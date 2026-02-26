АИРР - Ассоциация инновационных регионов России

Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России» (АИРР) объединяет 18 регионов России, обладающих мощным инновационным потенциалом. На долю регионов АИРР приходится свыше 25% ВВП Российской Федерации и 34% всей инновационной продукции страны. В регионах АИРР функционирует около 600 объектов инновационной инфраструктуры, что составляет почти половину всех объектов страны. АИРР представляет интересы членов Ассоциации на региональном, федеральном и международном уровнях и содействует продвижению и реализации инициатив регионов–членов Ассоциации, направленных на поддержку проектов в инфраструктурной, научно-технической, инновационной и образовательной сферах.