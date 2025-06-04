ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ

Тиражирование решения Axelot в «Технониколь» Корпорация «Технониколь» продолжает внедрять Axelot WMS. Так, весной 2025 г. завершился проект автоматиза

«Технониколь» планирует применять ИИ на производствах минеральной изоляции «Технониколь» планирует создать цифрового двойника технологической линии для проведения экспериментов в виртуальной реальности, а также внедрять системы машинного зрения и анализа данных с помощ

«Технониколь» инвестирует 1 млрд рублей в цифровизацию и автоматизацию логистики До 2026 г. «Технониколь» планирует вложить в проекты по цифровизации и автоматизации логистики на заводах минеральной ваты 1 млрд руб. Инвестиции направят на внедрение беспилотной погрузочной техники и при

«Технониколь» тиражировал Axelot WMS на новой производственной площадке в Казахстане «Технониколь» тиражировал Axelot WMS на новом складе при производстве Алматы, с которым работа

«Технониколь» протестировала «Умные часы» для обходов производственного оборудования «Технониколь» протестировала «Умные часы» (Moziware Smart Watch), работающие на программной платформе ИКСАР. Устройство использовали для обходов действующего технологического оборудования на «За

«Технониколь» повышает продуктивность взаимодействия с клиентами при помощи искусственного интеллекта «Технониколь» повышает продуктивность взаимодействия с клиентами при помощи искусственного интеллекта

ТСТН увеличила валовую прибыль на 23% при помощи искусственного интеллекта ании увеличить валовую прибыль на 23%. Об этом CNews сообщили представители Imprice. «Торговая Сеть Технониколь» и Imprice провели пилотный проект по внедрению динамического ценообразования. Дл

«Технониколь» продолжает автоматизацию складской логистики – Axelot WMS внедрена в еще одном бизнес-подразделении Корпорации в Рязани «Технониколь» совместно с Axelot автоматизировали склад готовой продукции бизнес-подразделения

Владислав Уткин, «Технониколь»: Генеративный искусственный интеллект производственными компаниями пока не востребован «Сегодня бизнес может приобрести любой сервер, любое "железо"» CNews: Насколько остро сейчас стоит проблема импортозамещения программного обеспечения в коммерческом секторе? «Технониколь» удается находить отечественные аналоги? Владислав Уткин: Для коммерческого сегмента проблема импортозамещения ПО не стоит так остро, как, скажем, для государственного. Многие цифро

Axelot WMS внедрена на распределительном региональном центре «Технониколь» в Юрге «Технониколь» тиражировал решение Axelot WMS на очередном региональном распределительном центр

«Технониколь» тиражировала Axelot WMS на новом складе в Рязани тки предыдущих проектов, специалисты компании Axelot развернули систему Axelot WMS на новом складе «Технониколь» в рамках тиражирования рабочего решения. Корпорация «Технониколь» – между

ИТ-директор «Торговая сеть Технониколь» в интервью CNews: Бессмысленно ждать возвращения SAP и Microsoft, когда есть уникальная возможность «слезть с иглы» асскажите немного о компании, специфике ее деятельности, масштабе. Дмитрий Ванюшкин: «Торговая сеть Технониколь» (ТСТН) — это один из крупнейших дистрибуторов строительных материалов в РФ, Бело

Производственная компания «Технониколь» создала «дочку» в сфере ИТ «Технониколь» выделила ИТ-бизнес в отдельную структуру. Новая организация – ООО «ТН диджитал»

«Технониколь» и VK подписали меморандум о партнерстве «Технониколь» и VK стали стратегическими партнерами и запустили программу обучения «Цифровая а

Потерявших аудиторию и доход российских блогеров переучат на рабочих и отправят работать на завод Из тиктокеров в «тиктокари» Российская компания «Технониколь» сообщила CNews о запуске программы переподготовки отечественных блогеров, чтобы те могли получить работу на заводе. Данная программа позволит тем, кто еще недавно зарабатывал деньг

Внедрение Infor EAM позволило оптимизировать обслуживание и ремонт на заводах «Технониколь» ь унификации и обеспечила прозрачность процессов технического обслуживания. Сотрудничество Infor и «Технониколь» началось в 2012 году. Уже тогда корпорация сделала ставку на облачную модель вне

Росбанк и «Технониколь» перешли на взаимодействие host-to-host через канал НРД Транзит 2.0 Росбанк и компания «Технониколь» перешли на новый формат взаимодействия: технологию host-to-host, работающую чере

Резидент «Сколково» помог компании «Технониколь» автоматизировать работу на складах Разработанное компанией «Клеверенс», резидентом Кластера информационных технологий Фонда «Сколково, программное обеспечение для автоматизации складских процессов внедрено в торговой сети «Технониколь». Это позволило ритейлеру установить полный контроль над всеми перемещениями продукции – от операций приемки до отгрузки и инвентаризации. Автоматизация рутинных процессов осуществл

Axelot создал интеграционное решение для интернет-магазина «Технониколь» Разработанный компанией Axelot на базе платформы Microsoft. NET Framework программный продукт API Axelot решает задачи интеграции сторонних информационных систем в информационный ландшафт компании «Технониколь». Об этом CNews сообщили в Axelot. «Технониколь» — это производитель и поставщик кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. Компания сконцентрирована на ра

Спрогнозировать спрос — и извлечь выгоду. Опыт «ТехноНиколь» Для сегмента производства строительных материалов, к которому относится корпорация «ТехноНиколь», крупнейший в Европе изготовитель и поставщик кровельных, гидро- и теплоизоляционных материалов, характерна высокая зависимость от сезонных колебаний спроса. Более того, предприяти

«ТехноНиколь» планирует продажи и операции на основе решений Oracle В корпорации «ТехноНиколь» создана информационная система планирования продаж и операций для бизнес-направления по производству каменной ваты. Система построена на основе бизнес-приложений для интегрированно