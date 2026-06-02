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Филиппины Республика

Филиппины - Республика

СОБЫТИЯ


02.06.2026 МТС запустила оплату покупок по QR-коду в «Мой МТС» на Филиппинах

ть электронный кошелек Maya, которым также обширно пользуются в регионе. С помощью национального QR Филиппин пользователи могут совершать денежные переводы. QR-код предоставляет тот, кому вы хо
11.04.2025 В приложении для интернет-шопинга вместо ИИ работали филиппинцы

ии США в обвинительном заключении. «Уникальный» сервис клиентам оказывали сотрудники колл-центра на Филиппинах. Основанная в 2018 году компания Nate привлекла более $50 млн. В 2021 г., по данны
10.04.2025 Мобильные технологии как драйвер роста: опыт Евгения Пономарева на филиппинском финансовом рынке

арактеристиками, включая бюджетные модели. Ошибки в адресах Одной из трудностей на финансовом рынке Филиппин является проблема точности адресных данных. В стране отсутствует единая централизова
25.03.2025 Ученые из Саудовской Аравии и Филиппин заинтересовались новой разработкой специалистов столичного Центра диагностики и телемедицины

внедрения ИИ-сервисов в здравоохранение, сделать его более динамичным и комфортным. Желание использовать опросник, разработанный московскими учеными, уже выразили исследователи из Саудовской Аравии и Филиппин. Об этом сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины ДЗМ Юрий Васильев. «Сегодня искусственный ин
28.02.2022 «Тинькофф» выбрал платежные сервисы SaaS от БПЦ для геоэкспансии в Азии

ам освоить облачные сервисы по модели SaaS. Для нас также ценно глубокое знание банковского сектора Филиппин, которым располагает БПЦ и которое поможет нам в ближайшие сроки приступить к работе
06.08.2021 Мир на пороге глобального дефицита конденсаторов из-за решения властей всего одной страны

уемых во всех современных электронных устройствах, возникла из-за властей всего лишь одной страны – Филиппин. По данным TrendForce, филиппинское правительство распорядилось ввести коронавирусны
26.10.2018 Navitel выпустила обновление карт стран Латинской Америки и Филиппин

Navitel выпустила обновление карт 5 стран Латинской Америки, Филиппин, а также карта Мальдивской республики релиза Q3 2018. Карты Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин нового релиза содержат 3 124 296 км дорожного графа,
06.07.2018 Сбербанк и Филиппины договорились о сотрудничестве в области киберпезопасности

икационных технологий Республики Филиппины будут сотрудничать в области повышения кибербезопасности Филиппин, реагировать на инциденты и обмениваться информацией о киберугрозах, политике и техн
15.09.2017 Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин

Navitel объявила о выпуске обновленных карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q2 2017. Карты нового релиза содержат 2 296 054 км дорожного графа, 2 510 114 POI, 316 773 города и населенных пункта, из которых 8 052 — с адресным поиском, улично-дорожной сет
14.04.2017 Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин

Navitel представила обновления карт карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q1 2017 для пользователей «Навител Навигатор». Карты нового релиза содержат 2296054 км дорожного графа, 2510114 POI, 316773 города и населенных пункта, из которых 8052 — с адрес
07.06.2016 Navitel выпустил обновление карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Мальдив и Филиппин

Пользователям «Навител Навигатор» стало доступно обновление карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Мальдив и Филиппин релиза Q1 2016. Карты нового релиза содержат 2 081 836 км дорожного графа, 2 453 819 POI, 282 744 городов и населенных пунктов, из которых 7 333 — с адресным поиском, улично-дорожной с
24.12.2015 Contact и Neema запустили сервис денежных переводов в Филиппины

act поддерживает альтернативные форматы выплаты переводов — зачислением на банковские счета жителей Филиппин и почтовую доставку по адресу получателя. «Успех на международном рынке денежных пер
09.07.2015 Пользователям «Навител Навигатор» стали доступны обновленные карты Бразилии, Мексики, Мальдив и Филиппин

