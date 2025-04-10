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Зиновьева Екатерина
Зиновьева Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 928 1
|Whoosh - ВУШ Холдинг 97 1
|Амико НПАО 2 1
|Рапид Био 101 1
|Сапрыкин Юрий 15 1
|Исагулова Элина 32 1
|Блинов Николай 2 1
|Кузнецов Максим 20 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 349 1
|РАН - Российская академия наук 1908 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 354 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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