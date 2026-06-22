Индексная книга (каталог) CNews*
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Цыбульников Вячеслав
СОБЫТИЯ
Публикаций - 78, упоминаний - 78
Цыбульников Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Гарцева Екатерина 11 3
|Дырмовский Дмитрий 149 3
|Ликсутов Максим 245 2
|Алымова Наталья 6 2
|Евдокимов Игорь 61 2
|Фурсин Алексей 158 2
|Васев Николай 32 2
|Малых Дмитрий 67 2
|Шашкин Алексей 61 1
|Кисляков Кирилл 7 1
|Гурджиян Руслан 20 1
|Евтушенко Алексей 42 1
|Синютин Петр 3 1
|Щербаков Иван 29 1
|Грандель Ирина 12 1
|Кандинский Василий 10 1
|Журавлев Артем 7 1
|Латыпов Роман 9 1
|Симонов Андрей 5 1
|Черникова Мария 3 1
|Грищенков Алексей 9 1
|Трапезников Александр 2 1
|Усов Александр 24 1
|Губин Александр 3 1
|Лутченко Александр 1 1
|Сарычев Александр 3 1
|Павловский Виталий 1 1
|Ежков Антон 1 1
|Черемин Сергей 17 1
|Калошин Игорь 8 1
|Туран Марина 5 1
|Катасонов Сергей 19 1
|Фефелова Ольга 2 1
|Малевич Казимир 11 1
|Репин Илья 7 1
|Данилова Лариса 2 1
|Высоцкий Егор 2 1
|Ромчанова Мария 1 1
|Сидоров Игорь 3 1
|Коровин Константин 5 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова - ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова 9 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.