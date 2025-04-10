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Зиновьева Екатерина



10.04.2025 Резидент ОЭЗ «Дубна» получил 900 млн рублей на запуск завода по выпуску препаратов для лечения онкологии 1
09.02.2024 «Сколково» и Подмосковье договорились о расширении партнерства в сфере НИОКР 1
02.12.2022 Inferit стала новым резидентом особой экономической зоны «Исток» в подмосковном Фрязине 1
26.08.2021 Первый серийный МРТ 1.5Т Philips, произведенный в России, готов к поставке в лечебные учреждения 1
03.06.2021 Mail.ru Group стала партнером Московской области по трансформации малого и среднего бизнеса 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Зиновьева Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - ОЭЗ ТВТ Исток 13 1
Stereotech - Стереотек 47 1
Ovision - Овижн 46 1
Рентгенпром 7 1
Яблочков Зарядные станции 44 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 173 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
VK - Mail.ru Group 3474 1
Philips 2060 1
Softline - Софтлайн 2910 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 928 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 97 1
Амико НПАО 2 1
Рапид Био 101 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3087 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 326 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 204 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67858 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51917 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11785 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2376 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20158 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12154 1
Прецизионное оборудование - Precision equipment 57 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 426 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 221 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13951 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30236 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14543 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 538 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16286 1
Philips Ingenia Ambition - МРТ - серия магнитно-резонансных томографов 8 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - АКБ Барьер 265 1
Сапрыкин Юрий 15 1
Исагулова Элина 32 1
Блинов Николай 2 1
Кузнецов Максим 20 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7617 4
Россия - РФ - Российская федерация 147177 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43789 3
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 107 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17659 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52410 1
Европа Восточная 3107 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14208 1
Россия - ЦФО - Московская область - Истринский район - Истра 54 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11118 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29699 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16569 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3478 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18953 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5884 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5166 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 307 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3686 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10023 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51986 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 923 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 349 1
РАН - Российская академия наук 1908 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 354 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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