Пользователям «Навител Навигатор» стало доступно обновление карт Бразилии, Мексики, Мальдив и Филиппин релиза Q2 2015. Карты нового релиза содержат 1 892 294 км дорожного графа, 2 381 246 POI, 264 899 городов и населенных пунктов, из которых 7 370 — с адресным поиском, улично-дорожной с
25.11.2014 Эффективность краудсорсинга оказалась низкой: опыт Филиппин

и актуальную карту, доступную для гуманитарного сообщества». В случае с прошлогодней катастрофой на Филиппинах все иначе. Анализ данных, проведенный специалистами Красного Креста и гуманитарной
28.08.2014 Navitel выпустил навигационную карту Филиппин

Navitel выпустил навигационную карту Филиппин релиза Q2 2014. Карта охватывает 100% территории страны и содержит 68 818 км дорог. На карту нанесено 1 453 города и населенных пункта, из которых 301 имеют детализированную улично-дор
02.04.2014 Система денежных переводов «Лидер» теперь представлена в Египте и на Филиппинах

Международная платежная система «Лидер» теперь представлена в Египте и на Филиппинах. Об этом CNews сообщили в НКО «Лидер». Отправить денежные средства в эти страны можно в любом пункте обслуживания банка-партнера системы, расположенном на территории РФ, стран СНГ и

15.10.2013 Филиппины выпустили 8 млн. электронных загранпаспортов

карты действует на Филиппинах с 2009 г. С этого же времени поставщиком Министерства иностранных дел Филиппин является французская компания Oberthur, которая не только выпускает сами карты, но и
07.03.2013 Уральское ПО начало экспансию в Юго-Восточную Азию

нах. "В настоящий момент в стадии пресейла находятся 4–6 сделок с крупными и средними call-центрами Филиппин, - заявил CNews Зайцев. - Международную экспансию мы видим так: сначала Азиатско-Тих
06.03.2013 Naumen заключил первую сделку на Филиппинах

В марте 2013 г. стартовал первый для российской компании Naumen проект по внедрению на Филиппинах собственного решения для автоматизации контакт-центров. На первом этапе внедрения в контактном центре Magellan Solutions будет автоматизировано 100 рабочих мест операторов. Magellan

14.09.2012 Naumen выходит на рынок Филиппин

Компания Naumen объявила о выводе своего решения Noda Contact Center на рынок Филиппин. Экспансия на Филиппины является первым этапом реализации стратегии выхода компании

20.03.2012 Call-центры Индии и Филиппин заработают на российских решениях

шал экспансию в регион APAC. В апреле 2012 г. Naumen представит свое решение на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, где в последние годы лучшую динамику роста рынка call-центров показывают Индия и Филиппины. Доля аутсорсинговых call-центров, обслуживающих клиентов из США и Европы, доходит здесь до 75% (по данным CC Benchmark Dynamic Asian Markets). «В настоящее время на мировом рынке аут
25.03.2010 На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1

Как сообщает РБК, 25 марта 2010 года в 8:29 по московскому времени на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1. По данным Геологической службы США (USGS),
15.03.2010 На Филиппинах, в Чили, Японии и Индонезии произошли землетрясения

службу США, 14 марта 2010 года на нашей планете произошло несколько существенных землетрясений. На Филиппинах землетрясение имело магнитуду 5,0. Эпицентр находился на расстоянии 280 км к юго-в
27.02.2010 В Японии, на Филиппинах и Камчатке произошли землетрясения

нных о пострадавших и разрушениях не поступало, однако было выпущено сообщение об угрозе цунами. На Филиппинах 26 февраля 2010 года в 19:18 по московскому времени произошло землетрясение магнит
28.01.2010 На Филиппинах разбился военный самолет

ицеров ВВС Филиппин погибли в результате крушения военного самолета Nomad. Катастрофа произошла утром 27 января 2010 года недалеко от города Котабато Сити, расположенного в тысяче километров к югу от филиппинской столицы Манилы. По данным представителей властей, самолет по неизвестной причине упал на жилой район города спустя две минуты после взлета. По счастливой случайности не пострадал н
21.01.2010 У берегов Филиппин, Тонга и Аргентины произошли землетрясения

