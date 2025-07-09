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Индексная книга (каталог) CNews*
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Смирнов Владимир


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 CNews подготовил инфографику по одной из крупнейших информационных систем России 1
02.12.2024 «Мой экспорт» и 200+ банков: бесшовные платежи для экспортеров 1
12.09.2022 Бывший замминистра связи набрал 80% голосов на выборах губернатора 1
05.04.2022 «Ростелеком» организовал канал связи для нового предприятия Segezha Group в Костромской области 1
28.04.2021 Росэксимбанк внедрил решение на микросервисах для получения информации из внешних систем 1
26.12.2018 Бизнес-инкубатор «Лаборатории Касперского» подвел итоги Kaspersky Start Russia 1
19.04.2018 HP предоставила решения HP Latex для арт-проекта в Морозовской детской больнице 1
12.11.2015 Поволжский филиал «Евросети» возглавил Владимир Смирнов 2
10.07.2015 Медведев увеличил срок создания ГИС «Электронный бюджет» с 5 до 10 лет 1
11.06.2014 Внимание Медведева к ИТ в госсекторе резко сократилось 1
25.03.2014 Более 72 тыс. жителей Ивановской области являются пользователями единого портала госуслуг 1
30.10.2013 Банки массово срывают срок Медведева по подключению к государственной системе платежей 2
22.02.2013 УЦ e-Notary начал выпуск квалифицированных сертификатов 1
22.01.2013 Обновленная система eSign-Pro упрощает обмен юридически значимыми документами 1
04.04.2012 «Сбербанк» проник в государственную систему электронного взаимодействия 1
30.09.2011 Информатизация госсектора: лед тронулся, ломая стереотипы 1
23.09.2011 CNews TV. ИТ-оазисы Москвы: кто их строит? 1
03.06.2011 Круглый стол CNews: «Информатизация банковского сектора в России: современные ИТ-продукты мирового класса» 1
26.05.2011 Круглый стол CNews: «Информатизация банковского сектора в России: современные ИТ-продукты мирового класса» 1
25.05.2011 Круглый стол CNews: «Информатизация банковского сектора в России: современные ИТ-продукты мирового класса» 1
11.12.2009 Leta IT-company защитила персональные данные в «РАО Энергетические системы Востока» 1
19.08.2009 Электронные аукционы и ЭЦП: странности закона 1
28.02.2008 Студентов обучат криптографии 1
28.12.2007 Банк «Союз» строит новую АБС и ИТ-инфраструктуру вместе с ОТР 1
16.11.2007 АКБ «Союз» выбрал решение Misys для поддержки развития бизнеса 1
15.11.2007 Nortel Forum: наступает эра гипер-подключенности 2
30.01.2007 Nortel приняла участие в «Инфофорум-2007» 1
23.10.2006 Телеком-оборудование: взгляд за ширму секретности 1
03.10.2006 5 октября откроется Nortel Forum Москва 2006 1
29.09.2006 5 октября откроется Nortel Forum Москва 2006 1
27.09.2006 5 октября откроется Nortel Forum Москва 2006 1
01.06.2006 VON 2006: IP-телефонии пора повзрослеть 1
21.03.2006 Четвертая ежегодная премия "IT-ЛИДЕР": номинанты объявлены 1
30.01.2006 Коммуникаторы защитили от прослушивания 2
14.07.2004 Nortel назначил главного по корпоративным продажам в России и СНГ 1
20.01.2004 CTI получила звание Cisco Gold Certified Partner 1
19.11.2003 В России уже 4 тыс. альтернативных операторов связи 2
01.02.2002 Рынок телекоммуникаций: IP-телефония - "медленный, но постоянный рост" 1
27.11.2000 Объем продаж Cisco вырос на 66% 1

Публикаций - 39, упоминаний - 44

Смирнов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1307 9
IBM - International Business Machines Corp 9485 8
Cisco Systems 5168 6
Microsoft Corporation 24932 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 5
Signal-COM - Сигнал-КОМ 51 5
Diasoft - Диасофт 947 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 3
Ростелеком 10025 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 3
SAP SE 5352 2
ОТР ГК - ОТР 2000 216 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 2
Dell EMC 5055 2
HP Inc. 5724 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 2
Крок - Croc 1787 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 2
Huawei Technologies 399 2
Vonage 37 2
Цифра ГК 2491 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5077 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2060 1
МегаФон 9403 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 1
AT&T Inc 1685 1
Ланит - Comptek - Комптек 196 1
Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 1
IDT - Net2Phone 68 1
Ротек НПП - Ротек Диджитал Солюшнс - Rotec Digital Solutions 29 1
Directum - Директум 1135 1
Ланит - Онланта - Onlanta 111 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2221 1
Huawei 4048 1
LG Electronics 3642 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5707 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1661 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 373 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7756 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2907 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 57 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2554 1
Евросеть 1412 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
Kari - Кари - сеть магазинов 73 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
ГПБ - Газпромбанк 1115 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2744 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 339 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России 279 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 1
Русский стандарт Банк 455 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 12 1
ВТБ - Почта Банк 473 1
Почта России ПАО 2182 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Совкомбанк Совесть 275 1
Pulvermedia - Pulver Media 4 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Amber Plaza - Амбер Плаза 3 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница - Детская городская клиническая больница №1 8 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 152 1
Этажи 0 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 955 1
ГФК - Галичский фанерный комбинат 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12208 9
Федеральное казначейство России 1827 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3000 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5093 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5028 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3258 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6120 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1245 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1419 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2045 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 647 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 744 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2608 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 592 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 299 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4511 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1938 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 335 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 429 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 85 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2846 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 41 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 25 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4661 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3378 1
Судебная власть - Judicial power 2351 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 334 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3451 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 781 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2218 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5617 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 388 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 462 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Ассоциация менеджеров 96 1
ЛДПР 107 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 100 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 259 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69203 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25038 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21296 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53894 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21251 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8326 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16537 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28401 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4013 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12950 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2298 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13060 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32337 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4223 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30846 4
Электронный документ - Electronic document 1493 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4427 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6575 3
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1105 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29570 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6968 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8475 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11622 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10831 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9488 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2263 3
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 824 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7657 3
Web Interface - Веб-интерфейс 1751 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5629 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5722 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10977 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1270 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2128 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1042 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1803 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1300 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8195 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1132 2
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 175 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5523 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1030 3
Microsoft Windows 16006 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 258 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 243 2
Microsoft Windows 2000 8665 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3353 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Equation АБС 14 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Apple iPod 1537 1
Nokia Symbian OS 1401 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1412 1
Google Chrome - браузер 1602 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 320 1
Linux OS 10341 1
Apple macOS 2138 1
JavaScript - JS - язык программирования 1272 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2098 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 801 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 496 1
Apple Safari - браузер 866 1
Mozilla Firefox - браузер 1901 1
Opera Browser - Браузер 1028 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 59 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 966 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 55 1
Microsoft ActiveX 153 1
Perl - Язык программирования 150 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 1
SAP REM - SAP Real Estate Management 3 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 304 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
Netscape NPAPI - Netscape Plugin Application Programming Interface - Программный интерфейс подключаемых модулей Netscape 11 1
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 39 1
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 57 1
Microsoft Office Communications Server 60 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 139 1
HTC Qtek 44 1
Медведев Дмитрий 1658 4
Никифоров Николай 1136 3
Глазков Александр 145 3
Солонин Виталий 89 3
Оганесян Артак 31 3
Масленников Игорь 36 3
Суворов Андрей 47 3
Фомичев Андрей 71 3
Варов Константин 24 3
Назипов Дмитрий 85 3
Серова Елена 320 3
Newcome Peter - Ньюком Питер 3 3
Ермолаев Артем 378 2
Попов Алексей 336 2
Сапельников Сергей 109 2
Миков Александр 2 2
Минасян Вартан 15 1
Князева Мария 16 1
Шувалов Игорь 85 1
Путин Владимир 3262 1
Орловский Виктор 393 1
Нестеренко Татьяна 42 1
Фомичев Олег 138 1
Кузнецов Николай 25 1
Опенышева Светлана 64 1
Меджитов Тимур 85 1
Приходько Сергей 28 1
Македонский Сергей 47 1
Гродзенский Яков 11 1
Сурков Владислав 73 1
Жуков Александр 42 1
Бушуев Алексей 9 1
Иванников Дмитрий 44 1
Соломатин Евгений 9 1
Курьянов Сергей 162 1
Борисов Алексей 32 1
Санадзе Георгий 18 1
Лисицин Евгений 20 1
Ухлинов Леонид 59 1
Плотников Павел 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 150676 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14292 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44508 13
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1364 8
Европа 24442 6
Европа Восточная 3110 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52738 4
Африка - Африканский регион 3528 4
Ближний Восток 2994 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 891 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1291 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1788 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17617 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18008 2
Канада 4930 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1521 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 618 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3052 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3246 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1413 1
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