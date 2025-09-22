Получите все материалы CNews по ключевому слову
Axiom JDK СЗИ
|22.09.2025
|
Вышел релиз российской Java-платформы Axiom JDK Pro 25 с поддержкой до 2034 года
Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») объявляет о выпуске нового релиза отечественной Java-платформы Axi
|28.08.2025
|
Корпоративный центр сертификации SafeTech CA успешно работает в Java-среде Axiom JDK
Компании SafeTech Lab и Axiom JDK (АО «Аксиом») провели тестовые испытания и подтвердили полную технологическую совме
|18.08.2025
|
Вышел релиз Axiom JDK Express на JVM 21 для ускорения Java-приложений без миграции
Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») объявляет о выходе новой версии Axiom JDK Express, российской
|12.08.2025
|
Nexign Interconnect получила сертификат совместимости с российской Java-платформой Axiom JDK
й для различных отраслей экономики Nexign (АО «Нэксайн») и разработчик отечественной платформы Java Axiom JDK (АО «Аксиом») подтвердили совместимость системы межоператорских расчетов Nexign Int
|07.08.2025
|
Axiom JDK и «Емдев» подтвердили совместимость отечественного Java-стека с решениями Entaxy и Incomand
Компании Axiom JDK (АО «Аксиом») и «Емдев» расширяют технологическое сотрудничество. Разработчики подт
|22.07.2025
|
Релизы безопасности Axiom JDK и Libercat включают более 1 тыс. улучшений и 10 устраненных уязвимостей
Компания Axiom JDK объявила о доступности новых релизов безопасности отечественного Java-стека: среды
|17.07.2025
|
Альфа-Банк перевел CRM для отделений на российскую микросервиcную Java-платформу Axiom Runtime Container
шает безопасность и производительность высоконагруженных сервисов. Система на российском Java-стеке Axiom JDK работает в промышленной эксплуатации с 2024 г. и обслуживает свыше 20 тыс. сотрудни
|09.07.2025
|
Axiom JDK и «БПС Инновационные программные решения» усиливают технологическую независимость банков
Компании Axiom JDK (АО «Аксиом») и «БПС Инновационные программные решения» сообщают о реализации подде
|09.06.2025
|
Axiom JDK и «Аладдин Р.Д.» создали решение для замены Microsoft CA для объектов КИИ
ках совместного проекта проведены испытания совместимости между сертифицированной средой исполнения Java Axiom JDK Certified и Aladdin Enterprise CA — корпоративным центром сертификации, входящ
|03.06.2025
|
Yandex B2B Tech и Axiom JDK запускают интегрированную платформу для доверенной Java-разработки
Компания Yandex Cloud (входит в состав Yandex B2B Tech) и компания Axiom JDK ( «Аксиом»), поставщик российской платформы Java, объявили о стратегическом техноло
|02.06.2025
|
Axiom JDK и «Базис» объединяют усилия для создания доверенных ПАК с виртуализацией на Java
едставители «Аксиом». Стороны подтвердили технологическую совместимость защищенной среды исполнения Java Axiom JDK Certified и средства защиты Basis Virtual Security (BVS), обеспечивающего безо
|07.05.2025
|
Axiom JDK и «Базальт СПО» объявляют о технологическом партнерстве по развитию системного ПО
«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», и компания Axiom JDK (АО «Аксиом»), поставщик российской платформы Java, объявляют о технологическом пар
|22.04.2025
|
«Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 с Axiom JDK и Liberсat Certified
om JDK и сервером приложений Liberсat. Вторая, аналогичная среда, — с сертифицированными продуктами Axiom JDK Certified и Liberсat Certified. По итогам испытаний все решения получили сертификат
|21.04.2025
|
В релизах безопасности Axiom JDK и Libercat устранено 17 уязвимостей
Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») сообщает о выходе новых релизов отечественной платформы Java Axiom
|17.04.2025
|
Российская компания выпустит универсальный инструмент Java-программиста на замену иностранным. За ней стоят создатели Astra Linux и выходцы из Oracle
ем отечественной среды разработки OpenIDE, сообщили CNews представители «Группы Астра» – разработчика ОС Astra Linux. Это совместное предприятие, в равных долях принадлежащее «Группе Астра», компании Axiom JDK (выходцы из Oracle) и фирмы Haulmont, разработчика корпоративного ПО и инструментов для разработчиков. Новое предприятие будет развивать OpenIDE – отечественную среду разработки ИТ-пр
|27.03.2025
|
Релиз Axiom JDK Pro 24 добавил более 20 новых функций в российскую платформу Java
Компания Axiom JDK («Аксиом») выпустила новую версию отечественной платформы Java Axiom JDK Pro
|21.03.2025
|
Axiom JDK Certified и Libercat Certified подтвердили совместимость с PAM-системой компании Web Control
темы управления привилегированным доступом sPACE PAM с отечественной средой разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и сервером Java-приложений Libercat Certified, сертифицированными ФС
|11.03.2025
|
Right line и Axiom JDK подготовили Java-приложения к работе в экосистеме цифрового рубля
вместимости. В качестве среды исполнения Java-приложений использовалась сертифицированная платформа Axiom JDK Certified, в которой усилены функции безопасности согласно требованиям ФСТЭК для 4
|12.02.2025
|
На 80% выросли продажи российских Java-технологий Axiom JDK и Libercat в 2024 году
Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») сообщает о росте объема продаж линейки продуктов Axiom JDK и L
|31.01.2025
|
Состоялся релиз безопасности Axiom JDK для 20 системных платформ
ых платформ и обеспечивает максимальную безопасность и производительность приложений, работающих на Axiom JDK. Новый релиз включает 18 критических патчей безопасности CPU (Critical Patch Update
|23.01.2025
|
Axiom JDK выпустила сервер приложений Libercat с улучшенными функциями безопасности и управления
Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») объявила о выпуске новой версии стандартизированного сервера Java-при
|19.12.2024
|
Совместимость Axiom JDK Certified и Интеграционной платформы FESB повышает надежность Java-среды
Axiom JDK и ООО «Неолант Тенакс» были выпущены сертификаты совместимости Axiom JDK и FESB, а также Axiom JDK Certified и FESB. Axiom JDK Pro, российская платформа Java, используется в системах
|10.12.2024
|
Axiom JDK оптимизировала Java для архитектуры RISC-V
Компания Axiom JDK оптимизировала производительность Java-приложений и выпустила специальную версию
|21.11.2024
|
Исследование Axiom JDK: компании переходят на новые версии Java и внедряют ИИ, но рискуют безопасностью
Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») представила результаты первого масштабного исследования трендов Java в России. В нем рассматривается отношение Java-разработчиков к новым технологиям, инструментарию раз
|31.10.2024
|
Axiom JDK усиливает защиту инфраструктуры Yandex Cloud в условиях технологической независимости
ния Yandex Cloud, российский облачный провайдер, перевела сервисы, работающие на Java, на платформу Axiom JDK Pro. Решение о масштабной миграции было принято для обеспечения максимальной надежн
|23.10.2024
|
Вышел квартальный релиз безопасности Axiom JDK в рамках цикла критических обновлений Java
артальные апдейты позволяют обеспечивать безопасность и производительность приложений и сервисов на Axiom JDK, которые обслуживают более 100 млн россиян. Новый релиз включает 47 критических пат
|11.10.2024
|
Axiom JDK выпускает свободную версию российской платформы Java для разработчиков
Компания Axiom JDK выпустила свободную версию российской платформы Java Axiom JDK для целей раз
|19.09.2024
|
Доступен новый релиз российской Java-платформы Axiom JDK Pro 23
Компания Axiom JDK выпустила новую версию отечественной среды разработки и исполнения Java Axiom JD
|03.09.2024
|
Подтверждена совместимость платформы контейнеризации «Боцман» и Java-контейнера Axiom Runtime Container
Компании Axiom JDK, поставщик российской платформы Java, и Smart technologies Soft, разработчик цифров
|27.08.2024
|
BSS и Axiom JDK предлагают банкам ДБО на Java российской сборки для соблюдения требований ЦБ РФ
Компании BSS и Axiom JDK сообщили о реализации поддержки Java-стека Axiom JDK в системах дистанционно
|13.08.2024
|
АСУ «Скорая помощь» и Axiom JDK ускоряют импортозамещение Java-стека в медицине
Компания Axiom JDK и группа компаний ICL сообщили, что теперь учреждения скорой помощи могут осуществи
|05.08.2024
|
«ФлексСофт» и Axiom JDK переводят банковское ПО на импортонезависимый Java-стек
«ФлексСофт» и Axiom JDK расширяют взаимодействие в части внедрения решений на базе импортонезависимого Java
|19.07.2024
|
Вышел релиз безопасности Axiom JDK в рамках квартального цикла обновлений Java
ной платформы Java в рамках цикла критических обновлений безопасности. Это третий квартальный релиз Axiom JDK в 2024 г. Его выпускают для обеспечения максимальной безопасности и производительно
|19.06.2024
|
«Инверсия» выбирает Axiom JDK в качестве Java-платформы для банковских приложений ЦАБС «Банк 21 Век»
Компании «Инверсия» и Axiom JDK объявляют о расширении совместного взаимодействия и координации деятельности в обла
|24.05.2024
|
«ФОРС Дистрибуция» займется Java-технологиями Axiom JDK и Libercat
разработки и запуска Java-приложений: Axiom JDK — доверенная среда разработки и исполнения Java SE, Axiom JDK Certified — среда разработки и исполнения Java, сертифицированная ФСТЭК по 4 уровню
|23.04.2024
|
Переход на Axiom JDK Express ускоряет Java-приложения до 15%
ия Java Axiom JDK Pro, стандартизованный сервер приложений Libercat, сертифицированные ФСТЭК версии Axiom JDK Certified и Libercat Certified, легковесный Java-контейнер и ряд других технологий.
|02.04.2024
|
«Флант» и Axiom JDK подтвердили совместимость Deckhouse и отечественных Java-технологий
«Флант», поставщик промышленной платформы Kubernetes в России, и Axiom JDK, поставщик российской платформы Java, подтвердили корректную совместную работу свои
|26.03.2024
|
Вышел новый релиз Axiom JDK Pro 22, российской платформы Java
ия Java Axiom JDK Pro, стандартизованный сервер приложений Libercat, сертифицированные ФСТЭК версии Axiom JDK Certified и Libercat Certified, легковесный Java-контейнер и ряд других технологий.
|29.02.2024
|
«Группа Астра» и Axiom JDK объединяют усилия для создания стандартизованной платформы Java-разработки
родуктов Axiom JDK, включающее Axiom JDK Pro, сертифицированную ФСТЭК среду разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и ряд других технологий. Продукты входят в реестр российского ПО и с
|29.02.2024
|
В России создается единая стандартизированная платформа Java-разработки на замену софту Oracle
щение благодаря кроссплатформенности Axiom JDK. Применение сертифицированных ФСТЭК России продуктов Axiom JDK Certified и Libercat Certified ускорит прохождение процедур сертификации ГИС и КИИ»
