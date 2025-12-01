Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

FinTech CVV Card Verification Value CVC Card Validation Code Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


01.12.2025 Франкенштейн в смартфоне: новый гибрид NFCGate и трояна RatOn готовят к атакам на клиентов российских банков 1
10.11.2025 Карточный домик: мошенники открыли сервис бронирования мест для праздничных встреч 2
05.11.2025 «Ваша квартира переехала»: новая схема интернет-мошенничества в сфере недвижимости 1
31.10.2025 ГК «Солар»: как защититься от массовых схем мошенничества в День народного единства 1
14.10.2025 Сдали карты: число скомпрометированных карт белорусских банков за год увеличилось на 53% 1
22.08.2025 Периодическая таблица фрода: эксперты F6 назвали самые актуальные схемы финансового мошенничества 1
22.07.2025 Мошенники предлагают стать модератором OnlyFans и похищают деньги 1
08.07.2025 F6: мошенники массово создают поддельные сайты оплаты проезда 1
07.07.2025 МТС Web Services запустила ИИ-агента для автоматического описания данных компаний 1
01.07.2025 Мошенники похищают деньги под предлогом онлайн-просмотра кино 1
17.06.2025 Клиентов российских банков впервые пытались атаковать вредоносным приложением SuperCard 1
02.06.2025 В России раскрывается лишь 2% преступлений, связанных со взломом аккаунтов на ИТ-сервисах 2
19.05.2025 F6: мошенники предлагают погасить копеечный долг за услугу ЖКХ и похищают деньги со счета 1
03.05.2025 Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
24.04.2025 В России появился новый способ мошенничества с картами, прорывающий PIN-коды и банковскую защиту 1
24.04.2025 F6: раскрыт новый способ бесконтактной кражи денег 1
23.04.2025 СПАО «Ингосстрах» внедрил новый платежный сервис IngoPay для быстрой оплаты полисов 1
17.04.2025 F6: мошенники используют новый сценарий обмана с арендой квартир 1
02.04.2025 F6: киберпреступники используют связку CraxsRAT и NFCGate в атаках на клиентов банков 1
27.03.2025 Мошенники подделывают сообщения от страховых компаний и атакуют самые уязвимые группы населения  1
18.02.2025 Число атак на клиентов российских банков с использованием NFCGate за месяц выросло на 80% 1
22.01.2025 F.A.C.C.T.: легитимное приложение NFCGate помогло похитить у клиентов российских банков 40 млн рублей 1
05.09.2024 Интернет-магазин Cisco воровал номера банковских карт посетителей. Виновато ПО, написанное создателями Photoshop 1
08.08.2024 Созданный россиянами разработчик ПО продан дороже, чем за $3,5 миллиарда 1
06.05.2024 F.A.C.C.T. и МУР предупреждают о новом мошенничестве с фейковыми фотосессиями 1
07.02.2024 Больше половины пользователей «Авито» договариваются о сделках во внутреннем мессенджере 2
01.02.2024 Число жертв мошенников при оплате покупок онлайн сократилось за год на треть 1
19.01.2024 «МТС Банк» напоминает важные правила защиты от мошенников 1
21.11.2023 Наушники Creative Aurvana Ace с твердотельными драйверами 1
23.10.2023 Сбербанк обновил фирменное мобильное приложение 1
04.05.2023 ВТБ тестирует платежные стикеры для своих клиентов 1
07.04.2023 Amazon изъяла из продажи российский «тамагочи для хакеров» 2
13.03.2023 «Сбер» предупреждает о всплеске мошенничества якобы об измене Родине 1
17.01.2023 Опасная эволюция: Group-IB предупредила о главных киберугрозах 2023 года 1
23.11.2022 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники подделывают сервисы для оплаты покупок частями 1
15.09.2022 Самые компактные Bluetooth-колонки: карманный вариант 1
28.03.2022 ВТБ переводит новых зарплатных клиентов на карты «Мир» 1
07.02.2022 «Райффайзен банк»: почти каждый десятый россиянин готов сообщить секретные данные по телефону для содействия следствию 1
27.01.2022 Путин вступился за криптовалюты, а Минфин написал для россиян правила обращения с биткоинами 1

Публикаций - 163, упоминаний - 206

FinTech и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 33
Код Безопасности 702 11
Telegram Group 2571 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 8
Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 49 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 7
PayPal 661 7
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 6
Google LLC 12255 5
Yandex - Яндекс 8434 5
Meta Platforms - Facebook 4531 5
ESET - ESET Software 1147 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 5
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 4
Apple Inc 12628 4
VK - Mail.ru Group 3532 4
МегаФон 9892 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 964 3
Adobe Systems 1571 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 3
Amazon Inc - Amazon.com 3132 3
Microsoft Corporation 25236 3
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 48 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 367 2
SilentCards - Хакерская группировка 3 2
Thales - Gemalto 184 2
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 288 2
Buhtrap - Хакерская группировка 20 2
Perimetrix - Периметрикс 274 2
TietoEVRY Retail payments and Cards 61 2
ТА505 - хакерская группировка 4 2
Samsung Electronics 10625 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 2
Dr.Web - Доктор Веб 1276 2
Cisco Systems 5222 2
Sony 6634 2
Yahoo! 3707 2
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 79 2
SAP SE 5426 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 29
Visa International 1972 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 8
Альфа-Банк 1868 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 4
Assist - Ассист 215 3
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 193 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 3
ЦФЗ ВНДС - Центр Финансовой Защиты 3 3
NanduQ - Qiwi 1004 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 3
РЖД - Российские железные дороги 2001 3
eBay Inc 1631 3
НСПК - Национальная система платежных карт 900 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 177 2
British Airways - British Midland International 127 2
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 154 2
Таврический Банк - Таврический АКБ 27 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 2
Такси Ритм 9 2
Таксик 4 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 2
Почта России ПАО 2245 2
Ак Барс Банк 274 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 534 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 587 2
Ситимобил - Citimobil - Служба такси 164 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
Русский стандарт Банк 472 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 238 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 416 1
FILA 3 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 377 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 393 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 237 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 186 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 18 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 51 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 68 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 35 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Управление отраслевых проектов 2 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 305 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 3
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 81
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 65
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 53
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5341 47
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 36
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 34
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 31
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 31
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2338 30
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 29
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 27
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 27
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 26
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 26
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4453 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 26
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1375 25
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 24
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 427 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 23
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 20
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4271 18
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1756 18
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 18
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 18
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3275 17
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3126 17
Оповещение и уведомление - Notification 5376 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 15
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 14
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 14
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 14
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 830 12
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 11
FinTech - Денежные переводы - Перевод с карты на карту 140 11
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 799 10
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 10
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1081 10
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1225 10
Google Android 14679 30
Apple iOS 8242 17
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 17
Apple - App Store 3008 15
MasterCard Maestro 158 8
MasterCard SecureCode 79 8
NFCGate - Вредоносное ПО 22 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 8
MasterCard MoneySend 44 6
VK RuStore - Рустор 507 6
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 71 5
Visa Electron 63 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 881 5
Microsoft Windows 16327 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 5
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 218 4
Visa Verified By Visa 62 4
JavaScript - JS - язык программирования 1329 4
Apple Pay 503 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 621 4
F6 - F.A.C.C.T. Hi-Tech Crime Trends 10 3
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 106 3
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 708 3
Microsoft Windows 2000 8662 3
Apple iPad 3936 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1211 3
Google Android Package Kit - APK 230 3
Google VirusTotal 102 2
Apple iTunes Store 1115 2
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 2
Google Calendar - Google Календарь 90 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 689 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 217 2
Visa Classic 21 2
Visa Virtual 9 2
All World Cards 2 2
Creative ZEN - Creative Zen Aurvana - Creative Zen Vision - Creative Zen Air Plus 88 2
Евдокимов Максим 27 4
Калинин Александр 175 3
Каргалев Ярослав 22 3
Смирнова-Крелль Оксана 52 3
Ким Борис 75 2
Голованов Сергей 67 2
Зуев Илья 7 2
Айриян Сурен 34 2
Теплыгин Владимир 7 2
Абрамов Константин 10 2
Волож Лев 5 2
Пискунов Алексей 3 2
Оганесян Ашот 137 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 58 1
Кузнецов Сергей 161 1
Кузнецов Станислав 155 1
Каштанов Дмитрий 28 1
Арсентьев Андрей 74 1
Кулик Вадим 191 1
Шилов Сергей 96 1
Сидорина Татьяна 11 1
Спиридонов Дмитрий 27 1
Лебедев Владимир 82 1
Гузев Иван 14 1
Захаров Юрий 14 1
Федосеев Михаил 13 1
Пятков Иван 31 1
Лупанин Сергей 8 1
Радченко Александр 11 1
Соловей Алексей 3 1
Дитятьев Алексей 4 1
Бутов Алексей 2 1
Марей Алексей 15 1
Цыпляев Максим 43 1
Герчук Михаил 88 1
Palmer Nicholas - Палмер Николас 3 1
Огородников Антон 7 1
Баулин Валерий 52 1
Евдокимов Дмитрий 28 1
Благинин Евгений 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 86
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 14
Европа 24634 13
Германия - Федеративная Республика 12936 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 6
Азия - Азиатский регион 5748 5
Беларусь - Белоруссия 6023 5
Украина 7793 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 5
Индия - Bharat 5697 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 4
Канада 4985 4
Бразилия - Федеративная Республика 2450 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 4
Африка - Африканский регион 3570 3
Ближний Восток 3030 3
Япония 13547 3
Южная Корея - Республика 6858 3
Израиль 2784 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1396 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 3
Сингапур - Республика 1906 3
Болгария - Республика 785 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 2
Мальта - Республика 134 2
Кения - Республика 159 2
Казахстан - Республика 5792 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 2
США - Нью-Йорк 3151 2
Италия - Итальянская Республика 4429 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 2
США - Калифорния 4775 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 2
Румыния 741 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 123
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 27
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 21
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 849 16
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1071 14
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 14
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 11
Паспорт - Паспортные данные 2734 11
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 565 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 10
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 9
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1760 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 7
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 7
Английский язык 6876 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 6
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 358 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 4
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 26 4
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1405 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
Bloomberg 1417 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 2
BleepingComputer - Издание 410 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 86 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 1
Paramount Streaming - CBS Digital Media Group - CBS Interactive - FindArticles - ViacomCBS Streaming - Paramount+ - Pluto TV - SkyShowtime - BET+ - Showtime - CBS News Streaming Network - CBS Sports HQ - Noggin 20 1
Фонтанка 34 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
The Banker 6 1
Банкста - Telegram-канал 8 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
The Sun 27 1
Нетоскоп 19 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
Forbes - Форбс 910 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
MasterCard - Mobile Payments Study 17 4
Gartner - Гартнер 3608 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
RiskIQ 9 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
Comparitech 5 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
TU Darmstadt - Technische Universität Darmstadt - Технический университет Дармштадта - Дармштадтский технический университет 8 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 1
Experian Anti-Fraud Day 1 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще