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Московская Биржа НРД Национальный расчетный депозитарий НДЦ Национальный депозитарный центр

Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр

Национальный расчетный депозитарий (НРД) имеет статус центрального депозитария**, входит в Группу «Московская Биржа». НРД учрежден 27 июня 1996 года. Суммарная стоимость активов на хранении в НКО АО НРД на 31 марта 2022 года достигла 66,50 трлн руб. НРД признан Банком России системно значимым расчетным депозитарием и системно значимым репозитарием. Платежная система НРД имеет статус системно и национально значимой. Банк России присвоил НРД статус оператора платежной системы с зарегистрированным названием «Платежная система НРД».

НРД проводит все биржевые расчеты и большую часть внебиржевых расчетов, обслуживает как российские, так и иностранные ценные бумаги. НРД имеет счета в центральных депозитариях и международных расчетно-клиринговых центрах 8 стран, а также корреспондентские счета в ряде крупнейших иностранных и российских банков. На обслуживании в НРД находятся ценные бумаги эмитентов из более 100 стран.

**Статус центрального депозитария присвоен НРД Приказом ФСФР России от 06.11.2012 № 12-2761/ПЗ-И. Лицензия № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная ФСФР России. Лицензия № 3294 от 4 августа 2016 года на осуществление банковских операций, выданная Центральным банком Российской Федерации. Лицензия № 045-00004-000010 от 20 декабря 2012 года на осуществление клиринговой деятельности, выданная ФСФР России. Лицензия № 045-01 от 28 декабря 2016 года на осуществление репозитарной деятельности.

 

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27.03.2024 Основной акционер ПАО «Софтлайн» приглашает владельцев ГДР Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в НРД, обменять их ГДР на акции ПАО «Софтлайн»

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«Биорг» приступает к проекту по оцифровке данных для Национального расчетного депозитария (НРД) — одной из ключевых компаний российской финансовой
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24.05.2018 Сбербанк запускает показательное ICO

ICO в «песочнице» Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционное подразделение Сбербанка, и Национальный расчетный депозитарий (НРД) намерены запустить тестовое первичное предложение мо
22.05.2018 «Диасофт» упрощает взаимодействие с сервисами НРД

запуске в эксплуатацию решений для автоматической загрузки и выгрузки данных при обмене с сервисами Национального расчетного депозитария. Компания расширила портфель продуктов инструментом для

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01.09.2017 Национальный расчетный депозитарий перешел на технологическую платформу Центра корпоративной информации

онными агентствами, аккредитованными Банком России», – отметил Эдди Астанин, председатель правления Национального расчетного депозитария.Национальный расчетный депозитарий (НРД) имеет статус це
01.06.2017 Акционеры Сбербанка воспользовались технологией электронного голосования e-voting от НРД

технологию электронного голосования e-voting, разработанную «Национальным расчетным депозитарием» (НРД). Возможностью дистанционно знакомиться с материалами собрания акционеров и голосовать че
12.10.2016 НРД прошел сертификацию по стандартам университета Карнеги-Меллон CMMI

«Национальный расчетный депозитарий» прошел сертификацию по двум стандартам качества программн
29.09.2016 R-Style Softlab наладила обмен данными между RS-Securities и веб-кабинетом НРД

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21.07.2016 «Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics CRM в «Национальном расчетном депозитарии»

взаимоотношений с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM в «Национальном расчетном депозитарии» (НРД). Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». Перед системным интегратором стояла задач
29.04.2016 НРД протестировал прототип системы электронного голосования на основе блокчейна

«Национальный расчетный депозитарий» (НРД), центральный депозитарий РФ, завершил разработку и 
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проект по автоматизации взаимоотношений с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM 2013 в НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) — центральном депозитарии Российской Федера
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Компания «Неофлекс» и Национальный расчетный депозитарий (входит в группу «Московская Биржа») запустили комплекс ин
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Публикаций - 359, упоминаний - 529

Московская Биржа НРД и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 67
9594 55
Diasoft - Диасофт 1144 52
МегаФон 10742 45
Directum - Директум 1268 31
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 30
InfoWatch - Инфовотч 1185 29
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 65 28
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 28
Gelarm - Геларм 41 28
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 28
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 26
Luxms 120 25
Rimini Street 77 25
Biocad - Биокад 95 24
Softline - Софтлайн 3743 24
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 21
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Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 18
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 18
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РСХБ Интех - RSHB Intech 89 16
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 16
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Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 16
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SAP SE 5601 14
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РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 14
Ростелеком 10948 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 147
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 90
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 88
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 72
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 65
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РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 57
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МКБ - Московский кредитный банк 657 53
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 46
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 46
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ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 40
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ГПБ - Газпромбанк 1273 32
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Комус 110 31
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Ассоциация национальных чемпионов - Ассоциация быстрорастущих технологических компаний 2 1
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Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3256 33
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 31
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 31
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 31
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 30
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 27
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 27
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Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 82 26
ПравоТех АО - Manage.one 38 28
UseTech - UseBus 31 28
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 26
Luxms BI 119 25
Московская Биржа - Финуслуги 64 25
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 24
БИС - ITQuick - Jumse 52 24
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 18
Axiom JDK СЗИ 175 18
Linux OS 11533 17
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 13
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 11
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 11
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 11
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 28 10
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 10
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 82 9
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 86 9
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata harmony MDM - Гармония MDM - Navicon MDM - Navicon Master Data Management 33 9
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 9
1С:ERP Управление предприятием 841 9
НКТ - Р7-Офис 543 9
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Securities 68 8
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 8
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 8
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 8
Новые облачные технологии - МойОфис 958 8
Microsoft Office 4170 8
Apple iPhone 6 4861 8
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 7
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 7
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 7
НКТ - Р7-графика 47 7
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 7
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Натрусов Артем 313 86
Андрианов Павел 86 84
Шадаев Максут 1210 70
Сотин Денис 216 56
Бурилов Андрей 117 56
Воронин Павел 196 51
Меденцев Константин 106 45
Гимранов Ринат 126 43
Тараторин Александр 58 43
Фокин Валерий 49 39
Белоусов Максим 109 37
Ульянов Николай 176 37
Кирьянова Александра 169 36
Галкин Николай 140 35
Копысов Виталий 64 35
Лагунов Андрей 43 35
Михалев Евгений 98 33
Сологуб Денис 75 33
Ефёров Алексей 45 32
Албычев Александр 168 31
Глазков Александр 151 31
Козак Николай 209 30
Сирота Юрий 67 28
Леонов Алексей 96 28
Шинкарев Александр 33 28
Истомин Константин 58 28
Алешкин Сергей 65 28
Амалицкая Маргарита 31 28
Чернышев Андрей 74 28
Ерошкин Павел 36 28
Микрюков Валерий 28 28
Чаркин Евгений 317 28
Дьяченко Валерий 96 28
Григоренко Вадим 58 26
Дорофеев Дмитрий 33 25
Ульихин Павел 36 25
Сафрыгин Егор 38 25
Дмитриев Андрей 49 25
Сыцко Дмитрий 30 25
Мартынов Павел 29 25
Россия - РФ - Российская федерация 166164 293
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 149
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 41
Европа 24963 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
Украина 7928 22
Казахстан - Республика 6047 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 16
Беларусь - Белоруссия 6289 13
Европа Восточная 3138 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 11
Россия - СФО - Новосибирск 4875 11
Кипр - Республика 636 11
Индия - Bharat 5869 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 10
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 10
Португалия - Португальская Республика 956 10
Ближний Восток 3154 9
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 8
Россия - УФО - Челябинская область 1512 7
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 6
Африка - Африканский регион 3640 6
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 6
Грузия 1332 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 5
Турция - Турецкая республика 2620 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 4
Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 63 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Польша - Республика 2030 4
Великобритания - Лондон 2432 4
Нидерланды 3745 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 232
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 152
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 139
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 120
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 94
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 76
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 62
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 280 61
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 58
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 54
Экономический эффект 1342 46
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 46
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 37
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 37
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 36
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 34
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 32
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 32
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 30
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 29
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 27
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 26
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 22
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 19
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 18
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 18
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 18
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 18
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 18
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 17
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 16
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 16
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 16
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 14
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 11
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Bloomberg 1627 2
РИА Новости 1033 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Известия ИД 770 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Автокод (портал) 40 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Forbes - Форбс 1002 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 54
CNews Инновация года - награда 155 51
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 23
Gartner - Гартнер 3658 8
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 8
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 7
Рустелеком ТК 305 4
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 2
Forrester Research 834 2
Microsoft Research 144 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IBM Research 111 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
S&P 500 565 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
Moody's Investors Service 136 1
Мировой рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 16
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 16
РАН - Российская академия наук 2122 7
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
Level One - образовательный проект 12 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 23 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 1
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 6 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 1
КГБ СССР Высшая школа 5 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 16 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 10 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
РАН СО ИСЭ - Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН 4 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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