ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ

Корпорация ТехноНИКОЛЬ специализируется на продаже строительных и отделочных материалов, а также инструментов для промышленного, гражданского и частного домостроения. Торговая Сеть Технониколь управляет сетью из 100+ собственных торговых отделений, расположенных в России, Беларуси и Казахстане.
|04.06.2025
|
Тиражирование решения Axelot в «Технониколь»
Корпорация «Технониколь» продолжает внедрять Axelot WMS. Так, весной 2025 г. завершился проект автоматиза
|20.05.2025
|
«Технониколь» планирует применять ИИ на производствах минеральной изоляции
«Технониколь» планирует создать цифрового двойника технологической линии для проведения экспериментов в виртуальной реальности, а также внедрять системы машинного зрения и анализа данных с помощ
|07.04.2025
|
«Технониколь» инвестирует 1 млрд рублей в цифровизацию и автоматизацию логистики
До 2026 г. «Технониколь» планирует вложить в проекты по цифровизации и автоматизации логистики на заводах минеральной ваты 1 млрд руб. Инвестиции направят на внедрение беспилотной погрузочной техники и при
|06.12.2024
|
«Технониколь» тиражировал Axelot WMS на новой производственной площадке в Казахстане
«Технониколь» тиражировал Axelot WMS на новом складе при производстве Алматы, с которым работа
|28.11.2024
|
«Технониколь» протестировала «Умные часы» для обходов производственного оборудования
«Технониколь» протестировала «Умные часы» (Moziware Smart Watch), работающие на программной платформе ИКСАР. Устройство использовали для обходов действующего технологического оборудования на «За
|23.10.2024
|
«Технониколь» повышает продуктивность взаимодействия с клиентами при помощи искусственного интеллекта
«Технониколь» повышает продуктивность взаимодействия с клиентами при помощи искусственного интеллекта
|30.09.2024
|
ТСТН увеличила валовую прибыль на 23% при помощи искусственного интеллекта
ании увеличить валовую прибыль на 23%. Об этом CNews сообщили представители Imprice. «Торговая Сеть Технониколь» и Imprice провели пилотный проект по внедрению динамического ценообразования. Дл
|11.07.2024
|
«Технониколь» продолжает автоматизацию складской логистики – Axelot WMS внедрена в еще одном бизнес-подразделении Корпорации в Рязани
«Технониколь» совместно с Axelot автоматизировали склад готовой продукции бизнес-подразделения
|21.06.2024
|
Владислав Уткин, «Технониколь»: Генеративный искусственный интеллект производственными компаниями пока не востребован
«Сегодня бизнес может приобрести любой сервер, любое "железо"» CNews: Насколько остро сейчас стоит проблема импортозамещения программного обеспечения в коммерческом секторе? «Технониколь» удается находить отечественные аналоги? Владислав Уткин: Для коммерческого сегмента проблема импортозамещения ПО не стоит так остро, как, скажем, для государственного. Многие цифро
|17.06.2024
|
Axelot WMS внедрена на распределительном региональном центре «Технониколь» в Юрге
«Технониколь» тиражировал решение Axelot WMS на очередном региональном распределительном центр
|04.12.2023
|
«Технониколь» тиражировала Axelot WMS на новом складе в Рязани
тки предыдущих проектов, специалисты компании Axelot развернули систему Axelot WMS на новом складе «Технониколь» в рамках тиражирования рабочего решения. Корпорация «Технониколь» – между
|27.09.2023
|
ИТ-директор «Торговая сеть Технониколь» в интервью CNews: Бессмысленно ждать возвращения SAP и Microsoft, когда есть уникальная возможность «слезть с иглы»
асскажите немного о компании, специфике ее деятельности, масштабе. Дмитрий Ванюшкин: «Торговая сеть Технониколь» (ТСТН) — это один из крупнейших дистрибуторов строительных материалов в РФ, Бело
|19.04.2023
|
Производственная компания «Технониколь» создала «дочку» в сфере ИТ
«Технониколь» выделила ИТ-бизнес в отдельную структуру. Новая организация – ООО «ТН диджитал»
|11.05.2022
|
«Технониколь» и VK подписали меморандум о партнерстве
«Технониколь» и VK стали стратегическими партнерами и запустили программу обучения «Цифровая а
|14.04.2022
|
Потерявших аудиторию и доход российских блогеров переучат на рабочих и отправят работать на завод
Из тиктокеров в «тиктокари» Российская компания «Технониколь» сообщила CNews о запуске программы переподготовки отечественных блогеров, чтобы те могли получить работу на заводе. Данная программа позволит тем, кто еще недавно зарабатывал деньг
|13.07.2021
|
Внедрение Infor EAM позволило оптимизировать обслуживание и ремонт на заводах «Технониколь»
ь унификации и обеспечила прозрачность процессов технического обслуживания. Сотрудничество Infor и «Технониколь» началось в 2012 году. Уже тогда корпорация сделала ставку на облачную модель вне
|02.11.2020
|
Росбанк и «Технониколь» перешли на взаимодействие host-to-host через канал НРД Транзит 2.0
Росбанк и компания «Технониколь» перешли на новый формат взаимодействия: технологию host-to-host, работающую чере
|30.10.2020
|
Резидент «Сколково» помог компании «Технониколь» автоматизировать работу на складах
Разработанное компанией «Клеверенс», резидентом Кластера информационных технологий Фонда «Сколково, программное обеспечение для автоматизации складских процессов внедрено в торговой сети «Технониколь». Это позволило ритейлеру установить полный контроль над всеми перемещениями продукции – от операций приемки до отгрузки и инвентаризации. Автоматизация рутинных процессов осуществл
|25.07.2016
|
Axelot создал интеграционное решение для интернет-магазина «Технониколь»
Разработанный компанией Axelot на базе платформы Microsoft. NET Framework программный продукт API Axelot решает задачи интеграции сторонних информационных систем в информационный ландшафт компании «Технониколь». Об этом CNews сообщили в Axelot. «Технониколь» — это производитель и поставщик кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. Компания сконцентрирована на ра
|19.03.2014
|
Спрогнозировать спрос — и извлечь выгоду. Опыт «ТехноНиколь»
Для сегмента производства строительных материалов, к которому относится корпорация «ТехноНиколь», крупнейший в Европе изготовитель и поставщик кровельных, гидро- и теплоизоляционных материалов, характерна высокая зависимость от сезонных колебаний спроса. Более того, предприяти
|09.07.2013
|
«ТехноНиколь» планирует продажи и операции на основе решений Oracle
В корпорации «ТехноНиколь» создана информационная система планирования продаж и операций для бизнес-направления по производству каменной ваты. Система построена на основе бизнес-приложений для интегрированно
|19.10.2006
|
"ТехноНИКОЛЬ" автоматизирует бизнес-процессы
авод Стекловолокна») на платформе «1С:Предприятие 8.0» и запустила ее в промышленную эксплуатацию. Открытие завода NICOglass в 2003 году было обусловлено потребностями развития производства компании «ТехноНИКОЛЬ» - крупной корпорации по производству мягких кровельных и гидроизоляционных материалов, теплоизоляции. Производство стекловолокна – новое направление деятельности для компании «Т
