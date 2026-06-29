Сотрудника Росгвардии признали виновным в содействии телефонному мошенничеству Решение суда По решению военного суда в Москве 20-летний ефрейтор Росгвардии Кирилл Морозов получил три года колонии общего режима и штраф 150 тыс. руб. за содействие телефонным мошенникам, выяснил «Коммерсант». Апелляционная инстанция отклонила жалобу на при

Сорван контракт на поставку Росгвардии тысяч радиостанций , «Астраком» четырежды штрафовали по контракту — общая сумма составила 40,6 млн руб. Telegram-канал Росгвардии Росгвардия не получила тысячи раций Представители «Астраком» и Росгвардии н

Экс-генерала Росгвардии осудили на 12 лет за поставку бракованных средств противодействия БПЛА «Выжигатель» Приговор из-за некачественной техники Суд признал виновным бывшего руководителя департамента техники и научно-исследовательской деятельности Росгвардии генерала-майора Константина Рябых. Об этом сообщает Следственный комитет. Обвиняемый признан виновным по ч.6 ст. 290 УК (Уголовный кодекс) РФ. Расследование велось Главным военным сл

Росгвардия потребовала у экс-главы своего цифрового развития вернуть 306 миллионов Иск Росгвардии к бывшему главе департамента цифрового развития Росгвардия подала гражданский иск

Экс-руководителей ИТ-департаментов Росгвардии обвиняют в ущербе на 350 миллионов. Расследование закончено изации национального проекта «Цифровая экономика» в отношении бывших высокопоставленных сотрудников Росгвардии Михаила Варенцова и Николая Чепкасова, пишет ТАСС. Потерпевшей стороной признана Р

Продана половина производителя видеорегистраторов «Дозор» для Росгвардии ет и выпускает персональные видеорегистраторы «Дозор», которыми, в том числе, пользуются сотрудники Росгвардии. Последний финансовый отчет «Байтэрга» публиковался в конце 2021 г. По результатам

Арестован глава департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии по делу о мошенничестве с ИТ-проектами Особо крупное мошенничество По решению военного суда арестован и отправлен в СИЗО на срок предварительного следствия руководитель департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майор Михаил Варенцов, пишет ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Задержание произведено в рамках дела об особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159

Арестован глава ИТ-службы Росгвардии Мера пресечения еще не определена Начальник главного центра информационных технологий Росгвардии Николай Чепкасов задержан и в ближайшее время будет доставлен в суд для избрания м

Путин разрешил Росгвардии строить собственные ГИС ГИС по контролю за оружием Росгвардии разрешили иметь собственную государственную информационную систему (ГИС) в сферах

Полковника Росгвардии посадили на шесть лет за закупки нерабочих БПЛА окружной военный суд приговорил к шести годам колонии бывшего начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о закупке не соответствующих техническому задани

Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО разрешат сбивать БПЛА везде, где их заметят сбивать любые беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Документ размещен на сайте законодательного органа, его внесли депутаты «Единой России». Речь идет о том, чтобы расширить полномочия сотрудников Росгвардии, Министерства внутренних дел (МВД), Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы охраны (ФСО), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы исполнения наказаний (ФС

«Сёрчинформ» провела обучение для курсантов Росгвардии «Сёрчинформ» провела обучение для офицеров-преподавателей и курсантов Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии по теме «Выявление представителей групп риска среди личного состава». Обучение было посвящено влиянию человеческого фактора в защите от угроз информационной безопасно

Генералов Росгвардии обвиняют в краже при создании ИС за 200 миллионов ении уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии. Все они были причастны к внедрению в структуре внутренних войск МВД и Росгвард

Росгвардия отстояла свои аппетиты и получит 3,8 миллиарда на обработку больших данных 3,8 млрд руб. на ИТ-систему Росгвардии Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) в 2021-2024 гг. получит

Лидера российского рынка ВКС поймали на махинациях при многомиллионных закупках Госдумы, Росгвардии, Минздрава дновременно) приняли участие в 13 тематических гостендерах, связанных с ВКС-тематикой. Какие-либо иные участники на рассматриваемые аукционы заявки не подавали. Заказчиками выступили Аппарат Госдумы, Росгвардия, Росстат, две структуры Минздрава, Ивановская областная дума и другие госструктуры. Сумма начальных цен контрактов по торгам составила без малого 155 млн руб. «Ответчики, подав в ход

Власти сорвали огромную закупку, запретив Росгвардии размещать документы в «Облако@Mail.ru» Облака на госзакупках недопустимы Подрядчик дочерней структуры Росгвардии, ФГКУ «1 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии» не смог доказать

МТС привлекла 4,5 миллиарда, чтобы подключить к интернету школы, полицию и Росгвардию перечню СЗО относятся школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной и муниципальной власти, территориальные избирательные комиссии, полицейские участки, пожарные части и подразделения Росгвардии. В 2019 г. Минкомсвязи провело аукционы по определению для каждого региона оператора, который на его территории подключит все СЗО. Примерно в половине регионов победителем был «Росте

Росгвардия закупает криптографическую защиту. Российское «железо» и ПО под запретом Криптография для Росгвардии Как выяснил CNews, Росгвардия (Национальная гвардия России) намерена потратить до

Росгвардия отбирает «Спецсвязь» у связистов от Правительства России. ФГУП «Охрана» — бывшая вневедомственная охрана МВД. С момента образования Росгвардии в 2016 г. предприятие находится в ведении данного ведомства. Росгвардия также явля

