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Росгвардия Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

СОБЫТИЯ


29.06.2026 Сотрудника Росгвардии признали виновным в содействии телефонному мошенничеству

Решение суда По решению военного суда в Москве 20-летний ефрейтор Росгвардии Кирилл Морозов получил три года колонии общего режима и штраф 150 тыс. руб. за содействие телефонным мошенникам, выяснил «Коммерсант». Апелляционная инстанция отклонила жалобу на при
05.05.2026 Сорван контракт на поставку Росгвардии тысяч радиостанций

, «Астраком» четырежды штрафовали по контракту — общая сумма составила 40,6 млн руб. Telegram-канал Росгвардии Росгвардия не получила тысячи раций Представители «Астраком» и Росгвардии н
24.03.2026 Экс-генерала Росгвардии осудили на 12 лет за поставку бракованных средств противодействия БПЛА «Выжигатель»

Приговор из-за некачественной техники Суд признал виновным бывшего руководителя департамента техники и научно-исследовательской деятельности Росгвардии генерала-майора Константина Рябых. Об этом сообщает Следственный комитет. Обвиняемый признан виновным по ч.6 ст. 290 УК (Уголовный кодекс) РФ. Расследование велось Главным военным сл
25.11.2025 Росгвардия потребовала у экс-главы своего цифрового развития вернуть 306 миллионов

Иск Росгвардии к бывшему главе департамента цифрового развития Росгвардия подала гражданский иск

18.09.2025 Экс-руководителей ИТ-департаментов Росгвардии обвиняют в ущербе на 350 миллионов. Расследование закончено

изации национального проекта «Цифровая экономика» в отношении бывших высокопоставленных сотрудников Росгвардии Михаила Варенцова и Николая Чепкасова, пишет ТАСС. Потерпевшей стороной признана Р
14.07.2025 Продана половина производителя видеорегистраторов «Дозор» для Росгвардии

ет и выпускает персональные видеорегистраторы «Дозор», которыми, в том числе, пользуются сотрудники Росгвардии. Последний финансовый отчет «Байтэрга» публиковался в конце 2021 г. По результатам
23.04.2025 Арестован глава департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии по делу о мошенничестве с ИТ-проектами

Особо крупное мошенничество По решению военного суда арестован и отправлен в СИЗО на срок предварительного следствия руководитель департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майор Михаил Варенцов, пишет ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Задержание произведено в рамках дела об особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159
21.03.2025 Арестован глава ИТ-службы Росгвардии

Мера пресечения еще не определена Начальник главного центра информационных технологий Росгвардии Николай Чепкасов задержан и в ближайшее время будет доставлен в суд для избрания м
25.04.2024 Путин разрешил Росгвардии строить собственные ГИС

ГИС по контролю за оружием Росгвардии разрешили иметь собственную государственную информационную систему (ГИС) в сферах

17.01.2024 Полковника Росгвардии посадили на шесть лет за закупки нерабочих БПЛА

окружной военный суд приговорил к шести годам колонии бывшего начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о закупке не соответствующих техническому задани
29.03.2023 Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО разрешат сбивать БПЛА везде, где их заметят

сбивать любые беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Документ размещен на сайте законодательного органа, его внесли депутаты «Единой России». Речь идет о том, чтобы расширить полномочия сотрудников Росгвардии, Министерства внутренних дел (МВД), Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы охраны (ФСО), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы исполнения наказаний (ФС
15.12.2021 «Сёрчинформ» провела обучение для курсантов Росгвардии

«Сёрчинформ» провела обучение для офицеров-преподавателей и курсантов Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии по теме «Выявление представителей групп риска среди личного состава». Обучение было посвящено влиянию человеческого фактора в защите от угроз информационной безопасно
30.11.2021 Генералов Росгвардии обвиняют в краже при создании ИС за 200 миллионов

ении уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии. Все они были причастны к внедрению в структуре внутренних войск МВД и Росгвард
26.11.2021 Росгвардия отстояла свои аппетиты и получит 3,8 миллиарда на обработку больших данных

3,8 млрд руб. на ИТ-систему Росгвардии Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) в 2021-2024 гг. получит
11.11.2021 Лидера российского рынка ВКС поймали на махинациях при многомиллионных закупках Госдумы, Росгвардии, Минздрава

дновременно) приняли участие в 13 тематических гостендерах, связанных с ВКС-тематикой. Какие-либо иные участники на рассматриваемые аукционы заявки не подавали. Заказчиками выступили Аппарат Госдумы, Росгвардия, Росстат, две структуры Минздрава, Ивановская областная дума и другие госструктуры. Сумма начальных цен контрактов по торгам составила без малого 155 млн руб. «Ответчики, подав в ход
15.06.2021 Власти сорвали огромную закупку, запретив Росгвардии размещать документы в «Облако@Mail.ru»

Облака на госзакупках недопустимы Подрядчик дочерней структуры Росгвардии, ФГКУ «1 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии» не смог доказать

02.04.2021 МТС привлекла 4,5 миллиарда, чтобы подключить к интернету школы, полицию и Росгвардию

перечню СЗО относятся школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной и муниципальной власти, территориальные избирательные комиссии, полицейские участки, пожарные части и подразделения Росгвардии. В 2019 г. Минкомсвязи провело аукционы по определению для каждого региона оператора, который на его территории подключит все СЗО. Примерно в половине регионов победителем был «Росте
17.02.2021 Росгвардия закупает криптографическую защиту. Российское «железо» и ПО под запретом

Криптография для Росгвардии Как выяснил CNews, Росгвардия (Национальная гвардия России) намерена потратить до

08.02.2021 Росгвардия отбирает «Спецсвязь» у связистов

от Правительства России. ФГУП «Охрана» — бывшая вневедомственная охрана МВД. С момента образования Росгвардии в 2016 г. предприятие находится в ведении данного ведомства. Росгвардия также явля
14.12.2020 Росгвардия просит на цифровую трансформацию 11 миллиардов

Траты на ИТ у Росгвардии Росгвардия просит выделить на свою цифровую трансформацию 10,8 млрд руб. из бюджет
23.07.2020 Росгвардия потратит 540 миллионов на электронную слежку за оружием россиян

Росгвардии будет удобнее работать Единая ИТ-платформа, которая обеспечит Росгвардии сбор и контроль данных о покупке и продаже гражданского оружия, должна появиться в
20.03.2020 Ростех поставил Росгвардии комплекс связи на базе автомобиля высокой проходимости

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех по заказу Росгвардии поставил первую партию модернизированных комплексных аппаратных связи на базе полн
25.12.2019 Росгвардия создает базу данных по всем владельцам гражданского оружия

Учет с подробной историей каждого ствола В Росгвардии работают над созданием единой электронной информационной базы по всему гражданском
31.10.2019 ИТ-проектам Росгвардии в девять раз урезали финансирование

ИТ-проекты Росгвардии Правительство в девять раз снизило бюджет проекта Росгвардии по созданию ИТ
30.10.2019 Росгвардия докупает лицензии «МойОфис» на 59,7 млн рублей

27 гг. По результатам открытого аукциона, проведенного в электронной форме, до 15 декабря 2019 года Росгвардии России будут переданы неисключительные права на использование 23 000 лицензий «Мой
23.09.2019 Росгвардия получит 6 млрд руб. на ИТ-платформу контроля оборота оружия

луги на отечественном ПО Межведомственная комиссия при Совете безопасности приняла решение выделить Росгвардии средства из федерального бюджета на реализацию проектов в области промышленного ин
11.09.2019 Росгвардия получит 2,3 млрд руб. на отечественный софт

Подарок Росгвардии от Совбеза Межведомственная комиссия при Совете безопасности приняла решение выдел
01.08.2019 Росгвардия купит у «Крафтвэя» больше 1000 ПК на российской ОС

водителем компьютерной техники «Крафтвэем». Данная компания стала победителем тематического тендера Росгвардии, запущенном 25 июня 2019 г. в формате электронного аукциона. Стартовая цена лота с
04.06.2019 МВД, Росгвардия и МЧС получат миллиарды на закупку устройств для новой сети связи (не 5G)

, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных частей (находятся в ведении МЧС), подразделений Росгвардии, военкоматов, а также органов федеральной и региональной власти и местного самоупр
28.02.2019 ФГУП «Охрана» Росгвардии перешло на видеоконференции VideoMost

Spirit объявила о том, что ФГУП «Охрана» Росгвардии использует видеоконференции VideoMost для ежедневных коммуникаций между филиалами организации, расположенными в различных регионах РФ. ФГУП «Охрана» Росгвардии имеет 81 филиал
28.02.2019 На подключение к интернету Росгвардии, пожарных и военкоматов потратят 12,4 миллиарда

