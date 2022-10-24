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Компания Бизнес-Азимут представит свои решения на CNews FORUM 2022

1 ноября состоится 15 ежегодное мероприятие «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра», на котором Бизнес-Азимут выступит в качестве партнера выставки.

Процесс информатизации экономики с каждым годом требует все больше разработок и внедрений высокотехнологичных решений. Имея 15-летний опыт на рынке и реализовав более 120 проектов, Бизнес-Азимут является надежным партнером компаний на их пути к цифровой трансформации бизнеса.

На мероприятии эксперты компании расскажут о таких направлениях, как проведение аналитических работ в ИТ, аудит и подготовка документации, системная интеграция, разработка ПО, а также предоставление высококвалифицированных специалистов для решения широкого спектра ИТ-задач.

Разносторонний опыт реализации проектов различного масштаба дал Бизнес-Азимуту возможность сформировать уникальную экспертизу по ряду отраслей, что позволит обсудить предлагаемые решения с учетом отраслевой специфики.

Для получения дополнительной информации по мероприятию или организации встречи вы можете направить запрос на адрес info@bazt.ru.

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