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Московская Биржа НРД Национальный расчетный депозитарий НДЦ Национальный депозитарный центр

Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр


02.11.2020 Росбанк и «Технониколь» перешли на взаимодействие host-to-host через канал НРД Транзит 2.0
12.10.2020 «Диасофт» роботизировал электронный документооборот с СЭД НРД
14.07.2020 «Биорг» создаcт электронный архив для Национального расчетного депозитария
23.06.2020 Райффайзенбанк и «Славнефть» начали сотрудничество через «Транзит 2.0» НРД
19.09.2019 Bell Integrator модернизировал биллинговую систему Национального расчетного депозитария
06.12.2018 Сбербанк и «Регион» с участием НРД заключили «первую в мире трехстороннюю сделку РЕПО на технологии блокчейн»
23.11.2018 Сбербанк, НРД и МТС завершили выпуск коммерческих облигаций на блокчейне
24.05.2018 Сбербанк запускает показательное ICO
22.05.2018 «Диасофт» упрощает взаимодействие с сервисами НРД
02.10.2017 «Мегафон», НРД и «Райффайзенбанк» осуществили первую сделку по размещению рублевых облигаций на блокчейне
01.09.2017 Национальный расчетный депозитарий перешел на технологическую платформу Центра корпоративной информации
01.06.2017 Акционеры Сбербанка воспользовались технологией электронного голосования e-voting от НРД
12.10.2016 НРД прошел сертификацию по стандартам университета Карнеги-Меллон CMMI
29.09.2016 R-Style Softlab наладила обмен данными между RS-Securities и веб-кабинетом НРД
29.04.2016 НРД протестировал прототип системы электронного голосования на основе блокчейна
21.08.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал взаимоотношения с клиентами «Национального расчетного депозитария» на базе Microsoft Dynamics CRM
01.04.2014 «Неофлекс» внедрил систему GoldenSource в Национальном расчетном депозитарии
29.01.2013 Optima создает BI-систему для «Национального расчетного депозитария»
20.09.2012 Наблюдательный совет НКО НРД избрал состав комиссии по технической политике и развитию технологий