е 100 тыс. объектов: образовательных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, отделений полиции, Росгвардии, пожарных частей, военкомов, органов государственной власти и местного самоуправле
24.01.2019 Охранная структура Росгвардии закупает сотни ПК, запретив применение в них «Эльбрусов» и «Байкалов»

я ФГУП «Охрана» Как выяснил CNews, в своем стремлении обзавестись 820 моноблоками ФГУП «Охрана» при Росгвардии исключило возможность использования в них каких-либо отечественных процессоров. Эт
12.09.2018 Росгвардия переходит с Windows на российскую ОС

Миграция Росгвардии на отечественную ОС Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвард
03.09.2018 Росгвардия покупает 37 тысяч лицензий «МойОфис»

тельных машин и баз данных. Требования к защите информации не предъявляются. Какие вендоры подойдут Росгвардии Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД содержит свыше 4,5 тыс. отечественн
23.08.2018 «Росэлектроника» обеспечит Росгвардию современной аппаратной связью

Холдинг «Росэлектроника» ГК «Ростех» на Международном форуме «Армия-2018» объявил о создании современной аппаратной связи для Росгвардии, спецподразделений и других силовых ведомств. В аппаратной связи, разработанной Рязанским радиозаводом (в составе концерна «Созвездие» холдинга «Росэлектроника»), на транспортной баз
13.08.2018 Росгвардия, МВД и ФСО не заметили 100-миллионный сговор на своих ИТ-закупках. Опрос

Картель на госзакупках Московское управление ФАС России раскрыло картельный сговор среди ИТ-поставщиков госструктур и бюджетных учреждений. Среди пострадавших заказчиков — войсковые части Росгвардии, детская больница Ханты-Мансийского округа, Новосибирский военный институт внутренних войск имени генерала армии И. К. Яковлева, учреждение МВД, подразделение ФСО, Московская клиниче
04.12.2017 Перевозка секретных документов в России парализована «впервые за 78 лет». Обвиняют Росгвардию

и приостановления деятельности предприятия. В Россвязи утверждают, что еще в мае 2017 г. с участием Росгвардии было проведено совещание, по итогам которого была «достигнута договоренность по пр
30.11.2017 Росгвардия изъяла боевое оружие у сотрудников «Спецсвязи»

тей и оружия. Предприятие находится в ведении Федерального агентства связи (Россвязь).Силами бойцов Росгвардии «Спецсвязь» осталась без оружия В связи с изъятием оружия «Спецсвязь» прекратила д
22.05.2017 «Росэлектроника» продемонстрирует «Росгвардии» возможности новой техники связи и РЭБ

входит в госкорпорацию «Ростех») представит на «Дне передовых технологий правоохранительных органов РФ» новые разработки в области связи, разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).Впервые руководству «Росгвардии» будут продемонстрированы комплекс автоматизированной цифровой связи полевого применения «Антей», оптико-электронный модуль обнаружения и распознавания целей «Полет-1», средство защи
27.04.2017 Росгвардия строит ИТ-систему учета оружия с использованием PostgreSQL

Система учета оружия для Росгвардии Росгвардия создаст ИТ-систему учета оружия (СЦОУ), находящегося во владении гражда

Публикаций - 292, упоминаний - 443

Росгвардия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 77
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 45
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 25
Восход ФГБУ НИИ 721 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 24
Новые облачные технологии (НОТ) 485 24
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 22
МегаФон 10742 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 21
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 17
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 14
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 14
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 11
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
VK - Mail.ru Group 3602 10
Yandex - Яндекс 9216 9
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 9
Бином 24 9
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 9
Microsoft Corporation 25775 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 8
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 7
Ангстрем НПО 33 7
9594 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 6
Миранда-Медиа 82 6
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - РРЗ - Рязанский радиозавод 40 6
Telegram Group 2940 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 5
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 5
ГЛОНАСС АО 278 5
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 5
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 5
Google LLC 12690 5
Почта России ПАО 2370 29
РЖД - Российские железные дороги 2096 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 22
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 16
Газпром ПАО 1493 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 8
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 5
РВК - Российская венчурная компания 571 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Ford 435 3
Россети Ленэнерго 1699 3
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 2
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Volvo Cars 262 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Ак Барс Банк 283 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 154
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 104
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 76
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 76
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 73
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 70
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 53
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 51
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 50
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 45
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 43
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 36
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 33
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 32
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 30
Федеральное казначейство России 1949 29
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 27
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 24
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 24
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 23
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 23
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 23
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 22
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 22
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 21
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 20
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 20
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 19
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 19
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 18
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 18
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 17
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 17
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 16
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 16
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 16
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 16
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
СППИ - Союз предприятий печатной индустрии - ГИПП - Гильдия издателей периодической печати 10 1
Консорциум ПОПСБ АНО - Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 114
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 84
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 80
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 65
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 49
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 49
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 45
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 45
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 40
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 34
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 34
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 34
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 32
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 29
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 29
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 29
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 28
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 174 28
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 28
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 27
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 26
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 26
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 26
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 25
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 24
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 23
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 22
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 21
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 20
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 20
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 20
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 20
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 18
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 52
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 37
Новые облачные технологии - МойОфис 958 33
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 20
Linux OS 11533 19
Microsoft Windows 16882 19
Google Android 15244 15
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 15
Apple iOS 8583 14
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 14
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 14
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 13
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 12
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 12
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 12
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 12
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 11
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 11
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 153 11
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 11
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 11
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 10
Apple macOS 2419 10
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 10
Microsoft Office 4170 8
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 8
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 8
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 7
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 7
FreePik 1841 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 6
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 6
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 6
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 6
Росреестр - ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 13 6
Путин Владимир 3454 35
Шадаев Максут 1210 21
Комиссаров Дмитрий 248 12
Мишустин Михаил 787 10
Чернышенко Дмитрий 581 10
Фишер Андрей 75 9
Бутенко Юрий 65 9
Соколов Олег 51 9
Ципорин Павел 103 8
Дюбанов Анатолий 95 8
Цариковский Федор 32 8
Земской Николай 15 8
Казеко Владимир 9 8
Медведев Дмитрий 1665 8
Парфенов Юрий 10 8
Степанов Максим 10 8
Кошечкин Константин 11 8
Козырев Алексей 328 7
Лопаткин Герман 104 7
Гуревич Раиса 16 7
Золотов Виктор 9 7
Веригин Илья 38 7
Казарин Станислав 175 7
Иванов Олег 153 6
Евраев Михаил 266 6
Фомичев Олег 139 6
Никуличев Андрей 43 6
Дзвинко Роман 18 6
Ермолаев Артем 379 6
Власов Сергей 101 6
Звягина Наталья 64 6
Петрушин Андрей 110 6
Авербах Владимир 127 6
Чеглаков Андрей 63 6
Гуральников Сергей 164 6
Нечепоренко Юрий 27 6
Кучин Сергей 27 6
Чепкасов Николай 6 6
Чукарин Алексей 59 5
Разумовский Дмитрий 125 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 256
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 84
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 24
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 20
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
Земля - планета Солнечной системы 10865 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 13
Россия - ЮФО - Севастополь 613 13
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Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 13
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 12
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 12
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 12
Россия - ПФО - Самарская область 1577 11
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 11
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 11
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 10
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 10
Африка - Африканский регион 3641 9
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 9
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Россия - ЦФО - Курская область 751 8
Украина 7928 8
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 7
Россия - УФО - Свердловская область 1951 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 7
Россия - УФО - Челябинская область 1512 7
Камерун - Республика 63 7
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 6
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Беларусь - Белоруссия 6289 6
Россия - УФО - Тюменская область 1365 6
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 6
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 230
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 99
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Госрасходы - портал 70 12
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
РИА Новости 1033 4
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 2
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Парламентская газета 32 2
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Bloomberg 1627 1
N+1 - Издание 188 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
The Bell - Издание 42 1
23ABC News 183 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Медуза - Meduza 48 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Главбух 13 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
Gartner - Гартнер 3658 3
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 3
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
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CNews Fast рейтинг 55 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
CNews Мишень 186 1
Интерфакс - Финмаркет 26 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
МВД РФ - НВИ ВВ - Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ 3 3
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 2
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
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МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
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Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 1
ВЭИ ФГУП - Всеросийский электротехнический институт 1 1
НИА ФАУ - Национальный институт аккредитации Федеральное автономное учреждение 1 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 43 1
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