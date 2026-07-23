«Код Безопасности» и Orion soft подтвердили совместимость решений Российский вендор средств защиты информации «Код Безопасности» и разработчик инфраструктурных решений для Enterprise-бизнеса Orion soft по

Xello и «Код Безопасности» подписали соглашение о технологическом партнерстве Xello, российский разработчик платформ для защиты данных и инфраструктуры, и «Код Безопасности», российский разработчик программных и аппаратных средств защиты информации,

Исследование «Кода Безопасности»: ИБ-рынок в России переходит к конкурентной фазе зрелости Российский вендор в области защиты информации «Код Безопасности» опубликовал ежегодный аналитический отчет «Пульс», посвященный состоянию и

Проект по импортозамещению межсетевых экранов на значимых объектах централизованной ИТ-инфраструктуры атомной отрасли признан лучшим по версии CNews вместный проект АО «Гринатом», ИТ-интегратора госкорпорации «Росатом», АО «Инфосистемы Джет» и ООО «Код Безопасности» по импортозамещению межсетевых экранов на значимых объектах централизованно

МТУСИ и «Код Безопасности» открыли совместную лабораторию в Ростове-на-Дону. и информатики (СКФ МТУСИ) состоялось открытие учебной лаборатории, созданной совместно с компанией «Код Безопасности» — стратегическим партнером МТУСИ. Об этом CNews сообщили представители «Код

Павел Коростелев, «Код Безопасности»: Требования к ИБ сместились с чек-листа на реальную устойчивость инфраструктуры гибкому, адаптивному и при этом более эффективному подходу к построению защиты. Павел Коростелев, «Код Безопасности»: Исторически мы реализуем принципы нулевого доверия: при принятии решений о

«Гравитон» и «Код Безопасности» заключили стратегическое партнерство ве между «Гравитон», разработчиком и производителем российской вычислительной техники, и компанией «Код Безопасности», российским разработчиком программных и аппаратных средств защиты информаци

Аналитики «Кода Безопасности» зафиксировали новый тренд в защите виртуальных сред Эксперты компании «Код Безопасности» зафиксировали значительные изменения в подходах организаций к защите виртуа

Red Security расширила технологическую базу сервиса «ГОСТ VPN» решениями «Кода Безопасности» Континент»), а также «Континент ZTN» для организации защищенного доступа пользователей от компании «Код Безопасности» – одного из ведущих российских разработчиков средств криптографической защи

«РТК-Сервис» стала партнером вендора «Код Безопасности» стемный интегратор «РТК-Сервис» объявил о заключении партнерского соглашения с российским вендором «Код Безопасности». Новый этап сотрудничества предусматривает не только интеграцию, но и прямы

«Континент TLS-сервер» от «Кода Безопасности» получил сертификат ФСТЭК по требованиям к WAF кационные испытания ФСТЭК России. Согласно сертификату соответствия №4259, решение соответствует требованиям к межсетевым экранам типа Г четвертого класса защиты. Об этом CNews сообщил представитель «Кода Безопасности». Данная версия имеет следующий стек функций WAF: машинное обучение для защиты от атак; собственный сигнатурный анализатор; защита от ботов; использование CAPTCHA; GeoIP; защи

F6 Malware Detonation Platform интегрирована c межсетевым экраном «Кода Безопасности» Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, и «Код Безопасности», разработчик программных и аппаратных средств защиты информации, объявляют о технологической интеграции модуля F6 Malware Detonation Platform с многофункциональным межсетевым

«Код Безопасности»: среднее время нахождения хакеров в сетях компаний России составило 42 дня оэтапным операциям, где каждая шестая атака является целевой. Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности». Злоумышленники все чаще используют легитимное ПО, не оставляя явных следо

«Код Безопасности» и Orion soft подтвердили совместимость решений «Соболь» и zVirt Компания «Код Безопасности», российский разработчик средств защиты информации, сообщила об успешном зав

«Континент TLS-Сервер» компании «Код Безопасности» получило сертификат ФСБ Программное решение «Континент TLS-Сервер» версии 2 компании «Код Безопасности» получило официальный сертификат ФСБ России, подтверждающий его соответствие

«Код Безопасности» и «Актив» провели тесты на совместимость ПАК «Соболь» c устройствами «Рутокен» рограммно-аппаратных средств защиты информации, и российский разработчик средств защиты информации «Код Безопасности» подтвердили совместимость своих решений: USB-токенов и смарт-карт «Рутокен

ФСБ продлила сертификат на средство защиты «Континент-АП» от «Кода Безопасности» ели успешные испытания «Континент-АП» Версия 4 (сборки 4.1.689.0 и 4.1.725.0) на соответствие требованиям к средствам криптографической защиты информации (СКЗИ). Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности». Сертификат № СФ/124-5345 подтверждает соответствие «Континент АП 4» требованиям ведомства к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информа

«КриптоПро», «ИнфоТеКС» и «Код Безопасности» провели эксперимент по реализации подписи ПО с использованием централизованного доверенного УЦ Инициативная группа российских вендоров СЗИ/СКЗИ в составе компаний «КриптоПро», «ИнфоТеКС» и «Код Безопасности» совместно с автономной некоммерческой организацией «Национальный технологический центр цифровой криптографии» (АНО НТЦ ЦК) провели эксперимент по обеспечению целостности и под

«Код Безопасности»: 64% российских организаций не планируют сокращать ИБ-инвестиции в 2026 году ет сокращать бюджет на информационную безопасность в 2026 г. Таковы данные исследования ИБ-вендора «Код Безопасности». В опросе приняли участие компании, использующие ИБ-продукты, а также интег

