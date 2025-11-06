Разделы

Селезнев Максим


СОБЫТИЯ


06.11.2025 «Диасофт» поможет запустить депозитарный учет с нуля всего за квартал 1
19.02.2024 Hochland анализирует себестоимость и прогнозирует затраты на платформе Optimacros 1
05.10.2022 «Инфаприм» повышает эффективность работы с торговыми сетями с помощью «Оптимакроса» 1
28.04.2021 Росэксимбанк внедрил решение на микросервисах для получения информации из внешних систем 1
12.10.2020 «Диасофт» роботизировал электронный документооборот с СЭД НРД 1
15.03.2010 D-Link открыла дальневосточное подразделение со штаб квартирой в Хабаровске 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Селезнев Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Optimacros - Оптимакрос 80 2
Diasoft - Диасофт 1013 2
SAP SE 5415 1
АТОМС Консалтинг - ATOMS Consulting 10 1
D-Link - Д-Линк Трейд 380 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 2
НСПК - Национальная система платежных карт 893 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 12 1
Инфаприм 3 1
Hochland - Хохланд Руссланд 5 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33626 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11303 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3496 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56489 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22723 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25856 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4573 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12258 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13248 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6795 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8004 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3144 1
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 109 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2392 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 464 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 652 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12913 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2236 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 418 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1952 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2341 1
Электронный документ - Electronic document 1521 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4577 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 997 1
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 472 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 519 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 429 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 358 2
Microsoft Office 3922 1
Diasoft FA# Treasury 15 1
Гвоськов Андрей 9 2
Смирнов Владимир 39 1
Тибекин Борис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155387 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2910 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1225 1
Россия - СФО - Новосибирск 4615 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1687 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50906 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1413 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25756 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2891 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3681 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10085 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5225 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3168 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54593 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7225 1
Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 128 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2921 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1315 1
