Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Visa Electron
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 49, упоминаний - 51
Visa Electron упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Правительство РФ 2208 1
|ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
|МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 12 1
|Кирсанова Светлана 54 2
|Демидов Михаил 132 2
|Водясов Алексей 97 1
|Киричек Алексей 66 1
|Торбахов Александр 54 1
|Фирер Олег 18 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769310, в очереди разбора - 672994.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769310, в очереди разбора - 672994.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru