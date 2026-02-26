Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190973
ИКТ 14730
Организации 11410
Ведомства 1494
Ассоциации 1082
Технологии 3553
Системы 26625
Персоны 83055
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

АИРР Ассоциация инновационных регионов России

АИРР - Ассоциация инновационных регионов России

Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России» (АИРР) объединяет 18 регионов России, обладающих мощным инновационным потенциалом. На долю регионов АИРР приходится свыше 25% ВВП Российской Федерации и 34% всей инновационной продукции страны. В регионах АИРР функционирует около 600 объектов инновационной инфраструктуры, что составляет почти половину всех объектов страны. АИРР представляет интересы членов Ассоциации на региональном, федеральном и международном уровнях и содействует продвижению и реализации инициатив регионов–членов Ассоциации, направленных на поддержку проектов в инфраструктурной, научно-технической, инновационной и образовательной сферах.

СОБЫТИЯ


26.02.2026 Рынок труда в инновационной экономике сжимается на фоне рисков рецессии 2
24.04.2025 Пермский край развивает научно-производственный центр беспилотных авиационных систем 1
09.07.2024 «СКБ Контур» и Ассоциация инновационных регионов России заключили соглашение о сотрудничестве 4
11.03.2022 Московский инновационный кластер приглашает к сотрудничеству технологический бизнес из регионов России 1
31.01.2022 Московский инновационный кластер презентовал свои возможности регионам 2
13.02.2019 РВК объявила результаты Национального рейтинга быстрорастущих компаний «Техуспех-2018» 1
27.09.2018 В списке крупнейших поставщиков ИТ в госсектор наступили большие перемены 2
24.08.2018 Cloud4Y предоставил «Альянс Медиа Стратегии» услугу «Облако ФЗ 152» 1
15.08.2018 Есть ли в России «умные» города? 3
09.12.2015 Positive Technologies открыла наукоемкий центр разработки в Нижнем Новгороде 1
31.10.2014 Как стимулировать рост инноваций 1
03.03.2014 Президент Татарстана вручил премию журналисту CNews 2
28.02.2014 Минкомсвязь России выступает за поддержку отечественных производителей систем связи 1
26.02.2014 В Минкомсвязи России прошло совещание по внедрению современных информационных технологий в ОПК 2
06.03.2013 Правительство России решило внедрять биочипы 1
01.11.2012 Инновационные ИТ-кластеры России объединились в стратегический союз 3
02.08.2012 В России будет создана крупнейшая в мире сеть Fab Lab 2
14.12.2011 Томские университеты объединили усилия в развитии инновационной инфраструктуры 3
08.07.2011 РВК и АИРР будут совместно развивать венчурные инвестиции в регионах РФ 2

Публикаций - 19, упоминаний - 35

АИРР и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3325 2
Тион Умный микроклимат - Tion 6 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 100 1
Аргус-Спектр 15 1
ТермоЛазер - Центр оптических и лазерных технологий 2 1
SaveIT Group 4 1
Протон-Электротекс - Proton-Electrotex 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
Лазерные системы НПП - Лазерные системы НПО 8 1
РМ Нанотех - RM Nanotech 2 1
Rubius - Рубиус групп - Рубиус Тех 9 1
Числовая механика 10 1
Максвелл Биотех - Фотоникс - Фурье Фотоникс - ФФ 6 1
CSort - СиСорт 1 1
Магнитной гидродинамики НПЦ - Магнитной гидродинамики Научно-производственный центр 1 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5334 1
Yandex - Яндекс 8652 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Softline - Софтлайн 3353 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2262 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 293 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1557 1
VK - Mail.ru Group 3539 1
MIT Media Lab 25 1
АйТи - Аплана Группа компаний 175 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 474 1
Telegram Group 2675 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1274 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 432 1
KPMG 272 1
ОТР ГК - ОТР 2000 223 1
McKinsey & Company Int 282 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 692 1
Cloud4Y 303 1
ФОРС - Центр разработки 683 1
Код Безопасности 714 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 166 1
АйТи 1440 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 113 1
РВК - Российская венчурная компания 559 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 1
Георезонанс 2 1
Прима НПП - Научно-производственное предприятие 1 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Биоамид - Bioamid 1 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
АМС - Альянс Медиа Стратегия 1 1
Завод Премиксов №1 1 1
Enron - Enrongate 122 1
РВК Биофармацевтические инвестиции - Биофонд РВК 11 1
Биопроцесс Кэпитал Венчурс 10 1
Y Combinator - венчурный фонд 53 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 13 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Татнефть Пресскомпозит 1 1
ГЕЛАР НПО 1 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8334 1
Газпром ПАО 1428 1
X5 Group - Перекрёсток 615 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 453 1
Полюс НПЦ - Научно-производственный центр 4 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2829 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3287 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6357 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3538 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1491 2
МИК - Московский инновационный кластер 171 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 690 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 307 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13082 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3430 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5089 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2977 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 237 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 795 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2021 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1463 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 356 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 577 1
Федеральное казначейство России 1880 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2761 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1032 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 98 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 372 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 219 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 81 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 298 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 789 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 358 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 392 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23388 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2537 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13133 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18973 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6242 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17249 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32213 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7484 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3383 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34162 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 630 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28995 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 624 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6652 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 455 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 346 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8863 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 557 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1334 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3538 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 505 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 360 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2866 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14980 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22069 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2451 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6043 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10545 1
Транспорт общественный - Транспортная карта 220 1
Стандартизация - Standardization 2253 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11218 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1906 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1143 1
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 88 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4718 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1831 1
Оповещение и уведомление - Notification 5418 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5948 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 251 2
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 17 1
Реестр добросовестных экспортеров 210 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 27 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
Правительство Москвы - Наш город 108 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по строительству Санкт-Петербурга - ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 12 1
Экологический паспорт - Эколог-Город 7 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 74 1
СКБ Контур - Контур-Парк 4 1
Ланит - Корус АКС - Уральская цифровая школа 3 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 318 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1545 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 589 1
Apple iPhone 6 4862 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 256 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 800 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 69 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 463 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 119 1
Бортник Иван 21 4
Сергунина Наталья 373 2
Дворкович Аркадий 213 2
Агамирзян Игорь 74 2
Ломоносов Михаил 12 1
Максимов Юрий 35 1
Уваров Александр 3 1
Шмулевич Марк 88 1
Калошин Игорь 8 1
Каширин Александр 5 1
Васильев Юрий 67 1
Кузнецова Мария 2 1
Новоселов Андрей 1 1
Илюшин Павел 3 1
Кузнецов Лев 5 1
Булычева Екатерина 1 1
Gore Albert - Гор Альберт 43 1
Сродных Михаил 95 1
Шагиахметов Мидхат 4 1
Звонарева Ольга 1 1
Довгий Владимир 2 1
Смекалин Александр 2 1
Чибисов Алексей 1 1
Лысенко Эдуард 313 1
Никифоров Николай 1137 1
Макаров Валентин 243 1
Бровко Василий 57 1
Антонов Михаил 5 1
Иванов Андрей 60 1
Минниханов Рустам 120 1
Копейкин Алексей 16 1
Морлок Александр 15 1
Ефименко Евгений 11 1
Василенко Евгения 23 1
Оголь Елена 24 1
Василенко Александр 95 1
Левашов Александр 91 1
Комлев Николай 112 1
Рязанцев Олег 2 1
Шубин Сергей 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3273 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18855 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 1017 4
Россия - СФО - Новосибирск 4725 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1934 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3437 2
Великобритания - Лондон 2412 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1576 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 917 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5359 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Ишимбай 23 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18420 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4124 1
Европа 24703 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1377 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3063 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Россия - УФО - Свердловская область 1801 1
Сингапур - Республика 1916 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3323 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4340 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3223 1
США - Нью-Йорк 3156 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1652 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1844 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 626 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1793 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2953 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1461 1
Россия - ПФО - Самарская область 1492 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2158 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2716 1
Испания - Каталония - Барселона 749 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1682 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 993 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32087 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6403 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2258 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10798 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9737 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15313 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51494 2
Энергетика - Energy - Energetically 5543 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8255 2
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 425 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4274 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1542 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11821 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5525 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8924 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5922 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 767 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 23 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 213 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 359 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1184 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 936 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10559 1
Английский язык 6902 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7620 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 363 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2184 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4938 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17488 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6303 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8201 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2079 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6437 1
Паспорт - Паспортные данные 2744 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2967 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8568 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2025 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1614 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1176 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 86 2
PCweek 30 1
The Guardian - Британская газета 387 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3772 3
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 2
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 172 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1308 3
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 169 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 97 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 104 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 34 1
VTT Technical Research Centre of Finland - Центр технических исследований Финляндии 17 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 983 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 533 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1666 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 612 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 431 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 219 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 166 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 272 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 77 2
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 728 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 1
Гайдаровский форум 9 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 92 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще