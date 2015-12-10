на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Солонин Виталий
Солонин Виталий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 977 11
|Богатов Антон 76 6
|Санадзе Георгий 15 5
|Путин Владимир 2157 3
|Волкова Юлия 5 3
|Теплов Павел 13 3
|Овчинников Борис 116 2
|Четвернин Алексей 658 2
|Готальский Михаил 91 2
|Ершова Элеонора 61 2
|Новиков Александр 33 2
|Лукацкий Алексей 87 2
|Таврин Иван 84 2
|Айвазов Армен 450 2
|Иванов Андрей 42 2
|Миньковский Михаил 23 2
|Греф Герман 330 2
|Аитов Тимур 184 2
|Ekert Artur Konrad - Экерт Артур 2 1
|Серова Елена 299 1
|Кузнецов Сергей 118 1
|Толмачева Татьяна 28 1
|Лисицин Евгений 16 1
|Исаак Мостов 8 1
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 17 1
|Юсупов Ренат 108 1
|Андрианова Юлия 4 1
|Паршин Максим 156 1
|Марченко Игорь 12 1
|Никифоров Николай 1129 1
|Сивидов Алексей 33 1
|Попова Мария 119 1
|Соловьев Игорь 42 1
|Королев Игорь 55 1
|Михайлов Алексей 46 1
|Аверин Алексей 3 1
|Красовский Александр 28 1
|Сидоренко Александр 6 1
|Кремер Аркадий 4 1
|Алкснис Виктор 56 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 31
|Gartner 3048 10
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 808 6
|IDC - International Data Corporation 4388 4
|Synergy Research Group 38 4
|Forrester Research 754 3
|TeleGeography Research 38 3
|Juniper Research 405 2
|Yankee Group 161 2
|Strategy Analytics 277 2
|Frost & Sullivan 174 2
|Analysys Mason 26 1
|Dell'Oro Group 34 1
|AC&M Consulting 181 1
|IBM Research 91 1
|IHS Infonetics Research 86 1
|Datamonitor 81 1
|In-Stat 76 1
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru