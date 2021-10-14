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Код Безопасности


14.10.2021 В России запустили квантовую сеть, открытую для присоединения 1
28.09.2021 В России предложили построить открытую базу знаний для антивирусных компаний 1
09.08.2021 В Москве стартовала тестовая эксплуатация квантовой сети 1
23.07.2021 «Код безопасности» объявил о планах по расширению присутствия в Азербайджане 2
01.06.2021 «Крок» вместе с экспертами рассказала о том, как родителям и детям избежать рисков в интернете 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 2
26.04.2021 «Код безопасности» выводит обучающую программу «Безопасное детство» на федеральный уровень 2
12.04.2021 Электронные ключи JaCarta совместимы с новыми версиями программ компании «Код Безопасности» 2
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
30.03.2021 Trueconf и «Код безопасности» объявили о совместимости своих решений для видеосвязи и защиты сетей 4
17.03.2021 В Ассоциации «Отечественный софт» создали комитеты по цифровой трансформации, искусственному интеллекту и телекоммуникациям 1
09.03.2021 Softline модернизировала систему защиты персональных данных в Нефтекумской районной больнице Ставропольского края 1
09.03.2021 Клиентам виртуального ЦОДа «Ростелекома» стала доступна криптография по ГОСТу 1
25.02.2021 «Код безопасности» продлил сертификат соответствия ФСТЭК на Secret Net Studio 8.6 1
20.02.2021 Программный комплекс Secret Net LSP 1.10 компании «Код безопасности» получил сертификат соответствия ФСТЭК 2
10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш 1
03.02.2021 «Информзащита» создала новую компанию по разработке ПО в сфере ИБ 1
02.02.2021 Государство передумало субсидировать экспорт российских ИБ-решений 1
14.01.2021 Компания, которую Мацоцкий забрал с собой из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда 1
14.01.2021 СЗИ Secret Net LSP совместимо с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta 2
12.01.2021 Годовая выручка «Кода безопасности» превысила 5,6 млрд рублей 1
25.12.2020 «Код безопасности» защитит региональную медицинскую инфосистему Ивановской области 4
16.12.2020 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
04.12.2020 Вышел новый релиз ОС «Аврора»: еще безопаснее, еще удобнее, еще корпоративнее 1
03.11.2020 В Крыму завершен проект «Создание сети в защищенном исполнении» 1
13.10.2020 Компания, которую Мацоцкий увел из IBS, набрала госзаказа на 1 миллиард 1
05.10.2020 CNews Analytics опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков средств информационной безопасности 1
30.09.2020 «Коронакризис» меняет приоритеты в сфере защиты информации 1
30.09.2020 Выручка лидеров рейтинга CNews Security выросла почти на 40% 2
29.09.2020 «Ростелеком» организовал оптическую линию связи с квантовым распределением ключей шифрования 1
10.09.2020 Сможет ли ОС «Аврора» заменить Android и iOS 1
26.08.2020 «Юнидата» получила сертификат совместимости с операционной системой «Лотос» 1
24.07.2020 Выручка крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль выросла на 17% 1
23.07.2020 «Актив» и «Код Безопасности» укрепляют сотрудничество 1
21.07.2020 Softline защитила администрацию Ставрополя от киберугроз 1
10.06.2020 «Информзащита» меняет хозяев. Владельцем становится Филипп Генс 5
29.05.2020 Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22% 2
30.04.2020 Positive Technologies: 80% сотрудников российских компаний используют домашние ПК для удаленной работы 1
21.04.2020 Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний 1
16.04.2020 Merlion представил комплекс решений для удаленной работы 1

