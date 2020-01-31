США - Вирджиния - Виргиния

В IBM меняется гендиректор. Джинни Рометти уходит, обрушив выручку компании на треть Новый гендиректор Вирджиния «Джинни» Рометти (Virginia Rometty) покинет пост генерального директора компании IBM, занимаемый ею с 2012 г. Вместе с этим она уйдет с должности президента компании. На смену Рометти

IBM впервые возглавит женщина muel Palmisano), который сохранит за собой должность председателя совета директоров. Ожидается, что Вирджиния Рометти начнет работать в должности исполнительного директора с 1 января 2012 г.

Департамент образования Вирджинии потерял флэшку с данными 100 тыс. студентов Как стало известно Washington Post, свыше 100 тыс. человек находятся под угрозой кражи личности. Причиной инцидента стала потеря 2-гигабайтной флэшки с базой данных Департамента образования Вирджинии. Число пострадавших могло быть еще больше, однако выборка ограничивалась, преимущественно, студентами-выпускниками штата за 2007-2009 гг., говорится в сообщении компании Perimetrix. Д

Утечка в штате Вирджиния: скомпрометированы данные 40 тыс. студентов Очередная масштабная утечка информации на днях произошла в штате Вирджиния. Из помещения местного Университета (Virginia Commonwealth University) был украден настольный компьютер с персональными данными, номерами социального страхования и сведениями об акаде

Утечка в Минздраве штата Вирджиния: украдены приватные данные пациентов В начале мая неизвестный хакер взломал несколько серверов министерства здравоохранения штата Вирджиния и скопировал приватную базу данных выписанных медицинских рецептов. Как указал сам злоумышленник, в его собственность попали более 8 млн. записей пациентов (каждая из них содержит ном

Утечка в штате Западная Вирджиния: скомпрометированы приватные данные 11 тыс. человек Весьма показательная утечка произошла в округе Kanahwa-Charleston, штат Западная Вирджиния. В результате действий инсайдера, работавшего в медицинском министерстве округа, под угрозой оказались приватные сведения (номера социального страхования) сразу 11 тыс. человек. По св

ВМС США получили новую подводную лодку класса "Вирджиния" 22 декабря 2006 года компания General Dynamics досрочно передала ВМС США новую многоцелевую атомную подводную лодку «Гавайи» (Hawaii, SSN-776) – третью АПЛ класса «Вирджиния». Подводная лодка была построена на верфях компании Electric Boat – подразделения корпорации General Dynamics. «Нам удалось существенно снизить стоимость работ, - отметил на торжестве

Intel создаст центр хранения и передачи данных в штате Вирджиния Вчера Intel объявила о создании в штате Вирджиния центра хранения и передачи данных через Интернет. На сооружение центра будет потрачено около $130 млн. По завершении строительства в нем будет работать до 250 человек. Создание центра

В штате Вирджиния будут продлевать водительские права в онлайне В рамках модернизации государственных контор и услуг и перевода их параллельно в Интернет, власти штата Вирджиния предложили первый в США пункт онлайнового продления водительских прав. По разработанной системе, водитель, чьи права требуют продления, заполняет форму на пятилетнее обновление через