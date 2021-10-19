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Росгвардия
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ


19.10.2021 «Эр-телеком» подключил к интернету более 1,5 тыс. социально значимых объектов в Волгоградской области 1
11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 1
21.09.2021 В Удмуртии завершили трехлетнюю программу строительства информационной инфраструктуры для 875 соцобъектов 3
08.09.2021 В России строится ИТ-система по выявлению сговоров в оборонной промышленности 1
02.08.2021 В России не нашлось поставщика серверов и СХД для «Гособлака» 1
19.07.2021 В 2021 году «Транстелеком» подключит к интернету почти 900 социально значимых объектов Краснодарского края 2
19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» 1
15.06.2021 Власти сорвали огромную закупку, запретив Росгвардии размещать документы в «Облако@Mail.ru» 3
31.05.2021 «Росэлектроника» поставит новейшие DMR-радиостанции МЧС 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
20.05.2021 В Москве ликвидирован мошеннический колл-центр, работавший под вывеской юридической фирмы 1
22.04.2021 «Гособлако» будут развивать российские гранды IaaS-услуг 1
05.04.2021 «Мой офис» выпустил бесплатные аналоги Word и Excel в браузере для всех желающих 1
02.04.2021 МТС привлекла 4,5 миллиарда, чтобы подключить к интернету школы, полицию и Росгвардию 1
18.02.2021 Бывший топ-менеджер «Ростелекома» арестован за взятки в нацпроекте «Цифровая экономика» 1
17.02.2021 Росгвардия закупает криптографическую защиту. Российское «железо» и ПО под запретом 4
08.02.2021 Росгвардия отбирает «Спецсвязь» у связистов 8
27.01.2021 В «Мой офис» появился новый дизайн и ПО для бизнес-аналитики 1
22.01.2021 Минцифры отчиталось о выполнении плана по подключению СЗО к интернету 3
12.01.2021 DMR-радиостанции концерна «Созвездие» получили статус ТОРП 1
28.12.2020 Власти заставят «Ростелеком» провести сотовую связь во все российские деревни 1
25.12.2020 Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal 1
16.12.2020 Для российских регионов построили облачный конструктор электронных госуслуг 1
16.12.2020 3 млрд руб. на сервисы «Гособлака» для чиновников достались «дочке» «Ростелекома» 1
15.12.2020 Как пандемия подстегнула процесс импортозамещения 1
14.12.2020 Росгвардия просит на цифровую трансформацию 11 миллиардов 9
11.12.2020 Власти решили «перезагрузить» «Гособлако» 2
11.12.2020 Специалистов кредитно-финансовой сферы обучат кибербезопасности 1
08.12.2020 Счетная палата нашла у Минцифры нарушения при подключении школ и больниц к интернету. Минцифры отбивается 2
23.11.2020 Минцифры отменяет создание системы фильтрации интернета для детей за 4,2 миллиарда 1
20.11.2020 «Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию 1
18.11.2020 У госорганов России нашли «аномальные» скачки в ИТ-расходах 2
11.11.2020 «Ростелеком» подключит к быстрому интернету водолазную службу спасения Свердловской области 1
11.11.2020 «Мой офис» ускорился в 8 раз, обзавелся российской криптографией и получил еще более сотни обновлений 1
10.11.2020 «Ростелеком» подключает водолазную службу спасения Свердловской области 1
28.10.2020 Диапазон спутниковой связи в России отдадут «плохому 5G» 1
19.10.2020 Tele2 подключила промышленные планшеты MIG к сети LTE-450 1
19.10.2020 CNews выпустил «Топ-100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе». Почти половину бюджета забрал себе «Ростелеком» 1
14.10.2020 «Таттелеком» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» построил «оптику» еще до 613 социальных объектов 1
13.10.2020 Российские власти рассказали, кто больше всех тратит на госинформатизацию. Рейтинг 1