Публикаций - 365, упоминаний - 772

Код Безопасности упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 38
Infotecs - ИнфоТеКС 249 31
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 24
Информзащита 422 21
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 21
Microsoft Corporation 10997 20
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 18
InfoWatch - Инфовотч 600 18
Softline - Софтлайн 1472 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 13
Крок 1219 12
Ланит ГК 1154 11
VMware 1828 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 10
Крипто-ПРО 200 10
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 9
Acronis - Акронис 363 9
Cisco Systems 2035 9
Dr.Web - Доктор Веб 974 8
Ростех - Ростехнологии 2230 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 8
VK - Mail.ru Group 2482 7
Huawei 2723 7
Check Point Software Technologies 446 7
3726 7
Stack Group - Стек Групп 109 7
Spirit DSP - Спирит Корп 246 6
Yandex - Яндекс 4098 6
Aquarius - Аквариус 209 6
SAP CIS - САП СНГ 753 6
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 99 6
ITG - INLINE Technologies Group 126 6
Инфосистемы Джет 675 6
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 5
Системный софт - SysSoft 124 5
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 5
Citrix Systems 571 5
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 5
Oracle Corporation 3331 5
VideoMost - ВидеоМост 191 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Газпром ПАО 518 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
РВК - Российская венчурная компания 476 4
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 3
Аэрофлот 492 3
Нанолек 9 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Альфа-Банк 1122 3
Ингосстрах СПАО 210 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Ренессанс Страхование 51 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
Локотех - Локомотивные технологии 40 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
Sanofi - Санофи 33 2
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 6 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Почта России ПАО 1570 2
IKEA - ИКЕА 81 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 1
Миландр ПКК 26 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Vimeo - Видеохостинг 57 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 33 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 1
Aviasales - Jetradar 47 1
Зетта Страхование - Zetta 11 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Федерация НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 3 1
НАЦ - Национальный аттестационный центр 15 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Finnair - Авиакомпания 3 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 5 1
SkyScanner 17 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 62
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 18
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 9
Федеральное казначейство России 766 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Правительство РФ 2198 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
МФЦ Мои документы Москвы 6 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
МЭЦ - Московский экспортный центр 10 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 58 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 8
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 37
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 29
СЗИ - Средства защиты информации 140 18
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 12
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 10
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 230 8
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 8
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 7
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 6
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 117 6
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 4
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
Flash 471 3
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 3
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 317 3
АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 18 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 518 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 3
ARM64 - Архитектура процессора 1017 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 429 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
Код Безопасности - Secret Net Studio 96 43
Linux OS 4236 22
Microsoft Windows 10 6602 21
Код Безопасности - Континент-АП СКЗИ 30 17
Код Безопасности - Secret Net LSP 17 15
Google Android 10750 15
Код Безопасности ПАК Соболь - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки - АПМДЗ 61 14
Код Безопасности Континент АПКШ - программно-аппаратный комплекс 34 13
Aladdin JaCarta 147 13
Код Безопасности - vGate 42 13
Microsoft Windows 8 1228 11
Microsoft Windows 7 1662 10
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 10
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 9
Apple iOS 5741 8
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 8
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 8
Aladdin JaCarta PKI 74 7
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 54 7
Код Безопасности Континент TLS VPN 7 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 6
Stack Group - M1Cloud 76 6
Linux - Debian GNU 272 6
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 6
Ред ОС 239 5
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 5
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 5
VMware vSphere 281 5
Microsoft Windows 849 5
Aladdin eToken Management System 71 5
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 4
MobilityLab WorksPad 36 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Java - Язык программирования 1166 4
PostLink - Мессенджер 4 3
Актив - Рутокен Lite 18 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
Apple macOS 921 3
VMware View 42 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Голов Андрей 32 16
Касперская Наталья 197 5
Ефимов Петр 29 5
Полянский Денис 5 5
Коростелев Павел 5 5
Генс Филипп 29 5
Соловьев Дмитрий 51 4
Сорокин Святослав 17 3
Ермаков Кирилл 6 3
Сачков Илья 105 3
Мякишева Марина 84 3
Филиппов Максим 36 3
Колыбельников Александр 3 3
Прибочий Михаил 34 3
Лебедев Владимир 41 3
Путин Владимир 1820 3
Ведехин Игорь 23 3
Мацоцкий Сергей 150 3
Заикин Андрей 16 3
Соколов Алексей 121 3
Кузнецов Александр 75 3
Носков Константин 201 2
Ходаков Сергей 40 2
Лопаткин Герман 102 2
Паршин Константин 44 2
Рустамов Рустам 169 2
Белоусов Сергей 217 2
Горелов Дмитрий 51 2
Сычев Артем 48 2
Тыров Илья 11 2
Васильев Кирилл 13 2
Шадаев Максут 384 2
Кальмуцкий Олег 8 2
Попов Сергей 72 2
Лукацкий Алексей 67 2
Лебедев Георгий 39 2
Гарбук Сергей 16 2
Никифоров Николай 1126 2
Волков Дмитрий 39 2
Ефименко Евгений 7 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 129
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 5
Беларусь - Белоруссия 2079 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 4
Казахстан - Республика 2618 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Северная Америка 1402 4
Россия - Республика Крым 625 3
Украина 3344 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 3
Узбекистан - Республика 820 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 499 2
Россия - Нижегородская область 736 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 2
Россия - Ивановская область 261 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 2
Ближний Восток 1466 2
Африка 1480 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 2
Армения - Республика 684 2
Россия - ПФО - Казань 1507 2
Россия - Ростовская область 859 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 2
Сингапур - Республика 808 2
Россия - Орёл 214 1
Россия - Красноярский край 657 1
Россия - Ярославль 401 1
Индонезия - Джакарта 3 1
Таджикистан - Республика 433 1
Россия - Астраханская область 369 1
Россия - Дубна 133 1
Россия - Ульяновск 292 1
Россия - Белгородская область 363 1
Западная Европа 609 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 16
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 9
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Всероссийская перепись населения 31 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
Образование в России 328 2
Русский язык 966 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 1
CoR - cost of risk - Стоимость риска 2 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 235 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Человеческий фактор 126 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Федеральное законодательство 254 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 2
Forbes - Форбс 441 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
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