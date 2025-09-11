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Московская Биржа НРД Национальный расчетный депозитарий НДЦ Национальный депозитарный центр
Национальный расчетный депозитарий (НРД) имеет статус центрального депозитария**, входит в Группу «Московская Биржа». НРД учрежден 27 июня 1996 года. Суммарная стоимость активов на хранении в НКО АО НРД на 31 марта 2022 года достигла 66,50 трлн руб. НРД признан Банком России системно значимым расчетным депозитарием и системно значимым репозитарием. Платежная система НРД имеет статус системно и национально значимой. Банк России присвоил НРД статус оператора платежной системы с зарегистрированным названием «Платежная система НРД».
НРД проводит все биржевые расчеты и большую часть внебиржевых расчетов, обслуживает как российские, так и иностранные ценные бумаги. НРД имеет счета в центральных депозитариях и международных расчетно-клиринговых центрах 8 стран, а также корреспондентские счета в ряде крупнейших иностранных и российских банков. На обслуживании в НРД находятся ценные бумаги эмитентов из более 100 стран.
**Статус центрального депозитария присвоен НРД Приказом ФСФР России от 06.11.2012 № 12-2761/ПЗ-И. Лицензия № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная ФСФР России. Лицензия № 3294 от 4 августа 2016 года на осуществление банковских операций, выданная Центральным банком Российской Федерации. Лицензия № 045-00004-000010 от 20 декабря 2012 года на осуществление клиринговой деятельности, выданная ФСФР России. Лицензия № 045-01 от 28 декабря 2016 года на осуществление репозитарной деятельности.
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СОБЫТИЯ
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|11.09.2025
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«Мультибанк НРД» и другие решения «Национального расчетного депозитария» включены в реестр российского программного обеспечения
Три ключевых технологических решения «Национального расчетного депозитария» (НРД), входящего в группу «Московская биржа», включены
|09.07.2025
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Национальный расчетный депозитарий внедрил российский суперапп WorksPad
Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») и Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу «Московская биржа», объявляют о з
|30.06.2025
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Российский банк автоматизирует передачу данных в репозитарий НРД благодаря продукту «Диасофт»
оссийский банк завершили проект по автоматизации передачи данных из банка в репозитарий НКО АО НРД (Национальный расчетный депозитарий). Для этой цели был выбран продукт «Взаимодействие с торго
|11.04.2024
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ПАО «Софтлайн» объявляет о завершении дополнительного этапа обмена ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД, на акции ПАО «Софтлайн»
сок (ГДР) Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД), по обмену их ГДР на акции ПАО «Софтлайн» в дополнительные сроки. Об этом CNews сообщили
|27.03.2024
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Основной акционер ПАО «Софтлайн» приглашает владельцев ГДР Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в НРД, обменять их ГДР на акции ПАО «Софтлайн»
ldings plc. не принявших участие в обмене ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн» в основные сроки, и публикует дополнительное приглашение делать оферты, адресованное владельцам ГДР Noventiq в периметре НРД. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Софтлайн». Ключевые индикативные параметры обмена: приглашение делать оферты адресовано владельцам ГДР Noventiq, права на которые учитываются в
|26.07.2023
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НРД расширил возможности телекоммуникационной инфраструктуры при помощи ТТК
едоставляет еще один провайдер – федеральный оператор связи компания «Транстелеком». Таким образом, НРД снизил возможные риски в предоставлении сервиса по обеспечению непрерывных расчетов в реж
|19.06.2023
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Национальный расчетный депозитарий и ГК «Астра» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД) и ГК «Астра» подписали меморандум о стратегическом
|03.08.2021
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Клиенты «ВТБ капитал инвестиции» теперь могут подать форму W-8BEN в НРД онлайн и бесплатно
«ВТБ капитал инвестиции» предоставили возможность подавать налоговую форму W-8BEN в национальный расчетный депозитарий (НРД) в электронном формате. Это значительно ускоряет и упрощает процесс оформления, а также делает его бесплатным. Новый сервис дает возможность клиентам «ВТБ капитал инвестиции» оформлять спра
|02.11.2020
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Росбанк и «Технониколь» перешли на взаимодействие host-to-host через канал НРД Транзит 2.0
ерешли на новый формат взаимодействия: технологию host-to-host, работающую через цифровую платформу Национального расчетного депозитария (НРД) Транзит 2.0. Сервис НРД предоставляет возможность
|12.10.2020
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«Диасофт» роботизировал электронный документооборот с СЭД НРД
ков электронного документооборота (ЭДО) с Небанковской кредитной организацией акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) при ведении депозитарной и клиринговой деяте
|14.07.2020
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«Биорг» создаcт электронный архив для Национального расчетного депозитария
«Биорг» приступает к проекту по оцифровке данных для Национального расчетного депозитария (НРД) — одной из ключевых компаний российской финансовой
|23.06.2020
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Райффайзенбанк и «Славнефть» начали сотрудничество через «Транзит 2.0» НРД
внефть» начали сотрудничество на основе платформы для обмена финансовыми сообщениями «Транзит 2.0.» Национального расчетного депозитария (НРД). Платформа доступна всем корпоративным клиентам Ра
|08.04.2020
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«Еврофинанс моснарбанк» и «Диасофт» настроили интеграцию с НРД на базе платформы Digital Q
