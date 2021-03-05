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Visa Electron


05.03.2021 «Туту.ру» начал продажу полноценных электронных билетов на автобус 1
24.02.2021 На картах Mastercard можно не вводить PIN-код, выдав их за Visa 1
18.05.2017 В 2016 году клиенты Сбербанка совершили безналичных покупок на 5,8 трлн рублей 1
25.04.2017 Apple Pay стал доступен держателям карт Visa Сбербанка 1
29.08.2016 УФС запустила оплату билетов картой «Мир» с помощью ВТБ24 1
31.05.2016 Oman Arab Bank выбрал SmartVista для развития платежного бизнеса 1
12.02.2016 Сбербанк и Czech Airlines стали партнерами по интернет-эквайрингу 1
29.01.2016 Бренд Wileyfox запустил фирменный онлайн-магазин в России 1
16.10.2015 PayOnline начал работать в Кыргызстане 1
25.03.2015 Оплатить услуги в офисах МосгорБТИ возможно с помощью пластиковых карт любого банка 1
31.07.2014 Приложения «Яндекса» помогут оплатить штрафы ГИБДД 1
29.05.2014 Банк «Открытие» предложил клиентам mPOS-терминалы с поддержкой чиповых карт 1
21.04.2014 Москвичи могут проверять задолженности по ЖКУ через «Яндекс.Деньги» 1
19.03.2014 Клиенты «Банка24.ру» теперь могут заказать карту Visa Virtual в «Интернет-банке3» 1
27.12.2013 Москва заказывает полмиллиона УЭК 1
10.10.2013 «Яндекс.Деньги» выходят на рынок процессинговых услуг 1
30.09.2013 RBK Money стала партнером благотворительного марафона «Всем миром» 1
06.08.2013 Москва не дождалась УЭК и развивает соцкарты 1
18.06.2013 Платежным партнером системы онлайн-бронирования Nemo стал PayU 1
27.05.2013 УЭК как бизнес-проект: станет ли он интересным для банков? 1
12.02.2013 Интернет-магазин МВО расширил список способов оплаты своих товаров с помощью PayU 1
15.01.2013 Мировой опыт: практика электронных услуг 1
15.01.2013 УБРиР повысил безопасность расчетов своих клиентов в интернете с помощью 3D-Secure 1
25.12.2012 PayU подвел итоги первого года работы на российском рынке 2
24.12.2012 Банк «Возрождение» внедрил технологию 3D Secure для обеспечения безопасности клиентов при расчётах в интернете 1
21.09.2012 «ТрансКредитБанк» расширил сеть POS-терминалов для оплаты проезда банковскими картами на станциях Московского региона 1
14.08.2012 PayU подключил «Бутик.ру» ко всем популярным системам онлайн-платежей 1
29.06.2012 Android.Ecardgrabber считывает данные бесконтактной пластиковой карты по радиоинтерфейсу 1
28.06.2012 Технология NFC признана опасной для владельцев смартфонов 1
15.06.2012 РЖД вводит услугу электронной регистрации на скорые пригородные поезда 1
30.05.2012 Платежный интегратор PayU запустил модули онлайн-оплаты для интернет-магазинов 1
10.05.2012 «Западно-Сибирский банк Сбербанка» приступил к выпуску классических и золотых карт Visa и MasterCard 1
06.02.2012 «Северо-Западный банк Сбербанка России» установил терминалы по приему банковских карт в сети аптек «Аптека Невис» 1
12.01.2012 Банк «ЦентроКредит» подключился к HandyBank 1
02.12.2011 Клиенты банка «Санкт-Петербург» теперь могут самостоятельно создать защитный интернет-код в «Интернет-банке» 1
01.11.2011 QIP.ru открыл на месяц для бесплатных звонков 18 стран мира 1
27.10.2011 Оплатить проезд по «Западному скоростному диаметру» теперь можно с помощью банковских карт 1
13.10.2011 Как купить гаджет за границей в три раза дешевле: руководство по Ebay 1
01.03.2011 «Яндекс.Деньги» избавил интернет-магазины от рисков с кредитками 1
22.02.2011 Первое в мире онлайн-пополнение Visa случилось в России 1

Публикаций - 49, упоминаний - 51

Visa Electron упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
Apple Inc - Эппл Рус 7737 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
INPAS - ИНПАС 107 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
SEC Consult Services 931 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 1
Webmoney 333 1
БПЦ Банковские технологии 85 1
Wileyfox 10 1
УФС - UFS - Универсальная финансовая система 18 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 1
Visa International 1346 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Аэрофлот 493 1
Утконос 99 1
Net Element - NETE 49 1
PickPoint - Сеть постаматов 34 1
ВТБ24 583 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
Уральские авиалинии 17 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
Открытие ФК 538 1
CyberPlat - КиберПлат 205 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Правительство РФ 2208 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 12 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 118 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
MasterCard Maestro 112 8
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 8
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 3
Apple Pay 385 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Apple Touch ID 207 2
ВТБ Мультикарта 147 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 1
Apple iPad Pro 226 1
Java - Язык программирования 1180 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 96 1
БПЦ Банковские Технологии SmartVista 68 1
ЕФС МКПП - Единая федеральная система мониторинга и контроля пассажирских перевозок 4 1
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 40 1
PayOnline - электронная платёжная система 51 1
Qiwi Кошелек 154 1
Paylate Доверительная оплата 3 1
Apple macOS Sierra 33 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 1
MasterCard MasterPass 29 1
Apple Mac 1461 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 1
Apple iPad mini 375 1
Apple iPhone 6 547 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Samsung Pay 238 1
Apple Safari - Браузер 607 1
Кирсанова Светлана 54 2
Демидов Михаил 132 2
Водясов Алексей 97 1
Киричек Алексей 66 1
Торбахов Александр 54 1
Фирер Олег 18 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Европа Западная 618 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Украина 3398 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Индия - Республика 2181 1
Япония 2811 1
Северная Африка 94 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 256 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Великобритания - Лондон 828 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Ближний Восток 1479 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Армения - Республика 690 1
Казахстан - Республика 2650 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Торговля розничная 77 1
CNews Analytics 1991 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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