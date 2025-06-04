Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

ТехноНИКОЛЬ ТСТН Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ УТС ТехноНИКОЛЬ

ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ

Корпорация ТехноНИКОЛЬ специализируется на продаже строительных и отделочных материалов, а также инструментов для промышленного, гражданского и частного домостроения. Торговая Сеть Технониколь управляет сетью из 100+ собственных торговых отделений, расположенных в России, Беларуси и Казахстане.

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 35 дел, на cумму 73 220 511 745 ₽*

Судебные дела (35) на сумму 73 220 511 745 ₽*
в качестве истца (8) на сумму 14 821 995 653 ₽*
в качестве ответчика (5) на сумму 7 794 016 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


04.06.2025 Тиражирование решения Axelot в «Технониколь»

Корпорация «Технониколь» продолжает внедрять Axelot WMS. Так, весной 2025 г. завершился проект автоматиза
20.05.2025 «Технониколь» планирует применять ИИ на производствах минеральной изоляции

«Технониколь» планирует создать цифрового двойника технологической линии для проведения экспериментов в виртуальной реальности, а также внедрять системы машинного зрения и анализа данных с помощ
07.04.2025 «Технониколь» инвестирует 1 млрд рублей в цифровизацию и автоматизацию логистики

До 2026 г. «Технониколь» планирует вложить в проекты по цифровизации и автоматизации логистики на заводах минеральной ваты 1 млрд руб. Инвестиции направят на внедрение беспилотной погрузочной техники и при
06.12.2024 «Технониколь» тиражировал Axelot WMS на новой производственной площадке в Казахстане

«Технониколь» тиражировал Axelot WMS на новом складе при производстве Алматы, с которым работа
28.11.2024 «Технониколь» протестировала «Умные часы» для обходов производственного оборудования

«Технониколь» протестировала «Умные часы» (Moziware Smart Watch), работающие на программной платформе ИКСАР. Устройство использовали для обходов действующего технологического оборудования на «За
23.10.2024 «Технониколь» повышает продуктивность взаимодействия с клиентами при помощи искусственного интеллекта

«Технониколь» повышает продуктивность взаимодействия с клиентами при помощи искусственного интеллекта
30.09.2024 ТСТН увеличила валовую прибыль на 23% при помощи искусственного интеллекта

ании увеличить валовую прибыль на 23%. Об этом CNews сообщили представители Imprice. «Торговая Сеть Технониколь» и Imprice провели пилотный проект по внедрению динамического ценообразования. Дл
11.07.2024 «Технониколь» продолжает автоматизацию складской логистики – Axelot WMS внедрена в еще одном бизнес-подразделении Корпорации в Рязани

«Технониколь» совместно с Axelot автоматизировали склад готовой продукции бизнес-подразделения
21.06.2024 Владислав Уткин, «Технониколь»: Генеративный искусственный интеллект производственными компаниями пока не востребован

«Сегодня бизнес может приобрести любой сервер, любое "железо"» CNews: Насколько остро сейчас стоит проблема импортозамещения программного обеспечения в коммерческом секторе? «Технониколь» удается находить отечественные аналоги? Владислав Уткин: Для коммерческого сегмента проблема импортозамещения ПО не стоит так остро, как, скажем, для государственного. Многие цифро
17.06.2024 Axelot WMS внедрена на распределительном региональном центре «Технониколь» в Юрге

«Технониколь» тиражировал решение Axelot WMS на очередном региональном распределительном центр
04.12.2023 «Технониколь» тиражировала Axelot WMS на новом складе в Рязани

тки предыдущих проектов, специалисты компании Axelot развернули систему Axelot WMS на новом складе «Технониколь» в рамках тиражирования рабочего решения. Корпорация «Технониколь» – между
27.09.2023 ИТ-директор «Торговая сеть Технониколь» в интервью CNews: Бессмысленно ждать возвращения SAP и Microsoft, когда есть уникальная возможность «слезть с иглы»

асскажите немного о компании, специфике ее деятельности, масштабе. Дмитрий Ванюшкин: «Торговая сеть Технониколь» (ТСТН) — это один из крупнейших дистрибуторов строительных материалов в РФ, Бело
19.04.2023 Производственная компания «Технониколь» создала «дочку» в сфере ИТ

«Технониколь» выделила ИТ-бизнес в отдельную структуру. Новая организация – ООО «ТН диджитал»

11.05.2022 «Технониколь» и VK подписали меморандум о партнерстве

«Технониколь» и VK стали стратегическими партнерами и запустили программу обучения «Цифровая а
14.04.2022 Потерявших аудиторию и доход российских блогеров переучат на рабочих и отправят работать на завод

Из тиктокеров в «тиктокари» Российская компания «Технониколь» сообщила CNews о запуске программы переподготовки отечественных блогеров, чтобы те могли получить работу на заводе. Данная программа позволит тем, кто еще недавно зарабатывал деньг
13.07.2021 Внедрение Infor EAM позволило оптимизировать обслуживание и ремонт на заводах «Технониколь»

ь унификации и обеспечила прозрачность процессов технического обслуживания. Сотрудничество Infor и «Технониколь» началось в 2012 году. Уже тогда корпорация сделала ставку на облачную модель вне
02.11.2020 Росбанк и «Технониколь» перешли на взаимодействие host-to-host через канал НРД Транзит 2.0

Росбанк и компания «Технониколь» перешли на новый формат взаимодействия: технологию host-to-host, работающую чере
30.10.2020 Резидент «Сколково» помог компании «Технониколь» автоматизировать работу на складах

Разработанное компанией «Клеверенс», резидентом Кластера информационных технологий Фонда «Сколково, программное обеспечение для автоматизации складских процессов внедрено в торговой сети «Технониколь». Это позволило ритейлеру установить полный контроль над всеми перемещениями продукции – от операций приемки до отгрузки и инвентаризации. Автоматизация рутинных процессов осуществл
25.07.2016 Axelot создал интеграционное решение для интернет-магазина «Технониколь»

Разработанный компанией Axelot на базе платформы Microsoft. NET Framework программный продукт API Axelot решает задачи интеграции сторонних информационных систем в информационный ландшафт компании «Технониколь». Об этом CNews сообщили в Axelot. «Технониколь» — это производитель и поставщик кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. Компания сконцентрирована на ра
19.03.2014 Спрогнозировать спрос — и извлечь выгоду. Опыт «ТехноНиколь»

Для сегмента производства строительных материалов, к которому относится корпорация «ТехноНиколь», крупнейший в Европе изготовитель и поставщик кровельных, гидро- и теплоизоляционных материалов, характерна высокая зависимость от сезонных колебаний спроса. Более того, предприяти
09.07.2013 «ТехноНиколь» планирует продажи и операции на основе решений Oracle

В корпорации «ТехноНиколь» создана информационная система планирования продаж и операций для бизнес-направления по производству каменной ваты. Система построена на основе бизнес-приложений для интегрированно
19.10.2006 "ТехноНИКОЛЬ" автоматизирует бизнес-процессы

авод Стекловолокна») на платформе «1С:Предприятие 8.0» и запустила ее в промышленную эксплуатацию. Открытие завода NICOglass в 2003 году было обусловлено потребностями развития производства компании «ТехноНИКОЛЬ» - крупной корпорации по производству мягких кровельных и гидроизоляционных материалов, теплоизоляции. Производство стекловолокна – новое направление деятельности для компании «Т

Публикаций - 115, упоминаний - 137

ТехноНИКОЛЬ и организации, системы, технологии, персоны:

