Сотрудники компаний смогут подписывать документы на телефоне с помощью NFC-токенов телей организаций и индивидуальных предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Обычно сотрудники подписывают документы с рабочего компьютера, но не всегда находятся рядом с ним. NFC-токен помогает сохранить привычный сценарий и добавить к нему мобильный. Дмитрий Покрышкин, руководитель «Удостоверяющего центра Контура»: «NFC-токен позволит подписывать документы д

Эксперты UserGate: кибермошенники стали активнее использовать технологии NFC, чтобы взять под контроль банковские счета россиян жные средства пользователей смартфонов на базе ОС Android с помощью встроенной в гаджеты технологии NFC. Преступники используют ее как «мостик» между финансами жертвы и своими банковскими счета

Adata запускает внешний SSD Urban Tapsafe с разблокировкой через NFC SD Urban Tapsafe — первую модель новой серии Urban. Об этом CNews сообщили представители Adata. Urban Tapsafe сочетает высокую скорость передачи данных с интуитивно понятной системой разблокировки по NFC. Urban Tapsafe использует специальное мобильное приложение, которое превращает смартфон в персональный ключ безопасности. Чтобы разблокировать накопитель, достаточно одного касания смартфон

В России появилась новая схема кражи денег у владельцев смартфонов на Android ассовые хищения Одной из самых частых схем обмана стала кража денег через near field communication (NFC) с Android, пишут «Известия». Мошенники под предлогом перевода средств на якобы безопасны

ПСБ получил награду за внедрение технологии бесконтактной оплаты на своих POS-терминалах сервис «Волна», который позволяет торгово-сервисным предприятиям принимать бесконтактные платежи, проводимые покупателями при помощи смартфонов через СБП. Покупатели мо

Банк «Русский Стандарт»: доля бесконтактных платежей смартфонами в офлайне выросла до 44% й смартфонами в офлайне в 2025 г. Сюда вошли платежи по универсальному QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, а также с помощью платежных сервисов СБПэй и Mir Pay. По данным эквай

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы сматриваем, как можно платить телефоном вместо физической банковской карты. Это можно сделать через NFC, QR-код или по Bluetooth.Оплата по NFC NFC или Near Field Communication — протокол

«Актив» добавила в линейку NFC-носителей «Рутокен» смарт-карту в формате миниатюрного брелока Компания «Актив» добавила в линейку NFC-носителей «Рутокен» смарт-карту в формате миниатюрного брелока «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 3100 Tag», выполненного из гибкого и прочного материала. Об этом CNews сообщил представитель компа

Новое поколение FIDO-токенов «Рутокен MFA» Компания «Актив», российский разработчик средств информационной безопасности, объявляет о выходе нового поколения аппаратных FIDO-токенов — «Рутокен MFA NFC» и «Рутокен MFA C NFC». Устройства сохраняют все преимущества платформы FIDO для строгой двухфакторной аутентификации и предлагают качественно новый уровень удобства благодаря эргоно

Каждый четвертый платеж через терминал в 2025 г. в России совершали по QR-коду, NFC или улыбке в оплаты в платежных терминалах. В исследовании рассмотрены три платежных метода: QR-код через СБП, NFC и биометрия лица (улыбка). Обезличенные данные за 11 месяцев 2025 г. охватили всю террито

Россия победила санкции. Теперь можно платить на кассе с Android-смартфонов, даже очень дешевых. Интернет не нужен, NFC тоже не понадобится нужно не только покупать дорогой Android-мобильник или планшет, но и обязательно выбирать модель с NFC-чипом. Да, этот модуль действительно используется для бесконтактной оплаты во многих банк

Вжух – и оплата на Android доступна без NFC л доступен на любых смартфонах на Android для клиентов, не имеющих карту «Мир» и на устройствах без NFC‑модуля. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Чтобы воспользоваться оплатой, до

«Лаборатория Касперского»: количество атак с использованием NFC выросло в 1,5 раза Android-устройства в России, в которых злоумышленники использовали вредоносные утилиты для работы с NFC, чтобы красть деньги людей. Число попыток заражений смартфонов NFC-троянцами увели

Взрывной рост приложений, паразитирующих на NFC. Сотни вредоносов атакуют Россию Приложения-паразиты В странах Восточной Европы набирает силу крайне неприятный для пользователей смартфонов тренд: резко возросло количество вредоносов, нацеленных на NFC-соединения (Near-Field Communication, применяются, в первую очередь, для быстрых платежей). Исследователи компании Zimperium насчитали за последние месяцы не менее 760 разных вредоносных пр

Банк «Русский Стандарт»: до 29% выросла доля бесконтактных платежей в офлайне в III квартале 2025 года в офлайне в июле-сентябре 2025 г. Сюда вошли платежи по универсальному QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, а также с помощью платежных сервисов СБПэй и Mir Pay. Активное развит

В России представили технологию проверки загранпаспортов России и СНГ с помощью NFC и искусственного интеллекта разработала технологию для четырехуровневой проверки подлинности документов с помощью смартфонов с NFC и искусственного интеллекта. Новое решение позволяет без использования специализированных

Новые атаки на Android-смартфоны. Троян вытягивает деньги из банковских приложений через NFC так, будто карта у него в руках. В отчете исследователей говорится, что они пристально отслеживают NFC-угрозы с тех пор как в Сети распространился вредонос NFSkate/NGate в марте 2024 г. Хотя т

В мобильных приложениях «1С:Клиент ЭДО» и «БизКуб ЭДО» доступно подписание при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» ля. При отправке любого юридически значимого документа (счет-фактура, УПД, акт, договор и т.д.) через «1С:Клиент ЭДО» пользователь применяет КЭП с устройств «Рутокен», подключенных к USB-порту или по NFC, для подписания. Тем самым USB-токены и смарт-карты «Рутокен» обеспечивают надежную защиту от изменений, сохраняют авторство и придают юридическую значимость документам (для КЭП). Мобильное

Банк «Русский Стандарт»: доля бесконтактных офлайн-платежей смартфонами минувшей весной выросла до 22% покупок в офлайне весной 2025 г. Сюда вошли платежи по универсальному QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, а также с помощью платежных сервисов СБПэй и Mir Pay. Популяризация и

Хакеры научились копировать карты и списывать с них деньги, модифицировав очень неприятный троян для перехвата NFC-данных нег россиян, пишет РБК. Они используют приложение SuperCard для перехвата Near Field Communication (NFC)-данных. По данным F6, приложение позволяет похищать данные банковских карт путем перехва

F6: раскрыт новый способ бесконтактной кражи денег ерсию легитимного приложения NFCGate для атак на клиентов банков. Главное отличие: вместо перехвата NFC-данных карты пользователя злоумышленники создают на его устройстве клон собственной карты

Новый вредонос для Android крадет данные кредитных карт, чтобы ограбить доверчивых пользователей с помощью NFC Card X, которая предлагает киберзлоумышленникам инструментарий для осуществления атак разновидности NFC Relay (переадресация NFC). С ее помощью мошенники могут осуществлять контактные пл

F6: киберпреступники используют связку CraxsRAT и NFCGate в атаках на клиентов банков огут без единого звонка устанавливать на устройства пользователей вредоносный софт, способный через NFC-модули дистанционно перехватывать и передавать данные банковских карт. По данным аналитик

Банк «Русский Стандарт»: доля бесконтактных платежей смартфонами минувшей зимой выросла до 21% пок в офлайне в 2024 г., а также минувшей зимой. Сюда вошли платежи по QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, а также с помощью национальных платежных сервисов через приложения СБ

Московский производитель выпустил считыватель карт для банкоматов и систем самообслуживания амообслуживания. Разработка позволяет принимать все виды бесконтактных карт и платежи смартфонами с NFC-метками. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиц

Россиян обворовывают на десятки миллионов при помощи NFC. Популярный способ оплаты скомпрометирован, под угрозой каждый. Опрос ся на кибербезопасности компании F.A.C.C.T., для кражи средств злоумышленники используют технологию NFC, она же Near Field Communication. NFC применяется для бесконтактной оплаты при пом

F.A.C.C.T.: легитимное приложение NFCGate помогло похитить у клиентов российских банков 40 млн рублей я клиентов российских банков с использованием легитимного приложения NFCGate. Софт, способный через NFC-модули перехватывать и передавать данные банковских карт, злоумышленники маскируют под пр

