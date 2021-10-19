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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росгвардия
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 162, упоминаний - 315
Росгвардия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 16
|Четвернин Алексей 651 9
|Медведев Дмитрий 1433 7
|Комиссаров Дмитрий 157 6
|Кучин Сергей 22 6
|Иванов Олег 124 6
|Мишустин Михаил 302 6
|Козырев Алексей 270 6
|Золотов Виктор 7 5
|Акимов Максим 167 4
|Чукарин Алексей 56 4
|Носков Константин 201 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Собянин Сергей 211 3
|Шадаев Максут 384 3
|Елистратов Николай 90 3
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Абакумов Евгений 103 2
|Сахненко Сергей 71 2
|Миллер Алексей 13 2
|Абрамович Роман 23 2
|Ротенберг Игорь 35 2
|Ципорин Павел 51 2
|Усманов Алишер 241 2
|Семенихин Игорь 37 2
|Печенин Алексей 12 2
|Володин Вячеслав 62 2
|Керимов Сулейман 20 2
|Патрушев Николай 15 2
|Чеглаков Андрей 40 2
|Hendel Thomas - Хендель Томас 12 2
|Костин Андрей 45 2
|Лавров Сергей 12 2
|Опанасенко Всеволод 101 2
|Энфиаджян Рубен 21 2
|Соколов Алексей 121 2
|Дерипаска Олег 19 2
|Бокова Людмила 80 2
|Клишас Андрей 44 2
|Лугов Андрей 32 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759400, в очереди разбора - 663090.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759400, в очереди разбора - 663090.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru