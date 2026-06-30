U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу? Достаточно ли для навигации только GPS Типичная ситуация: при въезде в туннель или движении в зоне плотной высотной застройки на

«Яндекс Карты» помогут водителям с навигацией в Apple CarPlay и Android Auto при нестабильном GPS-сигнале Пользователям «Яндекс Карт» и «Навигатора» стал доступен режим «По шагам» на экранах автомобилей с Apple CarPlay или Android Auto. Он помогает двигаться по маршруту при нестабильном GPS-сигнале: водитель получает последовательные подсказки о маневрах и ориентирах, при этом его не перебрасывает из точки в точку на карте, а маршрут не перестраивается из-за проблем со спутник

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM Видеорегистратор-зеркало с GPS-информатором TrendVision MR-810 GT Видеорегистратор TrendVision MR-810 GT одновременно фи

Власти заказали разработку авиационной системы навигации, работающей с ГЛОНАСС и GPS ия CNS/ATM, использующего сигналы ГЛОНАСС Проект направлен на выработку принципов, алгоритмов и математических моделей для многосозвездных и многочастотных приемников, работающих с сигналами ГЛОНАСС, GPS и функционального дополнения SBAS в диапазонах L1, L3 и L5, что должно кардинально повысить помехозащищенность, точность, чувствительность и динамический диапазон авиационной спутниковой на

Drivee возвращает водителям контроль над маршрутами, в приложении появилась ручная настройка геопозиции при сбоях GPS-навигации Сервис заказа такси Drivee запустил для водителей-партнеров функцию ручной настройки геопозиции. Теперь, если GPS или другие навигационные системы работают нестабильно, водитель может открыть карту в приложении, переместить пин на текущее местоположение автомобиля или ввести точный адрес. Это помогает

Wheelies развивает беспилотные системы без зависимости от GPS нции беспилотник способен выполнять автономный облет в условиях сильных электромагнитных помех, где GPS-навигация работает нестабильно. Аналогичный подход может использоваться внутри производст

Российский BLE-шлюз SAUK обеспечит мониторинг транспорта и грузов без GPS ия для мониторинга объектов и промышленного интернета вещей. Наши заказчики уже сегодня используют новые шлюзы совместно с BLE-маяками SAUK Титан ID для систем позиционирования объектов, не требующих GPS. Новый шлюз рассчитан на эксплуатацию в самых сложных условиях и защищен от влаги по IP67, что обеспечивает надежную работу в добывающей и нефтегазовой промышленности, в логистике и на тран

2ГИС починил навигацию в России. Теперь она работает даже там, где глушат GPS и ГЛОНАСС Без навигатора не останемся Российский навигационный сервис 2ГИС сообщил CNews о победе над часто неработающими в России системами GPS и ГЛОНАСС. В стране, особенно в Москве, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, их регулярно глушат, в результате чего пользоваться навигатором становится очень затруднительно. В

Новый GPS армии США не работает. На него потрачены $8 млрд и 16 лет разработки ческие силы США вложили $8 млрд в разработку новой специализированной системы управления спутниками GPS, однако до сих пор не получили стабильную ее версию. Как пишет портал Ars Technica, разра

Amazfit представила T-Rex Ultra 2: GPS-часы из титана, созданные для экстремальных условий ет ее надежность в любых условиях — под водой и на поверхности. Часы рассчитаны на многодневные путешествия без компромиссов: до 30 дней автономной работы и более 50 часов в режиме непрерывной работы GPS. Благодаря 64 ГБ встроенной памяти пользователи могут сохранять карты, музыку и планы тренировок прямо на часы для длительных маршрутов, без использования телефона. Встроенный двухрежимный

Wheelies реализовала режим автономных полетов без GPS для контроллеров на прошивке INAV х полетных контроллеров и беспилотных систем. Обновление позволяет использовать дроны с контроллерами, работающими под управлением INAV и ArduPilot в условиях отсутствия, искажения или нестабильности GPS-сигнала. Это возможно за счет применения визуально-инерциальной одометрии, обеспечивающей корректную ориентацию аппарата в пространстве. Решение может применяться в промышленных и производс

«Яндекс» принудительно починил навигацию по всей стране при помощи древней технологии. Больше никаких «телепортов» и глюков ующему. Важно отметить, что в режиме «По шагам» карта не будет двигаться вслед за пользователем. Она статична, так что нужно быть готовым к тому, что маршрут не будет меняться при внезапном появлении GPS-сигнала. Это создает дополнительное удобство – можно заранее изучить все ориентиры на пути следования в порядке их преодоления и не ждать от программы, что она перестроит маршрут, после чег

«Яндекс» представил обновление для навигации при проблемах с GPS зиции, оно предложит пользователю уточнить локацию вручную. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Режим «По шагам» поможет водителям сориентироваться на маршруте во время проблем с сигналом GPS. Он разделяет маршрут на этапы-маневры: на каждом из них обозначено направление движения, расстояние и ориентир, например, «улица Ленина». После преодоления каждого маневра водитель «пролис

Япония завершает создание своего «убийцы» ГЛОНАСС и GPS. Работа велась почти четверть века оту системы глобального позиционирования QZSS, которую называют японской global positioning system (GPS) или Глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС). Для запуска спутников испол

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж этой категории. Некоторые модели подходят для домашнего использования и поиска вещей рядом, метки с GPS пригодятся, когда важна точность и дальность, а устройства с SIM-картой будут кстати для

Смарт-часы Amazfit T-Rex 3 Pro вышли в России: титановый корпус, точный GPS и до 25 дней без подзарядки ность до 25 дней. Эти смарт-часы идеально подходят для путешествий, тренировок на открытом воздухе и активного образа жизни. Amazfit T-Rex 3 Pro оснащены приемниками шести спутниковых систем, включая GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS и NavIC. Часы поддерживают офлайн-карты и прокладывание маршрутов, включая поиск точек интереса (POI), которые можно заранее отметить на карте. Также предусмотр

Вышел VSDC 10.1 с поддержкой HDR-видео и GPS-трекинга, новыми эффектами, инструментами и выбором новых шаблонов ссиональные камеры и флагманские смартфоны, предлагая расширенный набор инструментов для точной цветокоррекции. Для создателей спортивного и travel-контента реализованы передовые возможности работы с GPS-данными. Редактор поддерживает автоматический импорт и визуализацию треков с большинства популярных устройств, включая GoPro, Garmin и смартфоны. Пользователи могут отображать на видео не т

В армию США поступили нано-БПЛА длиной 17 см и весом 33 грамма. Они летают без GPS и видят в кромешной тьме еет длину 168 миллиметра и развивает максимальную скорость до 22 км/ч. Teledyne FLIR Black Hornet 3 Из-за своей невысокой акустической сигнатуры, беспилотник сложно обнаружить. Беспилотник не требует GPS и автономно координирует свое местоположение в закрытых помещениях и лесистой местности. Нанодрон оснащен системой ночного видения, с дальностью обнаружения до 2 км и функцией стелс-режима.

Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков Технические характеристики Экран AMOLED, 1,97 дюйма, 390х450 пикс., 2000 кд/м2, 302 ppi Совместимость Android 7.0 и выше, iOS 14.0 и выше ОС Zepp OS 4.5 Навигация GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS Защита 5 АТМ Датчики гироскоп, датчик освещенности, биометрический датчик BioTracker, геомагнитный Связь Bluetooth 5.2 Аккумулятор 340 мАч, до 14 дней Размер

«Иневилс» разработала для видеорегистраторов ДМТ интеллектуальную экосистему с поддержкой прямых эфиров, GPS и нейросетей грации с внутренними системами. Разработка включила создание защищенной серверной части, модулей хранения и быстрого поиска данных по множеству параметров, древовидной системы прав доступа, поддержку GPS и онлайн-трансляций с видеорегистраторов. Один из ключевых элементов — ИИ-модуль, обучаемый для распознавания нарушений техники безопасности: система фиксирует отсутствие каски, маски или п

Ученые ИТМО создали систему локальной навигации для беспилотного транспорта, заменяющую GPS Сотрудники ИТМО разработали систему локальной навигации «Восток», которая помогает беспилотникам определять местоположение там, где отсутствует или неустойчиво работает GPS. Система будет полезна для дронов-ассистентов беспилотного транспорта, посадки беспилотного вертолета на палубу ледокола на Северном морском пути и доставки покупок из онлайн-магазинов прям

Двое жителей Новосибирска подменяли GPS-координаты, чтобы украсть миллионы у агрегатора такси оторые они смогли совершать, обойдя систему защиты агрегатора, создавая фиктивные заказы и подменяя GPS-координаты для их завершения, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в

Ученые НГТУ НЭТИ разработали отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС Семейство отечественных антенн для работы с сигналами систем спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС частотных диапазонов L1 и L2 разработала команда ученых Новосибирского государственного технического университета НЭТИ в рамках программы «Приоритет 2030». Об этом CNews сообщили

Разработаны отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС: локализация составляет 90% Отечественные антенны для спутниковой навигации Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ разработали отечественные антенны для систем спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС частотных диапазонов L1 и L2, сообщил вуз на своем сайте. Антенны систем GPS и ГЛОНАСС используются в сфере интернета вещей (IoT), для беспилотных аппаратов, в устройствах

«Практик-НЦ» выпустила новый беспроводной эхолот «Практик 8 Маяк GPS» Компания «Практик-НЦ» выпустила новый беспроводной эхолот «Практик 8 Маяк GPS». Устройство оснащено GPS-функцией, позволяющей создавать карты водоемов с берега и лодки, привязывать координаты объектов к карте и измерять дальность заброса. Эхолот «Практик 8 Мая

В России создан «ускоренный» ГЛОНАСС для смартфонов - аналог американского A-GPS х разработало АО «ГЛОНАСС», пишет РИА «Новости», ссылаясь на заявление главы компании Алексея Райкевича. Технология называется А-ГЛОНАСС (А-ГНСС) и, по словам Райкевича, является аналогом западного А-GPS. Продукт уже внесен в единый реестр отечественного ПО. «А-ГЛОНАСС» готова к установке на смартфоны с отечественными операционными системами, на российскую аппаратуру спутниковой навигации,

Создается квантовая замена GPS. Связь со спутниками ей не нужна вовсе Замена GPS с высокой точностью Ученые из Университета Южной Калифорнии из новой Лаборатории квантово-ограниченной информации (ISI) работают над созданием миниатюрных квантовых датчиков, которые позвол

Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных е сработают, если животное заблудилось в лесу или другой местности, где нет людей, или его похитили.GPS- и ГЛОНАСС-трекеры для собак и других животных Это наиболее распространённый вид гаджето

В России создана система навигации БПЛА, которой не нужны GPS и ГЛОНАСС ситета. Навигационную систему можно использовать не только для БПЛА, но и для промышленных, складских роботов, в «пространствах, где отсутствуют сигналы спутниковых радионавигационных систем ГЛОНАСС, GPS», говорится в сообщении университета. «Новый комплекс наших ученых уже сейчас заинтересовал компании, занимающиеся разработкой алгоритмов кооперативной навигации беспилотников (управление р

​2ГИС улучшил отображение геопозиции на iOS в Москве Мобильный 2ГИС научился точнее определять местоположение пользователя на карте города — за счет анализа большего количества данных со спутников GPS, ГЛОНАСС и BeiDou. Сейчас изменения наиболее заметны в версии геосервиса для iOS — и особенно там, где наблюдаются сбои с GPS, например, в центре Москвы. Об этом CNews сообщили предс

«Яндекс» выпустил «Карты» и «Навигатор» для мест, где глушат GPS GPS больше не нужна «Яндекс» сообщил CNews о запуске новых версий приложений «Карты» и «Навигатор» для борьбы с блокировкой GPS в России. В последние месяцы, особенно после событий мая 2023 г., в России участились случаи принудительной блокировки навигационных систем, которые в стране используются для пешей, автомоб

Рогозин призвал отключить в России GPS. Пусть «учат матчасть и карты» GPS не место в России Жители России могут остаться без системы навигации GPS. Идею по отключению популярной во всех уголках страны американской навигационной системы публично высказал Дмитрий Рогозин, бывший глава «Роскосмоса». Свое предложение по «выдворению» GP

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис GPS-мониторинга транспорта «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис GPS-мониторинга транспорта «АТИ водитель». Это полноценный инструмент в экосистеме ATI.SU, по

Россияне создали систему навигации для беспилотников на случай блокировки GPS и отказа ГЛОНАСС Без ГЛОНАСС и GPS Россияне изобрели технологию навигации на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая

В России испытана высокоточная замена GPS На замену GPS В России испытали высокоточную навигацию, которая может заменить спутниковую систему навигации GPS. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора ФГУП «Космическая связь» Алексея Вол

Московские таксисты заявили о проблемах с GPS. Сигнал могут глушить из-за дронов Маршрут не строит В Москве 12 октября 2022 г. пользователи сервисов, работающих на технологии GPS, столкнулись с ошибками, пишет РБК. Первыми ситуацию заметили таксисты. Как отметил предс

Что лучше — ГЛОНАСС или GPS: главные различия систем навигации мя она принадлежит Российской Федерации Нередко встречаются утверждения, что «ГЛОНАСС – это аналог GPS», но это не так. Советские ученые начали создавать систему спутниковой навигации раньше а

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис GPS-мониторинга В рамках сервиса GPS-мониторинга «АТИ Водитель» добавлена новая функция: теперь его пользователи могут прямо на «Бирже ATI.SU» контролировать все свои активные перевозки на интерактивной карте. Благодаря этому