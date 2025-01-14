Мельникова Алиса
Мельникова Алиса и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1008 40
|Глазков Александр 137 31
|Панченко Иван 138 29
|Сергеев Сергей 138 28
|Федоров Алексей 116 28
|Натрусов Артем 284 25
|Челидзе Джимшер 30 23
|Лобанов Максим 45 23
|Кудашев Михаил 26 23
|Киселев Сергей 59 22
|Григоренко Вадим 40 22
|Албычев Александр 150 21
|Катамадзе Анна 101 21
|Ульянов Николай 112 21
|Замаруев Владимир 40 21
|Глухов Иван 27 20
|Врацкий Андрей 135 19
|Лукавенко Олег 35 19
|Артюхов Сергей 42 19
|Желтухин Вадим 31 19
|Урусов Виктор 127 19
|Галкин Николай 104 19
|Чудинов Дмитрий 32 18
|Пирогова Ирина 28 18
|Кирьянова Александра 135 18
|Суровец Дмитрий 76 18
|Нестеров Алексей 143 18
|Аникин Дмитрий 44 18
|Легостаева Светлана 82 17
|Шпак Василий 223 17
|Козырев Алексей 321 17
|Сухорукова Алена 16 16
|Московкина Нина 16 16
|Леонов Алексей 79 16
|Скоромыкин Кирилл 18 16
|Будник Иван 19 16
|Колесов Александр 54 15
|Рустамов Рустам 412 15
|Евдокимов Игорь 50 15
|Луганцев Александр 51 15
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