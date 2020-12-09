Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Киричек Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 66, упоминаний - 79
Киричек Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|VK - Mail.ru Group 2485 7
|Samsung Electronics 5702 4
|Yandex - Яндекс 4101 3
|Моби.Деньги - Mobi.Деньги 45 3
|PAYMO 6 2
|Huawei 2732 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|Эвотор - Evotor 105 1
|Э-Ком - E-Com - Электронные коммуникации 79 1
|INPAS - ИНПАС 107 1
|PayU - ПэйЮ 37 1
|PAX Technology 14 1
|Смартфин - 2can&ibox 43 1
|УФС - UFS - Универсальная финансовая система 18 1
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 7
|МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 3
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
|Гостев Дмитрий 20 2
|Латыпов Роман 8 2
|Петелина Екатерина 13 2
|Соколова Екатерина 13 2
|Гончаров Сергей 5 2
|Евдокимов Александр 4 2
|Богдашев Дмитрий 18 1
|Точилов Мария 9 1
|Пегов Дмитрий 2 1
|Задорожный Богдан 5 1
|Цзигуан Фань 4 1
|de Ficchy Gianluca - де Фиччи Джанлука 2 1
|Зулина Елена 3 1
|Коробов Илья 5 1
|Егоров Юрий 1 1
|Некрасова Ольга 1 1
|Шигапов Антон 10 1
|Боциев Александр 8 1
|Лазырин Максим 5 1
|Бесолов Заур 10 1
|Тартышев Дмитрий 19 1
|Свириденко Кирилл 37 1
|Павлов Антон 13 1
|Чулков Валерий 24 1
|Потапов Владимир 40 1
|Чугунов Никита 53 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru