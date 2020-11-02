Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Московская Биржа НРД Национальный расчетный депозитарий НДЦ Национальный депозитарный центр
Публикаций - 115, упоминаний - 168
Московская Биржа НРД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Андрианов Павел 32 28
|Иванов Георгий 18 16
|Натрусов Артем 142 16
|Чаркин Евгений 203 15
|Белоусов Максим 73 14
|Путятинский Сергей 59 12
|Трояновский Владимир 42 11
|Ступин Евгений 19 11
|Залманов Андрей 29 11
|Емельченков Сергей 87 11
|Дьяченко Валерий 70 11
|Бурилов Андрей 26 10
|Лагунов Андрей 14 10
|Бижан Михаил 11 10
|Валчев Стоян 48 10
|Глазков Александр 64 10
|Кудашев Константин 12 9
|Левиков Антон 68 9
|Карпунин Алексей 17 9
|Дворкович Аркадий 196 9
|Калиновский Александр 14 9
|Казанцев Сергей 11 9
|Сологуб Денис 18 9
|Марова Юлия 10 9
|Марковский Роман 17 9
|Hope Paul - Хоуп Пол 14 9
|Бухвалов Дмитрий 10 9
|Трапезин Владимир 21 9
|Харитонов Денис 13 9
|Копысов Виталий 27 9
|Хомков Игорь 43 9
|Кузин Вадим 34 9
|Гришин Дмитрий 185 9
|Аитов Тимур 188 9
|Абакумов Евгений 110 7
|Поляков Евгений 14 7
|Почкаев Евгений 9 7
|Бухтияров Андрей 18 6
|Поляков Дмитрий 21 6
|Джамалов Евгений 15 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 9
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 4
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
|Bloomberg 1009 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182669, в очереди разбора - 962857.
Создано именных указателей - 77327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1182669, в очереди разбора - 962857.
Создано именных указателей - 77327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru