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U.S. Department of Defense U.S. Space Command GPS Global Positioning System Система глобального позиционирования

U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.06.2026 Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Достаточно ли для навигации только GPS Типичная ситуация: при въезде в туннель или движении в зоне плотной высотной застройки на
29.06.2026 Гигантский российский геосервис научился видеть города и дороги там, где не работает GPS
16.06.2026 «Яндекс Карты» помогут водителям с навигацией в Apple CarPlay и Android Auto при нестабильном GPS-сигнале

Пользователям «Яндекс Карт» и «Навигатора» стал доступен режим «По шагам» на экранах автомобилей с Apple CarPlay или Android Auto. Он помогает двигаться по маршруту при нестабильном GPS-сигнале: водитель получает последовательные подсказки о маневрах и ориентирах, при этом его не перебрасывает из точки в точку на карте, а маршрут не перестраивается из-за проблем со спутник
01.06.2026 9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Видеорегистратор-зеркало с GPS-информатором TrendVision MR-810 GT Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT одновременно фи
28.05.2026 Власти заказали разработку авиационной системы навигации, работающей с ГЛОНАСС и GPS

ия CNS/ATM, использующего сигналы ГЛОНАСС Проект направлен на выработку принципов, алгоритмов и математических моделей для многосозвездных и многочастотных приемников, работающих с сигналами ГЛОНАСС, GPS и функционального дополнения SBAS в диапазонах L1, L3 и L5, что должно кардинально повысить помехозащищенность, точность, чувствительность и динамический диапазон авиационной спутниковой на
21.05.2026 Drivee возвращает водителям контроль над маршрутами, в приложении появилась ручная настройка геопозиции при сбоях GPS-навигации

Сервис заказа такси Drivee запустил для водителей-партнеров функцию ручной настройки геопозиции. Теперь, если GPS или другие навигационные системы работают нестабильно, водитель может открыть карту в приложении, переместить пин на текущее местоположение автомобиля или ввести точный адрес. Это помогает

18.05.2026 Wheelies развивает беспилотные системы без зависимости от GPS

нции беспилотник способен выполнять автономный облет в условиях сильных электромагнитных помех, где GPS-навигация работает нестабильно. Аналогичный подход может использоваться внутри производст
12.05.2026 Российский BLE-шлюз SAUK обеспечит мониторинг транспорта и грузов без GPS

ия для мониторинга объектов и промышленного интернета вещей. Наши заказчики уже сегодня используют новые шлюзы совместно с BLE-маяками SAUK Титан ID для систем позиционирования объектов, не требующих GPS. Новый шлюз рассчитан на эксплуатацию в самых сложных условиях и защищен от влаги по IP67, что обеспечивает надежную работу в добывающей и нефтегазовой промышленности, в логистике и на тран
09.04.2026 2ГИС починил навигацию в России. Теперь она работает даже там, где глушат GPS и ГЛОНАСС

Без навигатора не останемся Российский навигационный сервис 2ГИС сообщил CNews о победе над часто неработающими в России системами GPS и ГЛОНАСС. В стране, особенно в Москве, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, их регулярно глушат, в результате чего пользоваться навигатором становится очень затруднительно. В
31.03.2026 Новый GPS армии США не работает. На него потрачены $8 млрд и 16 лет разработки

ческие силы США вложили $8 млрд в разработку новой специализированной системы управления спутниками GPS, однако до сих пор не получили стабильную ее версию. Как пишет портал Ars Technica, разра
20.02.2026 Amazfit представила T-Rex Ultra 2: GPS-часы из титана, созданные для экстремальных условий

ет ее надежность в любых условиях — под водой и на поверхности. Часы рассчитаны на многодневные путешествия без компромиссов: до 30 дней автономной работы и более 50 часов в режиме непрерывной работы GPS. Благодаря 64 ГБ встроенной памяти пользователи могут сохранять карты, музыку и планы тренировок прямо на часы для длительных маршрутов, без использования телефона. Встроенный двухрежимный

02.02.2026 Wheelies реализовала режим автономных полетов без GPS для контроллеров на прошивке INAV

х полетных контроллеров и беспилотных систем. Обновление позволяет использовать дроны с контроллерами, работающими под управлением INAV и ArduPilot в условиях отсутствия, искажения или нестабильности GPS-сигнала. Это возможно за счет применения визуально-инерциальной одометрии, обеспечивающей корректную ориентацию аппарата в пространстве. Решение может применяться в промышленных и производс
15.12.2025 «Яндекс» принудительно починил навигацию по всей стране при помощи древней технологии. Больше никаких «телепортов» и глюков

ующему. Важно отметить, что в режиме «По шагам» карта не будет двигаться вслед за пользователем. Она статична, так что нужно быть готовым к тому, что маршрут не будет меняться при внезапном появлении GPS-сигнала. Это создает дополнительное удобство – можно заранее изучить все ориентиры на пути следования в порядке их преодоления и не ждать от программы, что она перестроит маршрут, после чег
15.12.2025 «Яндекс» представил обновление для навигации при проблемах с GPS

зиции, оно предложит пользователю уточнить локацию вручную. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Режим «По шагам» поможет водителям сориентироваться на маршруте во время проблем с сигналом GPS. Он разделяет маршрут на этапы-маневры: на каждом из них обозначено направление движения, расстояние и ориентир, например, «улица Ленина». После преодоления каждого маневра водитель «пролис
02.12.2025 Япония завершает создание своего «убийцы» ГЛОНАСС и GPS. Работа велась почти четверть века

оту системы глобального позиционирования QZSS, которую называют японской global positioning system (GPS) или Глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС). Для запуска спутников испол
14.11.2025 6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

этой категории. Некоторые модели подходят для домашнего использования и поиска вещей рядом, метки с GPS пригодятся, когда важна точность и дальность, а устройства с SIM-картой будут кстати для

15.10.2025 Смарт-часы Amazfit T-Rex 3 Pro вышли в России: титановый корпус, точный GPS и до 25 дней без подзарядки

ность до 25 дней. Эти смарт-часы идеально подходят для путешествий, тренировок на открытом воздухе и активного образа жизни. Amazfit T-Rex 3 Pro оснащены приемниками шести спутниковых систем, включая GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS и NavIC. Часы поддерживают офлайн-карты и прокладывание маршрутов, включая поиск точек интереса (POI), которые можно заранее отметить на карте. Также предусмотр
23.07.2025 Вышел VSDC 10.1 с поддержкой HDR-видео и GPS-трекинга, новыми эффектами, инструментами и выбором новых шаблонов

ссиональные камеры и флагманские смартфоны, предлагая расширенный набор инструментов для точной цветокоррекции. Для создателей спортивного и travel-контента реализованы передовые возможности работы с GPS-данными. Редактор поддерживает автоматический импорт и визуализацию треков с большинства популярных устройств, включая GoPro, Garmin и смартфоны. Пользователи могут отображать на видео не т
28.05.2025 В армию США поступили нано-БПЛА длиной 17 см и весом 33 грамма. Они летают без GPS и видят в кромешной тьме

еет длину 168 миллиметра и развивает максимальную скорость до 22 км/ч. Teledyne FLIR Black Hornet 3 Из-за своей невысокой акустической сигнатуры, беспилотник сложно обнаружить. Беспилотник не требует GPS и автономно координирует свое местоположение в закрытых помещениях и лесистой местности. Нанодрон оснащен системой ночного видения, с дальностью обнаружения до 2 км и функцией стелс-режима.
21.05.2025 Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков

Технические характеристики Экран AMOLED, 1,97 дюйма, 390х450 пикс., 2000 кд/м2, 302 ppi Совместимость Android 7.0 и выше, iOS 14.0 и выше ОС Zepp OS 4.5 Навигация GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS Защита 5 АТМ Датчики гироскоп, датчик освещенности, биометрический датчик BioTracker, геомагнитный Связь Bluetooth 5.2 Аккумулятор 340 мАч, до 14 дней Размер
07.05.2025 «Иневилс» разработала для видеорегистраторов ДМТ интеллектуальную экосистему с поддержкой прямых эфиров, GPS и нейросетей

грации с внутренними системами. Разработка включила создание защищенной серверной части, модулей хранения и быстрого поиска данных по множеству параметров, древовидной системы прав доступа, поддержку GPS и онлайн-трансляций с видеорегистраторов. Один из ключевых элементов — ИИ-модуль, обучаемый для распознавания нарушений техники безопасности: система фиксирует отсутствие каски, маски или п
03.03.2025 Ученые ИТМО создали систему локальной навигации для беспилотного транспорта, заменяющую GPS

Сотрудники ИТМО разработали систему локальной навигации «Восток», которая помогает беспилотникам определять местоположение там, где отсутствует или неустойчиво работает GPS. Система будет полезна для дронов-ассистентов беспилотного транспорта, посадки беспилотного вертолета на палубу ледокола на Северном морском пути и доставки покупок из онлайн-магазинов прям
25.02.2025 Двое жителей Новосибирска подменяли GPS-координаты, чтобы украсть миллионы у агрегатора такси

оторые они смогли совершать, обойдя систему защиты агрегатора, создавая фиктивные заказы и подменяя GPS-координаты для их завершения, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в

29.11.2024 Ученые НГТУ НЭТИ разработали отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС

Семейство отечественных антенн для работы с сигналами систем спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС частотных диапазонов L1 и L2 разработала команда ученых Новосибирского государственного технического университета НЭТИ в рамках программы «Приоритет 2030». Об этом CNews сообщили

28.11.2024 Разработаны отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС: локализация составляет 90%

Отечественные антенны для спутниковой навигации Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ разработали отечественные антенны для систем спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС частотных диапазонов L1 и L2, сообщил вуз на своем сайте. Антенны систем GPS и ГЛОНАСС используются в сфере интернета вещей (IoT), для беспилотных аппаратов, в устройствах

26.11.2024 «Практик-НЦ» выпустила новый беспроводной эхолот «Практик 8 Маяк GPS»

Компания «Практик-НЦ» выпустила новый беспроводной эхолот «Практик 8 Маяк GPS». Устройство оснащено GPS-функцией, позволяющей создавать карты водоемов с берега и лодки, привязывать координаты объектов к карте и измерять дальность заброса. Эхолот «Практик 8 Мая
14.08.2024 В России создан «ускоренный» ГЛОНАСС для смартфонов - аналог американского A-GPS

х разработало АО «ГЛОНАСС», пишет РИА «Новости», ссылаясь на заявление главы компании Алексея Райкевича. Технология называется А-ГЛОНАСС (А-ГНСС) и, по словам Райкевича, является аналогом западного А-GPS. Продукт уже внесен в единый реестр отечественного ПО. «А-ГЛОНАСС» готова к установке на смартфоны с отечественными операционными системами, на российскую аппаратуру спутниковой навигации,

10.07.2024 Создается квантовая замена GPS. Связь со спутниками ей не нужна вовсе

Замена GPS с высокой точностью Ученые из Университета Южной Калифорнии из новой Лаборатории квантово-ограниченной информации (ISI) работают над созданием миниатюрных квантовых датчиков, которые позвол
06.06.2024 Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных

е сработают, если животное заблудилось в лесу или другой местности, где нет людей, или его похитили.GPS- и ГЛОНАСС-трекеры для собак и других животных  Это наиболее распространённый вид гаджето
07.03.2024 В России создана система навигации БПЛА, которой не нужны GPS и ГЛОНАСС

ситета. Навигационную систему можно использовать не только для БПЛА, но и для промышленных, складских роботов, в «пространствах, где отсутствуют сигналы спутниковых радионавигационных систем ГЛОНАСС, GPS», говорится в сообщении университета. «Новый комплекс наших ученых уже сейчас заинтересовал компании, занимающиеся разработкой алгоритмов кооперативной навигации беспилотников (управление р
06.10.2023 ​2ГИС улучшил отображение геопозиции на iOS в Москве

Мобильный 2ГИС научился точнее определять местоположение пользователя на карте города — за счет анализа большего количества данных со спутников GPS, ГЛОНАСС и BeiDou. Сейчас изменения наиболее заметны в версии геосервиса для iOS — и особенно там, где наблюдаются сбои с GPS, например, в центре Москвы. Об этом CNews сообщили предс
13.09.2023 «Яндекс» выпустил «Карты» и «Навигатор» для мест, где глушат GPS

GPS больше не нужна «Яндекс» сообщил CNews о запуске новых версий приложений «Карты» и «Навигатор» для борьбы с блокировкой GPS в России. В последние месяцы, особенно после событий мая 2023 г., в России участились случаи принудительной блокировки навигационных систем, которые в стране используются для пешей, автомоб
30.05.2023 Рогозин призвал отключить в России GPS. Пусть «учат матчасть и карты»

GPS не место в России Жители России могут остаться без системы навигации GPS. Идею по отключению популярной во всех уголках страны американской навигационной системы публично высказал Дмитрий Рогозин, бывший глава «Роскосмоса». Свое предложение по «выдворению» GP
13.02.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис GPS-мониторинга транспорта

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис GPS-мониторинга транспорта «АТИ водитель». Это полноценный инструмент в экосистеме ATI.SU, по
14.11.2022 Россияне создали систему навигации для беспилотников на случай блокировки GPS и отказа ГЛОНАСС

Без ГЛОНАСС и GPS Россияне изобрели технологию навигации на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая

27.10.2022 В России испытана высокоточная замена GPS

На замену GPS В России испытали высокоточную навигацию, которая может заменить спутниковую систему навигации GPS. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора ФГУП «Космическая связь» Алексея Вол
14.10.2022 Московские таксисты заявили о проблемах с GPS. Сигнал могут глушить из-за дронов

Маршрут не строит В Москве 12 октября 2022 г. пользователи сервисов, работающих на технологии GPS, столкнулись с ошибками, пишет РБК. Первыми ситуацию заметили таксисты. Как отметил предс
14.07.2022 Что лучше — ГЛОНАСС или GPS: главные различия систем навигации

мя она принадлежит Российской Федерации  Нередко встречаются утверждения, что «ГЛОНАСС – это аналог GPS», но это не так. Советские ученые начали создавать систему спутниковой навигации раньше а
26.04.2022 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис GPS-мониторинга

В рамках сервиса GPS-мониторинга «АТИ Водитель» добавлена новая функция: теперь его пользователи могут прямо на «Бирже ATI.SU» контролировать все свои активные перевозки на интерактивной карте. Благодаря этому

22.04.2022 Российские авиакомпании готовятся к полетам без GPS

Без GPS Росавиация призывает перевозчиков подготовить летчиков к рейсам без американской глобальн

Публикаций - 5250, упоминаний - 7315

U.S. Department of Defense и организации, системы, технологии, персоны:

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Google LLC 12690 517
Apple Inc 13156 471
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 349
Microsoft Corporation 25775 300
HTC Corporation 1512 296
Sony 6739 260
Huawei 4677 216
Qualcomm Technologies 1974 202
Intel Corporation 12811 194
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 172
Lenovo Motorola 3566 171
Xiaomi - Сяоми 2232 168
LG Electronics 3735 159
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 156
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 143
Yandex - Яндекс 9216 138
Meta Platforms - Facebook 4621 134
Acer Group - Acer Inc 2776 128
X Corp - Twitter 2938 117
Garmin - Гармин 233 114
MediaTek - Ralink 595 108
Nvidia Corp 4002 106
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 105
Lenovo Group 2447 102
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 99
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 97
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 94
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 92
HP Inc. 5883 92
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 90
Fly - Explay - Эксплей 243 90
МегаФон 10742 85
ZTE Corporation 800 77
М2М телематика - НИС М2М 236 75
Toshiba Corporation 2980 72
E-Ten Information Systems 119 71
Motorola Inc 1156 67
Siemens AG - Siemens Group 2673 66
Dell EMC 5180 66
Boeing 1031 76
Lockheed Martin 777 62
Связной ГК 1401 59
Carl Zeiss AG 307 52
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 46
Евросеть 1421 44
Россети Ленэнерго 1699 42
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 40
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 39
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НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 29
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 29
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 26
РЖД - Российские железные дороги 2096 20
BMW Group 482 20
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 20
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 19
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 18
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 17
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 17
X5 Group - Перекрёсток 640 17
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 17
eBay Inc 1640 16
Почта России ПАО 2370 16
Hyundai Motor Company 436 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 16
Совкомбанк Совесть 279 15
Белый Ветер 365 14
Volvo Cars 262 14
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Nike 195 13
Walt Disney Company 647 12
Ford 435 12
Uber 357 11
Ferrari NV 159 11
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 487
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 122
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 95
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 72
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 50
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 6
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 5
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 5
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 3
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 3
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 3
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 3
AOP - Association of Online Publishers - Ассоциация онлайновых изданий Великобритании 3 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
OLPC - One Laptop per Child 82 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 2
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 2
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 2049
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1701
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 1537
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1365
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1305
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1252
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 1218
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 1101
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1072
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 987
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 877
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 831
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 786
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 778
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 753
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 751
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 720
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 717
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 684
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 668
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 620
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 613
Наушники - Headphones 4478 545
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 537
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 530
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 517
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 467
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 467
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 462
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 442
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 441
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 441
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 425
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 410
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 390
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 377
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 372
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 370
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 365
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 362
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1175
Google Android 15243 1174
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 402
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 400
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 352
Microsoft Windows 16882 351
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 348
Apple iOS 8583 322
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 292
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 243
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 242
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 229
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 203
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 190
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 183
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 174
Apple iPad 4011 157
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 156
Nokia Symbian OS 1411 151
Samsung Galaxy 1035 143
Linux OS 11533 141
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 140
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 132
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 127
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 126
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 125
Microsoft Windows 2000 8678 115
Nokia Nseries 538 113
Microsoft Windows Mobile 6 250 110
Samsung Galaxy Note 702 108
Google YouTube - Видеохостинг 3002 107
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 106
Apple - App Store 3109 105
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 105
Apple iPhone 6 4861 98
Imagination Technologies - PowerVR - серия видеокарт 220 91
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 88
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 85
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 85
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 83
Путин Владимир 3454 82
Ксенин Алекс 311 66
Иванов Сергей 405 40
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 32
Гурко Александр 139 24
Урличич Юрий 52 23
Миллер Сергей 43 21
Фадеев Михаил 57 18
Ускова Ольга 174 18
Медведев Дмитрий 1665 18
Перминов Анатолий 131 15
Евтушенков Владимир 217 15
Нечаев Иван 61 13
Савин Сергей 97 12
Рахманов Максим 47 12
Рогозин Дмитрий 104 12
Белянко Евгений 21 11
Левкевич Михаил 59 11
Демидов Михаил 134 10
Лаптева Марина 114 10
Лопатин Виктор 25 10
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 10
Вильде Святослав 78 10
Шалманов Сергей 202 9
Ерофеева Мария 31 9
Шульгин Георгий 9 9
Беляев Дмитрий 32 8
Кузьма Дмитрий 36 8
Langley Richard - Лэнгли Ричард 8 8
Шипелов Андрей 23 8
Смятских Алексей 48 8
Сорокин Андрей 23 7
Orwell George - Оруэлл Джордж 26 7
Филатов Валерий 9 7
Муртазин Эльдар 74 7
Сатовский Борис 11 7
Катаев Александр 40 7
Агафонов Вадим 13 7
Емельянов Станислав 67 6
Григорьева Евгения 60 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2320
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1204
Европа 24964 646
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 609
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 471
Земля - планета Солнечной системы 10865 371
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 348
Япония 13807 299
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 291
Южная Корея - Республика 7052 222
Германия - Федеративная Республика 13221 216
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 184
Китай - Тайвань 4245 179
Финляндия - Финляндская Республика 3697 171
Индия - Bharat 5870 171
Франция - Французская Республика 8177 140
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 131
Украина 7928 119
Канада 5082 118
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 117
Азия - Азиатский регион 5920 113
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 102
США - Калифорния 4829 91
Беларусь - Белоруссия 6289 88
Италия - Итальянская Республика 4508 87
Испания - Королевство 3840 76
Швеция - Королевство 3782 72
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 69
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 66
Израиль 2856 64
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 64
Америка - Американский регион 2206 60
Казахстан - Республика 6048 58
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 56
США - Нью-Йорк 3180 54
Нидерланды 3746 53
Африка - Африканский регион 3641 50
Испания - Каталония - Барселона 752 50
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 49
Бразилия - Федеративная Республика 2520 45
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 925
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 502
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 484
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 448
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 400
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 364
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 272
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 268
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 235
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 229
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 213
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 210
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 198
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 186
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 148
Ergonomics - Эргономика 1755 135
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 124
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 123
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 116
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 116
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 111
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 109
Английский язык 7030 99
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 98
Видеокамера - Видеосъёмка 720 98
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 97
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 94
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 94
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 91
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 90
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 89
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 88
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 87
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 86
Зоология - наука о животных 2887 86
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 83
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 82
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 80
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 79
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 76
CNews - ZOOM.CNews 1866 248
CNews RND - R&D.CNews 2274 167
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 88
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 54
New Scientist 1448 49
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 41
Space Daily 528 39
AP - Associated Press 2007 37
Engadget - Блог о технологиях 429 22
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 19
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Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 18
DigiTimes - Издание 1331 18
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The Register - The Register Hardware 1784 17
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AppleInsider 400 13
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 13
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 12
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Ведомости 1466 11
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 11
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 10
MacWorld 134 9
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 9
GPS Daily 9 9
FT - Financial Times 1296 9
The Guardian - Британская газета 406 9
PhoneArena 75 9
SlashGear 134 9
Electronista 166 8
Phys.org 972 8
Чудо техники 60 8
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IDC - International Data Corporation 4975 52
Gartner - Гартнер 3658 42
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 25
ABI Research 236 22
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 15
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 14
SmartMarketing 74 12
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 11
Mobile Research Group 87 9
CNews Инновация года - награда 155 7
Strategy Analytics 285 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
Berg Insight 19 6
Juniper Research 131 6
Frost & Sullivan 207 6
Counterpoint Research 110 5
Consumer Reports 40 5
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 5
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 4
Harris Interactive 81 4
Gartner - Dataquest 353 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
MForum Analytics 20 3
Ритейл аудит - Retail audit 11 3
Fortune Global 500 295 3
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 3
Allied Market Research 22 2
CNews Мишень 186 2
Technavio 29 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
NPD DisplaySearch 285 2
comScore 379 2
Creative Strategies 17 2
Forrester Research 834 2
IBM Research 111 2
Директ Инфо 9 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 21
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 20
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 13
РАН - Российская академия наук 2122 12
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 12
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 10
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 9
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 9
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 9
ГНЦ ПМБ - Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии 14 7
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 7
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 7
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 6
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 6
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 5
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 5
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 5
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 5
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 4
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 4
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 4
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 4
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
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