8983 53
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 26
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 22
РСХБ Интех - RSHB Intech 79 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 18
Корус Консалтинг ГК 1334 18
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 396 16
Biocad - Биокад 85 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 136 16
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 154 15
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 55 15
БИС - ITQuick - Айтиквик 59 15
Ред Софт - Red Soft 995 15
Neoflex - Неофлекс 244 15
Diasoft - Диасофт 1021 14
Северсталь Инфоком 91 11
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 111 11
Аусферр ИТЦ 43 11
R-Vision - Р-Вижн 215 11
Скала^р - ранее InterLab IBS 249 11
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 100 10
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 10
ФинГрад - FinGrad 48 10
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 118 10
Сбер - СберБизнес Софт 88 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 10
Газинформсервис - ГИС 410 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 10
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 10
Ланит Интеграция 213 10
Polymedia - Полимедиа 156 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 273 9
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 490 9
Hoff Tech - Хофф Тех 45 9
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 196 9
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 18 8
AutoFAQ - ДипХакЛаб 39 8
SAP SE 5426 8
Yandex - Яндекс 8434 8
Терн ГК - Tern Group 78 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 44
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 39
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 34
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 29
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 27
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 27
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 69 26
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 26
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 26
Восток-Сервис ГК 57 26
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 57 25
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 25
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 24
Sokolov - Лакса Трейдинг 80 23
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 22
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 22
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 20
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 19
РЖД - Российские железные дороги 2001 18
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 18
Кофемания 70 17
Cotton Club - Коттон Клаб 28 17
Лента - Сеть розничной торговли 2267 17
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 51 16
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 27 16
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 401 16
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 16
Алроса АК - Алмазы России — Саха 261 16
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 16
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 15
Газпром бурение 47 15
Силовые машины 142 15
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 89 15
Шереметьево Хэндлинг 48 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 15
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 153 15
Агроэко ГК 42 15
Альфа-Банк 1868 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 41
Федеральное казначейство России 1879 32
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 18
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 8
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 6
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 11 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 6
МИК - Московский инновационный кластер 166 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 2
Ростехнадзор МТУ - Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 14 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 679 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 214 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 45 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Российский социально-экологический союз 3 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 7 1
Российский клуб финансовых директоров 28 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 78
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 75
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 59
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 50
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 49
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 41
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 38
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 34
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 31
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 29
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 26
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1043 22
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3693 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 20
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 19
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2241 18
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 18
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2031 17
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4453 17
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 16
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2465 16
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1850 16
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1472 16
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1831 16
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1008 15
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 452 15
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 14
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 14
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 13
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 13
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 590 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 12
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 12
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 855 11
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 260 25
БИС - ITQuick - Jumse 50 20
Axiom JDK СЗИ 132 15
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 14
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 14
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 13
Протек - Здравсити 28 11
Бизнес Технологии - Global-ERP 85 11
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 107 11
Новые облачные технологии - МойОфис 891 11
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 82 10
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 60 10
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 78 10
НКТ - Р7-графика 47 10
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 10
НКТ - Р7-Офис 478 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 9
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 43 8
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 831 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 5
Axelot WMS - Axelot YMS 68 5
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 404 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
X5 Group - Х5 Salt - X5 Облако 9 5
Google Android 14679 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 5
Microsoft Teams - MS Teams 618 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1324 3
Microsoft Office 3952 3
Apple iOS 8242 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 3
Linux OS 10896 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 623 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 2
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 2
Oracle Demantra Demand Management - Oracle Demantra Demand Planning - Oracle Demantra Real Time Sales and Operations Planning 16 2
Oracle SCM - Oracle Supply Chain Management - Oracle Advanced Supply Chain Planning, ASCP - Oracle Supply Chain Management Cloud, SCM Cloud - Oracle Demantra Supply Chain Management - Oracle Mobile Supply Chain Applications - Oracle Value Chain Planning 41 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 2
Челидзе Джимшер 42 31
Натрусов Артем 312 27
Уткин Владислав 39 26
Киселев Сергей 69 26
Шадаев Максут 1146 26
Ульянов Николай 162 25
Лобанов Максим 49 25
Григоренко Вадим 52 25
Замаруев Владимир 41 25
Кудашев Михаил 42 25
Катамадзе Анна 118 25
Мельникова Алиса 96 23
Леонов Алексей 96 21
Галкин Николай 121 21
Лукавенко Олег 46 20
Беляев Владислав 97 17
Михалев Евгений 96 17
Легостаева Светлана 96 16
Степанов Павел 35 16
Махалин Тимур 25 16
Сергеев Сергей 161 16
Федоров Алексей 128 16
Добровинский Александр 47 15
Бурилов Андрей 117 15
Климов Андрей 88 15
Меркулов Сергей 48 15
Сивцев Илья 164 15
Евдокимов Игорь 61 15
Александров Александр 85 15
Булгаков Кирилл 131 15
Спирин Антон 87 15
Стоянов Алексей 52 15
Кусеров Олег 22 15
Луганцев Александр 51 15
Гаврилов Евгений 55 15
Карпов Роман 75 15
Маркова Светлана 43 15
Ульянычев Матвей 47 15
Тятюшев Максим 160 15
Долгов Александр 44 15
Россия - РФ - Российская федерация 156831 92
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 6
Европа 24634 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 4
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 680 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Юргинский округ - Юрга 15 3
Европа Восточная 3121 3
Казахстан - Республика 5792 3
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 3
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 142 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Чудовский район - Чудово 25 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Индия - Bharat 5697 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 2
Россия - СФО - Новосибирск 4650 2
Беларусь - Белоруссия 6023 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 685 2
Россия - Заполярье 130 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 126 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1668 1
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 1
Москва - ЦАО - Космодамианская набережная 11 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Израиль 2784 1
Россия - СФО - Кемеровская область 985 1
Япония 13547 1
Украина 7793 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 1
Россия - СФО - Омская область 731 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 45
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 39
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 32
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 29
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 27
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 18
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 17
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 17
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 17
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 15
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 419 14
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 13
Экономический эффект 1219 13
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 12
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 10
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 9
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 7
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2175 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 6
Черкизон - Черкизовский рынок 165 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 5
Энергетика - Energy - Energetically 5524 5
Торговля оптовая - Wholesale trade 1233 5
Импортозамещение - параллельный импорт 567 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 4
Sports.ru - Спортс.ру 30 3
Forbes - Форбс 910 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 8
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 18 6
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
Gartner - Гартнер 3608 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 16
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 15
РАН - Российская академия наук 2014 11
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 3
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 1
Сибпроектнииавиапром - Сибирский Проектно-Конструкторский и НИИ Авиационной Промышленности 2 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
AAP - American Academy of Pediatric - Американская Академия Педиатрии 4 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
VK Skillbox - Скилбокс 128 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 32
CNews FORUM Кейсы 280 18
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 12
CNews AWARDS - награда 549 11
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 3
Петербургский Цифровой Форум 6 2
ComNews Awards 8 1
ИнфоКом 118 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
CNews Баттл 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще