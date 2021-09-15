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Цыбульников Вячеслав


15.09.2021 «Сбер» запустил портал по финансовой грамотности 1
21.07.2021 В Москве появятся «Умные дома» от «Сбера» и ГК «Инград» 1
20.07.2021 В «Сбере» теперь можно застраховать квартиру или дачу по подписке 1
14.07.2021 Купить проездной для поездок в столичном метро теперь можно через «Сбербанк онлайн» 1
12.07.2021 «Сбербанк страхование»: спрос малого и микробизнеса на страхование киберрисков вырос за год в 3,5 раза 1
23.06.2021 Группа ЦРТ создала голосового робота, который напомнит о записи на приём к врачу и расскажет о правильной подготовке к процедурам 1
19.04.2021 Сбербанк предлагает цифровые сервисы на экспорт 1
23.03.2021 «Сберлогистика» открыла в столичном регионе новый центр для хранения продуктов 1
23.03.2021 Москвичи сэкономили со Сбербанком почти 2 тонны пластика на выпуске цифровых карт 1
17.03.2021 Сбербанк профинансирует приобретение 17 500 электросамокатов к летнему сезону 1
16.03.2021 Москвичи откладывают в «онлайн-конверты» «Сбера» в среднем 13,4 тыс. рублей 1
04.03.2021 В «Сбербанк онлайн» появился инструмент для ответственных инвестиций 1
02.03.2021 К платежной системе «Сбера» подключился крупный российский туроператор 1
25.02.2021 Сбербанк и «Тинькофф мобайл» запустили сервис «Рекомендованный платеж» 1
15.02.2021 Сбербанк подключил к платежной системе НПФ «Сафмар» 1
04.02.2021 Около 90% москвичей оплачивают услуги ЖКХ удаленно 1
27.01.2021 Москвичи более 500 раз в день пользуются сервисом расчета детских пособий от «Сбера» 1
28.12.2020 Виртуальный ассистент метро Москвы автоматизировал более 88% обращений и появился в новых каналах 1
22.12.2020 Сбербанк подключил к своей платежной системе оператора связи Таджикистана 1
11.12.2020 Сбербанк поможет оплатить резидентную парковку в Москве в центрах госуслуг 1
03.12.2020 Чат-бот, разработанный Сбером для Московского метрополитена, обрабатывает 88% запросов без перевода на оператора 1
02.12.2020 Сбербанк организовал оплату проезда банковскими картами в автобусах 1
14.10.2020 Мобильный оператор «*просто» подключился к платежной системе Сбербанка 1
09.10.2020 Клиенты Сбербанка смогут получать уведомления об эвакуации автомобилей в Москве 1
28.07.2020 Сбербанк снизил ставку по кредиту на 100 млн рублей столичному оператору связи 1
27.07.2020 Сбербанк подключил к платежной системе оператора связи «СанСим» 1
15.07.2020 Сбербанк внедряет ИИ-модель диагностики коронавируса в крупнейших медицинских центрах столицы 2
11.06.2020 К платежной системе Сбербанка подключились операторы мобильной связи Казахстана 1
15.05.2020 Danycom подключился к системе платежей Сбербанка 1
14.05.2020 Сбербанк обеспечил жителям столичного региона возможность дистанционной оплаты услуг ЖКХ 1
30.12.2019 Клиенты Сбербанка смогут покупать фильмы в ivi без ввода данных банковской карты 1
12.12.2019 Госуслуги во всех московских МФЦ можно оплатить смартфоном 1
18.11.2019 Сбербанк подписал соглашение о сотрудничестве с национальным оператором Таджикистана Tcell 1
30.09.2019 Более 500 московских автобусов оборудованы валидаторами от Сбербанка 1
06.06.2019 МОЭСК и Сбербанк расширяют сотрудничество в сфере ИТ-технологий и финансирования 2

Публикаций - 35, упоминаний - 37

Цыбульников Вячеслав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 2
Tcell - Индиго-Таджикистан - Оператор мобильной связи в Таджикистане 22 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Telegram Group 702 1
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 1
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 68 1
Казахтелеком 206 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
СберДевайсы - SberDevices 47 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Сбербанк Телеком 18 1
ТВЕ-телеком 3 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 34
Сбербанк Московский банк 68 5
Россети ПАО 168 2
Сбербанк страхование 47 2
Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 16 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 2
Правительство Москвы 653 2
МЦД - Московские центральные диаметры 21 2
Мосгортранс ГУП 68 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 12 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Big Data - Большие данные 1136 1
3G - Стандарт мобильной связи 3757 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 593 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 20
Apple Pay 385 2
Samsung Pay 238 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
ЦРТ ChatNavigator - омниканальная диалоговая платформа для создания интеллектуальных виртуальных помощников 6 2
WhatsApp Messenger 654 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 1
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
Google Android 10752 1
Сбербанк - SberPay 21 1
Дырмовский Дмитрий 76 2
Кирсанова Светлана 54 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Иванов Сергей 175 1
Кисляков Кирилл 5 1
Синютин Петр 1 1
Грандель Ирина 12 1
Журавлев Артем 2 1
Латыпов Роман 8 1
Симонов Андрей 3 1
Трапезников Александр 2 1
Усов Александр 5 1
Губин Александр 1 1
Лутченко Александр 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 18
Россия - Российская федерация - РФ 57828 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 3
Таджикистан - Республика 441 3
Казахстан - Республика 2661 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 2
Узбекистан - Республика 828 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - Красногорск 106 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Gartner 2200 1
ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова - ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова 3 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 117 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771704, в очереди разбора - 675386.
Создано именных указателей - 46354.
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