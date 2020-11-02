Росбанк и «Технониколь» перешли на взаимодействие host-to-host через канал НРД Транзит 2.0

Росбанк и компания «Технониколь» перешли на новый формат взаимодействия: технологию host-to-host, работающую через цифровую платформу Национального расчетного депозитария (НРД) Транзит 2.0. Сервис НРД предоставляет возможность для оперативного обмена финансовыми сообщениями и электронными документами между банками и корпоративными клиентами.

Платформа НРД Транзит 2.0 обеспечивает скоростной защищенный обмен данными между корпоративной системой 1С «Технониколь» и host-to-host сервисом банка.

Благодаря решениям НРД и Росбанка, корпоративное казначейство «Технониколь» получило возможность использовать унифицированный интерфейс для отправки платежных документов и получения выписок по расчетным счетам. Переход на технологию host-to-host не только повышает оперативность и безопасность платежей, но и упрощает внутренние процессы, а в перспективе обеспечит запуск принципиально новых, «цифровых» бизнес-сценариев взаимодействия корпорации с банками и контрагентами.

В ближайшее время «Технониколь» планирует существенно расширить функциональность и набор используемых документов в рамках host-to-host взаимодействия с Росбанком.

«Благодаря переходу на технологию host-to-host с Росбанком, мы ожидаем снижение операционных затрат компании за счет ускорения, упрощения, повышения качества и прозрачности типового бизнес-процесса ежедневной обработки банковских документов. Этот проект - важный шаг в реализации нашей стратегии централизации казначейской деятельности», – отметила Наталья Смирнова, руководитель отдела Корпоративного Казначейства компании «Технониколь».