Росгвардия просит на цифровую трансформацию 11 миллиардов Траты на ИТ у Росгвардии Росгвардия просит выделить на свою цифровую трансформацию 10,8 млрд руб. из бюджет

Росгвардия потратит 540 миллионов на электронную слежку за оружием россиян Росгвардии будет удобнее работать Единая ИТ-платформа, которая обеспечит Росгвардии сбор и контроль данных о покупке и продаже гражданского оружия, должна появиться в

Ростех поставил Росгвардии комплекс связи на базе автомобиля высокой проходимости Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех по заказу Росгвардии поставил первую партию модернизированных комплексных аппаратных связи на базе полн

Росгвардия создает базу данных по всем владельцам гражданского оружия Учет с подробной историей каждого ствола В Росгвардии работают над созданием единой электронной информационной базы по всему гражданском

ИТ-проектам Росгвардии в девять раз урезали финансирование ИТ-проекты Росгвардии Правительство в девять раз снизило бюджет проекта Росгвардии по созданию ИТ

Росгвардия докупает лицензии «МойОфис» на 59,7 млн рублей 27 гг. По результатам открытого аукциона, проведенного в электронной форме, до 15 декабря 2019 года Росгвардии России будут переданы неисключительные права на использование 23 000 лицензий «Мой

Росгвардия получит 6 млрд руб. на ИТ-платформу контроля оборота оружия луги на отечественном ПО Межведомственная комиссия при Совете безопасности приняла решение выделить Росгвардии средства из федерального бюджета на реализацию проектов в области промышленного ин

Росгвардия получит 2,3 млрд руб. на отечественный софт Подарок Росгвардии от Совбеза Межведомственная комиссия при Совете безопасности приняла решение выдел

Росгвардия купит у «Крафтвэя» больше 1000 ПК на российской ОС водителем компьютерной техники «Крафтвэем». Данная компания стала победителем тематического тендера Росгвардии, запущенном 25 июня 2019 г. в формате электронного аукциона. Стартовая цена лота с

МВД, Росгвардия и МЧС получат миллиарды на закупку устройств для новой сети связи (не 5G) , больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных частей (находятся в ведении МЧС), подразделений Росгвардии, военкоматов, а также органов федеральной и региональной власти и местного самоупр

ФГУП «Охрана» Росгвардии перешло на видеоконференции VideoMost Spirit объявила о том, что ФГУП «Охрана» Росгвардии использует видеоконференции VideoMost для ежедневных коммуникаций между филиалами организации, расположенными в различных регионах РФ. ФГУП «Охрана» Росгвардии имеет 81 филиал

На подключение к интернету Росгвардии, пожарных и военкоматов потратят 12,4 миллиарда е 100 тыс. объектов: образовательных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, отделений полиции, Росгвардии, пожарных частей, военкомов, органов государственной власти и местного самоуправле

Охранная структура Росгвардии закупает сотни ПК, запретив применение в них «Эльбрусов» и «Байкалов» я ФГУП «Охрана» Как выяснил CNews, в своем стремлении обзавестись 820 моноблоками ФГУП «Охрана» при Росгвардии исключило возможность использования в них каких-либо отечественных процессоров. Эт

Росгвардия переходит с Windows на российскую ОС Миграция Росгвардии на отечественную ОС Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвард

Росгвардия покупает 37 тысяч лицензий «МойОфис» тельных машин и баз данных. Требования к защите информации не предъявляются. Какие вендоры подойдут Росгвардии Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД содержит свыше 4,5 тыс. отечественн

«Росэлектроника» обеспечит Росгвардию современной аппаратной связью Холдинг «Росэлектроника» ГК «Ростех» на Международном форуме «Армия-2018» объявил о создании современной аппаратной связи для Росгвардии, спецподразделений и других силовых ведомств. В аппаратной связи, разработанной Рязанским радиозаводом (в составе концерна «Созвездие» холдинга «Росэлектроника»), на транспортной баз

Росгвардия, МВД и ФСО не заметили 100-миллионный сговор на своих ИТ-закупках. Опрос Картель на госзакупках Московское управление ФАС России раскрыло картельный сговор среди ИТ-поставщиков госструктур и бюджетных учреждений. Среди пострадавших заказчиков — войсковые части Росгвардии, детская больница Ханты-Мансийского округа, Новосибирский военный институт внутренних войск имени генерала армии И. К. Яковлева, учреждение МВД, подразделение ФСО, Московская клиниче

Перевозка секретных документов в России парализована «впервые за 78 лет». Обвиняют Росгвардию и приостановления деятельности предприятия. В Россвязи утверждают, что еще в мае 2017 г. с участием Росгвардии было проведено совещание, по итогам которого была «достигнута договоренность по пр

Росгвардия изъяла боевое оружие у сотрудников «Спецсвязи» тей и оружия. Предприятие находится в ведении Федерального агентства связи (Россвязь).Силами бойцов Росгвардии «Спецсвязь» осталась без оружия В связи с изъятием оружия «Спецсвязь» прекратила д

«Росэлектроника» продемонстрирует «Росгвардии» возможности новой техники связи и РЭБ входит в госкорпорацию «Ростех») представит на «Дне передовых технологий правоохранительных органов РФ» новые разработки в области связи, разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).Впервые руководству «Росгвардии» будут продемонстрированы комплекс автоматизированной цифровой связи полевого применения «Антей», оптико-электронный модуль обнаружения и распознавания целей «Полет-1», средство защи