«Еврофинанс моснарбанк» и «Диасофт» настроили интеграцию с НРД на платформе Digital Q. Клиент получает данные из сервиса API NSD в режиме реального времени и фактически имеет под рукой собственную копию базы данных НРД. Станислав Старостин, руко
|19.09.2019
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Bell Integrator модернизировал биллинговую систему Национального расчетного депозитария
Bell Integrator завершила проект модернизации биллинговой системы Национального расчетного депозитария. Благодаря новым разработанным модулям биллинговой систе
|06.12.2018
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Сбербанк и «Регион» с участием НРД заключили «первую в мире трехстороннюю сделку РЕПО на технологии блокчейн»
Сбербанк и брокерская компания «Регион» с участием НРД заключили и рассчитали первую, по данным банка, в мире трехстороннюю сделку внебиржевого
|23.11.2018
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Сбербанк, НРД и МТС завершили выпуск коммерческих облигаций на блокчейне
сле смарт-контракты на его основе, станут обыденным явлением». Эдди Астанин, председатель правления Национального расчетного депозитария, сказал: «НРД реализовал уже ряд успешных кейсов с испол
|24.05.2018
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Сбербанк запускает показательное ICO
ICO в «песочнице» Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционное подразделение Сбербанка, и Национальный расчетный депозитарий (НРД) намерены запустить тестовое первичное предложение мо
|22.05.2018
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«Диасофт» упрощает взаимодействие с сервисами НРД
запуске в эксплуатацию решений для автоматической загрузки и выгрузки данных при обмене с сервисами Национального расчетного депозитария. Компания расширила портфель продуктов инструментом для
|02.10.2017
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«Мегафон», НРД и «Райффайзенбанк» осуществили первую сделку по размещению рублевых облигаций на блокчейне
е, что крайне важно при внедрении передовых практик», – сказал Эдди Астанин, председатель правления Национального расчетного депозитария.Выпуск облигаций был одобрен Советом Директоров «Мегафон
|01.09.2017
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Национальный расчетный депозитарий перешел на технологическую платформу Центра корпоративной информации
онными агентствами, аккредитованными Банком России», – отметил Эдди Астанин, председатель правления Национального расчетного депозитария.Национальный расчетный депозитарий (НРД) имеет статус це
|01.06.2017
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Акционеры Сбербанка воспользовались технологией электронного голосования e-voting от НРД
технологию электронного голосования e-voting, разработанную «Национальным расчетным депозитарием» (НРД). Возможностью дистанционно знакомиться с материалами собрания акционеров и голосовать че
|12.10.2016
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НРД прошел сертификацию по стандартам университета Карнеги-Меллон CMMI
«Национальный расчетный депозитарий» прошел сертификацию по двум стандартам качества программн
|29.09.2016
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R-Style Softlab наладила обмен данными между RS-Securities и веб-кабинетом НРД
возможность автоматизированного обмена данными с веб-кабинетом корпоративных действий («НРДирект») «Национального расчетного депозитария» (НРД). Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab. В наст
|21.07.2016
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«Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics CRM в «Национальном расчетном депозитарии»
взаимоотношений с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM в «Национальном расчетном депозитарии» (НРД). Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». Перед системным интегратором стояла задач
|29.04.2016
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НРД протестировал прототип системы электронного голосования на основе блокчейна
«Национальный расчетный депозитарий» (НРД), центральный депозитарий РФ, завершил разработку и
|21.08.2015
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«Корус Консалтинг» автоматизировал взаимоотношения с клиентами «Национального расчетного депозитария» на базе Microsoft Dynamics CRM
проект по автоматизации взаимоотношений с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM 2013 в НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) — центральном депозитарии Российской Федера
|01.04.2014
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«Неофлекс» внедрил систему GoldenSource в Национальном расчетном депозитарии
Компания «Неофлекс» и Национальный расчетный депозитарий (входит в группу «Московская Биржа») запустили комплекс ин
|29.01.2013
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Optima создает BI-систему для «Национального расчетного депозитария»
Небанковская кредитная организация «Национальный расчетный депозитарий» (НКО НРД) и группа Optima запустили проект по созданию и
|20.09.2012
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Наблюдательный совет НКО НРД избрал состав комиссии по технической политике и развитию технологий
Наблюдательный совет Небанковской кредитной организации «Национальный расчетный депозитарий» (НКО НРД), входящей в Группу «Московская Биржа», избрал с
Московская Биржа НРД и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 313 86
|Андрианов Павел 86 84
|Шадаев Максут 1210 70
|Сотин Денис 216 56
|Бурилов Андрей 117 56
|Воронин Павел 196 51
|Меденцев Константин 106 45
|Гимранов Ринат 126 43
|Тараторин Александр 58 43
|Фокин Валерий 49 39
|Белоусов Максим 109 37
|Ульянов Николай 176 37
|Кирьянова Александра 169 36
|Галкин Николай 140 35
|Копысов Виталий 64 35
|Лагунов Андрей 43 35
|Михалев Евгений 98 33
|Сологуб Денис 75 33
|Ефёров Алексей 45 32
|Албычев Александр 168 31
|Глазков Александр 151 31
|Козак Николай 209 30
|Сирота Юрий 67 28
|Леонов Алексей 96 28
|Шинкарев Александр 33 28
|Истомин Константин 58 28
|Алешкин Сергей 65 28
|Амалицкая Маргарита 31 28
|Чернышев Андрей 74 28
|Ерошкин Павел 36 28
|Микрюков Валерий 28 28
|Чаркин Евгений 317 28
|Дьяченко Валерий 96 28
|Григоренко Вадим 58 26
|Дорофеев Дмитрий 33 25
|Ульихин Павел 36 25
|Сафрыгин Егор 38 25
|Дмитриев Андрей 49 25
|Сыцко Дмитрий 30 25
|Мартынов Павел 29 25
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