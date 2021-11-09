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Hitachi Vantara и проект Rainforest Connection объявили о партнерстве для защиты тропических лесов

Hitachi Vantara, специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, управлении данными и аналитике, объявила о расширении партнерских отношений со стартапом Rainforest Connection для масштабирования и улучшения системы прогностической аналитики в платформе Guardian, чтобы остановить незаконные вырубки и сохранить биоразнообразие тропических лесов.

«Когда такой глобальный гигант как Hitachi Vantara открывает свои передовые технологии для небольших стартапов вроде Rainforest Connection, занимающихся решением социально-экологических проблем и стремящихся сохранить экосистему леса, мы можем добиться потрясающих результатов и изменить наш мир к лучшему», – отметил Тофер Уайт, генеральный директор Rainforest Connection.

Взяв за основу эко-акустические данные платформы Guardian, эксперты Hitachi Vantara разработали алгоритм на базе искусственного интеллекта, который систематизирует всю информацию, анализирует ее и обнаруживает аномалии, к примеру, голоса людей или звуки взлетающих птиц, которые чаще всего указывают на начало лесозаготовок. В результате команда Rainforest Connection сможет лучше информировать природоохранные государственные органы о готовящейся незаконной вырубке леса.

В настоящее время система Guardian используется в Белизе, Коста-Рике, Суринаме, Эквадоре, Перу, Бразилии, Боливии, Румынии, Южной Африке, Камеруне, Филиппинах, Индонезии, Малайзии, Италии, Австрии, Великобритании, Чили, Греции, Ирландии.

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