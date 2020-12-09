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Киричек Алексей


09.12.2020 ВТБ запустил эквайринг для сети магазинов Calzedonia Group 1
18.11.2020 ВТБ предупреждает об активизации мошенников перед «черной пятницей» 1
02.11.2020 ВТБ: Затраты российского ретейла на эквайринг могут удвоиться через два года 3
14.10.2020 ВТБ и Mastercard интегрировали сервис Masterpass в приложение «РЖД Пассажирам» 1
16.09.2020 ВТБ запустил эквайринг для авиакомпании Smartavia 1
16.09.2020 «ВТБ Онлайн» запустил переводы на карты более чем 100 стран мира 1
14.09.2020 В «Пятерочке» провели первый платеж Alipay 1
14.09.2020 ВТБ обеспечит проведение платежей через Alipay в «Пятерочке» 1
29.05.2020 ВТБ: торговые точки увеличили сеть приемов оплаты в мае на 15% 1
20.01.2020 ВТБ начал подключать торговые точки к эквайрингу без визита в банк 1
09.01.2020 ВТБ обеспечит прием карт «Мир» по акции на турникетах метрополитена 1
27.12.2019 ВТБ запустил сервис трансграничных переводов на карты UnionPay 1
22.11.2019 ВТБ обеспечит возможность онлайн-оплаты обучения в МГУ 1
11.11.2019 ВТБ предоставил клиентам банка «Открытие» услугу бесплатного снятия наличных 1
08.11.2019 ВТБ запустил мобильное приложение, заменяющее POS-терминал 1
11.10.2019 ВТБ запустил оплату проезда на турникетах в метро картами Unionpay 1
30.09.2019 ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» провели первую оплату через СБП 1
24.09.2019 ВТБ и Visa начали принимать платежи с помощью смартфона 1
13.09.2019 ВТБ реализовал мгновенное пополнение брокерского счета 1
06.09.2019 ВТБ и «Мир» обеспечат проезд в московском метро в День города за 1 рубль 1
10.06.2019 ВТБ обеспечил прием карт UnionPay в онлайн-кассах РЖД 1
06.05.2019 ВТБ обеспечил эквайринг турникетов на всех станциях московского метро 1
24.04.2019 ВТБ запустил сервис пополнения карт сторонних банков 1
29.01.2019 «Связной | Евросеть» и ВТБ запустили сервис по пополнению карт иностранных банков наличными 1
21.12.2018 ВТБ запустил сервис международных переводов на своем сайте 1
13.12.2018 Банк ВТБ и Inpas развивают платежное решение Alipay в России 1
26.11.2018 ВТБ запустил первый на Дальнем Востоке эквайринг Alipay 1
22.11.2018 ВТБ: ежедневный оборот денежных переводов в Samsung Pay превысил 20 млн рублей 1
13.11.2018 ВТБ запустил эквайринговое обслуживание в сети магазинов «Эльдорадо» 1
06.09.2018 Samsung запускает сервис «Денежные переводы Samsung Pay» 1
12.07.2018 ВТБ начал принимать Huawei Pay в своей сети POS-терминалов 1
12.07.2018 ВТБ обеспечит эквайринг турникетов в московском метро 1
08.06.2018 ВТБ начал прием карт Union Pay на турникетах «Аэроэкспресс» 2
04.06.2018 ВТБ обеспечил эквайринг на Даниловском рынке в Москве 1
14.05.2018 ВТБ обеспечил безналичный расчет для компаний-ломозаготовителей 1
16.03.2018 ВТБ спрогнозировал рост доли безналичных расчетов в 2018 году до 40% 3
11.10.2017 Оборот по эквайрингу Группы ВТБ превысил 1 трлн рублей 1
05.10.2017 Группа ВТБ обеспечила эквайринг по оплате покупок в интернете через Samsung Pay 1
18.09.2017 Банкоматы ВТБ24 начинают принимать карты China Union Pay и American Express 1
31.07.2017 ВТБ запускает эквайринг Alipay в России 1

Публикаций - 66, упоминаний - 79

Киричек Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2485 7
Samsung Electronics 5702 4
Yandex - Яндекс 4101 3
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 45 3
PAYMO 6 2
Huawei 2732 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Эвотор - Evotor 105 1
Э-Ком - E-Com - Электронные коммуникации 79 1
INPAS - ИНПАС 107 1
PayU - ПэйЮ 37 1
PAX Technology 14 1
Смартфин - 2can&ibox 43 1
УФС - UFS - Универсальная финансовая система 18 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 45
ВТБ24 583 20
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 16
РЖД - Российские железные дороги 1081 11
Visa International 1346 9
ВТБ - Транскредитбанк 74 8
UnionPay - Платёжная система 75 7
Магнит - Сеть магазинов 269 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 4
О2О Delivery club 153 3
Лента - Сеть розничной торговли 189 3
Auchan Holding - Ашан 148 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 16 3
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 3
X5 Group - Пятерочка 559 2
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 25 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания 3 1
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 34 1
Calzedonia Group 3 1
Связной ГК 883 1
Ant Financial Services Group 5 1
РЖД Дирекция скоростного сообщения 1 1
Qiwi 783 1
Decathlon - Декатлон 22 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
American Express 172 1
Евросеть 889 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 7
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
ВТБ Мультикарта 147 17
VK - Mail.ru Одноклассники 858 6
Samsung Pay 238 6
Google Android 10751 5
Alibaba Group - AliPay 65 5
Apple iOS 5742 4
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 4
Apple Pay 385 4
Google Pay - Google Android Pay 297 4
РЖД Пассажирам - Билеты РЖД 5 2
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 7 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 2
ВТБ Мои Инвестиции 34 1
Huawei Pay 9 1
Samsung Knox 82 1
MasterCard MasterPass 29 1
Эвотор Pay 5 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 16 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 96 1
ВТБ Онлайн 137 1
Visa Electron 49 1
ВТБ АТМ банкоматы 6 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Гостев Дмитрий 20 2
Латыпов Роман 8 2
Петелина Екатерина 13 2
Соколова Екатерина 13 2
Гончаров Сергей 5 2
Евдокимов Александр 4 2
Богдашев Дмитрий 18 1
Точилов Мария 9 1
Пегов Дмитрий 2 1
Задорожный Богдан 5 1
Цзигуан Фань 4 1
de Ficchy Gianluca - де Фиччи Джанлука 2 1
Зулина Елена 3 1
Коробов Илья 5 1
Егоров Юрий 1 1
Некрасова Ольга 1 1
Шигапов Антон 10 1
Боциев Александр 8 1
Лазырин Максим 5 1
Бесолов Заур 10 1
Тартышев Дмитрий 19 1
Свириденко Кирилл 37 1
Павлов Антон 13 1
Чулков Валерий 24 1
Потапов Владимир 40 1
Чугунов Никита 53 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
Беларусь - Белоруссия 2095 5
Германия - Федеративная Республика 3657 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 4
Казахстан - Республика 2641 4
Европа 3774 3
Франция - Французская Республика 2136 3
Южная Корея - Республика 1465 2
Эстония - Эстонская Республика 418 2
Грузия 692 2
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Италия - Итальянская Республика 1396 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Израиль 722 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 500 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Армения - Республика 689 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Россия - Иркутск 468 1
Россия - Хабаровский край 419 1
Россия - Архангельск 211 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
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