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Филиппины
Республика


27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
17.09.2021 После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя 1
26.08.2021 Крупнейший в мире производитель конденсаторов остановил работу своей главной фабрики 2
06.08.2021 Мир на пороге глобального дефицита конденсаторов из-за решения властей всего одной страны 5
27.07.2021 Отчет HP об угрозах кибербезопасности: хакеры объединяются для усиления эффекта своих атак 1
05.07.2021 «Вейзим» станет поставщиком сортировочного оборудования для хаба Х5 1
29.06.2021 Debex, международный онлайн-аукцион по продаже просроченных долгов, начинает работу в Юго-Восточной Азии 3
08.06.2021 Apple создала сверхнадежную защиту от Роскомнадзора: «двойной» VPN, доступный в России. Цены 1
08.04.2021 «Швабе» впервые направил неонатальную технику в Монголию и Сенегал 1
26.03.2021 Navitel выпустила обновление карт релиза Q1 2021 1
04.02.2021 Госорганы Вьетнама атакованы китайскими хакерами 1
19.01.2021 Роскомнадзор отдал на расправу иностранцам более 1700 российских сайтов 1
27.10.2020 Oxygen запустил собственную облачную платформу в новом дата-центре Сингапура 1
23.09.2020 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц получила инвестиции в 1 миллиард 1
22.09.2020 Москва поднялась на 25 строк во всемирном рейтинге инновационных городов 1
07.09.2020 Россия теряет позиции в глобальном индексе инноваций 1
28.08.2020 Мировой рынок принтеров сорвался в штопор. Падение ускоряется с каждым кварталом 1
06.08.2020 Москва впервые вошла в топ-20 в глобальном рейтинге цифровой трансформации 1
22.06.2020 В России появился новый онлайн-сервис заказа автомобилей 1
26.05.2020 «Росэлектроника» нарастит экспорт герконов на фоне пандемии COVID-19 1
08.05.2020 Check Point: китайские хакеры пять лет вели слежку за правительственными организациями 2
23.04.2020 Accenture и Intel создали ИИ-решение для мониторинга кораллов 3
17.02.2020 Google оставит человечество без своего бесплатного Wi-Fi 1
05.02.2020 Исследование myTracker: миллениалы охотнее других платят в мобильных играх 1
22.01.2020 «Ростелеком» включен в индекс гендерного равенства Bloomberg 1
13.11.2019 Atos представила результаты III финансового квартала 2019 года 1
05.11.2019 «Ланит» представил решение индустриального интернета вещей и ИИ в Сингапуре 1
23.10.2019 Ростех создает дистрибуторскую сеть в 11 странах Юго-Восточной Азии 1
14.10.2019 Проигранный в карты крупный производитель восстал из мертвых и выпустил новые дешевые смартфоны 1
25.09.2019 Рынок промышленных роботов достиг $16,5 млрд 1
17.09.2019 Panasonic расширяет бизнес в России, открывая новое направление Life Solutions 1
02.09.2019 Российские ИТ-шники схлестнулись с китайскими на чемпионате мира 1
28.08.2019 Программист 1С занял первое место на международном чемпионате профессионалов WorldSkills Kazan 2019 в компетенции разработки бизнес-приложений 3
16.08.2019 ИКТ-услуги станут самым быстрорастущим экспортом из России и достигнут $12 млрд в год 1
02.07.2019 Cashwagon внедрила ECM-систему DirectumRX 1
02.07.2019 «Автоматика» показала новинки в области анти-БПЛА 1
23.05.2019 «Самый опасный ноутбук в мире» оценили в $1,2 млн, а ущерб от его ПО в $95 млрд 1
10.05.2019 Китайская разведка перехватила хакерские инструменты АНБ и атаковала ими союзников США 1
24.04.2019 Avast обнаружила в Google Play приложения с вредоносной рекламой, скачанные более 30 млн раз 1
10.04.2019 Мир лишился крупного производителя смартфонов, потому что его основатель проиграл в карты $1,4 миллиарда 1

Публикаций - 211, упоминаний - 289

Филиппины упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7128 12
Navitel - Навител Навигатор 252 8
Microsoft Corporation 11017 8
Samsung Electronics 5633 7
Apple Inc - Эппл Рус 7680 6
Xiaomi 904 6
Cisco Systems 2037 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 5
Facebook 3765 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Naumen Казахстан 3 3
InfoWatch - Инфовотч 603 3
Huawei 2726 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 3
SAP SE 3207 3
Gionee India 2 2
ESET 989 2
Gionee 15 2
OPPO Electronics 222 2
3727 2
IBM 3527 2
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 2
Lenovo Group 1636 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 2
Canon 549 2
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Brother 105 1
APT32 - FireEye - OceanLotus Group - Хакерская группировка 6 1
Harman Kardon 164 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 198 1
APT3 - TG-0100 - Buckeye - Gothic Panda - Хакерская группировка 2 1
China Mobile 186 1
Ooredoo QSC 6 1
BT Group - British Telecommunications 82 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
Fortinet 286 1
Philips 695 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 2
Tholons 3 2
Uber China 7 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 16 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Cashwagon 1 1
Impulse VC 12 1
Zippy’s 1 1
Uber 257 1
NDF - инвестиционный фонд 5 1
Юнистрим - Unistream 167 1
РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 6 1
Starbucks - Старбакс 46 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
Yara - Яра 8 1
Альфа-Банк Казахстан 16 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Uber Technologies 258 1
Вертолеты России 114 1
Tesla Motors 241 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
Maersk 10 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 2
Президент Российской Федерации 1439 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Министерство информационно-коммуникационных технологий Республики Филиппины 1 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 2
Руссофт - Russoft 250 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 5
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 5
3G - Стандарт мобильной связи 3709 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 3
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 2
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 2
Smartphone - Смартфон 773 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
Конденсатор - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 3 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду 10 1
MLCC - MultiLayer Chip Capacitors - Многослойные керамические конденсаторы для поверхностного монтажа 2 1
Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 2 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
Google Android 10750 19
Apple iOS 5741 7
Microsoft Windows 10 6612 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 5
Java - Язык программирования 1167 4
Linux OS 4243 4
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 3
Google Android 8 Oreo 139 3
WhatsApp Messenger 654 3
Apple iPad 3263 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
VK - Mail.ru Maps.me 45 2
C# - C Sharp - Язык программирования 145 2
Google Android Studio - Среда разработки 16 2
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 30 2
Gionee F - серия смартфонов 2 2
Google YouTube - Видеохостинг 1706 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Google Chrome Web Store 37 1
Автоматика Пищаль-ПРО - средство идентификации и противодействия беспилотным летательным аппаратам 9 1
Автоматике Таран-ПРО - комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам 6 1
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 6 1
Google Chrome - браузер 1117 1
Autodesk 3ds Max 53 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 1
Google Station 2 1
Epic Games Unreal Engine 172 1
OpenText Documentum 188 1
vivo iQOO - Серия смартфонов 5 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 95 1
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 1
Национальные Технологии - СХД Купол 31 1
Autodesk Maya 45 1
OPPO ColorOS 38 1
Максим Tuda - онлайн-сервис заказа автомобилей 1 1
HP TouchPad - серия планшетов 22 1
KLAPS - Korea Local Analysis and Prediction System 1 1
Павкин Кирилл 5 2
Путин Владимир 1820 2
Ефимов Владимир 32 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Lirong Liu - Лоранг Лю 5 2
Сулейманов Роман 1 1
Артемасов Алексей 5 1
Волобуев Николай 4 1
Маркин Алексей 4 1
Дождёв Владимир 2 1
Титов Дмитрий 2 1
Bal-Pétré Olivier - Баль-Петре Оливье 1 1
Эшивар Корентен 1 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Шмайхель Андрей 1 1
Ambani Mukesh - Амбани Мукеш 5 1
Андропова Анастасия 1 1
Simmons Brooke - Симмонс Брук 1 1
Камнева Анастасия 1 1
Рыхлов Павел 1 1
Vidal Albert - Видаль Альберт 1 1
Мешков Андрей 1 1
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 12 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 1
Осеевский Михаил 221 1
Нуралиев Борис 204 1
Кабанов Владимир 174 1
Зайцев Михаил 145 1
Дягилев Василий 83 1
Песков Дмитрий 65 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Белоусов Александр 6 1
Голикова Татьяна 39 1
Breton Thierry - Бретон Тьерри 11 1
Наместников Юрий 39 1
Lau Pete - Ло Пит 13 1
Виноградов Дмитрий 21 1
Провоторов Александр 146 1
Lau Pete - Лау Пит 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 103
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 84
Индия - Республика 2161 83
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 79
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 33
Украина 3347 29
Япония 2760 28
Казахстан - Республика 2621 26
Германия - Федеративная Республика 3614 26
Бразилия - Федеративная Республика 1121 22
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 18
Европа 3730 18
Индонезия - Республика 384 17
Франция - Французская Республика 2112 16
Беларусь - Белоруссия 2081 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 15
Таиланд - Королевство 357 13
Сингапур - Республика 808 13
Малайзия 339 13
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 511 8
Восточная Европа 1669 8
Южная Корея - Республика 1450 8
Союз Мьянма - Республика 47 7
Россия - СФО - Новосибирск 1956 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 6
Китай - Тайвань 589 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 6
Европа Западная 610 6
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 6
Колумбия - Республика 137 6
Ближний Восток 1468 5
Аргентина - Аргентинская Республика 187 5
Испания - Королевство 1248 5
Латинская Америка 721 5
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 183 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 227 4
Польша - Республика 824 4
Финляндия - Финляндская Республика 812 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
POI - points of interest 60 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
ARPPU - Average revenue per paying user - Средняя выручка на одного платящего пользователя 1 1
Международная кооперация и экспорт - национальный проект - Экспорт услуг - Федеральный проект - Национальная стратегия развития экспорта услуг 3 1
Wikipedia - Википедия 274 2
NYT - The New York Times 505 2
Jiemian 4 2
GizmoChina 77 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 1
Bloomberg 785 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 1
Business Insider 182 1
TENAA 16 1
CNews Analytics 1988 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 2
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 2 2
IHS iSuppli 274 2
IDC - International Data Corporation 2709 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 9 1
TrendForce 48 1
Software Advice Frontrunners 2 1
Gemalto BLI - Breach Level Index 8 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 19 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
JD.com 618 Shopping Festival 1 1
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 3 1
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756327, в очереди разбора - 660017.
Создано именных указателей - 46354.
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