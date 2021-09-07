Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Московская область
Фрязино
Публикаций - 43, упоминаний - 45
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Борисов Юрий 92 2
|Дементьева Ирина 9 2
|Козлов Игорь 36 2
|Зверев Андрей 52 2
|Гуцериев Михаил 107 1
|Ливинский Павел 10 1
|Иванов Сергей 211 1
|Суворов Александр 11 1
|Левашов Александр 88 1
|Асланян Сергей 90 1
|Покровский Иван 51 1
|Сечин Игорь 27 1
|Якунин Александр 44 1
|Королев Игорь 52 1
|Мардер Наум 100 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 540 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 4122 1
|Thomson Reuters - Рейтер 2506 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 679 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 528 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858343, в очереди разбора - 761522.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858343, в очереди разбора - 761522.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru