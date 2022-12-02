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Россия ЦФО Московская область Фрязино

Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино

СОБЫТИЯ


02.12.2022 Inferit стала новым резидентом особой экономической зоны «Исток» в подмосковном Фрязине

Inferit (ГК Softline) стала новым резидентом особой экономической зоны «Исток» в подмосковном Фрязине. Inferit начала реализацию своего проекта еще до получения статуса резидента особой э
27.02.2014 2 апреля во Фрязино откроется научно-практическая конференция «Нанотехнологии — Производству»

Со 2 по 4 апреля 2014 г. в г. Фрязино Московской области пройдет X Международная научно-практическая конференция «Нанотехно
25.03.2013 10 апреля во Фрязино начнет работу конференция «Нанотехнологии – Производству»

С 10 по 12 апреля 2013 г. в наукограде Фрязино Московской области состоится IX-я Международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии – Производству». Цель конференции заключается в содействии деловому сотрудничеству в сфер
11.03.2013 10 апреля во Фрязино начнет работу конференция «Нанотехнологии – Производству»

С 10 по 12 апреля 2013 г. в наукограде Фрязино Московской области состоится IX-я Международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии – Производству». Цель конференции заключается в содействии деловому сотрудничеству в сфер
06.02.2012 4 апреля во Фрязино начнет работу конференция «Нанотехнологии – Производству»

С 4 по 6 апреля во Фрязино состоится VIII-я Международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии – Прои
15.11.2010 С 1 по 3 декабря во Фрязино пройдёт научно-практическая конференция «Нанотехнологии – Производству 2010»

С 1 по 3 декабря 2010 г. в городе Фрязино Московской области пройдет VII Научно-практическая конференция «Нанотехнологии – прои
09.11.2010 С 1 по 3 декабря во Фрязино пройдёт научно-практическая конференция «Нанотехнологии – Производству 2010»

С 1 по 3 декабря 2010 г. в г. Фрязино Московской области пройдёт конференция VII Международная научно-практическая конферен

Публикаций - 140, упоминаний - 156

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3743 53
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 47
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ - СФ Технологии 147 20
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 76 17
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Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - ОЭЗ ТВТ Исток 15 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
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Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 152 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Наукоград - технопарк 156 30
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ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Минобороны РФ - Оборонлогистика 4 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Пульсар ГЗ - Государственный Завод 7 2
Рубин МТЗ - Московский телевизионный завод 10 2
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 2
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Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
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Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
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Daewoo 103 1
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Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Комос Групп 27 1
СБС-Агро АКБ - СБС - Столичный банк сбережений - Столичный Банк - Агропромбанк СССР - Агропромышленный банк 16 1
ЦКБ РМ - Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов 2 1
Почта России ПАО 2370 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
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ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
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Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 6
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Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 7
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 7
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 174 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Microsoft Windows 16882 6
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 6
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 5
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 125 5
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 145 5
Intel Core - Intel Raptor Lake 79 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
НКТ - Р7-Офис 543 4
FreePik 1841 3
Softline - Сомерс - Сомерс.платформа 17 3
ALMI partner - AlterOffice - АльтерОфис - AText, АТекст - ACell, АТаблица - AConcept, АКонцепт - AMail, АМэйл - AGraph, АГраф 100 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
UDV group - UDV ITM 19 2
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Proteqta - Протекта 17 2
Rikitlab - Tikitrik 20 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит TechDesk 3 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 2
Apple Pay 519 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 2
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 62 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 2
Docker - Платформа распределённых приложений 543 2
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 123 2
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Назаренко Ирина 50 5
Андриевский Сергей 24 3
Гапонцев Валентин 13 3
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Бойко Алексей 138 2
Зверев Андрей 59 2
Акулинин Игорь 20 2
Баранов Дмитрий 25 2
Шпет Александр 23 2
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Сиднев Виктор 15 2
Гришин Дмитрий 210 2
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Соловей Антон 12 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 93 10
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