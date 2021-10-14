Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Код Безопасности
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 365, упоминаний - 772
Код Безопасности упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Голов Андрей 32 16
|Касперская Наталья 197 5
|Ефимов Петр 29 5
|Полянский Денис 5 5
|Коростелев Павел 5 5
|Генс Филипп 29 5
|Соловьев Дмитрий 51 4
|Сорокин Святослав 17 3
|Ермаков Кирилл 6 3
|Сачков Илья 105 3
|Мякишева Марина 84 3
|Филиппов Максим 36 3
|Колыбельников Александр 3 3
|Прибочий Михаил 34 3
|Лебедев Владимир 41 3
|Путин Владимир 1820 3
|Ведехин Игорь 23 3
|Мацоцкий Сергей 150 3
|Заикин Андрей 16 3
|Соколов Алексей 121 3
|Кузнецов Александр 75 3
|Носков Константин 201 2
|Ходаков Сергей 40 2
|Лопаткин Герман 102 2
|Паршин Константин 44 2
|Рустамов Рустам 169 2
|Белоусов Сергей 217 2
|Горелов Дмитрий 51 2
|Сычев Артем 48 2
|Тыров Илья 11 2
|Васильев Кирилл 13 2
|Шадаев Максут 384 2
|Кальмуцкий Олег 8 2
|Попов Сергей 72 2
|Лукацкий Алексей 67 2
|Лебедев Георгий 39 2
|Гарбук Сергей 16 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Волков Дмитрий 39 2
|Ефименко Евгений 7 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754750, в очереди разбора - 658441.
Создано именных указателей - 46344.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754750, в очереди разбора - 658441.
Создано именных указателей - 46344.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru