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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Солонин Виталий



10.12.2015 Минкомсвязи: Регулирование мессенджеров в России необходимо 1
14.07.2015 Глава «Мегафона» призвал отрегулировать в России Skype и WhatsApp 1
10.06.2015 МТС, «Билайн» и «Мегафон» за год потеряли миллиарды из-за Skype, WhatsApp и Viber 1
14.07.2009 «Билайн» и МТС: базовые станции на водороде и энергии ветра 1
29.04.2009 Видеоконференцсвязь: какова реальная экономия? 1
20.03.2009 Споры о беспроводной связи: когда отрегулируют WiMAX? 1
19.03.2009 ИКТ для бизнеса: как создать динамичное предприятие 1
16.03.2009 Россия: WiMAX не светит больше 2% рынка 1
06.03.2009 Mobile World Congress 2009: вендоры научат экономить 1
24.12.2008 Call-центры попали под антикризисную оптимизацию 1
31.10.2008 ВКС на подъеме, что дальше? 1
23.10.2008 Интернет-платежи: якорь российской е-коммерции 1
29.09.2008 Фиксированный WiMAX умер. Что ждет беспроводной ШПД? 1
09.09.2008 Россия не доросла до виртуальных офисов? 1
04.09.2008 Круглый стол CNews: «Современный call-центр» 1
06.06.2008 Круглый стол CNews: «Видеоконференцсвязь в России» 1
21.04.2008 Беспроводной доступ жаждет мобильности 1
02.04.2008 Круглый стол CNews: Беспроводные технологии в России 1
06.03.2008 Mobile World Congress: 3G готовится к 100 мбит/с 1
20.12.2007 IP-коммуникации: настало время делать бизнес 1
18.12.2007 2008: что будет с ценами на мобильную связь 1
17.12.2007 CNews Forum 2007: какой будет ИТ-Россия завтра? 1
30.10.2007 Российские call-центры: география спроса 1
20.09.2007 Греф поведет русских связистов в Китай 1
28.05.2007 Связь-Экспокомм 2007: цирк уехал, бизнес остался 1
15.05.2007 Беспроводная связь: продавцов больше, чем покупателей 1
05.03.2007 3GSM: репортаж из эпицентра "мобильного" безумия 1
04.12.2006 Привычный мир связи рушится на глазах 1
14.11.2006 "Интрус – 2006": Вся наша связь - игра 1
01.11.2006 "Инфоком – 2006": ИТ-взгляд на нацпроекты 1
23.10.2006 Телеком-оборудование: взгляд за ширму секретности 1
06.07.2006 Цифровая розница штурмует новые рубежи 1
07.06.2006 Зачем нужны и сколько стоят защищенные сети? 1
01.06.2006 VON 2006: IP-телефонии пора повзрослеть 1
07.04.2006 США: российский телеком ждет тотальная регуляция 1
30.03.2006 "АПТ Телеком" стал частью "Ланита" 1
17.03.2006 3GSM: Начало конца сотовой связи 1
13.03.2006 IP-телефонию в России любят больше 1
29.12.2005 "Корбина" втягивает операторов в гонку на выживание 1
19.12.2005 ВКСС-2005: российские производители вне конкуренции? 1

Публикаций - 82, упоминаний - 85

Солонин Виталий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4542 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 18
Nortel Networks 1259 18
Comptek - Комптек 165 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8353 14
Avaya Inc - Avaya СНГ 927 14
Lenovo Motorola 3211 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 13
Ericsson 2235 13
Intel Corporation 10381 12
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 191 11
Nokia Corporation 5012 11
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1133 11
Nokia Alcatel-Lucent 1371 11
Siemens AG - Сименс Россия 2116 11
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1178 11
Ростелеком - Связьинвест 1650 10
СЦС Совинтел - Голден Телеком 522 9
LG Electronics 2885 9
Samsung Electronics 8405 9
Huawei 3016 8
Microsoft Corporation 20288 8
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1359 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7578 7
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 315 6
Vodafone Group 1241 6
Инфинет - InfiNet Wireless 57 6
Акадо Телеком - Комкор 770 6
ZTE Corporation 612 5
Синтерра - Synterra 732 5
NEC 1570 5
Google LLC 8947 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1836 5
Sony Ericsson 975 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1255 5
NTT DoCoMo 1002 5
АФК Система ПАО 1580 5
СМАРТС Компания 490 4
China Mobile 350 4
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 44 4
Dixis - Диксис 339 6
РЖД - Российские железные дороги 1261 4
Связной ГК 1047 3
Евросеть 1310 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4643 2
ТНК-ВР Холдинг 226 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 123 2
РАО ЕЭС России ПАО 179 2
Интер РАО ПАО 246 2
Альфа-Банк 1279 2
Аэрофлот 572 2
Газпром ПАО 705 2
CyberPlat - КиберПлат 325 2
Росгосстрах 210 1
Marriott Hotels 31 1
UMA - United Music Agency 30 1
Diners Club International - платёжная система 76 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 80 1
Связьтранснефть 19 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 163 1
Intel Capital 146 1
Access Industries 32 1
Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 8 1
Цифроград 137 1
Гранит 13 1
Stellantis PSA Peugeot Citroën 76 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 25 1
Телефон.Ру 87 1
Почта России ПАО 1741 1
Телефорум 91 1
Nokia Bell Labs - Alcatel-Lucent Ventures 1 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 97 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 127 1
Беталинк 98 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 385 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 253 1
Hyundai Motor 247 1
Visa International 1613 1
Boeing 447 1
Норникель - Норильский никель 243 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7155 25
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 538 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1259 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2240 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1868 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2606 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1804 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1904 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 727 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 413 2
Верховный суд Российской Федерации 284 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1404 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 124 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 214 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям 161 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 232 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 178 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 351 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 95 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 186 1
Министерства торговли США - NTIA - National Telecommunications and Information Administration 14 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 136 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 507 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 692 1
Федеральное собрание Российской Федерации 87 1
Президент Российской Федерации 1595 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 536 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2172 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1073 1
Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 21 1
Правительство РФ 2467 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 92 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 10
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 96 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 348 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 354 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 44 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 152 1
АРБ - Ассоциация российских банков 146 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 50 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 28
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 22
3G - Стандарт мобильной связи 4903 20
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1740 15
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3063 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 13
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1119 12
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2737 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 8
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 454 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5603 8
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 562 8
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 601 8
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 464 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3850 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11483 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1941 7
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 475 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8366 6
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 458 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4043 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1418 5
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 204 5
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 334 5
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 239 5
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 160 4
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 78 4
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 570 4
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2956 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3696 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 655 4
БС - Базовая станция в радиосвязи 40 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1571 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 562 3
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 450 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2017 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 222 3
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 159 3
Microsoft Skype 1747 14
Nokia Alcatel-Lucent SA 1174 11
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2011 8
ICQ 777 6
WhatsApp Messenger 658 3
Symbian OS 1216 2
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УАТС 30 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 157 2
Avaya IP Office Cloud Platform 75 2
VK - Mail.ru Одноклассники 944 2
Google Talk - Google Chat 157 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 54 2
Rakuten Viber 430 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1278 2
Cisco Aironet 27 2
Linux OS 6986 2
QIP - Мессенджер 96 2
Nvidia GeForce GTX 2864 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5368 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 965 2
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 80 2
Microsoft Windows Live 191 1
Avaya Interaction Center 12 1
Avaya Definity 17 1
Visa Electron 62 1
Naumen SoftPhone 8 1
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 1
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 26 1
Тройка - транспортная карта 43 1
Fedora Core 10 1
Kaspersky Mobile Security 29 1
Nokia Alcatel-Lucent Digital 2U 1 1
Intel PRO - серия адаптеров 75 1
Microsoft Windows 2000 939 1
HPE OpenView 196 1
Nokia Alcatel-Lucent UMA 2 1
Nokia Alcatel-Lucent TSS - Transport Service Switch 2 1
Nokia Alcatel-Lucent Active Phonebook 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Messaging 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 3 1
Рейман Леонид 977 11
Богатов Антон 76 6
Санадзе Георгий 15 5
Путин Владимир 2157 3
Волкова Юлия 5 3
Теплов Павел 13 3
Овчинников Борис 116 2
Четвернин Алексей 658 2
Готальский Михаил 91 2
Ершова Элеонора 61 2
Новиков Александр 33 2
Лукацкий Алексей 87 2
Таврин Иван 84 2
Айвазов Армен 450 2
Иванов Андрей 42 2
Миньковский Михаил 23 2
Греф Герман 330 2
Аитов Тимур 184 2
Ekert Artur Konrad - Экерт Артур 2 1
Серова Елена 299 1
Кузнецов Сергей 118 1
Толмачева Татьяна 28 1
Лисицин Евгений 16 1
Исаак Мостов 8 1
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 17 1
Юсупов Ренат 108 1
Андрианова Юлия 4 1
Паршин Максим 156 1
Марченко Игорь 12 1
Никифоров Николай 1129 1
Сивидов Алексей 33 1
Попова Мария 119 1
Соловьев Игорь 42 1
Королев Игорь 55 1
Михайлов Алексей 46 1
Аверин Алексей 3 1
Красовский Александр 28 1
Сидоренко Александр 6 1
Кремер Аркадий 4 1
Алкснис Виктор 56 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 75
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 18
Европа Восточная 2685 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3587 13
Европа 6447 12
Япония 6703 10
Индия - Республика 3429 9
Африка - Африканский регион 2321 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1535 9
Европа Западная 1190 8
Южная Корея - Республика 2839 8
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1042 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1670 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 7
Азия - Азиатский регион 2863 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2058 6
Украина 5153 6
Германия - Федеративная Республика 6766 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1854 5
Испания - Каталония - Барселона 635 5
Америка 906 5
Беларусь - Белоруссия 2933 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА 775 4
Прибалтика - Балтия 1176 4
Австралия - Австралийский Союз 2036 4
Россия - Сибирь 1208 4
Польша - Республика 1287 4
Северная Америка 2350 4
Франция - Французская Республика 4069 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 447 3
Ближний Восток 2299 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 983 3
Италия - Итальянская Республика 2438 3
Канада 2309 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 559 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4756 8
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 288 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3859 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2198 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 504 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1518 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 831 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 186 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 347 3
СИЗО - Следственный изолятор 70 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 105 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 371 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2540 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1476 2
Образование в России 529 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 773 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 29 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 10 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1337 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 103 1
Русский язык 1408 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 57 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 945 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 54 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 260 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 255 1
Человеческий фактор 161 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 332 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 67 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 63 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 103 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 499 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1221 1
WSJ - The Wall Street Journal 1185 1
N+1 - Издание 110 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 691 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 509 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Эхо Москвы - радиостанция 130 1
Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
Telecom.paper 150 1
Telecom Today - Today in Telecom 137 1
Cellular News 218 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 31
Gartner 3048 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 808 6
IDC - International Data Corporation 4388 4
Synergy Research Group 38 4
Forrester Research 754 3
TeleGeography Research 38 3
Juniper Research 405 2
Yankee Group 161 2
Strategy Analytics 277 2
Frost & Sullivan 174 2
Analysys Mason 26 1
Dell'Oro Group 34 1
AC&M Consulting 181 1
IBM Research 91 1
IHS Infonetics Research 86 1
Datamonitor 81 1
In-Stat 76 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 168 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 871 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 191 1
РАН - Российская академия наук 585 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 57 1
University of Oxford - Оксфордский университет 66 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 82 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Висконсинский университет в Мадисоне 11 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 21 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 671 6
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 19 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 2
Олимпийские игры - Olympic Games 407 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 686 1
CeBIT 379 1
GSMA Global Mobile Awards 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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