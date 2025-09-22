Разделы

Axiom JDK СЗИ

Axiom JDK СЗИ

УПОМИНАНИЯ


22.09.2025 Вышел релиз российской Java-платформы Axiom JDK Pro 25 с поддержкой до 2034 года

Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») объявляет о выпуске нового релиза отечественной Java-платформы Axi
28.08.2025 Корпоративный центр сертификации SafeTech CA успешно работает в Java-среде Axiom JDK

Компании SafeTech Lab и Axiom JDK (АО «Аксиом») провели тестовые испытания и подтвердили полную технологическую совме
18.08.2025 Вышел релиз Axiom JDK Express на JVM 21 для ускорения Java-приложений без миграции

Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») объявляет о выходе новой версии Axiom JDK Express, российской

12.08.2025 Nexign Interconnect получила сертификат совместимости с российской Java-платформой Axiom JDK

й для различных отраслей экономики Nexign (АО «Нэксайн») и разработчик отечественной платформы Java Axiom JDK (АО «Аксиом») подтвердили совместимость системы межоператорских расчетов Nexign Int
07.08.2025 Axiom JDK и «Емдев» подтвердили совместимость отечественного Java-стека с решениями Entaxy и Incomand

Компании Axiom JDK (АО «Аксиом») и «Емдев» расширяют технологическое сотрудничество. Разработчики подт
22.07.2025 Релизы безопасности Axiom JDK и Libercat включают более 1 тыс. улучшений и 10 устраненных уязвимостей

Компания Axiom JDK объявила о доступности новых релизов безопасности отечественного Java-стека: среды

17.07.2025 Альфа-Банк перевел CRM для отделений на российскую микросервиcную Java-платформу Axiom Runtime Container

шает безопасность и производительность высоконагруженных сервисов. Система на российском Java-стеке Axiom JDK работает в промышленной эксплуатации с 2024 г. и обслуживает свыше 20 тыс. сотрудни
09.07.2025 Axiom JDK и «БПС Инновационные программные решения» усиливают технологическую независимость банков

Компании Axiom JDK (АО «Аксиом») и «БПС Инновационные программные решения» сообщают о реализации подде
09.06.2025 Axiom JDK и «Аладдин Р.Д.» создали решение для замены Microsoft CA для объектов КИИ

ках совместного проекта проведены испытания совместимости между сертифицированной средой исполнения Java Axiom JDK Certified и Aladdin Enterprise CA — корпоративным центром сертификации, входящ
03.06.2025 Yandex B2B Tech и Axiom JDK запускают интегрированную платформу для доверенной Java-разработки

Компания Yandex Cloud (входит в состав Yandex B2B Tech) и компания Axiom JDK ( «Аксиом»), поставщик российской платформы Java, объявили о стратегическом техноло
02.06.2025 Axiom JDK и «Базис» объединяют усилия для создания доверенных ПАК с виртуализацией на Java

едставители «Аксиом». Стороны подтвердили технологическую совместимость защищенной среды исполнения Java Axiom JDK Certified и средства защиты Basis Virtual Security (BVS), обеспечивающего безо
07.05.2025 Axiom JDK и «Базальт СПО» объявляют о технологическом партнерстве по развитию системного ПО

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», и компания Axiom JDK (АО «Аксиом»), поставщик российской платформы Java, объявляют о технологическом пар
22.04.2025 «Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 с Axiom JDK и Liberсat Certified

om JDK и сервером приложений Liberсat. Вторая, аналогичная среда, — с сертифицированными продуктами Axiom JDK Certified и Liberсat Certified. По итогам испытаний все решения получили сертификат
21.04.2025 В релизах безопасности Axiom JDK и Libercat устранено 17 уязвимостей

Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») сообщает о выходе новых релизов отечественной платформы Java Axiom
17.04.2025 Российская компания выпустит универсальный инструмент Java-программиста на замену иностранным. За ней стоят создатели Astra Linux и выходцы из Oracle

ем отечественной среды разработки OpenIDE, сообщили CNews представители «Группы Астра» – разработчика ОС Astra Linux. Это совместное предприятие, в равных долях принадлежащее «Группе Астра», компании Axiom JDK (выходцы из Oracle) и фирмы Haulmont, разработчика корпоративного ПО и инструментов для разработчиков. Новое предприятие будет развивать OpenIDE – отечественную среду разработки ИТ-пр
27.03.2025 Релиз Axiom JDK Pro 24 добавил более 20 новых функций в российскую платформу Java

Компания Axiom JDK («Аксиом») выпустила новую версию отечественной платформы Java Axiom JDK Pro
21.03.2025 Axiom JDK Certified и Libercat Certified подтвердили совместимость с PAM-системой компании Web Control

темы управления привилегированным доступом sPACE PAM с отечественной средой разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и сервером Java-приложений Libercat Certified, сертифицированными ФС
11.03.2025 Right line и Axiom JDK подготовили Java-приложения к работе в экосистеме цифрового рубля

вместимости. В качестве среды исполнения Java-приложений использовалась сертифицированная платформа Axiom JDK Certified, в которой усилены функции безопасности согласно требованиям ФСТЭК для 4

12.02.2025 На 80% выросли продажи российских Java-технологий Axiom JDK и Libercat в 2024 году

Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») сообщает о росте объема продаж линейки продуктов Axiom JDK и L
31.01.2025 Состоялся релиз безопасности Axiom JDK для 20 системных платформ