Исследование «Кода Безопасности»: промышленность – стала самой атакуемой отраслью в России На долю промышленных предприятий России пришлось 28% атак от общего числа инцидентов, таковы данные «Кода Безопасности» за три квартала 2025 г. В топ-3 атакуемых отраслей также вошли государственные предприятия и финансовый сектор, на которые приходится 24% и 22% атак соответственно. Об этом C

Innostage провела независимое тестирование NGFW «Континент 4» компании «Код Безопасности» Независимое тестирование Innostage подтвердило, что отечественный NGFW «Континент 4» компании «Код Безопасности» соответствует заявленным характеристикам и готов к использованию на перимет

«Аквариус», Orion soft и «Код Безопасности» представили решение для надежной виртуальной инфраструктуры Ведущие российские ИТ-вендоры – «Аквариус», Orion soft и «Код Безопасности» – представляют комплексное решение для защищенной и отказоустойчивой виртуа

«Код Безопасности»: в первом полугодии 2025 г. число атак на организации России увеличилось на 11%. За первые шесть месяцев 2025 г. специалисты «Кода Безопасности» зафиксировали рост числа хакерских атак на российские организации. По сравнению со вторым полугодием 2024 г. количество инцидентов увеличилось на 10-12%. Об этом CNews сообщи

Андрей Голов, «Код безопасности»: В многополярном мире мы могли бы создать киберальянсы В многополярном мире мы могли бы создать киберальянсы Андрей Голов Генеральный директор компании «Код безопасности» Сейчас на российский рынок информационной безопасности влияют западные санк

«Код Безопасности» и «Цифровые решения» разработали защиту для веб-сервисов Российский вендор средств защиты информации «Код Безопасности» и отечественный разработчик и производитель телекоммуникационного оборудова

«Код Безопасности» и «Актив» подтвердили совместимость своих продуктов для защиты информации Компании «Код Безопасности» и «Актив» успешно завершили тестирование и подтвердили корректность совмест

«Код Безопасности» открыл доступ к курсам по своим продуктам Компания «Код Безопасности», российский разработчик решений в сфере информационной безопасности, объявл

«Код Безопасности»: 60% российских компаний перейдут на отечественные решения сетевой безопасности до 2026 года сти, еще 14% планируют сделать это до конца 2025 г., следует из опроса российского ИБ-разработчика «Кода Безопасности». В исследовании, проведенном вендором, приняли участие компании самого раз

«Континент 4» от «Кода Безопасности» получил сертификат соответствия ФСТЭК России по требованиям к многофункциональным межсетевым экранам NGFW «Континент 4» теперь соответствует требованиям к многофункциональным межсетевым экранам уровня сети (ФСТЭК России, 2023 г.) по четвертому классу защиты. Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности». Новые требования, в дополнение к стандартному межсетевому экранированию, включают в себя и требования к модулям безопасности, таким как: антивирусная проверка сетевого трафи

«Индид» и «Код Безопасности» усилят защиту корпоративного периметра российских компаний «Индид», российский разработчик решений в области защиты identity, и «Код Безопасности», отечественный поставщик сертифицированных средств ИБ, создали технологичес

«Код Безопасности» и «Цифровые решения» оснастили ЦОД «Ростеха» высокопроизводительным межсетевым экраном нового поколения ным хостам на основе задаваемых администратором правил. Проект реализован российским разработчиком «Код Безопасности» и ИТ-вендором «Цифровые решения». Построением ЦОДа занимался центр ИТ- и ИБ

Jinn Server 1.3.7 «Кода Безопасности» получил сертификаты ФСБ России и поступает в продажу перь продукт «Кода Безопасности» доступен для заказа. Об этом CNews сообщил представитель компании «Код Безопасности». Проведенные испытания подтвердили, что решение «Кода Безопасности» соответ

«Альтирикс Групп» и «Код Безопасности» защитили научно-производственное предприятие с помощью «Континент 4» щегося к КИИ, и обеспечил защиту сетевого периметра. Об этом CNews сообщили представители компании «Код Безопасности». Исторически предприятие использовало для фильтрации трафика и публикации в

«Код Безопасности» проведет бесплатное обучение для заказчиков Российский ИБ-вендор «Код Безопасности» анонсировал старт обучения для заказчиков компании. В рамках бесплатных кур

«Код Безопасности»: выручка российских разработчиков сетевой безопасности выросла на 32% Отечественные вендоры, занимающиеся разработкой средств сетевой безопасности, увеличили выручку до 42 млрд руб. в 2024 г. Это на 32% выше, чем в 2023 г., следует из исследования «Кода Безопасности». Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности». Согласно аналитическим данным компании, сетевая безопасность остается крупнейшим сегментом российского ИБ-ры

В Smart Monitor 5.0 появился контентный модуль Smart Code для решений «Кода Безопасности» Разработчик VolgaBlob выпустил модуль Smart Code для комплексного мониторинга продуктов «Кода Безопасности». Он позволяет отслеживать состояние их компонентов и использовать данные д

«Код Безопасности»: 78% компаний России делают выбор в пользу российских средств виртуализации приняли решение остаться на зарубежных продуктах виртуализации, следует из исследования ИБ-вендора «Кода Безопасности». Остальные компании либо уже перешли на отечественные платформы, либо нахо

Step Logic внедрил отечественную систему межсетевого экранирования от «Кода Безопасности» в «Самарской сетевой компании» ры, но и создает базу для дальнейшего развития системы ИБ, – сказал коммерческий директор компании «Код Безопасности» Федор Дбар. – Совместно нам удалось реализовать сложную архитектуру защиты,

«Код Безопасности» запускает новую версию 2.7 «Континент TLS-сервер» Отечественный ИБ-вендор «Код Безопасности» объявляет о выходе новой версии 2.7 программного-аппаратного комплекса «Кон