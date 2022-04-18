Россия - ЦФО - Московская область - Истринский район - Истра

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Администрация Истры внедрила российское офисное ПО «МойОфис»
т клиентам готовые наборы инструментов сразу в нескольких конфигурациях. Администрация подмосковной Истры остановила свой выбор на решении «МойОфис Частное Облако»: продукт обеспечивает пользов
|13.05.2020
|
«Элефус» перевела работу администрации городского округа Истра в частное облако
«Элефус» внедрила в администрации Истры ИТ-комплекс для организации виртуальной рабочей среды на основе ПО «МойОфис Частное обл
|11.09.2009
|
«Альянс-Истра» автоматизирует склад на базе WMS-системы от «Бухты»
Компания «Бухта» начала работы по запуску системы WMS «Бухта: Складской комплекс» на складе компании «Альянс-Истра» - поставщика крепежных систем. Новый склад компании «Альянс-Истра» площадью 2500 кв.м вмещает порядка 100 тыс. активных наименований товара. Основу продукции составляет крепеж для
|19.08.2008
|
Высокогорья Истры в Runes of Magic
для сайта MMORPG.com детальный обзор одной из крупнейших локаций в игре Ystra-Highland.«Высокогорье Истры полно приключений и загадок. Само слово Истра происходит от минотавров, живущих в этом
|02.02.2006
|
"Истра-Нутриция" внедрила систему учета рекламаций
В "ДП «Истра-Нутриция», производителе детского питания, завершилось внедрение системы учета рекламаций InfoSystem, разработанной в корпорации «Галактика». Внедрение InfoSystem и ее интеграция с систем
|13.09.2001
|
Возможны сбои связи в сети "Сонет" в районе Истры
Компания "Персональные Коммуникации", оператор сотовой сети "Сонет", сообщила, что сегодня, 13 сентября, в связи с проведением планово-профилактических работ на базовой станции "Истра" возможен перерыв связи с 13-00 по 17-00 часов. Компания приносит извинения за причиненное неудобство.
