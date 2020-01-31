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США Вирджиния Виргиния

США - Вирджиния - Виргиния

СОБЫТИЯ


31.01.2020 В IBM меняется гендиректор. Джинни Рометти уходит, обрушив выручку компании на треть

Новый гендиректор Вирджиния «Джинни» Рометти (Virginia Rometty) покинет пост генерального директора компании IBM, занимаемый ею с 2012 г. Вместе с этим она уйдет с должности президента компании. На смену Рометти
26.10.2011 IBM впервые возглавит женщина

muel Palmisano), который сохранит за собой должность председателя совета директоров. Ожидается, что Вирджиния Рометти начнет работать в должности исполнительного директора с 1 января 2012 г.
19.10.2009 Департамент образования Вирджинии потерял флэшку с данными 100 тыс. студентов

Как стало известно Washington Post, свыше 100 тыс. человек находятся под угрозой кражи личности. Причиной инцидента стала потеря 2-гигабайтной флэшки с базой данных Департамента образования Вирджинии. Число пострадавших могло быть еще больше, однако выборка ограничивалась, преимущественно, студентами-выпускниками штата за 2007-2009 гг., говорится в сообщении компании Perimetrix. Д
16.06.2009 Утечка в штате Вирджиния: скомпрометированы данные 40 тыс. студентов

Очередная масштабная утечка информации на днях произошла в штате Вирджиния. Из помещения местного Университета (Virginia Commonwealth University) был украден настольный компьютер с персональными данными, номерами социального страхования и сведениями об акаде
15.05.2009 Утечка в Минздраве штата Вирджиния: украдены приватные данные пациентов

В начале мая неизвестный хакер взломал несколько серверов министерства здравоохранения штата Вирджиния и скопировал приватную базу данных выписанных медицинских рецептов. Как указал сам злоумышленник, в его собственность попали более 8 млн. записей пациентов (каждая из них содержит ном
13.02.2009 Утечка в штате Западная Вирджиния: скомпрометированы приватные данные 11 тыс. человек

Весьма показательная утечка произошла в округе Kanahwa-Charleston, штат Западная Вирджиния. В результате действий инсайдера, работавшего в медицинском министерстве округа, под угрозой оказались приватные сведения (номера социального страхования) сразу 11 тыс. человек. По св
17.11.2008 Приватные данные жителей штата Западная Вирджиния «утекли» в Сеть
25.12.2006 ВМС США получили новую подводную лодку класса "Вирджиния"

22 декабря 2006 года компания General Dynamics досрочно передала ВМС США новую многоцелевую атомную подводную лодку «Гавайи» (Hawaii, SSN-776) – третью АПЛ класса «Вирджиния». Подводная лодка была построена на верфях компании Electric Boat – подразделения корпорации General Dynamics. «Нам удалось существенно снизить стоимость работ, - отметил на торжестве
06.04.2000 Intel создаст центр хранения и передачи данных в штате Вирджиния

Вчера Intel объявила о создании в штате Вирджиния центра хранения и передачи данных через Интернет. На сооружение центра будет потрачено около $130 млн. По завершении строительства в нем будет работать до 250 человек. Создание центра
21.01.2000 В штате Вирджиния будут продлевать водительские права в онлайне

В рамках модернизации государственных контор и услуг и перевода их параллельно в Интернет, власти штата Вирджиния предложили первый в США пункт онлайнового продления водительских прав. По разработанной системе, водитель, чьи права требуют продления, заполняет форму на пятилетнее обновление через

12.03.1999 AOL создает технологический центр в Вирджинии

Компания America Online объявила о намерении инвестировать $520 млн в новый технологический центр в штате Вирджиния. Это самое крупное вложение компании в отдельный проект за всю ее историю. В центре будет размещено компьютерное оборудование, на котором будут работать приложения AOL. Стоимость техн

Публикаций - 288, упоминаний - 302

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 28
Apple Inc 13154 19
Google LLC 12688 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Intel Corporation 12811 11
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
X Corp - Twitter 2938 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 9
Perimetrix - Периметрикс 274 9
Toshiba Corporation 2980 8
AOL Inc - America Online 1883 8
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 7
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 7
Yahoo! 3726 7
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 7
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 6
Samsung Electronics 11064 6
Dell EMC 5180 6
AT&T Inc 1725 6
LunaCorp 6 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Lenovo Motorola 3566 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 5
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 61 4
Nvidia Corp 4002 4
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 4
ProMOS Technologies 21 4
Cisco Systems 5372 4
Oracle Corporation 7074 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 3
Comcast 231 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 3
Rover - RoverComputers 423 3
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 3
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 169 3
Lockheed Martin 777 8
Microsoft - LinkedIn 699 8
TransOrbital 8 5
eBay Inc 1640 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 4
General Dynamics 60 4
Warner 540 3
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 3
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 2
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 2
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 2
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Tesla Motors 461 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 2
Warner Bros. International Television Distribution 289 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
ЕВРАЗ - НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 23 1
Sony Music Entertainment 161 1
Uber 357 1
Intel Capital 148 1
Los Angeles International Airport - Международный аэропорт Лос-Анджелес - ICAO: KLAX, IATA: LAX 8 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
РЕСО Гарантия СК 53 1
WMG - Warner Music Group 210 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Грозненская ТЭС - тепловая электростанция 5 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 26
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 26
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 22
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 20
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 20
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 19
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 18
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 17
Судебная власть - Judicial power 2500 16
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 8
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 7
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 5
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 5
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 3
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 2
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 2
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 2
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
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NASA Lunar Trailblazer 12 5
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 5
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Northrop Grumman - X серия БПЛА 40 4
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Apple iPad 4011 4
Apple iPod 1553 4
Космодром Байконур 1072 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 4
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 78 4
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 3
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 3
Pixabay 257 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 3
NASA MARS - Mid-Atlantic Regional Spaceport - Среднеатлантический региональный космопорт 3 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Google Android 15243 3
Apple iOS 8583 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 3
Apple iPhone 6 4861 3
Myspace - социальная сеть 640 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
U.S. Department of Defense - DARPA FALCON - Force Application and Launch from Continental United States - AirLaunch 5 2
Яндекс Agnitum Outpost 49 2
SOFIE - Solar Occultation for Ice Experiment 2 2
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 2
NASA LADEE - NASA Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer 7 2
OSC - Orbital Sciences - Antares - ракета-носитель 5 2
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 2
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 96 2
Apple PowerPC 62 2
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 57 2
NASA Cosmic Dust Experiment 2 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 7
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 6
Зенкин Денис 263 5
Bush George - Буш Джордж 336 4
McNulty Paul - МакНалти Пол 5 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 4
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 53 3
Сабельников Андрей 5 3
Brinkema Leonie - Бринкема Леони 4 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 3
Ульянов Владимир 162 2
Фишенко Александр 5 2
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 2
Narcisco Benнtez - Нарциско Бенитес 2 2
Austin Lambert - Остин Ламберт 2 2
Tseng Eries - Ценг Эрис 2 2
Formisano Vittorio - Формисано Витторио 5 2
Varadarajan Srinidhi - Варадараджан Сринидхи 6 2
Erickson Barry - Эриксон Барри 3 2
Janes Jeremy - Джейнс Джереми 3 2
Smith Ted - Смит Тед 2 2
Husband Rick - Хасбэнд Рик 4 2
Ziemelis Carl - Цимелис Карл 2 2
Краснопольский Владимир 4 2
McCool William - Маккул Уильям 4 2
Parsons William - Парсонс Уильям 2 2
Пюккенен Вероника 3 2
Lemke Larry - Лемке Ларри 6 2
O'Keefe Sean - О’Киф Шон 24 2
Hilton Claude - Хилтон Клод 2 2
Appleton Steve - Эпплтон Стив 15 2
Roe Ralph - Ро Ральф 2 2
Tompson Loren - Томсон Лорен 10 2
Stich Steve - Стич Стив 4 2
Arquilla John - Аркилла Джон 3 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Добкин Аркадий 82 2
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 1
Раевский Алексей 77 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 213
Россия - РФ - Российская федерация 166167 51
США - Калифорния 4829 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 28
США - Колумбия - Вашингтон 1487 27
США - Техас 1048 22
Земля - планета Солнечной системы 10865 20
Европа 24964 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 16
Япония 13807 16
США - Нью-Йорк 3180 16
США - Мэриленд 299 13
Германия - Федеративная Республика 13221 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 12
США - Флорида 786 12
США - Иллинойс 340 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 10
Канада 5081 9
США - Мэриленд - Балтимор 178 8
Украина 7928 8
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 8
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