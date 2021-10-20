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NFC
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20.10.2021 Xiaomi привезла в Россию планшет, который ждали много лет 4
19.10.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству 1
12.10.2021 Серия Epson WorkForce Enterprise: новые МФУ для офиса 1
07.10.2021 Начались продажи в России новейшего супертонкого смартфона Samsung с гигантским аккумулятором. Цена, видео 1
01.10.2021 Xiaomi привезла в Россию самый дешевый смартфон. Приехав, он резко подорожал. Видео 1
30.09.2021 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 1
23.09.2021 Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей 1
20.09.2021 В России хотят цифровизировать социальную помощь. Что уже сделано государством? 1
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 1
13.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию дешевый смартфон с монструозной батареей. Цена, видео 1
09.09.2021 СКБ-банк провел аудит работ по обновлению банкоматного парка 1
08.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию ультрадешевый смартфон с NFC. Цена, видео 2
06.09.2021 Делобанк реализовал оплату через СБП в приложении «Эквайринг в смартфоне» 1
25.08.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП сеть магазинов Fix Price 1
20.08.2021 10 лучших смартфонов до 10 000 рублей: выбор ZOOM 8
13.08.2021 Рассекречен «самый дешевый» смартфон в мире. На что он способен 1
02.08.2021 Новейший смартфон OnePlus взорвался и едва не убил владелицу 1
02.08.2021 Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами 1
27.07.2021 Второй раз на те же грабли. Microsoft выпускает новый складной Android-смартфон, хотя прошлый был провальным 1
20.07.2021 Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021 1
16.07.2021 Какие гаджеты взять в поход: советы ZOOM 1
14.07.2021 Купить проездной для поездок в столичном метро теперь можно через «Сбербанк онлайн» 1
12.07.2021 ViPNet PKI Client Android 1.4 совместим со смарт-картами и токенами «Рутокен» 1
07.07.2021 Бренд Sokolov запустил проект «Smart jewelry» 1
05.07.2021 «Актив» запустила новую линейку продуктов «Рутокен ЭЦП 3.0» для мобильных устройств 4
01.07.2021 Продажи смартфонов в первом полугодии 2021 года достигли 300 млрд рублей 1
25.06.2021 Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман 1
23.06.2021 ВТБ составил портрет потенциальной «жертвы» мошенников 1
22.06.2021 В России выпущен бюджетный смартфон realme C25 2
16.06.2021 ЦУМ запустил сервис бесконтактного приема карт лояльности Apple Wallet 1
11.06.2021 Создатель «убийц» смартфонов-флагманов начал выпуск «убийцы» дешевых Xiaomi 1
08.06.2021 Делобанк запустил эквайринг в телефоне 2
07.06.2021 SberPay стал доступен держателям карты «Мир» Сбербанка 1
27.05.2021 Huawei начинает продажу смарт-очков Huawei × Gentle Monster Eyewear II в России 1
17.05.2021 Рынок терминалов сбора данных растет вместе с потребностью в оптимизации учета товаров и документов 1
17.05.2021 Найден способ навсегда избавить мир от «безумия CAPTCHA» 1
15.05.2021 Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM 1
29.04.2021 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 1
26.04.2021 Apple AirTag бесполезны для россиян. Их главная «фишка» запрещена к использованию во всей России 1
26.04.2021 Лучшие смартфоны с большой батареей: выбор ZOOM 1

Публикаций - 862, упоминаний - 1222

NFC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5641 199
Apple Inc - Эппл Рус 7685 139
Google LLC 7135 124
Huawei 2727 69
Sony 2327 66
Nokia Corporation 2424 58
Microsoft Corporation 11039 55
HTC Corporation 1187 54
Xiaomi 904 53
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 52
LG Electronics 1838 43
Qualcomm Technologies 1001 37
Lenovo Group 1636 35
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 31
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 31
Yandex - Яндекс 4100 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 28
Intel Corporation 4158 27
Facebook 3765 26
Nvidia Corp 2012 26
MediaTek 315 25
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 25
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 22
NeXus 204 22
Twitter 2204 19
Acer Group 1359 18
Lenovo Motorola 999 17
NXP Semiconductors 133 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 15
HP Inc. 2901 15
Canon 554 15
ZTE Corporation 549 15
Panasonic 1119 15
Leica Camera 154 12
Vivo 125 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 12
OPPO Electronics 222 11
Микрон - Micron 365 11
Amazon Inc - Amazon.com 1469 10
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 82
Visa International 1345 64
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 42
Альфа-Банк 1123 27
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 26
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 23
МТС банк 254 20
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 18
Carl Zeiss 176 18
Русский стандарт Банк 302 17
American Express 172 12
ВТБ24 583 11
Связной ГК 877 11
Открытие ФК 538 11
Почта Банк 289 10
ПСБ - Промсвязьбанк 613 10
Евросеть 883 9
TÜV Rheinland Group 63 8
Банк Санкт-Петербург 120 7
НСПК - Национальная система платежных карт 257 7
Бинбанк 184 7
РСХБ - Россельхозбанк 183 7
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 7
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 6
Kickstarter 95 6
Почта России ПАО 1570 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 6
Ак Барс Банк 173 6
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 6
eBay Inc 529 6
МКБ - Московский кредитный банк 268 6
Газпромбанк - ГПБ 692 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 5
AliExpress 275 5
