Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр

Национальный расчетный депозитарий (НРД) имеет статус центрального депозитария**, входит в Группу «Московская Биржа». НРД учрежден 27 июня 1996 года. Суммарная стоимость активов на хранении в НКО АО НРД на 31 марта 2022 года достигла 66,50 трлн руб. НРД признан Банком России системно значимым расчетным депозитарием и системно значимым репозитарием. Платежная система НРД имеет статус системно и национально значимой. Банк России присвоил НРД статус оператора платежной системы с зарегистрированным названием «Платежная система НРД».

НРД проводит все биржевые расчеты и большую часть внебиржевых расчетов, обслуживает как российские, так и иностранные ценные бумаги. НРД имеет счета в центральных депозитариях и международных расчетно-клиринговых центрах 8 стран, а также корреспондентские счета в ряде крупнейших иностранных и российских банков. На обслуживании в НРД находятся ценные бумаги эмитентов из более 100 стран.

**Статус центрального депозитария присвоен НРД Приказом ФСФР России от 06.11.2012 № 12-2761/ПЗ-И. Лицензия № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная ФСФР России. Лицензия № 3294 от 4 августа 2016 года на осуществление банковских операций, выданная Центральным банком Российской Федерации. Лицензия № 045-00004-000010 от 20 декабря 2012 года на осуществление клиринговой деятельности, выданная ФСФР России. Лицензия № 045-01 от 28 декабря 2016 года на осуществление репозитарной деятельности.