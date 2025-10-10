CNews публикует первую карту заводов компьютерной техники в России

Российский рынок производства электронной техники демонстрирует активный рост, чему способствуют меры государственной поддержки и растущий спрос с стороны заказчиков. Крупные игроки наращивают мощности и осваивают новые локации, однако отрасль продолжает сталкиваться с рядом системных вызовов. Подробнее — на карте предприятий компьютерной техники, которую подготовил CNews.

Мощности растут, география расширяется

Издание CNews публикует карту заводов компьютерной техники в России, на которой отражены мощность производств и площадь предприятий.

Анализ данных о ведущих российских производителях показывает устойчивую тенденцию к увеличению производственных мощностей в стране. Ряд компаний заявляет о весьма амбициозных планах. Например, компания «Рикор Электроникс» в Арзамасе оценивает свою потенциальную мощность до 7,5 млн изделий в год. Другие игроки, такие как «Инферит» во Фрязино, также заявляют о возможности выпускать до 300 тыс. единиц.

Вместе с расширением мощностей расширяется и география производств. Помимо традиционных технологических кластеров в Москве, Зеленограде и Санкт-Петербурге, новые производства активно создаются в регионах. Заводы располагаются в Ростове («Бештау Электроникс»), Омске («BITBLAZE»), Рязанской («OpenYard») и Калининградской области (RDW Computers).

Ключевой вызов — импортозамещение

Несмотря на позитивную динамику, индустрия продолжает сталкиваться с проблемами. Ключевым вызовом остается импортозамещение критически важных компонентов. Даже при наличии сборочных линий сохраняются высокая зависимость от импорта процессоров, чипов памяти и других элементов, что создает риски для устойчивости всей отрасли.

Зависимость от импортных комплектующих, в свою очередь, создает сложности с логистикой и значительно удорожает конечную продукцию по сравнению с докризисным периодом.

Помимо этого, большинство мощностей ориентированы на финальную сборку. Создание полного цикла производства, включая разработку и выпуск собственной элементной базы (например, процессоров), остается долгосрочной и капиталоемкой задачей. Однако компании стремятся все глубже уходить в локализацию компонентов и освоение технологических переделов. И этому в немалой степени способствует Минпромторг со своей «балльной системой». В реестре министерства уже десятки тысяч позиций по электронике.

Таким образом, текущая ситуация на рынке характеризуется как активным ростом, так и наличием структурных ограничений. Мощности растут, география расширяется, но сохраняется зависимость от импорта и низкий уровень локализации.

Дальнейшее развитие отрасли будет напрямую зависеть от успехов в области импортозамещения компонентов, эффективности государственных мер поддержки и способности компаний налаживать устойчивые цепочки поставок, выходящие за рамки простой сборки.

Помимо этого, компании остро нуждаются в финансовой поддержке из-за высокой ключевой ставки и сокращения субсидирования отрасли. Проблемы испытывают многие компании, поэтому в будущем без поддержки и финансовой «подушки» некоторые производители могут отойти к новым владельцам.