Жители и гости Москвы могут оплачивать товары и услуги своей улыбкой

Сбербанк установил в магазинах, аптеках и других точках продаж своих партнеров в Москве свыше 16 тыс. POS-терминалов, позволяющих принимать оплату одним из четырех способов – картой, бесконтактно через NFC, по QR-коду, а теперь и с помощью биометрии. Новый современный сервис «Оплата улыбкой» доступен клиентам Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Сбер постоянно повышает качество платежных сервисов и повсеместную доступность безналичных платежей по всей стране, в том числе в Москве, внедряя новейшие устройства в торговых сетях наших партнеров. Сервис «Оплата улыбкой» — еще один шаг к развитию бесконтактных методов платежей для покупателей, которые ценят комфорт, инновации и свое время. Оплата через терминал по биометрии занимает всего несколько секунд — достаточно просто улыбнуться в камеру на кассе магазина. Это позволяет нашим клиентам совершать покупки даже в том случае, если с собой не оказалось карты, смартфона или наличных средств».

Активировать оплату по биометрии можно в приложении «Сбербанк онлайн». Для этого необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, затем выбрать платежную карту и создать код безопасности. После этого для оплаты покупателю будет достаточно посмотреть в камеру терминала на кассе магазина. Для оплаты дорогих покупок потребуется ввести код.

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