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NFC Near field communication Коммуникация ближнего поля Ближняя бесконтактная связь Бесконтактные платежи

СОБЫТИЯ

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26.06.2026 Сотрудники компаний смогут подписывать документы на телефоне с помощью NFC-токенов

телей организаций и индивидуальных предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Обычно сотрудники подписывают документы с рабочего компьютера, но не всегда находятся рядом с ним. NFC-токен помогает сохранить привычный сценарий и добавить к нему мобильный. Дмитрий Покрышкин, руководитель «Удостоверяющего центра Контура»: «NFC-токен позволит подписывать документы д
07.05.2026 Эксперты UserGate: кибермошенники стали активнее использовать технологии NFC, чтобы взять под контроль банковские счета россиян

жные средства пользователей смартфонов на базе ОС Android с помощью встроенной в гаджеты технологии NFC. Преступники используют ее как «мостик» между финансами жертвы и своими банковскими счета
16.04.2026 Adata запускает внешний SSD Urban Tapsafe с разблокировкой через NFC

SD Urban Tapsafe — первую модель новой серии Urban. Об этом CNews сообщили представители Adata. Urban Tapsafe сочетает высокую скорость передачи данных с интуитивно понятной системой разблокировки по NFC. Urban Tapsafe использует специальное мобильное приложение, которое превращает смартфон в персональный ключ безопасности. Чтобы разблокировать накопитель, достаточно одного касания смартфон
14.04.2026 В России появилась новая схема кражи денег у владельцев смартфонов на Android

ассовые хищения Одной из самых частых схем обмана стала кража денег через near field communication (NFC) с Android, пишут «Известия». Мошенники под предлогом перевода средств на якобы безопасны
09.04.2026 ПСБ получил награду за внедрение технологии бесконтактной оплаты

на своих POS-терминалах сервис «Волна», который позволяет торгово-сервисным предприятиям принимать бесконтактные платежи, проводимые покупателями при помощи смартфонов через СБП. Покупатели мо
20.03.2026 Банк «Русский Стандарт»: доля бесконтактных платежей смартфонами в офлайне выросла до 44%

й смартфонами в офлайне в 2025 г. Сюда вошли платежи по универсальному QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, а также с помощью платежных сервисов СБПэй и Mir Pay. По данным эквай
10.03.2026 Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

сматриваем, как можно платить телефоном вместо физической банковской карты. Это можно сделать через NFC, QR-код или по Bluetooth.Оплата по NFC NFC или Near Field Communication — протокол
05.03.2026 «Актив» добавила в линейку NFC-носителей «Рутокен» смарт-карту в формате миниатюрного брелока

Компания «Актив» добавила в линейку NFC-носителей «Рутокен» смарт-карту в формате миниатюрного брелока «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 3100 Tag», выполненного из гибкого и прочного материала. Об этом CNews сообщил представитель компа
26.02.2026 Новое поколение FIDO-токенов «Рутокен MFA»

Компания «Актив», российский разработчик средств информационной безопасности, объявляет о выходе нового поколения аппаратных FIDO-токенов — «Рутокен MFA NFC» и «Рутокен MFA C NFC». Устройства сохраняют все преимущества платформы FIDO для строгой двухфакторной аутентификации и предлагают качественно новый уровень удобства благодаря эргоно
23.12.2025 Каждый четвертый платеж через терминал в 2025 г. в России совершали по QR-коду, NFC или улыбке

в оплаты в платежных терминалах. В исследовании рассмотрены три платежных метода: QR-код через СБП, NFC и биометрия лица (улыбка). Обезличенные данные за 11 месяцев 2025 г. охватили всю террито
09.12.2025 Россия победила санкции. Теперь можно платить на кассе с Android-смартфонов, даже очень дешевых. Интернет не нужен, NFC тоже не понадобится

нужно не только покупать дорогой Android-мобильник или планшет, но и обязательно выбирать модель с NFC-чипом. Да, этот модуль действительно используется для бесконтактной оплаты во многих банк
09.12.2025 Вжух – и оплата на Android доступна без NFC

л доступен на любых смартфонах на Android для клиентов, не имеющих карту «Мир» и на устройствах без NFC‑модуля. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Чтобы воспользоваться оплатой, до
05.12.2025 «Лаборатория Касперского»: количество атак с использованием NFC выросло в 1,5 раза

Android-устройства в России, в которых злоумышленники использовали вредоносные утилиты для работы с NFC, чтобы красть деньги людей. Число попыток заражений смартфонов NFC-троянцами увели
01.11.2025 Взрывной рост приложений, паразитирующих на NFC. Сотни вредоносов атакуют Россию

Приложения-паразиты В странах Восточной Европы набирает силу крайне неприятный для пользователей смартфонов тренд: резко возросло количество вредоносов, нацеленных на NFC-соединения (Near-Field Communication, применяются, в первую очередь, для быстрых платежей). Исследователи компании Zimperium насчитали за последние месяцы не менее 760 разных вредоносных пр
20.10.2025 Банк «Русский Стандарт»: до 29% выросла доля бесконтактных платежей в офлайне в III квартале 2025 года

в офлайне в июле-сентябре 2025 г. Сюда вошли платежи по универсальному QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, а также с помощью платежных сервисов СБПэй и Mir Pay. Активное развит
02.09.2025 В России представили технологию проверки загранпаспортов России и СНГ с помощью NFC и искусственного интеллекта

разработала технологию для четырехуровневой проверки подлинности документов с помощью смартфонов с NFC и искусственного интеллекта. Новое решение позволяет без использования специализированных
18.08.2025 Новые атаки на Android-смартфоны. Троян вытягивает деньги из банковских приложений через NFC

так, будто карта у него в руках. В отчете исследователей говорится, что они пристально отслеживают NFC-угрозы с тех пор как в Сети распространился вредонос NFSkate/NGate в марте 2024 г. Хотя т
23.07.2025 В мобильных приложениях «1С:Клиент ЭДО» и «БизКуб ЭДО» доступно подписание при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC»

ля. При отправке любого юридически значимого документа (счет-фактура, УПД, акт, договор и т.д.) через «1С:Клиент ЭДО» пользователь применяет КЭП с устройств «Рутокен», подключенных к USB-порту или по NFC, для подписания. Тем самым USB-токены и смарт-карты «Рутокен» обеспечивают надежную защиту от изменений, сохраняют авторство и придают юридическую значимость документам (для КЭП). Мобильное
01.07.2025 Банк «Русский Стандарт»: доля бесконтактных офлайн-платежей смартфонами минувшей весной выросла до 22%

покупок в офлайне весной 2025 г. Сюда вошли платежи по универсальному QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, а также с помощью платежных сервисов СБПэй и Mir Pay. Популяризация и
18.06.2025 Хакеры научились копировать карты и списывать с них деньги, модифицировав очень неприятный троян для перехвата NFC-данных

нег россиян, пишет РБК. Они используют приложение SuperCard для перехвата Near Field Communication (NFC)-данных. По данным F6, приложение позволяет похищать данные банковских карт путем перехва
24.04.2025 F6: раскрыт новый способ бесконтактной кражи денег

ерсию легитимного приложения NFCGate для атак на клиентов банков. Главное отличие: вместо перехвата NFC-данных карты пользователя злоумышленники создают на его устройстве клон собственной карты
22.04.2025 Новый вредонос для Android крадет данные кредитных карт, чтобы ограбить доверчивых пользователей с помощью NFC

Card X, которая предлагает киберзлоумышленникам инструментарий для осуществления атак разновидности NFC Relay (переадресация NFC). С ее помощью мошенники могут осуществлять контактные пл
02.04.2025 F6: киберпреступники используют связку CraxsRAT и NFCGate в атаках на клиентов банков

огут без единого звонка устанавливать на устройства пользователей вредоносный софт, способный через NFC-модули дистанционно перехватывать и передавать данные банковских карт. По данным аналитик
24.03.2025 Банк «Русский Стандарт»: доля бесконтактных платежей смартфонами минувшей зимой выросла до 21%

пок в офлайне в 2024 г., а также минувшей зимой. Сюда вошли платежи по QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, а также с помощью национальных платежных сервисов через приложения СБ
25.02.2025 Московский производитель выпустил считыватель карт для банкоматов и систем самообслуживания

амообслуживания. Разработка позволяет принимать все виды бесконтактных карт и платежи смартфонами с NFC-метками. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиц
22.01.2025 Россиян обворовывают на десятки миллионов при помощи NFC. Популярный способ оплаты скомпрометирован, под угрозой каждый. Опрос

ся на кибербезопасности компании F.A.C.C.T., для кражи средств злоумышленники используют технологию NFC, она же Near Field Communication. NFC применяется для бесконтактной оплаты при пом
22.01.2025 F.A.C.C.T.: легитимное приложение NFCGate помогло похитить у клиентов российских банков 40 млн рублей

я клиентов российских банков с использованием легитимного приложения NFCGate. Софт, способный через NFC-модули перехватывать и передавать данные банковских карт, злоумышленники маскируют под пр
26.12.2024 Бесконтактный банкинг за себя (и того парня): схема с кражей денег посредством технологии при помощи NFC добралась и до российских пользователей Android

рсий банковского трояна NGate, нацеленных на российских пользователей. Этот троян передает данные с NFC-чипа скомпрометированного устройства, позволяя злоумышленнику снимать деньги со счетов же
25.12.2024 Клиентам сервиса Saby стал доступен прием платежей через СБП с помощью NFC-таблички

к «Русский Стандарт» и компания «Тензор» (разработчик Saby) объявили о запуске сервиса приема платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Сервис реализован на базе специальной платежной NFC-таблички, которую можно расположить в любом удобном для покупателя месте. Совершать оплату легко – клиенту достаточно поднести смартфон к табличке или отсканировать QR-код. Техническую возм
20.12.2024 В мобильных приложениях на платформе ELMA365 доступно подписание при помощи устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC

Компании «Актив» и ELMA протестировали и подтвердили совместимость платформы ELMA365 с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC. Теперь пользователи могут использовать устройства для подписания в приложениях и сервисах на платформе ELMA365 в ОС Android. Об этом CNews сообщили представители ELMA. В приложениях на ОС

13.12.2024 Подтверждена стабильная работа устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC в мобильных и десктопных режимах ОС Astra Linux

паратных СКЗИ, завершили испытания совместимости USB-токенов и смарт-карт линейки «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC с операционной системой Astra Linux. Данная совместимость позволяет пользователям работат
02.12.2024 Клиенты «Сбера» могут оплачивать покупки в SberPay NFC со счетов других банков

Оплачивать покупки Android-смартфоном в одно касание в SberPay NFC теперь можно со счёта любого российского банка. Для этого нужно, чтобы счёт был привязан к дебетовой карте «Мир», а на смартфоне работала функция NFC. Об этом CNews сообщил представи
14.11.2024 Обзор умного дверного замка KENSUR A8: технологии на страже жилища

хнические характеристики Тип Электронный замок Способы открытия Через приложение, отпечаток пальца, NFC-карта, ключ, пароль Температурный режим От –10 до +50 °С Питание 4х АА Размеры 380 x 80 x
17.10.2024 Можете не возвращаться. В России создан суверенный аналог Apple Pay и Google Pay без NFC. Засилье QR-кодов отменяется

К Дмитрий Дубынин, пишет РБК. Что важно, работать технология будет по технологии Bluetooth, а не по NFC, как Apple Pay и ее аналоги, что позволит пользоваться ею даже на очень старых смартфонах
16.10.2024 Пассажиры ЦППК активируют почти 90% билетов в приложении на Android по NFC

Девять из десяти билетов, оформленных в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» на Android, сегодня активируется по NFC. За все время работы цифровой функции пассажиры компании воспользовались ею почти 5,5 млн раз. Об этом CNews сообщили представители АО «Центральная ППК». «Только с января по сентябрь число

14.10.2024 Новые считыватели смарт-карт «Рутокен» SCR 3101 NFC с разъемом USB Type-C

Компания «Актив» запустила в продажу новую модель считывателя смарт-карт «Рутокен» SCR 3101 NFC. Одной их ключевых особенностей считывателя стал встроенный в корпус разъем USB Type-C. Т
30.09.2024 В мобильных приложениях на базе «Форсайт. Мобильная платформа» доступно подписание при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC»

а компьютере или ноутбуке. Пользователи приложений смогут легко подтверждать бизнес-транзакции, инструктажи, наряд-допуски, согласовывать документы, подписывать обращения, просто приложив «Рутокен» с NFC к мобильному устройству. На текущий момент приложения на базе «Форсайт. Мобильная платформа» в ОС «Аврора» и среде Java Virtual Machine поддерживают подписание при подключении устройств «Ру
26.09.2024 Банк «Русский Стандарт»: клиентам «Атол» доступен прием платежей через СБП с помощью NFC-таблички

ерь им не нужно устанавливать дополнительное оборудование - достаточно просто разместить уникальную NFC-табличку на своей торговой точке. Это важный шаг в развитии платежной экосистемы страны и
23.08.2024 Новый троян ворует деньги с Android-смартфонов с NFC

Новый вирус Обнаружен новый вирус для Android под названием NGate, который использует чип NFC для кражи данных с банковских карт. Об этом в конце августа 2024 г. сообщило издание Blee
18.07.2024 Служебные собаки будут сторожить ЦОДы. Без них не найти злоумышленников с вживленными имплантами

ботки данных (ЦОД), поскольку все большее число людей устанавливают себе имплантаты, такие как чипы NFC, которые потенциально могут обеспечить новые кибератаки на средства контроля доступа. Об


Публикаций - 3261, упоминаний - 4928

NFC и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 495
Apple Inc 13154 387
Google LLC 12688 350
Huawei 4676 226
Xiaomi - Сяоми 2231 216
Sony 6739 213
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 153
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 147
Yandex - Яндекс 9216 129
Microsoft Corporation 25775 117
LG Electronics 3735 116
HTC Corporation 1512 105
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 104
Qualcomm Technologies 1974 103
MediaTek - Ralink 595 75
МегаФон 10742 73
Lenovo Group 2446 71
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 70
Intel Corporation 12811 68
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 64
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 62
Lenovo Motorola 3566 59
X Corp - Twitter 2938 57
Meta Platforms - Facebook 4621 57
Nvidia Corp 4002 56
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 55
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 54
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 54
Ростелеком 10948 52
BBK OPPO Electronics 484 51
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 50
ZTE Corporation 800 50
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 49
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 45
Canon 1439 43
HP Inc. 5883 35
Philips 2099 35
BBK OnePlus 298 34
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 34
9594 34
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 301
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 241
Visa International 1993 220
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 100
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 88
Альфа-Банк 1979 81
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 75
Русский стандарт Банк 509 74
НСПК - Национальная система платежных карт 948 59
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 57
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 55
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 48
Связной ГК 1401 42
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 41
Carl Zeiss AG 307 41
ВТБ - ВТБ24 671 37
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 33
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 31
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 30
ПСБ - Промсвязьбанк 963 30
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 29
ВТБ - Почта Банк 514 27
Евросеть 1421 25
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 25
ГПБ - Газпромбанк 1273 23
X5 Group - Перекрёсток 640 21
TÜV Rheinland Group 181 21
Ак Барс Банк 283 20
American Express - Amex 338 20
РЖД - Российские железные дороги 2096 20
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 19
Россети Ленэнерго 1699 19
Kickstarter 136 19
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 18
Почта России ПАО 2370 18
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 18
NanduQ - Qiwi 1013 18
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 17
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 17
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 225
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 84
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 75
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 71
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 57
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 42
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 42
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 39
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 38
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 35
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 31
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 26
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 22
Мосгортранс ГУП 139 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 18
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 16
Федеральное казначейство России 1949 14
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 13
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 12
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 9
Петербургский метрополитен ГУП 150 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Судебная власть - Judicial power 2500 8
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 62
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 58
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 13
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 10
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 7
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 3
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 3
IABC - International Association of Business Communicators - Международная ассоциация бизнес-коммуникаций 7 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1872
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 847
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 819
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 819
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 810
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 799
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 768
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 723
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 576
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 565
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 529
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 528
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 505
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 497
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 496
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 482
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 479
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 473
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 461
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 455
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 446
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 441
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 416
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 407
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 400
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 393
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 376
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 375
Наушники - Headphones 4478 339
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 326
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 323
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 314
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 313
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 303
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 302
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 296
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 296
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 293
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 285
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 275
Google Android 15243 961
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 425
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 422
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 307
Apple iOS 8583 292
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 288
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 216
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 209
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 207
Apple Pay 519 200
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 198
Samsung Galaxy 1035 187
Samsung Pay 296 179
Microsoft Windows 16882 169
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 168
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 150
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 139
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 136
Samsung Galaxy Note 702 134
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 127
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 122
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 113
Apple iPad 4011 108
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 107
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 107
Apple iPhone 6 4861 104
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 101
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 100
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 96
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 89
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 84
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 84
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 81
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 80
Linux OS 11533 80
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 80
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 75
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 74
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 72
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 72
Малых Дмитрий 67 25
Анфимов Павел 59 23
Тартышев Дмитрий 19 19
Киричек Алексей 66 19
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 18
Горыня Кирилл 25 17
Путин Владимир 3454 17
Собянин Сергей 538 12
Шаврова Ксения 25 12
Кирсанова Светлана 70 11
Ликсутов Максим 245 11
Царев Кирилл 45 11
Ермаков Дмитрий 25 10
Арлазаров Владимир 290 10
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 9
Цыбульников Вячеслав 78 9
Малиновский Алексей 22 9
Медведев Дмитрий 1665 9
Агафонов Андрей 19 9
Рябый Илья 20 9
Попов Анатолий 154 8
Гуцериев Михаил 114 8
Глазачев Иван 27 8
Витязь Александр 43 8
Анкудинов Алексей 25 8
Граф Аркадий 25 8
Хасьянова Гульнара 156 8
Чайка Владимир 29 8
Гостев Дмитрий 23 7
Федосеев Михаил 13 7
Петелина Екатерина 13 7
Комлев Владимир 35 7
Евдокимов Игорь 61 7
Копытова Юлия 18 7
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 32 7
Шадаев Максут 1210 7
Березкин Григорий 42 6
Попов Алексей 339 6
Макаров Андрей 29 6
Ковалев Игорь 31 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1890
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 430
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 422
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 364
Европа 24964 254
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 175
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 163
Япония 13807 145
Южная Корея - Республика 7052 137
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 122
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 119
Германия - Федеративная Республика 13221 97
Индия - Bharat 5869 90
Азия - Азиатский регион 5920 65
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 65
Франция - Французская Республика 8177 61
Китай - Тайвань 4245 58
Казахстан - Республика 6048 48
Беларусь - Белоруссия 6289 48
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 46
Финляндия - Финляндская Республика 3697 45
Канада 5081 41
Украина 7928 39
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 39
Африка - Африканский регион 3641 36
Россия - СФО - Новосибирск 4876 33
Нидерланды 3746 32
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 31
Испания - Каталония - Барселона 752 30
Сингапур - Республика 1953 29
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 27
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 27
Европа Восточная 3138 27
Великобритания - Лондон 2432 27
США - Калифорния - Купертино 281 26
Польша - Республика 2031 26
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 26
Испания - Королевство 3840 25
Италия - Итальянская Республика 4508 25
Бразилия - Федеративная Республика 2520 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1019
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 810
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 405
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 346
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 285
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 156
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 155
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 140
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 135
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 133
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 128
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 128
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 124
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 120
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 110
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 108
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 106
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 101
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 95
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 92
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 91
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 90
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Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 82
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 80
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 75
Паспорт - Паспортные данные 2848 71
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Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 65
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 64
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Видеокамера - Видеосъёмка 720 62
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Mobile Research Group 87 2
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Envisioneering Group 10 2
INFOLine-Аналитика 78 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
РАН - Российская академия наук 2122 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 2
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 2
Newcastle University - Ньюкаслский университет - Университет Ньюкасла - Университет Ньюкасла-апон-Тайн 18 2
TU Darmstadt - Technische Universität Darmstadt - Технический университет Дармштадта - Дармштадтский технический университет 8 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
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