Публикаций - 115, упоминаний - 168

Московская Биржа НРД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Diasoft - Диасофт 534 17
Dynatrace 55 11
Программный продукт ГК 3960 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 7
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 176 7
SAP SE 4595 6
6072 6
1С-ИжТиСи 5461 6
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 6
1С-Битрикс - Bitrix 443 6
Микрон - Micron 851 5
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 177 5
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 566 5
Cinimex - Синимекс 170 5
Veeam Software 282 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 282 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 5
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 221 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 4
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 89 4
Biocad - Биокад 48 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 4
Citrix Systems 744 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 3
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 229 3
FlexSoft - ФлексСофт - ФОРС-Банковские Системы 57 3
Citrix Systems - Цитрикс Системс - Citrix Ru&CIS 3 3
Oracle Corporation 6035 3
GridGain Systems - Гридгаин 28 3
Аплана Группа компаний 156 2
Accenture - Аксенчер 810 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 378 2
Ростелеком - РТЛабс 151 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 365 2
Stack Group - Стек Групп 126 2
Naumen - Наумен 461 2
Samsung Electronics 9333 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 21
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 19
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 17
Открытие ФК 2713 16
РЖД - Российские железные дороги 1458 14
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 91 14
Почта России ПАО 1853 12
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 11
РСХБ - Россельхозбанк 228 11
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 104 11
Синара Банк - СКБ-банк 110 10
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 10
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 10
OTP Group - ОТП Банк 157 10
МКБ - Московский кредитный банк 333 10
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 9
Альфа-Банк 1476 9
Тракторные заводы Концерн 29 9
Фаберлик - Faberlic 71 9
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 9
Альфа-Капитал УК 56 9
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 9
Магнит - Сеть магазинов 447 8
Новард Управляющая компания - Novard 71 8
ГПБ - Газпромбанк 842 8
Segezha Group - Сегежа Групп 96 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 7
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 7
Русагро Группа Компаний 182 7
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 7
ПСБ - Промсвязьбанк 682 6
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 6
X5 Group 709 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 5
Ростех - Вертолеты России 149 5
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 18 5
AliExpress 327 5
Совкомбанк ПАО 171 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 13
Федеральное казначейство России 1345 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 5
Правительство Челябинской области 39 5
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 5
Альянстрансатом 6 5
ФМБА России - Центр спортивной медицины ФНКЦСМ ФГБУ 6 5
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 45 5
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 82 5
Минкультуры РФ ГИВЦ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 164 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 5
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 33 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 4
Администрация Твери 4 4
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 44 4
Счётная палата РФ 628 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Правительство РФ 8292 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 36 2
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 11 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 5
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 5
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 15 2
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 51
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 50
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 789 21
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 19
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 16
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 14
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5622 10
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 604 10
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1413 9
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 501 9
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 139 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 9
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 911 8
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 7
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 7
Website - Вебсайт 9736 7
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 574 7
Big Data - Большие данные 3520 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 5
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 293 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1246 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 5
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 332 5
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Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 350 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 4
Сервер - Серверные платформы 10956 4
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 4
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 92 4
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 8
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 5
R-Style Softlab - RS-Securities 68 4
R-Style Softlab - RS-Bank АБС 267 4
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 307 3
Совкомбанк ЧатБанк 5 3
СБП - Система быстрых платежей Банка России 295 3
Microsoft Office 3247 3
Haulmont Jmix - CUBA Platform 30 3
FlexSoft - FXL Платформа 34 2
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 228 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 269 2
Atos BullSequana Edge 19 2
Hyperledger Fabric - Фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 28 2
НРД Транзит 2.0 3 2
Oracle Java - язык программирования 2554 2
Google Android 11959 2
Linux OS 7669 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1059 2
Сбер - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 87 1
Dell Wyse 43 1
Atos Bull Escala 12 1
Интерфакс RU Data 2 1
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 12 1
БОСС Кадровик HRMS 141 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 43 1
РСА Помощник ОСАГО 9 1
Microsoft Dynamics CRM 525 1
Рексофт Лабс - SkillFlex 4 1
OmniNet - Omnitracker 56 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 39 1
BlackBerry PlayBook 92 1
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 72 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн 10 1
FlexSoft - FXL Front Desk 5 1
FlexSoft - FXL Data Force 5 1
Diasoft FA# Treasury 15 1
Андрианов Павел 32 28
Иванов Георгий 18 16
Натрусов Артем 142 16
Чаркин Евгений 203 15
Белоусов Максим 73 14
Путятинский Сергей 59 12
Трояновский Владимир 42 11
Ступин Евгений 19 11
Залманов Андрей 29 11
Емельченков Сергей 87 11
Дьяченко Валерий 70 11
Бурилов Андрей 26 10
Лагунов Андрей 14 10
Бижан Михаил 11 10
Валчев Стоян 48 10
Глазков Александр 64 10
Кудашев Константин 12 9
Левиков Антон 68 9
Карпунин Алексей 17 9
Дворкович Аркадий 196 9
Калиновский Александр 14 9
Казанцев Сергей 11 9
Сологуб Денис 18 9
Марова Юлия 10 9
Марковский Роман 17 9
Hope Paul - Хоуп Пол 14 9
Бухвалов Дмитрий 10 9
Трапезин Владимир 21 9
Харитонов Денис 13 9
Копысов Виталий 27 9
Хомков Игорь 43 9
Кузин Вадим 34 9
Гришин Дмитрий 185 9
Аитов Тимур 188 9
Абакумов Евгений 110 7
Поляков Евгений 14 7
Почкаев Евгений 9 7
Бухтияров Андрей 18 6
Поляков Дмитрий 21 6
Джамалов Евгений 15 6
Россия - РФ - Российская федерация 108428 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 15
Казахстан - Республика 4467 10
Беларусь - Белоруссия 3525 7
Грузия 1064 5
Украина 6212 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 5
Россия - УФО - Челябинская область 932 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 475 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 5
Монголия 261 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 600 4
Европа 12319 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 4
Земля - планета Солнечной системы 7427 3
Россия - СФО - Новосибирск 3269 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 2
Европа Восточная 2927 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 2
Россия - ПФО - Казань 2085 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 416 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 454 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 1
Великобритания - Шотландия 224 1
Словакия - Словацкая Республика 354 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 1
Россия - ЦФО - Тульская область 965 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 613 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 460 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 385 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 1
Испания - Королевство 2917 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 24
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 20
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 12
Аутсорсинг 1351 10
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 8
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика 624 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 4
Черкизон - Черкизовский рынок 125 3
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 68 3
Экономический эффект 694 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 69 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
НКО - Некоммерческая организация 220 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 2
Инсорсинг - Инхаус 88 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 1
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 12 1
Мошенничество - Махинации 2142 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1164 1
ОФЗ - Облигации федерального займа 8 1
Денежные переводы 775 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 305 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 1
ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 34 1
Бизнес-акселератор 294 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
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