Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177659
ИКТ 13813
Организации 10734
Ведомства 1470
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25807
Персоны 76295
География 2877
Статьи 1529
Пресса 1225
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

Камерун Республика

Камерун - Республика

УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 Хакеры активно используют Open Source в атаках на финансовый сектор 1
05.12.2024 Ozon хочет завозить программистов из Индии, чтобы закрыть кадровую дыру 1
01.10.2024 Россия массово нанимает дешевых программистов из Африки, чтобы сбить высокие зарплаты отечественных ИТ-шников. Опрос 1
12.08.2024 Из-за обыкновенного перекура целый континент остался без интернета 1
17.07.2024 Российские компании влюбились в программистов из Зимбабве и Кении. Их нанимают вместо отечественных на фоне дефицита кадров 1
24.05.2023 ИИ, роботы и биохакинг: что интересного показывают в Сколково? 1
13.02.2023 «Яндекс» запустил такси в Намибии и Мозамбике 1
05.09.2022 Топ-менеджер «Ланита» стал гендиректором «Моего офиса» 1
26.06.2022 Кто зарабатывает на опечатках в строке браузера? 1
10.03.2022 Гендиректором «Моего офиса» стал основатель компании, производившей приставки Dendy 1
09.11.2021 Hitachi Vantara и проект Rainforest Connection объявили о партнерстве для защиты тропических лесов 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» 1
22.06.2021 У «Моего Офиса» мощное обновление. Добавлены сводные таблицы, формулы и больше 600 новых функций 1
28.04.2021 «МойОфис Документы» установили более 1 миллиона пользователей по всему миру 1
27.01.2021 В «Мой офис» появился новый дизайн и ПО для бизнес-аналитики 1
11.11.2020 «Мой офис» ускорился в 8 раз, обзавелся российской криптографией и получил еще более сотни обновлений 1
16.09.2020 «Мой офис» крупно обновился ради завоевания Африки 1
14.09.2020 Выпущен один из самых больших в мире смартфонов с поистине гигантским экраном. Цена 1
25.08.2020 Дешевые китайские телефоны по всему миру воруют деньги у своих хозяев 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 2
18.03.2020 Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса» 5
15.03.2019 США вступили в войну с Китаем за подводные интернет-кабели 1
01.03.2019 Трояны-вымогатели вымирают, потому что пользователи не хотят платить 1
28.02.2019 Исследование Microsoft: за 2018 год число фишинговых атак выросло на 350% 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
14.03.2018 Check Point заявил о том, что 42% компаний во всем мире пострадали от криптомайнинга 1
08.06.2017 «Мегафон» представил тарифный план #Hello для участников и болельщиков Кубка Конфедераций 1
06.08.2015 «Лидер» выходит на рынки семи стран благодаря партнерству с MoneyTrans 1
18.03.2015 Правительство Экваториальной Гвинеи заключило контракт с Huawei Marine на строительство подводной кабельной системы связи 1
17.06.2014 PayPal теперь доступен на более чем 200 рынках, в том числе в Беларуси 1
27.12.2012 Новые запретные сайты в России. Список расширен 1
07.09.2012 В мировом рейтинге развития веба Россия оказалась между Тунисом и Филиппинами 1
04.05.2012 Низкий рост пигмеев – расплата за хороший иммунитет 1
20.09.2010 СПИД сам собой станет нелетальным через тысячу лет 1
04.06.2010 Новые школы Москвы обязывают использовать компьютеры Apple. СХЕМА 3
02.12.2009 Домен Камеруна признали самым опасным в Сети 1
18.11.2009 Коррумпированность России уменьшилась на 1% 1
16.10.2009 ООН: исчезает озеро Чад 1
06.07.2009 Началась регистрация доменов .CM 1

Публикаций - 56, упоминаний - 63

Камерун и организации, системы, технологии, персоны:

Новые облачные технологии (НОТ) 457 9
МегаФон 9374 6
Huawei 4042 5
Google LLC 11988 5
Microsoft Corporation 24903 4
Apple Inc 12303 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 544 3
Бином 24 3
Ростелеком 9999 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5065 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 344 3
Samsung Electronics 10394 2
Xiaomi 1834 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1500 2
Huawei Marine Networks 12 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 245 2
Transsion Holdings 64 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2134 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 420 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8953 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13363 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2192 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4206 2
Softline - Софтлайн 3023 2
Amazon Inc - Amazon.com 3055 1
Qualcomm Technologies 1857 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 396 1
ZTE Corporation 754 1
DEXP 54 1
Check Point Software Technologies 773 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 240 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
OnwardMobility 7 1
Upstream 50 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Docsvision - ДоксВижн 1017 1
Фирма АС 5 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1809 1
Почта России ПАО 2175 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 821 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
РЖД - Российские железные дороги 1947 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1182 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1478 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7733 1
Роснефть НК - нефтяная компания 520 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 57 1
Связной ГК 1375 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 257 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 51 1
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК 3 1
Альфа-Банк 1803 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
101Hotels.com 456 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 949 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2901 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 191 1
Национальные приоритеты АНО 20 1
ЭФКО ГК 22 1
ООН ЮНИТАР - UN Institute for Training and Research - UNITAR Operational Satellite Applications Programme - Спутниковый центр ООН 6 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 15 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2543 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 825 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 537 1
BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы 8 1
Unsplash 1073 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 263 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12161 5
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 4
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 218 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4469 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2057 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2599 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5003 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3245 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2994 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3039 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 299 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 272 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3371 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1563 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 354 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1382 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1408 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 708 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 345 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2832 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2213 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 377 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 292 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1279 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6111 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5599 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 210 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 444 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 124 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3148 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 275 1
ФРИИ Инвест 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6312 2
World Wide Web Foundation 6 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 31 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 362 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 461 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 10 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29409 11
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13093 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16338 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22010 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6605 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13045 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21116 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30760 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68914 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26174 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28366 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5072 7
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2075 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24824 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16424 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25017 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9464 5
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1889 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8147 5
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1009 4
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3169 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11662 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5992 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21291 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14138 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16490 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12466 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21250 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5421 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14071 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2109 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4411 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4210 3
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 243 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7664 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9728 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53632 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7566 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14682 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17443 3
Новые облачные технологии - МойОфис 827 11
Linux OS 10307 8
Google Android 14340 7
Microsoft Windows 15982 7
Apple macOS 2127 6
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 130 6
Apple iOS 8003 5
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 73 5
Microsoft Office 3836 4
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 4
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 4
Microsoft Windows 10 1815 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 877 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 247 3
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 3
Google Play - Google Store - Android Market 3362 3
Apple - App Store 2946 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1246 3
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 842 3
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 25 3
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 33 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4757 3
Google Chrome - браузер 1601 2
WordPress Foundation - WordPress 229 2
Microsoft Office 365 958 2
Apple iPadOS 108 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 268 2
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 76 2
Transsion Holdings - Tecno W - серия смартфонов 4 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 955 2
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 6 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7188 2
Huawei AppGallery 301 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 221 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 211 2
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 31 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 145 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 930 2
Новые облачные технологии - МойОфис SDK - Комплект средств разработки 15 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1141 2
Комиссаров Дмитрий 231 5
Щеглов Петр 63 2
Доброхотов Алексей 14 2
Тимченко Александр 15 2
Корольков Владимир 8 2
Пакер Александра 5 2
Кривенко Виталий 23 2
Цуприк Василий 12 2
Басова Елена 7 2
Чеглаков Андрей 57 2
Fossett Steve - Фоссет Стив 18 2
Etoundi Laurent - Этунди Лоран Сердж Нгоа 1 1
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 20 1
Маркин Алексей 4 1
Evanina William - Иванина Уильям 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 520 1
Grenell Richard - Гренелл Ричард 1 1
Altmaier Peter - Альтмайер Петер 3 1
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 1
Галкина Татьяна 46 1
Семенов Алексей 83 1
Евраев Михаил 262 1
Земков Сергей 159 1
Миклушевский Владимир 18 1
Малюгин Владимир 25 1
Савватин Максим 64 1
Непочатова Елена 18 1
Савюк Виктор 40 1
Маркелов Александр 3 1
Калякин Павел 66 1
Гаврилов Александр 10 1
Никулин Владимир 5 1
Лебедев Артемий 101 1
Иванов Сергей 391 1
Чернышенко Дмитрий 573 1
Зарубина Камила 10 1
Швецова Людмила 3 1
Булин-Соколова Елена 6 1
Дроздов Игорь 45 1
Южаков Алексей 27 1
Африка - Африканский регион 3525 40
Россия - РФ - Российская федерация 150229 34
Франция - Французская Республика 7911 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52694 14
Европа 24420 14
Нигерия - Федеративная Республика 323 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44431 11
Италия - Итальянская Республика 4391 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17565 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13423 10
Испания - Королевство 3739 9
Конго - Демократическая Республика 97 9
Турция - Турецкая республика 2430 8
Египет - Арабская Республика 1025 8
Зимбабве - Республика 117 8
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 87 8
Казахстан - Республика 5673 7
Азия - Азиатский регион 5628 7
Беларусь - Белоруссия 5860 7
Швеция - Королевство 3648 7
Финляндия - Финляндская Республика 3632 7
Индия - Bharat 5562 7
Германия - Федеративная Республика 12801 7
Бразилия - Федеративная Республика 2403 7
Индонезия - Республика 979 7
Бурунди - Республика 70 7
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 241 7
Ботсвана - Республика 41 7
Гана - Республика 68 7
Норвегия - Королевство 1816 6
Польша - Республика 1987 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 6
Нидерланды 3564 6
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 691 6
ЮАР - Южно-Африканская Республика 576 6
Филиппины - Республика 576 6
Португалия - Португальская Республика 930 6
Танзания - Объединённая Республика 76 6
Мадагаскар - Республика 57 6
Уганда - Республика 87 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52993 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30467 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9275 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49548 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24953 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10250 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6499 5
Английский язык 6764 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14274 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11175 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6399 4
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5137 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5282 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6630 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7461 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4787 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3612 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7656 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16808 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6108 3
Зоология - наука о животных 2716 3
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6049 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2405 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1259 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1231 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1641 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4163 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19397 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5048 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2833 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5766 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5786 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1760 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3422 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10251 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3534 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 929 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11322 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1029 3
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1296 1
BuzzFeed 15 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 645 1
AppleInsider 398 1
NewsFactor 127 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 96 1
The Observer 40 1
IDG - International Data Group 115 1
The Guardian - Британская газета 371 1
Phys.org 972 1
Bloomberg 1329 1
The Register - The Register Hardware 1614 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 30 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 2
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8228 1
Oxford Economics 12 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3328 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 478 2
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 22 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 166 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1575 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 13 1
Дубна Государственный университет - Международный университет природы, общества и человека Дубна 7 1
CZU - Czech University of Life Sciences - Чешский агротехнический университет 1 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 34 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 11 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 462 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 55 1
Высокие технологии XXI века 78 2
Неогеография XXI - форум 65 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2500 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 719 1
Россия-Африка - саммит 3 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Startup Village - международная стартап-конференция 61 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
Навитех-Экспо 32 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368166, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177659.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Показать еще

Наука

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров
Показать еще