Ростех Азимут
Компания «Азимут» разрабатывает, серийно производит и поставляет «под ключ» предприятиям гражданской авиации средства связи, навигации, посадки, наблюдения и автоматизации управления воздушным движением, а также разрабатывает и реализует комплексные проекты оснащения и переоснащения аэродромов и центров управления воздушным движением.
"Азимут" имеет все необходимые сертификаты и лицензии для проведения работ в интересах гражданских пользователей. В портфель заказов компании входит более 20 типов серийно поставляемых изделий. Общее количество поставленного оборудования по отдельным контрактам составляет ~650 единиц.
Ведутся разработки инновационного оборудования в соответствии с Концепцией блочной модернизации авиационной системы ASBU Международной организации гражданской авиации и требованиями будущей глобальной системы ОрВД.
СОБЫТИЯ
|01.03.2024
|
Авиакомпания «Азимут» перешла на обновленную платформу ORS PSS
Авиакомпания «Азимут» завершила миграцию на обновленную версию российской платформы для управления обслуживанием пассажиров ORS PSS. Миграция расширит возможности авиакомпании в сфере управления бизнес-проце
|04.08.2023
|
Западные устройства бесконтактной оплаты больше не нужны. В России создан отечественный заменитель, грядет массовое внедрение
АМ-01, сообщили CNews представители госкорпорации «Ростех». Над ним трудились специалисты компаний «Азимут» (входит в «Ростех») и ООО «Социальные системы», и предназначен до для приема бесконта
|30.06.2023
|
Электронщики хотели оштрафовать на 330 млн руб. бежавший из России SAP, но сами остались должны миллионы
Обидчик и жертва поменялись ролями Как выяснил CNews, российское радиоэлектронное предприятие «Азимут» не смогло убедить судей в том, что представительство немецкой SAP в Москве нанесло ем
|19.04.2023
|
Авиакомпания «Азимут» внедрила автоматизированную систему принятия решения на вылет «РИВЦ-Пулково»
Авиакомпания «Азимут» для автоматизации работы оперативных диспетчеров по подготовке рейса к вылету внедрила решение OpenSky/Decision (часть системы OpenSky) поставщика ИТ-решений для гражданской авиации «РИ
|18.01.2023
|
Группа «Урбантех» купила 55% в разработчике комплексов фотовидеофиксации «Азимут»
рынках», – сказал Андрей Денисенков, основатель и акционер группы компаний «Урбантех». Инвестиции группы «Урбантех» в ТБДД позволят расширить сферы применения комплексов фотовидеофиксации. Комплексы «Азимут» наряду с комплексами других производителей используются для сбора данных о перевозчиках строительных отходов в Московской области. Получаемые сведения о составе грузов, регистрационных
|08.12.2022
|
Любовь Малиновская -
Любовь Малиновская, «Бизнес-Азимут»: Аутстаффинг дает возможность сократить сроки и повысить эффективность ИТ-проекта
ритейл, электронная коммерция. Работая с нами, заказчик, прежде всего, получает доступ к экспертизе наших высококвалифицированных специалистов для решения своих ИТ-задач. Любовь Малиновская, «Бизнес-Азимут»: За 15 лет нашего присутствия на рынке мы собрали достаточно разнообразное портфолио проектов в различных отраслях Что касается причин, по которым компании делают выбор в пользу аутстаф
|24.10.2022
|
Компания Бизнес-Азимут представит свои решения на CNews FORUM 2022
1 ноября состоится 15 ежегодное мероприятие «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра», на котором Бизнес-Азимут выступит в качестве партнера выставки. Процесс информатизации экономики с каждым годом требует все больше разработок и внедрений высокотехнологичных решений. Имея 15-летний опыт на рынке
|15.06.2016
|
«Азимут» выиграл тендер на поставку аэронавигационного оборудования в Индонезию
Российский разработчик и поставщик оборудования в области организации воздушного движения «Азимут» займется созданием уникального аэронавигационного командно-мониторингового центра в и
|16.10.2013
|
«Азимут» оптимизировал систему учета с помощью «1С:Первого БИТа»
Специалисты «1С:Первого БИТа» завершили проект по обновлению программного обеспечения в компании «Азимут». В результате установки программы «1С:Бухгалтерия 8» были оптимизированы процессы подготовки бухгалтерской и налоговой отчетностей, снижены трудозатраты бухгалтера, сообщили CNews в «1С
|27.10.2009
|
Концерн "Созвездие" разрабатывает бесспутниковую навигацию
Как сообщила пресс-служба концерна "Созвездие", предприятие завершает разработку комплексной навигационной аппаратуры «Азимут-М». Во втором полугодии 2010 года начнется оснащение этой аппаратурой командно-штабных и боевых машин Вооруженных Сил РФ. «Азимут-М» обеспечивает повышенную точность измерений и у
