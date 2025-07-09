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Смирнов Владимир
УПОМИНАНИЯ
Смирнов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1658 4
|Никифоров Николай 1136 3
|Глазков Александр 145 3
|Солонин Виталий 89 3
|Оганесян Артак 31 3
|Масленников Игорь 36 3
|Суворов Андрей 47 3
|Фомичев Андрей 71 3
|Варов Константин 24 3
|Назипов Дмитрий 85 3
|Серова Елена 320 3
|Newcome Peter - Ньюком Питер 3 3
|Ермолаев Артем 378 2
|Попов Алексей 336 2
|Сапельников Сергей 109 2
|Миков Александр 2 2
|Минасян Вартан 15 1
|Князева Мария 16 1
|Шувалов Игорь 85 1
|Путин Владимир 3262 1
|Орловский Виктор 393 1
|Нестеренко Татьяна 42 1
|Фомичев Олег 138 1
|Кузнецов Николай 25 1
|Опенышева Светлана 64 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Приходько Сергей 28 1
|Македонский Сергей 47 1
|Гродзенский Яков 11 1
|Сурков Владислав 73 1
|Жуков Александр 42 1
|Бушуев Алексей 9 1
|Иванников Дмитрий 44 1
|Соломатин Евгений 9 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Борисов Алексей 32 1
|Санадзе Георгий 18 1
|Лисицин Евгений 20 1
|Ухлинов Леонид 59 1
|Плотников Павел 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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