X5 Group 599 5
Citigroup 114 5
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 5
Точка 124 5
Яндекс.Такси 271 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 10
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 5
Мосгортранс ГУП 68 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 4
Правительство РФ 2200 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 4
Правительство Москвы 649 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 2
Петербургский метрополитен ГУП 48 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Правительство Москвы - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 8 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 16 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 20 1
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 8 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
Роснано 456 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 6
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 2
Linux Foundation 157 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
РОЭХ им. академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 19 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 312
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 298
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 220
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 211
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 192
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 156
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 127
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 110
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 108
Smartphone - Смартфон 773 102
USB Type-C - USB-C 901 98
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 90
3G - Стандарт мобильной связи 3714 81
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 69
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 56
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 49
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 46
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 46
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 43
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 33
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 33
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 30
МФУ - Многофункциональное устройство 585 30
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 30
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 27
Wi-Fi Direct 159 27
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 27
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 432 25
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 25
Power Bank - Электрический аккумулятор - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 197 24
DLNA - Digital Living Network Alliance 370 24
FM-радиовещание - FM-тюнер 468 24
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 24
Nano-SIM 121 23
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 22
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 22
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 22
AOD - Always On Display 103 21
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 20
RAW - Формат цифровых файлов изображения 309 20
Google Android 10750 352
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 152
Apple iOS 5741 109
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 101
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 98
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 97
Corning Gorilla Glass 496 78
Google Play - Google Store - Android Market 2515 67
Samsung Pay 238 65
Google Pay - Google Android Pay 297 65
Samsung Galaxy Note 558 58
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 58
Microsoft Windows Phone OS 1472 54
Microsoft Windows 10 6622 53
Apple Pay 385 48
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 43
Apple iPad 3263 42
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 39
Google YouTube - Видеохостинг 1710 38
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 37
Google Nexus - Серия смартфонов 398 37
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 36
Samsung Galaxy 345 36
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 35
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 33
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 32
Microsoft Windows 8 1228 29
Apple iPhone 5 710 29
Google Android 10 172 28
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 28
Apple iPhone 4 700 28
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 27
Nvidia GeForce GTX 2055 26
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 26
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 26
Apple - App Store 2198 23
Microsoft Skype 1465 23
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 22
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 22
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 22
Минасян Карине 91 18
Steve Jobs - Стив Джобс 701 10
Граф Аркадий 24 6
Киричек Алексей 66 6
Тартышев Дмитрий 19 6
Чайка Владимир 27 5
Березкин Григорий 28 5
Путин Владимир 1821 5
Горыня Кирилл 20 5
Гостев Дмитрий 20 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Глотова Майя 10 4
Богдашев Дмитрий 18 4
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Петелина Екатерина 13 4
Витязь Александр 39 3
Гуцериев Михаил 107 3
Хайретдинов Эльдар 3 3
Гольдштейн Константин 8 3
Кузьменко Валерия 58 3
Кирсанова Светлана 54 3
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Жукотский Леонид 4 3
Кусков Денис 150 2
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Малиновский Алексей 19 2
Макаров Андрей 18 2
Чугунов Никита 53 2
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