулем. Цена
26.05.2017 Лучшие смарт-часы. Выбор ZOOM
18.11.2016 Обзор Apple Watch Nike+: бегай, плавай, покупай
18.04.2016 Приложение NaviTag позволит использовать Android-устройство в качестве GPS-трекера.
05.02.2016 Сбой GPS длительностью 13 микросекунд вызвал многочасовые глобальные проблемы
01.12.2015 Смарт-часы Garmin vivoactive: На земле, на воде и в воздухе
01.10.2015 JVC Kenwood представила видеорегистратор Kenwood KCA-DR300 с GPS-приемником
27.07.2015 Защита для носорога по GPS и от первого лица
20.11.2014 В России стартовали продажи радар-детекторов Whistler серии ST+
10.11.2014 Смартфон Explay Tornado: пупсик с грозным именем
17.06.2014 Эпоха великих перемен: обзор российских смарт-часов IRU SmartWatch W3G
16.04.2014 Битва карликов: дуэль планшетов Wexler.Tab 10iS и Huawei MediaPad 10 Link+
02.04.2014 Стартуют продажи бюджетного видеорегистратора AdvoCam-FD Profi Black/Profi-GPS Black
26.03.2014 Treelogic представил 10-дюймовый планшет с 3G и GPS
12.03.2014 Treelogic анонсировал новый GPS-планшет
10.02.2014 Обзор планшета 3Q Qoo! Surf MT7801C: русский размер
27.12.2013 Обзор продвинутого планшета 3Q QS1023H: качество - в массы!
23.10.2013 "Умные" велоколеса с мотором, GPS, и Bluetooth появятся в ноябре
07.10.2013 Обзор планшета-навигатора Treelogic Gravis 97 3G GPS: мастер на все руки
19.09.2013 РНТ начала продажи персонального GPS-трекера

Публикаций - 2448, упоминаний - 3131

U.S. Department of Defense упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 261
Microsoft Corporation 22497 211
Samsung Electronics 9333 177
Apple Inc 10683 170
Huawei 3222 131
Google LLC 10352 131
HTC Corporation 1428 123
Intel Corporation 11262 122
Xiaomi 1095 95
Sony 6145 86
Navitel - Навител Навигатор 288 70
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 70
Qualcomm Technologies 1639 64
LG Electronics 3372 62
Meta Platforms - Facebook 4267 56
E-Ten Information Systems 113 55
Lenovo Motorola 3463 55
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 52
Acer Group 2311 49
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 49
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 48
Sony Ericsson 1107 47
Garmin - Гармин 187 47
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 45
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 42
Twitter 2493 38
Ростех - Ростехнологии 2532 38
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 35
Nvidia Corp 3118 35
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 35
HP Inc. 5313 33
Yandex - Яндекс 5015 32
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 30
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 29
Mio Technology 69 29
Toshiba Corporation 2830 27
Explay - Эксплей 231 25
Rover - RoverComputers 397 24
NAVTEQ Corp - Navigation Technologies 151 23
Nikon 588 23
Евросеть 1393 24
Boeing 957 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 20
Carl Zeiss 294 18
Связной ГК 1190 18
Lockheed Martin 730 17
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 13
Точка 1820 12
Белый Ветер 340 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 11
РЖД - Российские железные дороги 1458 10
Самолёт ГК 216 10
Ferrari NV 144 9
BMW Group 392 8
Открытие ФК 2713 8
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 6
Nike 157 6
Northrop Grumman 200 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 5
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 5
Телефорум 91 5
Ford 386 4
Альфа-Банк 1476 4
Dixis - Диксис 343 4
Volvo Cars 243 4
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 4
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 72 4
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 117 4
Яндекс.Еда 490 4
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 4
Honda Motor Company 222 4
AliExpress 327 4
Цифроград 171 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 121 4
Техносила - СервисТрейд 239 4
Почта России ПАО 1853 4
eBay Inc 1576 4
TripAdvisor 40 3
Uber 287 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 57
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 34
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 32
Правительство РФ 8292 31
Президент Российской Федерации 3770 28
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 21
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 16
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 15
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 12
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 12
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 9
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 6
Счётная палата РФ 628 6
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 4
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 110 4
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 75 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США 91 3
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 114
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 30
ГИС-Ассоциация 231 17
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 6
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 13 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 2
TTS Italia - Associazione Nazionale per la Telematica per i Trasporti e la Sicurezza - Ассоциации Телематика для Транспорта и Безопасности 1 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 14 1
ФАИР - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 13 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Symbian Foundation 38 1
Web development - Веб-разработка 0 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 44 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 1
ЛДПР 98 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 1234
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 1082
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 925
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 653
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 428
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 359
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 356
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 316
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 224