Публикаций - 162, упоминаний - 315

Росгвардия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 58
Ростех - Ростехнологии 2230 27
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 19
Восход ФГБУ НИИ 365 18
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 17
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 8
VK - Mail.ru Group 2483 8
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 7
Yandex - Яндекс 4101 7
Новые облачные технологии (НОТ) 227 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 7
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 6
Ростех - Концерн Автоматика 396 6
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 6
Telegram Group 702 5
Microsoft Corporation 11060 4
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 4
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 4
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 4
Крок 1219 4
Миранда-Медиа 20 4
Центр мониторинга сетей связи 5 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие - Рязанский Радиозавод - Государственный Рязанский приборный завод 30 3
Google LLC 7144 3
Скай Линк - Skylink 500 3
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 3
АФК Система ПАО 994 2
Академия криптографии РФ 4 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 12
Почта России ПАО 1572 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Бином 16 6
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 6
Газпром ПАО 520 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 5
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 4
Роснефть НК 367 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
РВК - Российская венчурная компания 476 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Россети ПАО 168 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Ford 173 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 2
Volvo Cars 155 2
РусГидро ПАО 129 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Открытие ФК 538 2
МБА-Москва Банк 7 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
ИТЭЛМА НПП 15 1
Газпром газораспределение Кострома 1 1
Студия Артемия Лебедева 19 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 43 1
Связь-банк 78 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 7 1
Центр-инвест КБ 29 1
Газпром газораспределение Астрахань 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 96
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 43
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 36
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 29
Правительство РФ 2201 24
Президент Российской Федерации 1439 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 18
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 14
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 14
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 12
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 79 11
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 11
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 11
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 10
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 10
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 10
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 8
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 8
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 7
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 7
Федеральное казначейство России 766 7
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 7
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Единая Россия - Политическая партия 174 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
АСПЭК - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 6 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 4 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 37
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 15
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 11
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 11
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 4
DDR - Double data rate 1067 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Тонкий клиент - Thin client 107 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 450 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
Diameter 12 2
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 2
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 2
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 12
Microsoft Windows 10 6629 12
Apple iOS 5741 12
Google Android 10750 12
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 11
Linux OS 4253 10
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 10
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 10
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 10
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 10
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 10
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 9
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 7
Apple macOS 922 7
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 7
Tizen OS - Linux 215 5
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 5
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 4
Microsoft Windows 852 4
Microsoft Office 1934 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 3
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 3
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 3
Госуслуги Бизнес 3 3
Ред ОС 239 3
Apple - App Store 2198 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 3
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 3
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 2
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 2
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 2
Путин Владимир 1824 16
Четвернин Алексей 651 9
Медведев Дмитрий 1433 7
Комиссаров Дмитрий 157 6
Кучин Сергей 22 6
Иванов Олег 124 6
Мишустин Михаил 302 6
Козырев Алексей 270 6
Золотов Виктор 7 5
Акимов Максим 167 4
Чукарин Алексей 56 4
Носков Константин 201 3
Никифоров Николай 1126 3
Собянин Сергей 211 3
Шадаев Максут 384 3
Елистратов Николай 90 3
Чернышенко Дмитрий 234 2
Абакумов Евгений 103 2
Сахненко Сергей 71 2
Миллер Алексей 13 2
Абрамович Роман 23 2
Ротенберг Игорь 35 2
Ципорин Павел 51 2
Усманов Алишер 241 2
Семенихин Игорь 37 2
Печенин Алексей 12 2
Володин Вячеслав 62 2
Керимов Сулейман 20 2
Патрушев Николай 15 2
Чеглаков Андрей 40 2
Hendel Thomas - Хендель Томас 12 2
Костин Андрей 45 2
Лавров Сергей 12 2
Опанасенко Всеволод 101 2
Энфиаджян Рубен 21 2
Соколов Алексей 121 2
Дерипаска Олег 19 2
Бокова Людмила 80 2
Клишас Андрей 44 2
Лугов Андрей 32 2
Россия - Российская федерация - РФ 57309 114
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 21
Россия - Ростовская область 861 11
Россия - Республика Мордовия 387 10
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 7
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 6
Россия - Республика Крым 626 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 6
Россия - Волгоградская область 397 5
Россия - Севастополь 420 5
Россия - Калининградская область 535 5
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 223 5
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 4
Африка 1487 4
Россия - Курская область 338 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 4
Россия - Новгородская область 286 3
Россия - Республика Ингушетия 188 3
Европа 3745 3
Камерун - Республика 25 3
Беларусь - Белоруссия 2087 3
Россия - Кемеровская область 467 3
Россия - Ненецкий автономный округ 102 3
Россия - Республика Саха (Якутия) 498 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 3
Земля - планета Солнечной системы 859 3
Россия - Иркутская область 543 3
Россия - Тульская область 752 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 2
Арктика 141 2
Россия - Владивосток 864 2
Франция - Французская Республика 2120 2
Азия - Азиатский регион 1513 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 46
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 15
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 13
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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