Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46783
ИКТ 4563
Организации 3093
Ведомства 1093
Ассоциации 324
Технологии 2045
Системы 10731
Персоны 15482
Местоположение 1007
Статьи 672
Пресса 450
ИАА 391
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 626
Мероприятия 554

Россия
ЦФО
Московская область
Фрязино

Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино


07.09.2021 Мощный российский дистрибьютор ПО превратился в производителя серверов 1
07.09.2021 Softline начала выпуск серверов под брендом Softline computers 1
24.07.2020 Россия потратит на умные счетчики электричества более 380 миллиардов 1
31.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» запускают сеть точек самовывоза 1
27.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» тестируют выдачу заказов через пункты самовывоза 1
27.10.2016 «Росэлектроника» оптимизировала производство ферритов для мощных СВЧ-приборов 1
23.09.2016 Встряска «Российской электроники» началась 2
22.09.2016 «Росэлектроника» к 2019 году объединит предприятия в 7 интегрированных структур 1
30.05.2016 Navitel выпустил карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q1 2016 1
22.05.2014 Сеть столичного «МегаФона» увеличилась почти на 200 базовых станций 1
27.02.2014 2 апреля во Фрязино откроется научно-практическая конференция «Нанотехнологии — Производству» 1
19.07.2013 «Российская электроника» будет реформироваться под новым руководством 1
25.03.2013 10 апреля во Фрязино начнет работу конференция «Нанотехнологии – Производству» 1
11.03.2013 10 апреля во Фрязино начнет работу конференция «Нанотехнологии – Производству» 1
09.10.2012 «МегаФон» представил мобильный 4G роутер 1
04.10.2012 «МегаФон» запускает 4G в Московской области 1
06.06.2012 «МегаФон» с конца мая ввел в эксплуатацию более 100 новых базовых станций в Подмосковье 1
06.02.2012 4 апреля во Фрязино начнет работу конференция «Нанотехнологии – Производству» 1
14.11.2011 23 ноября откроется конференция «Нанотехнологии — производству 2011» 1
02.11.2011 23 ноября откроется конференция «Нанотехнологии — производству 2011» 1
19.05.2011 Экс-глава Cisco Россия пообещал российской компании заработать для нее $1 млрд 1
15.11.2010 С 1 по 3 декабря во Фрязино пройдёт научно-практическая конференция «Нанотехнологии – Производству 2010» 1
09.11.2010 С 1 по 3 декабря во Фрязино пройдёт научно-практическая конференция «Нанотехнологии – Производству 2010» 1
03.11.2010 Роснано инвестирует $50 млн в телеком-оборудование и лазеры 1
02.11.2010 «Роснано» инвестирует в развитие отечественного производства волоконных лазеров и телекоммуникационного оборудования 1
08.10.2010 С 1 по 3 декабря пройдет VII Международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии - Производству 2010» 2
26.11.2009 Интервью с замминистра Минкомсвязи Наумом Мардером 1
23.11.2009 С 1 по 3 декабря пройдёт конференция «Нанотехнологии – производству 2009» 1
17.11.2009 1 декабря откроется конференция «Нанотехнологии – производству 2009» 1
11.11.2009 C 1 по 3 декабря пройдёт конференция «Нанотехнологии – производству 2009» 1
03.11.2009 1 декабря откроется конференция «Нанотехнологии – производству 2009» 1
27.01.2009 Абонент «МегаФона» установил новый рекорд мобильного общения: 143 тыс. минут за год 1
14.10.2008 Еще 100 млрд и электроника России покорит мир 1
11.09.2008 Услуги «Акадо Телеком» доступны в 50 городах Московской области 1
14.08.2008 «Связь-Электро М» будет продвигать продукты «ИРЭ-Полюс» 1
04.08.2008 25 ноября откроется конференция «Нанотехнологии - Производству 2008» 1
07.06.2008 Российская электроника в спячке: сны и надежды 1
14.04.2008 23 апреля пройдет семинар «Нанотехнологии в строительных материалах и конструкциях» 1
08.04.2008 23 апреля пройдет семинар «Нанотехнологии в строительных материалах и конструкциях» 1
12.11.2007 28 ноября откроется конференция «Нанотехнологии - производству 2007» 1

Публикаций - 43, упоминаний - 45

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2239 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 5
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 704 5
Рикор Холдинг - Rikor 72 2
Ситроникс - Sitronics 672 2
НЗПП с ОКБ - Новосибирский завод полупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро 7 2
Softline - Софтлайн 1564 2
Салют НПП - Научно-производственное предприятие 14 1
Jabil - Джейбил 15 1
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 25 1
МегаФон Столичный филиал 68 1
РТИ ВЗПП-Микрон - Воронежский завод полупроводниковых приборов 8 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 265 1
Alcatel-Lucent Enterprise 409 1
Омега 16 1
РКСС - Российская корпорация средств связи 36 1
Sipnet 65 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 109 1
Октава - Тульский завод 9 1
Скай Линк - Skylink 710 1
Акадо Телеком - Комкор 690 1
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 321 1
Микрон - Micron 398 1
Cisco Systems 2436 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 215 1
Intel Corporation 4978 1
Ростелеком Связьинвест 929 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 1
Navitel - Навител Навигатор 256 1
НПП Исток им. Шокина - Научно-производственное предприятие 19 1
РЖД - Российские железные дороги 1148 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1374 2
PickPoint - Сеть постаматов 34 2
Пульсар НПП - Научно-производственная организация 11 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 37 2
АвтоВАЗ 128 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 2
BMW 273 2
НПП Алмаз - Научно-производственное предприятие 36 2
СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 7 1
РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 6 1
НПП Торий 13 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 140 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 83 1
РАО ЕЭС России ПАО 119 1
Россети ПАО 169 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 344 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 984 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1786 2
Роснано 456 2
Правительство РФ 2279 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2063 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2339 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 450 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 385 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1598 1
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 13 1
Союз машиностроителей России 26 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 516 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 234 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 3
3G - Стандарт мобильной связи 4037 3
Сервер - Серверные платформы 192 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 606 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 754 1
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 43 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 659 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 270 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2573 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 252 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 298 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 58 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 810 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1655 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 596 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1634 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 684 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3138 1
DDR - Double data rate 1230 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1048 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1921 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1580 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1779 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6173 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3395 1
Apple Pay 386 2
Google Pay - Google Android Pay 298 2
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 37 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1408 1
Microsoft Skype 1657 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 603 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 42 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 69 1
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 99 1
СПАРК-Интерфакс 107 1
Борисов Юрий 92 2
Дементьева Ирина 9 2
Козлов Игорь 36 2
Зверев Андрей 52 2
Гуцериев Михаил 107 1
Ливинский Павел 10 1
Иванов Сергей 211 1
Суворов Александр 11 1
Левашов Александр 88 1
Асланян Сергей 90 1
Покровский Иван 51 1
Сечин Игорь 27 1
Якунин Александр 44 1
Королев Игорь 52 1
Мардер Наум 100 1
Россия - Российская федерация - РФ 63740 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2735 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8979 5
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 97 4
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 54 4
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 70 4
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 103 4
Россия - ЦФО - Московская область - Раменское 40 4
Германия - Федеративная Республика 4320 4
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 114 3
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцово 64 3
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 46 3
Россия - ЦФО - Московская область - Серпухов 45 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17042 3
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 98 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 40 2
Россия - ЦФО - Московская область - Люберцы 59 2
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 37 2
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 47 2
Россия - Воскресенск 15 2
Россия - Дзержинский 11 2
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 92 2
Москва - Садовое кольцо 58 2
Казахстан - Республика 2988 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6606 2
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 33 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1644 2
Россия - Жуковский 28 1
Индия - Республика 2509 1
Америка 566 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2301 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 933 1
Россия - Орехово-Зуево 29 1
Россия - Кашира 11 1
Япония 3550 1
Россия - Лобня 24 1
Россия - Егорьевск 8 1
Россия - Ступино 13 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 344 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 446 3
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 3 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1033 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 89 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 82 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 540 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4122 1
Thomson Reuters - Рейтер 2506 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 679 1
Коммерсантъ - Издательский дом 528 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 2
НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 8 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 428 1
РАН - Российская академия наук 406 1
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 22 1
Феррит-Домен НИИ 12 1
НИИЭМП - Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 14 1
Ростех Росэлектроника ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 15 1
Ростех Росэлектроника - НИИ Телевидения 20 1
Ростех Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 6 1
Олимпийские игры - Olympic Games 331 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858343, в очереди разбора - 761522.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные мыши: хиты продаж

Лучшие ультразвуковые увлажнители: выбор ZOOM

Как записывать конференции в Zoom и других видеочатах

Показать еще

Наука

Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ

Прошлое спутника Земли под вопросом: молодые лунные камни удивили ученых

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото
Показать еще