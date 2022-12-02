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Россия ЦФО Московская область Фрязино
СОБЫТИЯ
|02.12.2022
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Inferit стала новым резидентом особой экономической зоны «Исток» в подмосковном Фрязине
Inferit (ГК Softline) стала новым резидентом особой экономической зоны «Исток» в подмосковном Фрязине. Inferit начала реализацию своего проекта еще до получения статуса резидента особой э
|27.02.2014
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2 апреля во Фрязино откроется научно-практическая конференция «Нанотехнологии — Производству»
Со 2 по 4 апреля 2014 г. в г. Фрязино Московской области пройдет X Международная научно-практическая конференция «Нанотехно
|25.03.2013
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10 апреля во Фрязино начнет работу конференция «Нанотехнологии – Производству»
С 10 по 12 апреля 2013 г. в наукограде Фрязино Московской области состоится IX-я Международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии – Производству». Цель конференции заключается в содействии деловому сотрудничеству в сфер
|11.03.2013
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10 апреля во Фрязино начнет работу конференция «Нанотехнологии – Производству»
С 10 по 12 апреля 2013 г. в наукограде Фрязино Московской области состоится IX-я Международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии – Производству». Цель конференции заключается в содействии деловому сотрудничеству в сфер
|06.02.2012
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4 апреля во Фрязино начнет работу конференция «Нанотехнологии – Производству»
С 4 по 6 апреля во Фрязино состоится VIII-я Международная научно-практическая конференция «Нанотехнологии – Прои
|15.11.2010
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С 1 по 3 декабря во Фрязино пройдёт научно-практическая конференция «Нанотехнологии – Производству 2010»
С 1 по 3 декабря 2010 г. в городе Фрязино Московской области пройдет VII Научно-практическая конференция «Нанотехнологии – прои
|09.11.2010
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С 1 по 3 декабря во Фрязино пройдёт научно-практическая конференция «Нанотехнологии – Производству 2010»
С 1 по 3 декабря 2010 г. в г. Фрязино Московской области пройдёт конференция VII Международная научно-практическая конферен
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Козлов Евгений 35 5
|Назаренко Ирина 50 5
|Андриевский Сергей 24 3
|Гапонцев Валентин 13 3
|Мантуров Максим 11 3
|Трусов Данила 26 3
|Фурсенко Андрей 128 3
|Тадевосян Максим 12 3
|Бойко Алексей 138 2
|Зверев Андрей 59 2
|Акулинин Игорь 20 2
|Баранов Дмитрий 25 2
|Шпет Александр 23 2
|Кувшинов Роман 18 2
|Евтихиев Николай 11 2
|Борисов Юрий 122 2
|Сиднев Виктор 15 2
|Гришин Дмитрий 210 2
|Дементьева Ирина 9 2
|Ливанов Дмитрий 62 2
|Лавров Владимир 111 2
|Козлов Игорь 47 2
|Переверзев Алексей 8 1
|Зиновьева Екатерина 8 1
|Королев Игорь 65 1
|Мардер Наум 116 1
|Максимов Юрий 37 1
|Червяков Александр 3 1
|Щербаков Сергей 32 1
|Шинкарев Александр 33 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Калин Сергей 31 1
|Прохоров Михаил 41 1
|Истомин Константин 58 1
|Ковалев Анатолий 18 1
|Соловей Антон 12 1
|Баринов Сергей 5 1
|Горожанин Михаил 10 1
|Каклюгина Ирина 18 1
|Конев Иван 8 1
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