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 209
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 202
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 199
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 183
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 163
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 159
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 142
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 130
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 126
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 124
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 120
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 113
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 101
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 100
QWERTY-клавиатура 1546 100
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 97
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 96
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 94
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 86
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 80
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 79
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 76
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 76
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 538 74
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 73
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 73
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1578 73
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 73
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 69
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 954 69
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 233 62
Google Android 11959 375
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 241
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 192
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 164
ESA - Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 138
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 133
Nokia Symbian OS 1388 121
Apple iOS 6422 90
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 106 78
Google Play - Google Store - Android Market 2732 77
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 73
Microsoft Windows 10 11713 70
Яндекс.Навигатор 399 60
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 51
Nokia Nseries 424 51
Google Maps - Карты Google 678 51
Linux OS 7669 48
Apple iPad 3663 47
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 44
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 42
Corning Gorilla Glass 595 39
Microsoft Skype 1940 39
Google YouTube - Видеохостинг 2277 37
Intel XScale - микропроцессорное ядро 246 37
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 36
Microsoft Windows Mobile 6 59 35
Apple - App Store 2437 33
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 668 33
Microsoft Office 3247 31
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 31
Google Earth - Google Планета Земля 451 30
Microsoft Windows Phone OS 1546 30
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 241 28
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 27
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 25
TI OMAP 116 25
Intel XScale PXA 155 25
Nvidia Tegra - серия процессоров 441 25
HTC Touch - серия смартфонов 53 24
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 50 24
Ксенин Алекс 311 47
Путин Владимир 2542 20
Jobs Steve - Джобс Стив 996 16
Ускова Ольга 154 12
Иванов Сергей 360 11
Миллер Сергей 43 10
Ерофеева Мария 31 9
Беляев Дмитрий 22 8
Савин Сергей 94 8
Фадеев Михаил 55 8
Лаптева Марина 114 8
Демидов Михаил 132 7
Рахманов Максим 47 7
Медведев Дмитрий 1604 6
Муртазин Эльдар 53 5
Завьялова Светлана 21 5
Кусков Денис 212 5
Tan Hock - Тан Хок 6 4
Казаков Александр 42 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 4
Samueli Henry - Самуэли Генри 8 4
Nicholas Henry - Николас Генри 5 4
Сорокин Андрей 18 4
Урличич Юрий 49 4
Завальский Леонид 5 4
Солонин Виталий 89 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 3
Китаев Виталий 3 3
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Антошкин Юрий 6 3
Рейтман Юрий 6 3
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Симонов Игорь 100 3
Балагуров Андрей 8 3
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Рыбаков Дмитрий 10 3
Малис Александр 155 3
Сударева Галина 7 3
Онищенко Геннадий 33 3
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Россия - РФ - Российская федерация 108428 565
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 330
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 273
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 168
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 147
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 131
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 109
Европа 12319 92
Земля - планета Солнечной системы 7427 77
Япония 10069 55
Германия - Федеративная Республика 8903 54
Украина 6212 39
Южная Корея - Республика 4394 39
Франция - Французская Республика 5665 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 34
Финляндия - Финляндская Республика 1816 32
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 31
Индия - Республика 4263 31
Швеция - Королевство 2072 30
Беларусь - Белоруссия 3525 29
Канада 3319 28
Италия - Итальянская Республика 3310 26
Солнечная система 2236 25
Китай - Тайвань 2115 25
Америка 2011 23
Нидерланды 2197 22
США - Калифорния 3381 22
Азия - Азиатский регион 3803 22
Испания - Королевство 2917 22
Испания - Каталония - Барселона 707 20
Африка - Африканский регион 2928 20
Бразилия - Федеративная Республика 1945 20
Россия - СФО - Новосибирск 3269 20
Америка Северная 2650 19
США - Нью-Йорк 2616 19
Казахстан - Республика 4467 17
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 15
Австралия - Австралийский Союз 2791 15
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 318
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 59
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 45
Эргономика 840 25
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 22
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