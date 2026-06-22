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Цыбульников Вячеслав

СОБЫТИЯ


22.06.2026 Заказать наличные онлайн в Сбербанке: сервисом воспользовались более 700 тыс. клиентов за год 1
09.06.2025 Заказать наличные можно в «Сбербанк Онлайн» 1
04.02.2025 2025 год в Москве начинается с улыбок 1
30.01.2025 Более 220 крупных и средних предприятий в Москве проходят цифровую трансформацию вместе со Сбербанком 1
25.12.2024 Сбербанк: в Москве совершается каждая пятая оплата улыбкой 1
24.12.2024 Москвичи предпочитают оплачивать услуги ЖКХ в «Сбербанк Онлайн» 1
10.12.2024 77% россиян ожидают положительных изменений от ИИ-технологий 1
08.10.2024 Москвичи переходят на оплату улыбкой: с начала 2024 г. сервис в столице использовали более 1,4 млн раз 1
12.09.2024 Москвичи смогут оплачивать улыбкой курьерскую доставку или обед в ресторане 1
09.08.2024 ЦППК запустила оплату проезда в билетных автоматах через СБП 1
27.06.2024 Покупатели сети универсамов «Авоська» теперь могут оплачивать покупки улыбкой 1
25.06.2024 Москвичи чаще других оплачивают покупки с помощью биометрии 1
16.05.2024 Участники акции «Ночь в музее» в Москве увидят живописные полотна, воссозданные нейросетью Сбербанка Kandinsky 1
25.04.2024 Клиенты Сбербанка могут приобрести автомобиль в салонах Favorit Motors с помощью сервиса «Оплата улыбкой» 1
13.03.2024 В Москве установлено 40 тыс. терминалов Сбербанка с функцией оплаты улыбкой 1
07.03.2024 Жители Москвы за год оплатили более 210 млн покупок с помощью SberPay Online 1
05.03.2024 В Москве быстрее всего растет бизнес в сфере телекоммуникаций, кино и телевидения 1
19.02.2024 Оплатить проезд по проспекту Багратиона в Москве можно в «Парковках России» 1
12.02.2024 Четыре из пяти платежей за услуги ЖКХ через Сбербанк производятся в Москве онлайн 1
25.01.2024 Московский банк Сбербанка и «Экополис» договорились о сотрудничестве в сфере ESG 1
17.01.2024 ЦППК внедрила оплату проезда в приложении с помощью SberPay 1
20.11.2023 Жители и гости Москвы могут оплачивать товары и услуги своей улыбкой 1
09.11.2023 Сбербанк и Zenden запустили сервис оплаты по биометрии «Оплата улыбкой» 1
03.11.2023 Оформить пенсию в несколько кликов можно в «Сбербанк онлайн» 1
29.09.2023 78% жителей Москвы пользуются сервисами на базе технологий искусственного интеллекта 1
31.08.2023 «Сбер» привезёт SIM-карты в Москве и Санкт-Петербурге 1
01.08.2023 Оплата турпоездок через «Сбербанк онлайн» выросла в Москве на 50% 1
30.06.2023 В офисах «Сбера» в Москве можно бесплатно установить полезные сервисы на смартфон 1
06.12.2022 «Сбер» запустил новые способы оплаты на сайте и в мобильном приложении «Аэроэкспресс» 1
04.10.2022 SberPay теперь доступен в «Нетмонет» 1
22.09.2022 Оплатить проездной в метро и пополнить карту «Тройка» можно во всех устройствах «Сбера» в Москве 1
13.07.2022 «Сбер» предложил бизнесу комплексное решение для онлайн-торговли 1
06.07.2022 «Домклик» запустил посуточную аренду жилья – отелей, гостевых и жилых домов, квартир 1
09.06.2022 Около 80% заявок на ипотеку «Сбера» жители Москвы подают онлайн 1
26.05.2022 Сбербанк запускает новую услугу «Установка зарядной станции для электромобилей» 1
20.04.2022 «Домклик» расширяет возможности сервиса электронной регистрации сделки 1
14.04.2022 «Сбер» обнулил комиссию за зачисление зарплаты 1
12.04.2022 В «Сбербанк Онлайн» запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату, социальные выплаты или пенсию в «Сбере» 1
28.03.2022 «Сбер» и X5 Group запустили сервис снятия наличных на кассах 1
14.02.2022 «Сбер» запустил услугу «Совместные уведомления 1

Публикаций - 78, упоминаний - 78

Цыбульников Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Код Безопасности 812 7
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 4
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 164 3
Tcell - Индиго-Таджикистан - Somoncom JV - Индиго Сомонком - оператор мобильной связи в Таджикистане 32 3
МегаФон 10742 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 2
ESG - Enterprise Strategy Group 264 2
Доктор рядом - Doc+ 55 1
Ростелеком ТВЕ-телеком 7 1
Сбер - Сбер2В - InSales - Инсейлс 76 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 1
SunSim - СанСим 8 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 53 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Telegram Group 2940 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 42 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 1
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 37 1
Казахтелеком 348 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 106 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 78
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 118 14
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 4
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 2
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 45 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 2
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 2
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 1
Zenden Group - Дом одежды 66 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
Бристоль - сеть магазинов 32 1
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp - Экопласт 17 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 17 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 1
Контрол лизинг - Ctrl лизинг 6 1
Сбер - Сбербанк Управление Активами - Sberbank Asset Management 9 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 68 1
Инград - Ingrad 14 1
AngelsDeck 15 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 1
Фаворит Моторс - Favorit Motors 3 1
Альфа-Банк - Нетмонет 14 1
Суточно АО - Суточно.ру 19 1
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского 1 1
Главная дорога - Новое качество дорог 6 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Альфа-Банк 1979 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 1
ВкусВилл - Избёнка 216 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 1
Сбер - СберЛогистика 74 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
Мосгортранс ГУП 139 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 42 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 20 1
Правительство Москвы - ДВМС Москвы - Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы 2 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 26
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 21
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 18
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 12
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