Бесконтактный банкинг за себя (и того парня): схема с кражей денег посредством технологии при помощи NFC добралась и до российских пользователей Android рсий банковского трояна NGate, нацеленных на российских пользователей. Этот троян передает данные с NFC-чипа скомпрометированного устройства, позволяя злоумышленнику снимать деньги со счетов же

Клиентам сервиса Saby стал доступен прием платежей через СБП с помощью NFC-таблички к «Русский Стандарт» и компания «Тензор» (разработчик Saby) объявили о запуске сервиса приема платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Сервис реализован на базе специальной платежной NFC-таблички, которую можно расположить в любом удобном для покупателя месте. Совершать оплату легко – клиенту достаточно поднести смартфон к табличке или отсканировать QR-код. Техническую возм

В мобильных приложениях на платформе ELMA365 доступно подписание при помощи устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC Компании «Актив» и ELMA протестировали и подтвердили совместимость платформы ELMA365 с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC. Теперь пользователи могут использовать устройства для подписания в приложениях и сервисах на платформе ELMA365 в ОС Android. Об этом CNews сообщили представители ELMA. В приложениях на ОС

Подтверждена стабильная работа устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC в мобильных и десктопных режимах ОС Astra Linux паратных СКЗИ, завершили испытания совместимости USB-токенов и смарт-карт линейки «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC с операционной системой Astra Linux. Данная совместимость позволяет пользователям работат

Клиенты «Сбера» могут оплачивать покупки в SberPay NFC со счетов других банков Оплачивать покупки Android-смартфоном в одно касание в SberPay NFC теперь можно со счёта любого российского банка. Для этого нужно, чтобы счёт был привязан к дебетовой карте «Мир», а на смартфоне работала функция NFC. Об этом CNews сообщил представи

Обзор умного дверного замка KENSUR A8: технологии на страже жилища хнические характеристики Тип Электронный замок Способы открытия Через приложение, отпечаток пальца, NFC-карта, ключ, пароль Температурный режим От –10 до +50 °С Питание 4х АА Размеры 380 x 80 x

Можете не возвращаться. В России создан суверенный аналог Apple Pay и Google Pay без NFC. Засилье QR-кодов отменяется К Дмитрий Дубынин, пишет РБК. Что важно, работать технология будет по технологии Bluetooth, а не по NFC, как Apple Pay и ее аналоги, что позволит пользоваться ею даже на очень старых смартфонах

Пассажиры ЦППК активируют почти 90% билетов в приложении на Android по NFC Девять из десяти билетов, оформленных в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» на Android, сегодня активируется по NFC. За все время работы цифровой функции пассажиры компании воспользовались ею почти 5,5 млн раз. Об этом CNews сообщили представители АО «Центральная ППК». «Только с января по сентябрь число

Новые считыватели смарт-карт «Рутокен» SCR 3101 NFC с разъемом USB Type-C Компания «Актив» запустила в продажу новую модель считывателя смарт-карт «Рутокен» SCR 3101 NFC. Одной их ключевых особенностей считывателя стал встроенный в корпус разъем USB Type-C. Т

В мобильных приложениях на базе «Форсайт. Мобильная платформа» доступно подписание при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» а компьютере или ноутбуке. Пользователи приложений смогут легко подтверждать бизнес-транзакции, инструктажи, наряд-допуски, согласовывать документы, подписывать обращения, просто приложив «Рутокен» с NFC к мобильному устройству. На текущий момент приложения на базе «Форсайт. Мобильная платформа» в ОС «Аврора» и среде Java Virtual Machine поддерживают подписание при подключении устройств «Ру

Банк «Русский Стандарт»: клиентам «Атол» доступен прием платежей через СБП с помощью NFC-таблички ерь им не нужно устанавливать дополнительное оборудование - достаточно просто разместить уникальную NFC-табличку на своей торговой точке. Это важный шаг в развитии платежной экосистемы страны и

Новый троян ворует деньги с Android-смартфонов с NFC Новый вирус Обнаружен новый вирус для Android под названием NGate, который использует чип NFC для кражи данных с банковских карт. Об этом в конце августа 2024 г. сообщило издание Blee