ых платформ и обеспечивает максимальную безопасность и производительность приложений, работающих на Axiom JDK. Новый релиз включает 18 критических патчей безопасности CPU (Critical Patch Update
23.01.2025 Axiom JDK выпустила сервер приложений Libercat с улучшенными функциями безопасности и управления

Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») объявила о выпуске новой версии стандартизированного сервера Java-при
19.12.2024 Совместимость Axiom JDK Certified и Интеграционной платформы FESB повышает надежность Java-среды

Axiom JDK и ООО «Неолант Тенакс» были выпущены сертификаты совместимости Axiom JDK и FESB, а также Axiom JDK Certified и FESB. Axiom JDK Pro, российская платформа Java, используется в системах
10.12.2024 Axiom JDK оптимизировала Java для архитектуры RISC-V

Компания Axiom JDK оптимизировала производительность Java-приложений и выпустила специальную версию

21.11.2024 Исследование Axiom JDK: компании переходят на новые версии Java и внедряют ИИ, но рискуют безопасностью

Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») представила результаты первого масштабного исследования трендов Java в России. В нем рассматривается отношение Java-разработчиков к новым технологиям, инструментарию раз
31.10.2024 Axiom JDK усиливает защиту инфраструктуры Yandex Cloud в условиях технологической независимости

ния Yandex Cloud, российский облачный провайдер, перевела сервисы, работающие на Java, на платформу Axiom JDK Pro. Решение о масштабной миграции было принято для обеспечения максимальной надежн
23.10.2024 Вышел квартальный релиз безопасности Axiom JDK в рамках цикла критических обновлений Java

артальные апдейты позволяют обеспечивать безопасность и производительность приложений и сервисов на Axiom JDK, которые обслуживают более 100 млн россиян. Новый релиз включает 47 критических пат
11.10.2024 Axiom JDK выпускает свободную версию российской платформы Java для разработчиков

Компания Axiom JDK выпустила свободную версию российской платформы Java Axiom JDK для целей раз
19.09.2024 Доступен новый релиз российской Java-платформы Axiom JDK Pro 23

Компания Axiom JDK выпустила новую версию отечественной среды разработки и исполнения Java Axiom JD
03.09.2024 Подтверждена совместимость платформы контейнеризации «Боцман» и Java-контейнера Axiom Runtime Container

Компании Axiom JDK, поставщик российской платформы Java, и Smart technologies Soft, разработчик цифров
27.08.2024 BSS и Axiom JDK предлагают банкам ДБО на Java российской сборки для соблюдения требований ЦБ РФ

Компании BSS и Axiom JDK сообщили о реализации поддержки Java-стека Axiom JDK в системах дистанционно
13.08.2024 АСУ «Скорая помощь» и Axiom JDK ускоряют импортозамещение Java-стека в медицине

Компания Axiom JDK и группа компаний ICL сообщили, что теперь учреждения скорой помощи могут осуществи
05.08.2024 «ФлексСофт» и Axiom JDK переводят банковское ПО на импортонезависимый Java-стек

«ФлексСофт» и Axiom JDK расширяют взаимодействие в части внедрения решений на базе импортонезависимого Java
19.07.2024 Вышел релиз безопасности Axiom JDK в рамках квартального цикла обновлений Java

ной платформы Java в рамках цикла критических обновлений безопасности. Это третий квартальный релиз Axiom JDK в 2024 г. Его выпускают для обеспечения максимальной безопасности и производительно
19.06.2024 «Инверсия» выбирает Axiom JDK в качестве Java-платформы для банковских приложений ЦАБС «Банк 21 Век»

Компании «Инверсия» и Axiom JDK объявляют о расширении совместного взаимодействия и координации деятельности в обла
24.05.2024 «ФОРС Дистрибуция» займется Java-технологиями Axiom JDK и Libercat

разработки и запуска Java-приложений: Axiom JDK — доверенная среда разработки и исполнения Java SE, Axiom JDK Certified — среда разработки и исполнения Java, сертифицированная ФСТЭК по 4 уровню
23.04.2024 Переход на Axiom JDK Express ускоряет Java-приложения до 15%

ия Java Axiom JDK Pro, стандартизованный сервер приложений Libercat, сертифицированные ФСТЭК версии Axiom JDK Certified и Libercat Certified, легковесный Java-контейнер и ряд других технологий.
02.04.2024 «Флант» и Axiom JDK подтвердили совместимость Deckhouse и отечественных Java-технологий

«Флант», поставщик промышленной платформы Kubernetes в России, и Axiom JDK, поставщик российской платформы Java, подтвердили корректную совместную работу свои
26.03.2024 Вышел новый релиз Axiom JDK Pro 22, российской платформы Java

ия Java Axiom JDK Pro, стандартизованный сервер приложений Libercat, сертифицированные ФСТЭК версии Axiom JDK Certified и Libercat Certified, легковесный Java-контейнер и ряд других технологий.
29.02.2024 «Группа Астра» и Axiom JDK объединяют усилия для создания стандартизованной платформы Java-разработки

родуктов Axiom JDK, включающее Axiom JDK Pro, сертифицированную ФСТЭК среду разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и ряд других технологий. Продукты входят в реестр российского ПО и с
29.02.2024 В России создается единая стандартизированная платформа Java-разработки на замену софту Oracle

щение благодаря кроссплатформенности Axiom JDK. Применение сертифицированных ФСТЭК России продуктов Axiom JDK Certified и Libercat Certified ускорит прохождение процедур сертификации ГИС и КИИ»

Публикаций - 125, упоминаний - 285

