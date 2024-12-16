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Индексная книга (каталог) CNews*
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Rubius Рубиус групп Рубиус Тех

Rubius - Рубиус групп - Рубиус Тех


16.12.2024 Выручка топ-10 поставщиков ИИ-решений за год увеличилась на 32% 1
25.05.2021 «Стан» представила промышленное решение «цифрового цеха» и место рабочего будущего на базе AR-платформы 1
29.12.2020 Выдано 300 млн рублей на продвижение аудиовизуальной и IT продукции за рубеж до 2022 года 1
13.02.2019 РВК объявила результаты Национального рейтинга быстрорастущих компаний «Техуспех-2018» 1
03.08.2015 ЛО ЦНИТИ представила приложение для мониторинга работы станков с ЧПУ на Apple Watch 1
04.02.2013 «Аскон» анонсировала единое решение для управления проектной организацией 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Rubius и организации, системы, технологии, персоны:

ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 35 1
Лазерные системы НПП - Лазерные системы НПО 5 1
РМ Нанотех - RM Nanotech 2 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 1
Biocad - Биокад 78 1
Т8 НТЦ 82 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Ростех - Азимут 65 1
Профотек 16 1
СуперОкс 4 1
ОВС - Оптиковолоконные системы АО 16 1
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Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 400 1
CSort - СиСорт 1 1
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 1
Магнитной гидродинамики НПЦ - Магнитной гидродинамики Научно-производственный центр 1 1
ЛО ЦНИТИ НПК - Ленинградское отделение Центрального научно-исследовательского технологического института 3 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12554 1
InfoShell - ИнфоШелл 15 1
Сбер - СберБизнес Софт 56 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
Биоамид - Bioamid 1 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Полюс НПЦ - Научно-производственный центр 1 1
Георезонанс 2 1
Прима НПП - Научно-производственное предприятие 1 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Завод Премиксов №1 1 1
Татнефть Пресскомпозит 1 1
Ростех - РТ-капитал 8 1
Роскино - Roskino 2 1
ГЕЛАР НПО 1 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 3
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13369 2
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 2
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LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12484 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 774 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
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JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1588 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 430 1
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
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HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
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Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
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Apple Watch Digital Crown 13 1
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Россия - ПФО - Башкортостан - Ишимбай 21 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51011 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 23 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 358 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Машиностроение - Станкостроение - Станкоинструментальная промышленность - Machine tool construction 11 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6962 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18460 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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