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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Цыбульников Вячеслав
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Публикаций - 35, упоминаний - 37
Цыбульников Вячеслав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дырмовский Дмитрий 76 2
|Кирсанова Светлана 54 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Иванов Сергей 175 1
|Кисляков Кирилл 5 1
|Синютин Петр 1 1
|Грандель Ирина 12 1
|Журавлев Артем 2 1
|Латыпов Роман 8 1
|Симонов Андрей 3 1
|Трапезников Александр 2 1
|Усов Александр 5 1
|Губин Александр 1 1
|Лутченко Александр 1 1
|ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова - ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771704, в очереди разбора - 675386.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771704, в очереди разбора - 675386.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru