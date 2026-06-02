Филиппины - Республика

МТС запустила оплату покупок по QR-коду в «Мой МТС» на Филиппинах ть электронный кошелек Maya, которым также обширно пользуются в регионе. С помощью национального QR Филиппин пользователи могут совершать денежные переводы. QR-код предоставляет тот, кому вы хо

В приложении для интернет-шопинга вместо ИИ работали филиппинцы ии США в обвинительном заключении. «Уникальный» сервис клиентам оказывали сотрудники колл-центра на Филиппинах. Основанная в 2018 году компания Nate привлекла более $50 млн. В 2021 г., по данны

Мобильные технологии как драйвер роста: опыт Евгения Пономарева на филиппинском финансовом рынке арактеристиками, включая бюджетные модели. Ошибки в адресах Одной из трудностей на финансовом рынке Филиппин является проблема точности адресных данных. В стране отсутствует единая централизова

Ученые из Саудовской Аравии и Филиппин заинтересовались новой разработкой специалистов столичного Центра диагностики и телемедицины внедрения ИИ-сервисов в здравоохранение, сделать его более динамичным и комфортным. Желание использовать опросник, разработанный московскими учеными, уже выразили исследователи из Саудовской Аравии и Филиппин. Об этом сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины ДЗМ Юрий Васильев. «Сегодня искусственный ин

«Тинькофф» выбрал платежные сервисы SaaS от БПЦ для геоэкспансии в Азии ам освоить облачные сервисы по модели SaaS. Для нас также ценно глубокое знание банковского сектора Филиппин, которым располагает БПЦ и которое поможет нам в ближайшие сроки приступить к работе

Мир на пороге глобального дефицита конденсаторов из-за решения властей всего одной страны уемых во всех современных электронных устройствах, возникла из-за властей всего лишь одной страны – Филиппин. По данным TrendForce, филиппинское правительство распорядилось ввести коронавирусны

Navitel выпустила обновление карт стран Латинской Америки и Филиппин Navitel выпустила обновление карт 5 стран Латинской Америки, Филиппин, а также карта Мальдивской республики релиза Q3 2018. Карты Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин нового релиза содержат 3 124 296 км дорожного графа,

Сбербанк и Филиппины договорились о сотрудничестве в области киберпезопасности икационных технологий Республики Филиппины будут сотрудничать в области повышения кибербезопасности Филиппин, реагировать на инциденты и обмениваться информацией о киберугрозах, политике и техн

Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин Navitel объявила о выпуске обновленных карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q2 2017. Карты нового релиза содержат 2 296 054 км дорожного графа, 2 510 114 POI, 316 773 города и населенных пункта, из которых 8 052 — с адресным поиском, улично-дорожной сет

Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин Navitel представила обновления карт карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q1 2017 для пользователей «Навител Навигатор». Карты нового релиза содержат 2296054 км дорожного графа, 2510114 POI, 316773 города и населенных пункта, из которых 8052 — с адрес

Navitel выпустил обновление карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Мальдив и Филиппин Пользователям «Навител Навигатор» стало доступно обновление карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Мальдив и Филиппин релиза Q1 2016. Карты нового релиза содержат 2 081 836 км дорожного графа, 2 453 819 POI, 282 744 городов и населенных пунктов, из которых 7 333 — с адресным поиском, улично-дорожной с

Contact и Neema запустили сервис денежных переводов в Филиппины act поддерживает альтернативные форматы выплаты переводов — зачислением на банковские счета жителей Филиппин и почтовую доставку по адресу получателя. «Успех на международном рынке денежных пер

Пользователям «Навител Навигатор» стали доступны обновленные карты Бразилии, Мексики, Мальдив и Филиппин Пользователям «Навител Навигатор» стало доступно обновление карт Бразилии, Мексики, Мальдив и Филиппин релиза Q2 2015. Карты нового релиза содержат 1 892 294 км дорожного графа, 2 381 246 POI, 264 899 городов и населенных пунктов, из которых 7 370 — с адресным поиском, улично-дорожной с

Эффективность краудсорсинга оказалась низкой: опыт Филиппин и актуальную карту, доступную для гуманитарного сообщества». В случае с прошлогодней катастрофой на Филиппинах все иначе. Анализ данных, проведенный специалистами Красного Креста и гуманитарной

Navitel выпустил навигационную карту Филиппин Navitel выпустил навигационную карту Филиппин релиза Q2 2014. Карта охватывает 100% территории страны и содержит 68 818 км дорог. На карту нанесено 1 453 города и населенных пункта, из которых 301 имеют детализированную улично-дор

Система денежных переводов «Лидер» теперь представлена в Египте и на Филиппинах Международная платежная система «Лидер» теперь представлена в Египте и на Филиппинах. Об этом CNews сообщили в НКО «Лидер». Отправить денежные средства в эти страны можно в любом пункте обслуживания банка-партнера системы, расположенном на территории РФ, стран СНГ и

Филиппины выпустили 8 млн. электронных загранпаспортов карты действует на Филиппинах с 2009 г. С этого же времени поставщиком Министерства иностранных дел Филиппин является французская компания Oberthur, которая не только выпускает сами карты, но и

Уральское ПО начало экспансию в Юго-Восточную Азию нах. "В настоящий момент в стадии пресейла находятся 4–6 сделок с крупными и средними call-центрами Филиппин, - заявил CNews Зайцев. - Международную экспансию мы видим так: сначала Азиатско-Тих

Naumen заключил первую сделку на Филиппинах В марте 2013 г. стартовал первый для российской компании Naumen проект по внедрению на Филиппинах собственного решения для автоматизации контакт-центров. На первом этапе внедрения в контактном центре Magellan Solutions будет автоматизировано 100 рабочих мест операторов. Magellan