кой на Национальную геологическую службу США, 21 января 2010 года в 05:02 по московскому времени на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр подземных толчков располагался на
15.12.2009 На Филиппинах произошло извержение вулкана Майон

d Press. Всего в радиусе восьми километров от Майона проживают около 50 тыс. человек. Сейчас власти Филиппин проводят их эвакуацию, для этого используются Вооруженные силы страны. За последние

02.11.2009 На Филиппины обрушился тайфун "Мирина", 14 человек погибли

лее 900 человек погибли, более 100 тыс. остаются в правительственных центрах эвакуации. Ряд районов Филиппин до сих пор остается затопленным, их жители используют самодельные плоты для передвиж
21.10.2009 Власти Филиппин готовятся к удару тайфуна "Лупит"

Власти Филиппин готовятся к приходу тайфуна "Лупит", спасательные службы страны, оснащенные вертолет
28.09.2009 Число жертв тропического урагана "Кетсала" на Филиппинах превысило 140 человек

Наводнении и оползни на Филиппинах, вызванные тропическим ураганом "Кетсала", привели к гибели свыше 140 человек. Дес
10.08.2009 Тайфун "Моракот" обрушился на Филиппины, Тайвань и Китай

где унес по меньшей мере три жизни. Судьба еще 30 человек остается неизвестной. Около 10 тыс. человек оказались отрезанными от большой земли в трех приморских городах. Ранее этот же тайфун пришел на Филиппины. В результате погибли 36 человек, около 15 тыс. человек остались без крова. Ураганным ветром было разрушено около 5,5 тыс. домов и более 16,7 тыс. получило значительные повреждения. С
25.12.2008 На Филиппинах произошло землетрясение

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, 25 декабря 2008 года на Филиппинах произошло землетрясение силой 6,1 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в море в 85 км к юго-востоку от г.Хенераль-Сантос. Источник толчков находился на глубине 18
01.09.2008 В Китае, на Филиппинах и в Новой Зеландии произошли сильные землетрясения

сение силой 5,3 балла по шкале Рихтера. Сведений о пострадавших не поступало. 30 августа на востоке Филиппин произошло землетрясение силой 5,1 балла по шкале Рихтера. Согласно данным Филиппинск
26.08.2008 На Филиппинах исчез с экранов радаров самолет Hercules

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, на Филиппинах после взлета пропал военно-транспортный самолет С-130 Hercules. Самолет взлетел с одного из аэропортов в городе Давао, но спустя две минуты исчез с экранов радаров. В настоящее время
24.06.2008 Увеличилось число жертв тайфуна на Филиппинах

ольшинство пассажиров оказались блокированы в салоне парома. Напомним, 21 июня на центральную часть Филиппин обрушился мощный тайфун "Фэншэнь". Ураган продолжался в течение четырех часов, вызва
19.05.2008 На Филиппины обрушился ураган "Халонг"

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, на Филиппинах в результате пронесшегося тропического урагана "Халонг" погибли, по меньшей мере,

05.05.2008 На Филиппинах произошло землетрясение

Как сообщает РБК со ссылкой на агентство "Синьхуа", на Филиппинах произошло землетрясение силой 4,8 балла по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 87 км юго-восточнее города Хенераль-Сантос на юге страны. Сведений о пострадав
17.03.2008 В Индонезии и на Филиппинах вчера произошли землетрясения

й 5,5 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился на глубине 100 км в 199 км северо-западнее города Саумлаки в провинции Малуку. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. В центральной части Филиппин произошло землетрясение силой 5,1 балла. Эпицентр подземных толчков находился на острове Самар. О жертвах и разрушениях также не сообщается.
04.03.2008 На Филиппинах произошло землетрясение

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, геологическая служба США зафиксировала землетрясение силой 6,9 балла по шкале Рихтера на Филиппинах. По данным филиппинских геофизиков, сила толчков составила 6,5 балла. Эпицентр землетрясения находился в провинции Бохоль на юго-востоке страны. Данных о жертвах и разрушениях нет.
10.01.2008 На Филиппинах могут ввести налог на SMS

Министр финансов Филиппин Питер Фавила выступил с предложением ввести налог на SMS. По его мнению, эта мера до

Публикаций - 599, упоминаний - 731

Филиппины и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 39
Google LLC 12688 25
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 19
Meta Platforms - Facebook 4621 19
Globe Telecom 32 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
Apple Inc 13154 17
Samsung Electronics 11064 16
Cisco Systems 5372 16
Huawei 4676 15
Vodafone Group 1412 15
PLDT - Smart Communications 22 14
Intel Corporation 12811 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
HP Inc. 5883 11
Naumen - Наумен 752 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
МегаФон 10742 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
Xiaomi - Сяоми 2231 9
China Mobile 436 8
PLDT - Philippine Long Distance Telephone 14 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 8
Hitachi - Хитачи 1501 8
Yahoo! 3726 8
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 7
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 7
Fujitsu 2105 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 6
Ростелеком 10948 6
SAP SE 5601 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
Альфа-Банк 1979 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 4
First National Bank (South Africa) 7 4
Natixis - Natexis Banque Populaire - IXIS - Натексис Банк Попюлэр 12 4
BMO - Bank of Montreal 17 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Alibaba Group - Lazada Group 8 4
Walt Disney Company 647 3
Bank of America - Банк Америки 271 3
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 3
SoftBank Group 284 3
LEGO 260 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
Россети Ленэнерго 1699 3
BMO Financial Group 3 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 3
QuickPay - Квикпей 11 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Tesla Motors 461 3
Visa International 1993 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
JD.com - Jingdong Mall 101 2
Nike 195 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 2
Debex - Дебекс 8 2
WMG - Warner Music Group 210 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Lockheed Martin 777 2
Tholons 3 2
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 2
Резонанс НПП 407 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 17
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 11
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 7
Правительство Филиппин - органы государственной власти Республики Филиппины 7 7
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 5
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 4
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Bangladesh Bank - Central Bank of Bangladesh - Центральный банк Бангладеш 9 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 28
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 3
BPAP - Business Processing Association of the Philippines 3 3
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
OLPC - One Laptop per Child 82 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 2
AVAR - Association of Anti Virus Asia Researchers - Азиатская ассоциация исследователей антивирусных технологий 4 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Демократическая политическая партия США 122 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 1
Ассоциация менеджеров 107 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 84
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 84
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 76
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 59
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 49
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 44
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 42
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 42
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 40
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 38
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 31
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 29
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 26
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 25
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 24
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 23
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 23
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 22
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 21
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 21
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 21
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 20
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 18
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 18
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 18
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 16
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 16
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 115 30
Google Android 15243 25
Microsoft Windows 2000 8678 22
Microsoft Windows 16882 19
Linux OS 11533 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 14
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 13
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 11
Apple iOS 8583 11
Microsoft Office 4170 11
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 7
Microsoft Outlook 1506 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Apple iPad 4011 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 6
Apple iPhone 6 4861 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
FreePik 1841 5
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 5
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 4
SAP Sybase 292 4
Реестр добросовестных экспортеров 213 4
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Nokia Symbian OS 1411 4
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 4
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 4
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 4
Google Android 8 - Android Oreo 198 4
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 95 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 3
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 3
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 65 3
OpenStreetMap - OSM 71 3
Estrada Joseph - Эстарда Джозеф 6 6
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
Зайцев Андрей 50 4
Machado John - Мачадо Джон 4 4
Sullivan Brian - Салливан Брайан 8 4
Onel de Guzman - Онел де Гузман 4 4
PAUTRAT Pierre-Alexandre - Паутра Пьер-Александр 4 4
Arroyo Gloria - Арройо Глориа 4 4
Romero Greg - Ромеро Грег 4 4
Мельникова Анастасия 440 4
Кириченко Игорь 58 3
Фирер Олег 29 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Jun Lei - Цзунь Лей 46 3
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 3
Солонин Виталий 90 3
Гафарова Елена 26 3
Buen Michael 3 3
Путин Владимир 3454 3
Зайцев Михаил 345 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 3
Ефимов Владимир 145 2
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 2
Breton Thierry - Бретон Тьерри 22 2
Фролов Павел 86 2
Варламов Кирилл 42 2
Лисовский Евгений 20 2
Кочетков Владислав 248 2
Данилов Александр 21 2
Наумов Виктор 126 2
Крутой Игорь 16 2
Adleman Leonard - Адельман Леонард 7 2
Фурсин Алексей 158 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Shamir Adi - Шамир Ади 12 2
Павкин Кирилл 5 2
Пальчун Кирилл 84 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Кулаков Павел 29 2
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 239
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 235
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 227
Индия - Bharat 5869 202
Малайзия 922 154
Индонезия - Республика 1058 150
Таиланд - Королевство 926 135
Сингапур - Республика 1953 130
Япония 13807 121
Азия - Азиатский регион 5920 118
Южная Корея - Республика 7052 95
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 93
Европа 24964 89
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 81
Китай - Тайвань 4245 80
Бразилия - Федеративная Республика 2520 73
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 70
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 70
Германия - Федеративная Республика 13221 66
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 66
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 63
Турция - Турецкая республика 2620 54
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 52
Африка - Африканский регион 3641 51
Франция - Французская Республика 8177 48
Украина 7928 48
Канада 5081 44
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 41
Казахстан - Республика 6048 40
Испания - Королевство 3840 38
Египет - Арабская Республика 1100 35
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 35
Колумбия - Республика 551 33
Израиль 2856 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 33
Польша - Республика 2031 32
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 32
Италия - Итальянская Республика 4508 30
Беларусь - Белоруссия 6289 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 114
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 96
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 49
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 48
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 48
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 46
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 34
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 34
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 24
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 21
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 21
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 20
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 20
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 20
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 17
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 17
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 16
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 15
Английский язык 7030 15
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 14
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 13
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Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 12
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 12
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 12
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 11
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 11
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 11
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 10
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 35
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 13
AP - Associated Press 2007 12
Bloomberg 1627 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 8
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 7
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 6
Times 661 6
NYT - The New York Times 1100 6
Total Telecom 613 5
Newsbytes News Network 379 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
GizmoChina 171 4
CNET Networks - CNET News 1643 4
ZDnet 663 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Space Daily 528 3
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 3
Forbes - Форбс 1002 3
Wikipedia - Википедия 650 3
РИА Новости 1033 3
The Guardian - Британская газета 406 2
The Washington Post 350 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 2
AppleInsider 400 2
TechSpot 188 2
Jiemian 4 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
InformationWeek 241 2
Phys.org 972 2
Silicon.com 364 2
Cellular News 234 2
FT - Financial Times 1296 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
BleepingComputer - Издание 458 2
Wired - Издание 276 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
DigiTimes - Издание 1331 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 15
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ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 4
Forrester Research 834 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 3
TrendForce 187 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
Vanson Bourne 49 2
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
Forbes Global 2000 50 2
comScore 379 2
Gartner - Dataquest 353 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Datamonitor 83 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 2
ABI Research 236 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Microsoft Research 144 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Software Advice Frontrunners 2 1
Fortune Global 100 142 1
Recorded Future - Записанное будущее 17 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Technavio 29 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Thales - Gemalto BLI - Breach Level Index 9 1
WEF Global Competitiveness Report 4 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
In-Stat 115 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 5
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 4
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 2
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 2
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 14 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
Т-Банк - Т-Технологии - Т-Образование - Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation 14 1
UC Davis, UCD - University of California Davis - Калифорнийский университет в Дейвисе 21 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН Институт вирусологии имени Д.И. Ивановского - Консультативно-диагностический центр НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского 3 1
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 3 1
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
Humboldt University - Humboldt-Universität zu Berlin - Берлинский университет - Берлинский университет имени Гумбольдта 15 1
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
ARWU - Academic Ranking of World Universities - Академический рейтинг университетов мира - Шанхайский рейтинг 4 1
CAS IMECAS - Institute of Microelectronics of the Chinese Academy of Sciences - Институт Микроэлектроники Китайской Академии Наук 3 1
Китай - Государственный совет КНР - China Earthquake Administration, CEA - Сейсмологическое управление Китая - Китайское сейсмологическое управление 8 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 13
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 6
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 2
Связь-Экспокомм 276 2
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