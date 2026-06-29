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Росгвардия Федеральная служба войск национальной гвардии РФ
СОБЫТИЯ
|29.06.2026
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Сотрудника Росгвардии признали виновным в содействии телефонному мошенничеству
Решение суда По решению военного суда в Москве 20-летний ефрейтор Росгвардии Кирилл Морозов получил три года колонии общего режима и штраф 150 тыс. руб. за содействие телефонным мошенникам, выяснил «Коммерсант». Апелляционная инстанция отклонила жалобу на при
|05.05.2026
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Сорван контракт на поставку Росгвардии тысяч радиостанций
, «Астраком» четырежды штрафовали по контракту — общая сумма составила 40,6 млн руб. Telegram-канал Росгвардии Росгвардия не получила тысячи раций Представители «Астраком» и Росгвардии н
|24.03.2026
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Экс-генерала Росгвардии осудили на 12 лет за поставку бракованных средств противодействия БПЛА «Выжигатель»
Приговор из-за некачественной техники Суд признал виновным бывшего руководителя департамента техники и научно-исследовательской деятельности Росгвардии генерала-майора Константина Рябых. Об этом сообщает Следственный комитет. Обвиняемый признан виновным по ч.6 ст. 290 УК (Уголовный кодекс) РФ. Расследование велось Главным военным сл
|25.11.2025
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Росгвардия потребовала у экс-главы своего цифрового развития вернуть 306 миллионов
Иск Росгвардии к бывшему главе департамента цифрового развития Росгвардия подала гражданский иск
|18.09.2025
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Экс-руководителей ИТ-департаментов Росгвардии обвиняют в ущербе на 350 миллионов. Расследование закончено
изации национального проекта «Цифровая экономика» в отношении бывших высокопоставленных сотрудников Росгвардии Михаила Варенцова и Николая Чепкасова, пишет ТАСС. Потерпевшей стороной признана Р
|14.07.2025
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Продана половина производителя видеорегистраторов «Дозор» для Росгвардии
ет и выпускает персональные видеорегистраторы «Дозор», которыми, в том числе, пользуются сотрудники Росгвардии. Последний финансовый отчет «Байтэрга» публиковался в конце 2021 г. По результатам
|23.04.2025
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Арестован глава департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии по делу о мошенничестве с ИТ-проектами
Особо крупное мошенничество По решению военного суда арестован и отправлен в СИЗО на срок предварительного следствия руководитель департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майор Михаил Варенцов, пишет ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Задержание произведено в рамках дела об особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159
|21.03.2025
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Арестован глава ИТ-службы Росгвардии
Мера пресечения еще не определена Начальник главного центра информационных технологий Росгвардии Николай Чепкасов задержан и в ближайшее время будет доставлен в суд для избрания м
|25.04.2024
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Путин разрешил Росгвардии строить собственные ГИС
ГИС по контролю за оружием Росгвардии разрешили иметь собственную государственную информационную систему (ГИС) в сферах
|17.01.2024
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Полковника Росгвардии посадили на шесть лет за закупки нерабочих БПЛА
окружной военный суд приговорил к шести годам колонии бывшего начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о закупке не соответствующих техническому задани
|29.03.2023
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Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО разрешат сбивать БПЛА везде, где их заметят
сбивать любые беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Документ размещен на сайте законодательного органа, его внесли депутаты «Единой России». Речь идет о том, чтобы расширить полномочия сотрудников Росгвардии, Министерства внутренних дел (МВД), Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы охраны (ФСО), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы исполнения наказаний (ФС
|15.12.2021
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«Сёрчинформ» провела обучение для курсантов Росгвардии
«Сёрчинформ» провела обучение для офицеров-преподавателей и курсантов Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии по теме «Выявление представителей групп риска среди личного состава». Обучение было посвящено влиянию человеческого фактора в защите от угроз информационной безопасно
|30.11.2021
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Генералов Росгвардии обвиняют в краже при создании ИС за 200 миллионов
ении уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии. Все они были причастны к внедрению в структуре внутренних войск МВД и Росгвард
|26.11.2021
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Росгвардия отстояла свои аппетиты и получит 3,8 миллиарда на обработку больших данных
3,8 млрд руб. на ИТ-систему Росгвардии Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) в 2021-2024 гг. получит
|11.11.2021
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Лидера российского рынка ВКС поймали на махинациях при многомиллионных закупках Госдумы, Росгвардии, Минздрава
дновременно) приняли участие в 13 тематических гостендерах, связанных с ВКС-тематикой. Какие-либо иные участники на рассматриваемые аукционы заявки не подавали. Заказчиками выступили Аппарат Госдумы, Росгвардия, Росстат, две структуры Минздрава, Ивановская областная дума и другие госструктуры. Сумма начальных цен контрактов по торгам составила без малого 155 млн руб. «Ответчики, подав в ход
|15.06.2021
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Власти сорвали огромную закупку, запретив Росгвардии размещать документы в «Облако@Mail.ru»
Облака на госзакупках недопустимы Подрядчик дочерней структуры Росгвардии, ФГКУ «1 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии» не смог доказать
|02.04.2021
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МТС привлекла 4,5 миллиарда, чтобы подключить к интернету школы, полицию и Росгвардию
перечню СЗО относятся школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной и муниципальной власти, территориальные избирательные комиссии, полицейские участки, пожарные части и подразделения Росгвардии. В 2019 г. Минкомсвязи провело аукционы по определению для каждого региона оператора, который на его территории подключит все СЗО. Примерно в половине регионов победителем был «Росте
|17.02.2021
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Росгвардия закупает криптографическую защиту. Российское «железо» и ПО под запретом
Криптография для Росгвардии Как выяснил CNews, Росгвардия (Национальная гвардия России) намерена потратить до
|08.02.2021
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Росгвардия отбирает «Спецсвязь» у связистов
от Правительства России. ФГУП «Охрана» — бывшая вневедомственная охрана МВД. С момента образования Росгвардии в 2016 г. предприятие находится в ведении данного ведомства. Росгвардия также явля
|14.12.2020
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Росгвардия просит на цифровую трансформацию 11 миллиардов
Траты на ИТ у Росгвардии Росгвардия просит выделить на свою цифровую трансформацию 10,8 млрд руб. из бюджет
|23.07.2020
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Росгвардия потратит 540 миллионов на электронную слежку за оружием россиян
Росгвардии будет удобнее работать Единая ИТ-платформа, которая обеспечит Росгвардии сбор и контроль данных о покупке и продаже гражданского оружия, должна появиться в
|20.03.2020
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Ростех поставил Росгвардии комплекс связи на базе автомобиля высокой проходимости
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех по заказу Росгвардии поставил первую партию модернизированных комплексных аппаратных связи на базе полн
|25.12.2019
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Росгвардия создает базу данных по всем владельцам гражданского оружия
Учет с подробной историей каждого ствола В Росгвардии работают над созданием единой электронной информационной базы по всему гражданском
|31.10.2019
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ИТ-проектам Росгвардии в девять раз урезали финансирование
ИТ-проекты Росгвардии Правительство в девять раз снизило бюджет проекта Росгвардии по созданию ИТ
|30.10.2019
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Росгвардия докупает лицензии «МойОфис» на 59,7 млн рублей
27 гг. По результатам открытого аукциона, проведенного в электронной форме, до 15 декабря 2019 года Росгвардии России будут переданы неисключительные права на использование 23 000 лицензий «Мой
|23.09.2019
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Росгвардия получит 6 млрд руб. на ИТ-платформу контроля оборота оружия
луги на отечественном ПО Межведомственная комиссия при Совете безопасности приняла решение выделить Росгвардии средства из федерального бюджета на реализацию проектов в области промышленного ин
|11.09.2019
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Росгвардия получит 2,3 млрд руб. на отечественный софт
Подарок Росгвардии от Совбеза Межведомственная комиссия при Совете безопасности приняла решение выдел
|01.08.2019
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Росгвардия купит у «Крафтвэя» больше 1000 ПК на российской ОС
водителем компьютерной техники «Крафтвэем». Данная компания стала победителем тематического тендера Росгвардии, запущенном 25 июня 2019 г. в формате электронного аукциона. Стартовая цена лота с
|04.06.2019
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МВД, Росгвардия и МЧС получат миллиарды на закупку устройств для новой сети связи (не 5G)
, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных частей (находятся в ведении МЧС), подразделений Росгвардии, военкоматов, а также органов федеральной и региональной власти и местного самоупр
|28.02.2019
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ФГУП «Охрана» Росгвардии перешло на видеоконференции VideoMost
Spirit объявила о том, что ФГУП «Охрана» Росгвардии использует видеоконференции VideoMost для ежедневных коммуникаций между филиалами организации, расположенными в различных регионах РФ. ФГУП «Охрана» Росгвардии имеет 81 филиал
|28.02.2019
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На подключение к интернету Росгвардии, пожарных и военкоматов потратят 12,4 миллиарда
е 100 тыс. объектов: образовательных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, отделений полиции, Росгвардии, пожарных частей, военкомов, органов государственной власти и местного самоуправле
|24.01.2019
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Охранная структура Росгвардии закупает сотни ПК, запретив применение в них «Эльбрусов» и «Байкалов»
я ФГУП «Охрана» Как выяснил CNews, в своем стремлении обзавестись 820 моноблоками ФГУП «Охрана» при Росгвардии исключило возможность использования в них каких-либо отечественных процессоров. Эт
|12.09.2018
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Росгвардия переходит с Windows на российскую ОС
Миграция Росгвардии на отечественную ОС Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвард
|03.09.2018
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Росгвардия покупает 37 тысяч лицензий «МойОфис»
тельных машин и баз данных. Требования к защите информации не предъявляются. Какие вендоры подойдут Росгвардии Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД содержит свыше 4,5 тыс. отечественн
|23.08.2018
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«Росэлектроника» обеспечит Росгвардию современной аппаратной связью
Холдинг «Росэлектроника» ГК «Ростех» на Международном форуме «Армия-2018» объявил о создании современной аппаратной связи для Росгвардии, спецподразделений и других силовых ведомств. В аппаратной связи, разработанной Рязанским радиозаводом (в составе концерна «Созвездие» холдинга «Росэлектроника»), на транспортной баз
|13.08.2018
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Росгвардия, МВД и ФСО не заметили 100-миллионный сговор на своих ИТ-закупках. Опрос
Картель на госзакупках Московское управление ФАС России раскрыло картельный сговор среди ИТ-поставщиков госструктур и бюджетных учреждений. Среди пострадавших заказчиков — войсковые части Росгвардии, детская больница Ханты-Мансийского округа, Новосибирский военный институт внутренних войск имени генерала армии И. К. Яковлева, учреждение МВД, подразделение ФСО, Московская клиниче
|04.12.2017
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Перевозка секретных документов в России парализована «впервые за 78 лет». Обвиняют Росгвардию
и приостановления деятельности предприятия. В Россвязи утверждают, что еще в мае 2017 г. с участием Росгвардии было проведено совещание, по итогам которого была «достигнута договоренность по пр
|30.11.2017
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Росгвардия изъяла боевое оружие у сотрудников «Спецсвязи»
тей и оружия. Предприятие находится в ведении Федерального агентства связи (Россвязь).Силами бойцов Росгвардии «Спецсвязь» осталась без оружия В связи с изъятием оружия «Спецсвязь» прекратила д
|22.05.2017
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«Росэлектроника» продемонстрирует «Росгвардии» возможности новой техники связи и РЭБ
входит в госкорпорацию «Ростех») представит на «Дне передовых технологий правоохранительных органов РФ» новые разработки в области связи, разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).Впервые руководству «Росгвардии» будут продемонстрированы комплекс автоматизированной цифровой связи полевого применения «Антей», оптико-электронный модуль обнаружения и распознавания целей «Полет-1», средство защи
|27.04.2017
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Росгвардия строит ИТ-систему учета оружия с использованием PostgreSQL
Система учета оружия для Росгвардии Росгвардия создаст ИТ-систему учета оружия (СЦОУ), находящегося во владении гражда
Росгвардия и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 35
|Шадаев Максут 1210 21
|Комиссаров Дмитрий 248 12
|Мишустин Михаил 787 10
|Чернышенко Дмитрий 581 10
|Фишер Андрей 75 9
|Бутенко Юрий 65 9
|Соколов Олег 51 9
|Ципорин Павел 103 8
|Дюбанов Анатолий 95 8
|Цариковский Федор 32 8
|Земской Николай 15 8
|Казеко Владимир 9 8
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Парфенов Юрий 10 8
|Степанов Максим 10 8
|Кошечкин Константин 11 8
|Козырев Алексей 328 7
|Лопаткин Герман 104 7
|Гуревич Раиса 16 7
|Золотов Виктор 9 7
|Веригин Илья 38 7
|Казарин Станислав 175 7
|Иванов Олег 153 6
|Евраев Михаил 266 6
|Фомичев Олег 139 6
|Никуличев Андрей 43 6
|Дзвинко Роман 18 6
|Ермолаев Артем 379 6
|Власов Сергей 101 6
|Звягина Наталья 64 6
|Петрушин Андрей 110 6
|Авербах Владимир 127 6
|Чеглаков Андрей 63 6
|Гуральников Сергей 164 6
|Нечепоренко Юрий 27 6
|Кучин Сергей 27 6
|Чепкасов Николай 6 6
|Чукарин Алексей 59 5
|Разумовский Дмитрий 125 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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