Naumen выходит на рынок Филиппин Компания Naumen объявила о выводе своего решения Noda Contact Center на рынок Филиппин. Экспансия на Филиппины является первым этапом реализации стратегии выхода компании

Call-центры Индии и Филиппин заработают на российских решениях шал экспансию в регион APAC. В апреле 2012 г. Naumen представит свое решение на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, где в последние годы лучшую динамику роста рынка call-центров показывают Индия и Филиппины. Доля аутсорсинговых call-центров, обслуживающих клиентов из США и Европы, доходит здесь до 75% (по данным CC Benchmark Dynamic Asian Markets). «В настоящее время на мировом рынке аут

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1 Как сообщает РБК, 25 марта 2010 года в 8:29 по московскому времени на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1. По данным Геологической службы США (USGS),

На Филиппинах, в Чили, Японии и Индонезии произошли землетрясения службу США, 14 марта 2010 года на нашей планете произошло несколько существенных землетрясений. На Филиппинах землетрясение имело магнитуду 5,0. Эпицентр находился на расстоянии 280 км к юго-в

В Японии, на Филиппинах и Камчатке произошли землетрясения нных о пострадавших и разрушениях не поступало, однако было выпущено сообщение об угрозе цунами. На Филиппинах 26 февраля 2010 года в 19:18 по московскому времени произошло землетрясение магнит

На Филиппинах разбился военный самолет ицеров ВВС Филиппин погибли в результате крушения военного самолета Nomad. Катастрофа произошла утром 27 января 2010 года недалеко от города Котабато Сити, расположенного в тысяче километров к югу от филиппинской столицы Манилы. По данным представителей властей, самолет по неизвестной причине упал на жилой район города спустя две минуты после взлета. По счастливой случайности не пострадал н

У берегов Филиппин, Тонга и Аргентины произошли землетрясения кой на Национальную геологическую службу США, 21 января 2010 года в 05:02 по московскому времени на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр подземных толчков располагался на

На Филиппинах произошло извержение вулкана Майон d Press. Всего в радиусе восьми километров от Майона проживают около 50 тыс. человек. Сейчас власти Филиппин проводят их эвакуацию, для этого используются Вооруженные силы страны. За последние

На Филиппины обрушился тайфун "Мирина", 14 человек погибли лее 900 человек погибли, более 100 тыс. остаются в правительственных центрах эвакуации. Ряд районов Филиппин до сих пор остается затопленным, их жители используют самодельные плоты для передвиж

Власти Филиппин готовятся к удару тайфуна "Лупит" Власти Филиппин готовятся к приходу тайфуна "Лупит", спасательные службы страны, оснащенные вертолет

Число жертв тропического урагана "Кетсала" на Филиппинах превысило 140 человек Наводнении и оползни на Филиппинах, вызванные тропическим ураганом "Кетсала", привели к гибели свыше 140 человек. Дес

Тайфун "Моракот" обрушился на Филиппины, Тайвань и Китай где унес по меньшей мере три жизни. Судьба еще 30 человек остается неизвестной. Около 10 тыс. человек оказались отрезанными от большой земли в трех приморских городах. Ранее этот же тайфун пришел на Филиппины. В результате погибли 36 человек, около 15 тыс. человек остались без крова. Ураганным ветром было разрушено около 5,5 тыс. домов и более 16,7 тыс. получило значительные повреждения. С

На Филиппинах произошло землетрясение Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, 25 декабря 2008 года на Филиппинах произошло землетрясение силой 6,1 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в море в 85 км к юго-востоку от г.Хенераль-Сантос. Источник толчков находился на глубине 18

В Китае, на Филиппинах и в Новой Зеландии произошли сильные землетрясения сение силой 5,3 балла по шкале Рихтера. Сведений о пострадавших не поступало. 30 августа на востоке Филиппин произошло землетрясение силой 5,1 балла по шкале Рихтера. Согласно данным Филиппинск

На Филиппинах исчез с экранов радаров самолет Hercules Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, на Филиппинах после взлета пропал военно-транспортный самолет С-130 Hercules. Самолет взлетел с одного из аэропортов в городе Давао, но спустя две минуты исчез с экранов радаров. В настоящее время

Увеличилось число жертв тайфуна на Филиппинах ольшинство пассажиров оказались блокированы в салоне парома. Напомним, 21 июня на центральную часть Филиппин обрушился мощный тайфун "Фэншэнь". Ураган продолжался в течение четырех часов, вызва

На Филиппины обрушился ураган "Халонг" Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, на Филиппинах в результате пронесшегося тропического урагана "Халонг" погибли, по меньшей мере,

На Филиппинах произошло землетрясение Как сообщает РБК со ссылкой на агентство "Синьхуа", на Филиппинах произошло землетрясение силой 4,8 балла по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 87 км юго-восточнее города Хенераль-Сантос на юге страны. Сведений о пострадав

В Индонезии и на Филиппинах вчера произошли землетрясения й 5,5 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился на глубине 100 км в 199 км северо-западнее города Саумлаки в провинции Малуку. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. В центральной части Филиппин произошло землетрясение силой 5,1 балла. Эпицентр подземных толчков находился на острове Самар. О жертвах и разрушениях также не сообщается.

На Филиппинах произошло землетрясение Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, геологическая служба США зафиксировала землетрясение силой 6,9 балла по шкале Рихтера на Филиппинах. По данным филиппинских геофизиков, сила толчков составила 6,5 балла. Эпицентр землетрясения находился в провинции Бохоль на юго-востоке страны. Данных о жертвах и разрушениях нет.