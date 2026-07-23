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Код Безопасности

Код Безопасности

«Код Безопасности» — российский разработчик сертифицированных средств защиты информации, которые обеспечивают защиту конечных станций и серверов, периметра сети, современных виртуальных инфраструктур и мобильных устройств сотрудников. Продукты компании применяются для защиты конфиденциальной информации, коммерческой тайны, персональных данных и сведений, составляющих государственную тайну

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в качестве истца (7) на сумму 115 059 663 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 6 799 604 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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23.07.2026 «Код Безопасности» и Orion soft подтвердили совместимость решений

Российский вендор средств защиты информации «Код Безопасности» и разработчик инфраструктурных решений для Enterprise-бизнеса Orion soft по
21.07.2026 Xello и «Код Безопасности» подписали соглашение о технологическом партнерстве

Xello, российский разработчик платформ для защиты данных и инфраструктуры, и «Код Безопасности», российский разработчик программных и аппаратных средств защиты информации,
23.06.2026 Исследование «Кода Безопасности»: ИБ-рынок в России переходит к конкурентной фазе зрелости

Российский вендор в области защиты информации «Код Безопасности» опубликовал ежегодный аналитический отчет «Пульс», посвященный состоянию и

19.06.2026 Проект по импортозамещению межсетевых экранов на значимых объектах централизованной ИТ-инфраструктуры атомной отрасли признан лучшим по версии CNews

вместный проект АО «Гринатом», ИТ-интегратора госкорпорации «Росатом», АО «Инфосистемы Джет» и ООО «Код Безопасности» по импортозамещению межсетевых экранов на значимых объектах централизованно
18.06.2026 МТУСИ и «Код Безопасности» открыли совместную лабораторию в Ростове-на-Дону.

и информатики (СКФ МТУСИ) состоялось открытие учебной лаборатории, созданной совместно с компанией «Код Безопасности» — стратегическим партнером МТУСИ. Об этом CNews сообщили представители «Код
04.06.2026 Павел Коростелев, «Код Безопасности»: Требования к ИБ сместились с чек-листа на реальную устойчивость инфраструктуры

гибкому, адаптивному и при этом более эффективному подходу к построению защиты. Павел Коростелев, «Код Безопасности»: Исторически мы реализуем принципы нулевого доверия: при принятии решений о
21.05.2026 «Гравитон» и «Код Безопасности» заключили стратегическое партнерство

ве между «Гравитон», разработчиком и производителем российской вычислительной техники, и компанией «Код Безопасности», российским разработчиком программных и аппаратных средств защиты информаци
29.04.2026 Аналитики «Кода Безопасности» зафиксировали новый тренд в защите виртуальных сред

Эксперты компании «Код Безопасности» зафиксировали значительные изменения в подходах организаций к защите виртуа
27.04.2026 Red Security расширила технологическую базу сервиса «ГОСТ VPN» решениями «Кода Безопасности»

Континент»), а также «Континент ZTN» для организации защищенного доступа пользователей от компании «Код Безопасности» – одного из ведущих российских разработчиков средств криптографической защи
16.04.2026 «РТК-Сервис» стала партнером вендора «Код Безопасности»

стемный интегратор «РТК-Сервис» объявил о заключении партнерского соглашения с российским вендором «Код Безопасности». Новый этап сотрудничества предусматривает не только интеграцию, но и прямы
14.04.2026 «Континент TLS-сервер» от «Кода Безопасности» получил сертификат ФСТЭК по требованиям к WAF

кационные испытания ФСТЭК России. Согласно сертификату соответствия №4259, решение соответствует требованиям к межсетевым экранам типа Г четвертого класса защиты. Об этом CNews сообщил представитель «Кода Безопасности». Данная версия имеет следующий стек функций WAF: машинное обучение для защиты от атак; собственный сигнатурный анализатор; защита от ботов; использование CAPTCHA; GeoIP; защи
08.04.2026 F6 Malware Detonation Platform интегрирована c межсетевым экраном «Кода Безопасности»

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, и «Код Безопасности», разработчик программных и аппаратных средств защиты информации, объявляют о технологической интеграции модуля F6 Malware Detonation Platform с многофункциональным межсетевым

31.03.2026 «Код Безопасности»: среднее время нахождения хакеров в сетях компаний России составило 42 дня

оэтапным операциям, где каждая шестая атака является целевой. Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности». Злоумышленники все чаще используют легитимное ПО, не оставляя явных следо
12.03.2026 «Код Безопасности» и Orion soft подтвердили совместимость решений «Соболь» и zVirt

Компания «Код Безопасности», российский разработчик средств защиты информации, сообщила об успешном зав
04.02.2026 «Континент TLS-Сервер» компании «Код Безопасности» получило сертификат ФСБ

Программное решение «Континент TLS-Сервер» версии 2 компании «Код Безопасности» получило официальный сертификат ФСБ России, подтверждающий его соответствие
22.01.2026 «Код Безопасности» и «Актив» провели тесты на совместимость ПАК «Соболь» c устройствами «Рутокен»

рограммно-аппаратных средств защиты информации, и российский разработчик средств защиты информации «Код Безопасности» подтвердили совместимость своих решений: USB-токенов и смарт-карт «Рутокен

24.12.2025 ФСБ продлила сертификат на средство защиты «Континент-АП» от «Кода Безопасности»

ели успешные испытания «Континент-АП» Версия 4 (сборки 4.1.689.0 и 4.1.725.0) на соответствие требованиям к средствам криптографической защиты информации (СКЗИ). Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности». Сертификат № СФ/124-5345 подтверждает соответствие «Континент АП 4» требованиям ведомства к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информа
22.12.2025 «КриптоПро», «ИнфоТеКС» и «Код Безопасности» провели эксперимент по реализации подписи ПО с использованием централизованного доверенного УЦ

Инициативная группа российских вендоров СЗИ/СКЗИ в составе компаний «КриптоПро», «ИнфоТеКС» и «Код Безопасности» совместно с автономной некоммерческой организацией «Национальный технологический центр цифровой криптографии» (АНО НТЦ ЦК) провели эксперимент по обеспечению целостности и под
28.11.2025 «Код Безопасности»: 64% российских организаций не планируют сокращать ИБ-инвестиции в 2026 году

ет сокращать бюджет на информационную безопасность в 2026 г. Таковы данные исследования ИБ-вендора «Код Безопасности». В опросе приняли участие компании, использующие ИБ-продукты, а также интег
21.11.2025 Исследование «Кода Безопасности»: промышленность – стала самой атакуемой отраслью в России

На долю промышленных предприятий России пришлось 28% атак от общего числа инцидентов, таковы данные «Кода Безопасности» за три квартала 2025 г. В топ-3 атакуемых отраслей также вошли государственные предприятия и финансовый сектор, на которые приходится 24% и 22% атак соответственно. Об этом C
14.11.2025 Innostage провела независимое тестирование NGFW «Континент 4» компании «Код Безопасности»

Независимое тестирование Innostage подтвердило, что отечественный NGFW «Континент 4» компании «Код Безопасности» соответствует заявленным характеристикам и готов к использованию на перимет
15.10.2025 «Аквариус», Orion soft и «Код Безопасности» представили решение для надежной виртуальной инфраструктуры

Ведущие российские ИТ-вендоры – «Аквариус», Orion soft и «Код Безопасности» – представляют комплексное решение для защищенной и отказоустойчивой виртуа
23.09.2025 «Код Безопасности»: в первом полугодии 2025 г. число атак на организации России увеличилось на 11%.

За первые шесть месяцев 2025 г. специалисты «Кода Безопасности» зафиксировали рост числа хакерских атак на российские организации. По сравнению со вторым полугодием 2024 г. количество инцидентов увеличилось на 10-12%. Об этом CNews сообщи
Андрей Голов, «Код безопасности»: В многополярном мире мы могли бы создать киберальянсы

В многополярном мире мы могли бы создать киберальянсы Андрей Голов Генеральный директор компании «Код безопасности» Сейчас на российский рынок информационной безопасности влияют западные санк
11.09.2025 «Код Безопасности» и «Цифровые решения» разработали защиту для веб-сервисов

Российский вендор средств защиты информации «Код Безопасности» и отечественный разработчик и производитель телекоммуникационного оборудова
09.09.2025 «Код Безопасности» и «Актив» подтвердили совместимость своих продуктов для защиты информации

Компании «Код Безопасности» и «Актив» успешно завершили тестирование и подтвердили корректность совмест
02.09.2025 «Код Безопасности» открыл доступ к курсам по своим продуктам

Компания «Код Безопасности», российский разработчик решений в сфере информационной безопасности, объявл
21.08.2025 «Код Безопасности»: 60% российских компаний перейдут на отечественные решения сетевой безопасности до 2026 года

сти, еще 14% планируют сделать это до конца 2025 г., следует из опроса российского ИБ-разработчика «Кода Безопасности». В исследовании, проведенном вендором, приняли участие компании самого раз
05.08.2025 «Континент 4» от «Кода Безопасности» получил сертификат соответствия ФСТЭК России по требованиям к многофункциональным межсетевым экранам

NGFW «Континент 4» теперь соответствует требованиям к многофункциональным межсетевым экранам уровня сети (ФСТЭК России, 2023 г.) по четвертому классу защиты. Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности». Новые требования, в дополнение к стандартному межсетевому экранированию, включают в себя и требования к модулям безопасности, таким как: антивирусная проверка сетевого трафи
14.07.2025 «Индид» и «Код Безопасности» усилят защиту корпоративного периметра российских компаний

«Индид», российский разработчик решений в области защиты identity, и «Код Безопасности», отечественный поставщик сертифицированных средств ИБ, создали технологичес
10.07.2025 «Код Безопасности» и «Цифровые решения» оснастили ЦОД «Ростеха» высокопроизводительным межсетевым экраном нового поколения

ным хостам на основе задаваемых администратором правил. Проект реализован российским разработчиком «Код Безопасности» и ИТ-вендором «Цифровые решения». Построением ЦОДа занимался центр ИТ- и ИБ
04.07.2025 Jinn Server 1.3.7 «Кода Безопасности» получил сертификаты ФСБ России и поступает в продажу

перь продукт «Кода Безопасности» доступен для заказа. Об этом CNews сообщил представитель компании «Код Безопасности». Проведенные испытания подтвердили, что решение «Кода Безопасности» соответ
19.06.2025 «Альтирикс Групп» и «Код Безопасности» защитили научно-производственное предприятие с помощью «Континент 4»

щегося к КИИ, и обеспечил защиту сетевого периметра. Об этом CNews сообщили представители компании «Код Безопасности». Исторически предприятие использовало для фильтрации трафика и публикации в
11.06.2025 «Код Безопасности» проведет бесплатное обучение для заказчиков

Российский ИБ-вендор «Код Безопасности» анонсировал старт обучения для заказчиков компании. В рамках бесплатных кур
28.05.2025 «Код Безопасности»: выручка российских разработчиков сетевой безопасности выросла на 32%

Отечественные вендоры, занимающиеся разработкой средств сетевой безопасности, увеличили выручку до 42 млрд руб. в 2024 г. Это на 32% выше, чем в 2023 г., следует из исследования «Кода Безопасности». Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности». Согласно аналитическим данным компании, сетевая безопасность остается крупнейшим сегментом российского ИБ-ры
27.05.2025 В Smart Monitor 5.0 появился контентный модуль Smart Code для решений «Кода Безопасности»

Разработчик VolgaBlob выпустил модуль Smart Code для комплексного мониторинга продуктов «Кода Безопасности». Он позволяет отслеживать состояние их компонентов и использовать данные д
22.05.2025 «Код Безопасности»: 78% компаний России делают выбор в пользу российских средств виртуализации

приняли решение остаться на зарубежных продуктах виртуализации, следует из исследования ИБ-вендора «Кода Безопасности». Остальные компании либо уже перешли на отечественные платформы, либо нахо
10.04.2025 Step Logic внедрил отечественную систему межсетевого экранирования от «Кода Безопасности» в «Самарской сетевой компании»

ры, но и создает базу для дальнейшего развития системы ИБ, – сказал коммерческий директор компании «Код Безопасности» Федор Дбар. – Совместно нам удалось реализовать сложную архитектуру защиты,
07.04.2025 «Код Безопасности» запускает новую версию 2.7 «Континент TLS-сервер»

Отечественный ИБ-вендор «Код Безопасности» объявляет о выходе новой версии 2.7 программного-аппаратного комплекса «Кон
13.03.2025 «Код Безопасности» подтвердил совместимость Jinn Client с OC «ОСнова»

ия 2.0) с российской операционной системой «ОСнова». Об этом CNews сообщили представители компании «Код Безопасности». В ходе испытаний эксперты компаний проверили корректность и отказоустойчив

Публикаций - 812, упоминаний - 1192

Код Безопасности и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 141
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 107
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 106
Информзащита 941 91
Broadcom - VMware 2610 75
Ростелеком 10948 73
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 70
Cisco Systems 5372 59
Softline - Софтлайн 3743 58
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 54
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 53
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 52
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 52
InfoWatch - Инфовотч 1185 48
Check Point Software Technologies 829 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 46
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 46
Microsoft Corporation 25775 42
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 40
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 37
Крок - Croc 1964 36
Ред Софт - Red Soft 1236 35
9594 34
Fortinet 452 32
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 31
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 28
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 26
Eltex - Предприятие Элтекс 273 26
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 25
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 25
Palo Alto Networks 209 24
Oracle Corporation 7074 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 24
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 128 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
Газинформсервис - ГИС 496 22
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 22
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 20
Yandex - Яндекс 9215 20
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 67
РЖД - Российские железные дороги 2096 29
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 24
Газпром ПАО 1493 24
Почта России ПАО 2370 20
Газпром нефть 725 17
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 15
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 14
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 14
Visa International 1993 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 13
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 13
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 13
Русагро Группа Компаний 379 13
НСПК - Национальная система платежных карт 948 10
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 8
Альфа-Банк 1979 8
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 6
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 61 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 5
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 4
ФосАгро 176 4
Zenden Group - Дом одежды 66 4
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 4
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 4
Новатэк - ранее Новафининвест 76 4
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 274
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 141
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 110
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 44
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 30
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 30
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 29
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 27
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 24
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 24
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 23
Федеральное казначейство России 1949 19
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 10
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 8
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 6
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 5
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 22
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 5
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 5
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 2
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Открытые Сетевые Технологии - Open Net Association - ассоциация 3 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
НАПФ - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов 5 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 408
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 360
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 281
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 236
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 214
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 178
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 173
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 145
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 140
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 127
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 122
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 118
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 101
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 100
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 96
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 93
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 90
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 83
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 78
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 78
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 75
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 70
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 68
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 66
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ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 634 55
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VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 45
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 45
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 44
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 122
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 165 117
Код Безопасности - vGate 89 78
Linux OS 11533 75
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Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 76 58
Microsoft Windows 16882 58
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 52
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 49
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 40
Google Android 15243 32
Broadcom - VMware vSphere 614 30
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 28
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 27
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 25
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 25
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 25
Новые облачные технологии - МойОфис 958 24
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 23
Apple iOS 8583 21
InfoTeCS - ViPNet Client 122 20
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 19
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 18
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 18
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 17
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Apple Pay 519 14
Microsoft Windows Server 2008 483 13
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