Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NFC
Near field communication
Коммуникация ближнего поля
Ближняя бесконтактная связь
Бесконтактные платежи
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 862, упоминаний - 1222
NFC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минасян Карине 91 18
|Steve Jobs - Стив Джобс 701 10
|Граф Аркадий 24 6
|Киричек Алексей 66 6
|Тартышев Дмитрий 19 6
|Чайка Владимир 27 5
|Березкин Григорий 28 5
|Путин Владимир 1821 5
|Горыня Кирилл 20 5
|Гостев Дмитрий 20 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Глотова Майя 10 4
|Богдашев Дмитрий 18 4
|Rubin Andy - Рубин Энди 59 4
|Петелина Екатерина 13 4
|Витязь Александр 39 3
|Гуцериев Михаил 107 3
|Хайретдинов Эльдар 3 3
|Гольдштейн Константин 8 3
|Кузьменко Валерия 58 3
|Кирсанова Светлана 54 3
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 3
|Мылицын Роман 79 3
|Schiller Phil - Шиллер Филип 57 3
|Попов Анатолий 98 3
|Жукотский Леонид 4 3
|Кусков Денис 150 2
|Свириденко Кирилл 37 2
|Островский Святослав 41 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
|Малиновский Алексей 19 2
|Макаров Андрей 18 2
|Чугунов Никита 53 2
|Федосеев Михаил 12 2
|Малков Павел 38 2
|Анкудинов Алексей 7 2
|Агузумцян Ара 19 2
|Акимов Максим 167 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
|Комлев Владимир 29 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757963, в очереди разбора - 661653.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757963, в очереди разбора - 661653.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru