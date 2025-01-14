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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мельникова Алиса



14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 1
28.12.2024 Минцифры отметило наградой главного редактора CNews 1
11.12.2024 Алиса Мельникова, «Сибур»: ИИ сократит время разработки новых материалов и рецептур на замену импортным 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
29.11.2024 ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
20.11.2024 Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков 1
19.11.2024 CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО 1
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
08.11.2024 MANGO OFFICE стал разработчиком года в сфере систем бизнес-коммуникаций 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
19.07.2024 «Сибур» создал ИИ-помощника, подбирающего замену подсанкционным комплектующим, которых не найти в России 2
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
09.07.2024 Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
03.07.2024 Казначейство в 65000 раз сократило время, за которое власти дистанционно узнают о проблемах в регионах 1
20.06.2024 «Сибур» запустил систему для управления R&D 1
19.06.2024 Замглавы Минцифры Олег Качанов на CNews FORUM Кейсы: В России появится единая социальная карта, которую можно привязать к банковской 1
19.06.2024 Замглавы Минпромторга Василий Шпак на CNews FORUM Кейсы: Господдержка российской электроники за последние пять лет выросла более чем в 20 раз 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1

Публикаций - 90, упоминаний - 96

Мельникова Алиса и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 64
8213 37
Diasoft - Диасофт 870 31
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 29
Т1 Холдинг - Т1 Группа 245 29
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 28
Ростелеком 9700 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 20
R-Vision - Р-Вижн 153 19
Ред Софт - Red Soft 700 15
Корус Консалтинг ГК 1217 15
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 15
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 15
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 15
Neoflex - Неофлекс 220 15
Biocad - Биокад 78 15
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 14
Microsoft Corporation 24624 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 13
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 13
Naumen - Наумен 625 13
SimbirSoft - СимбирСофт 75 13
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 13
Газпром ЦПС 27 13
Базальт СПО - BaseALT 655 13
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 13
Ростелеком - TData - ТДата 24 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 12
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 12
МСК Групп - Даком М 61 12
CoWork - Коворкинг Платформ 17 12
МегаФон 8804 11
SAP SE 5276 11
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 10
Примо РПА 12 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 9
IBM - International Business Machines Corp 9441 9
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Instabank - Инстабанк 23 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 62
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 57
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 40
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 38
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 34
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 32
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 31
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 30
Лента - Сеть розничной торговли 2080 29
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 23
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 23
Восток-Сервис ГК 52 23
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 23
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 22
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 22
ПСБ - Промсвязьбанк 851 21
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 21
Кофемания 51 21
Почта России ПАО 2112 20
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 20
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 20
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 20
Альфа-Банк 1769 19
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 18
ГПБ - Газпромбанк 1084 17
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 17
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 17
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 16
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 16
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 16
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 15
Шереметьево Хэндлинг 36 15
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 15
Силовые машины 111 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 15
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 15
Агроэко ГК 22 15
Газпром бурение 30 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 15
Федеральное казначейство России 1772 44
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 41
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 2
Мосгордума - Московская городская Дума 142 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Linux Foundation 185 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 18 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 72
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Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 27
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 17
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 17
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Скрининг 150 16
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 15
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Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 15
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 15
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 29
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 25
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 25
БИС - ITQuick - Jumse 39 20
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 19
Новые облачные технологии - МойОфис 778 19
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 18
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 18
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 15
Технос-К - Сакура PRO 19 13
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 12
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 12
СалютДевайсы - GigaChat 190 9
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 8
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 8
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 8
НКТ - Р7-Офис 380 8
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 7
Протек - Здравсити 26 7
Linux OS 9936 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 6
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 6
НКТ - Р7-графика 31 6
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 5
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 4
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 3
Microsoft Office 3734 3
Google Android 13994 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
OpenAI ChatGPT 338 3
1С:ERP Управление предприятием 550 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 2
Шадаев Максут 1008 40
Глазков Александр 137 31
Панченко Иван 138 29
Сергеев Сергей 138 28
Федоров Алексей 116 28
Натрусов Артем 284 25
Челидзе Джимшер 30 23
Лобанов Максим 45 23
Кудашев Михаил 26 23
Киселев Сергей 59 22
Григоренко Вадим 40 22
Албычев Александр 150 21
Катамадзе Анна 101 21
Ульянов Николай 112 21
Замаруев Владимир 40 21
Глухов Иван 27 20
Врацкий Андрей 135 19
Лукавенко Олег 35 19
Артюхов Сергей 42 19
Желтухин Вадим 31 19
Урусов Виктор 127 19
Галкин Николай 104 19
Чудинов Дмитрий 32 18
Пирогова Ирина 28 18
Кирьянова Александра 135 18
Суровец Дмитрий 76 18
Нестеров Алексей 143 18
Аникин Дмитрий 44 18
Легостаева Светлана 82 17
Шпак Василий 223 17
Козырев Алексей 321 17
Сухорукова Алена 16 16
Московкина Нина 16 16
Леонов Алексей 79 16
Скоромыкин Кирилл 18 16
Будник Иван 19 16
Колесов Александр 54 15
Рустамов Рустам 412 15
Евдокимов Игорь 50 15
Луганцев Александр 51 15
Россия - РФ - Российская федерация 144195 84
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 10
Беларусь - Минск 631 9
Казахстан - Республика 5525 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 8
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 6
Беларусь - Белоруссия 5638 6
Россия - УФО - Челябинская область 1210 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 5
Россия - СФО - Новосибирск 4290 5
Россия - ЦФО - Калужская область 979 5
Европа 21767 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 5
Германия - Федеративная Республика 12682 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 3
Азия - Азиатский регион 5528 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Россия - УФО - Тюменская область 1141 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 125 2
Индия - Bharat 5432 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 2
Япония 13282 1
Ближний Восток 2943 1
Америка Латинская 1812 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 268 1
Украина 7608 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1003 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 63
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 56
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 46
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 41
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 38
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 35
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 34
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 30
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 25
Экономический эффект 1067 24
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 19
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 14
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 11
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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