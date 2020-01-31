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США Вирджиния Виргиния
СОБЫТИЯ
|31.01.2020
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В IBM меняется гендиректор. Джинни Рометти уходит, обрушив выручку компании на треть
Новый гендиректор Вирджиния «Джинни» Рометти (Virginia Rometty) покинет пост генерального директора компании IBM, занимаемый ею с 2012 г. Вместе с этим она уйдет с должности президента компании. На смену Рометти
|26.10.2011
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IBM впервые возглавит женщина
muel Palmisano), который сохранит за собой должность председателя совета директоров. Ожидается, что Вирджиния Рометти начнет работать в должности исполнительного директора с 1 января 2012 г.
|19.10.2009
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Департамент образования Вирджинии потерял флэшку с данными 100 тыс. студентов
Как стало известно Washington Post, свыше 100 тыс. человек находятся под угрозой кражи личности. Причиной инцидента стала потеря 2-гигабайтной флэшки с базой данных Департамента образования Вирджинии. Число пострадавших могло быть еще больше, однако выборка ограничивалась, преимущественно, студентами-выпускниками штата за 2007-2009 гг., говорится в сообщении компании Perimetrix. Д
|16.06.2009
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Утечка в штате Вирджиния: скомпрометированы данные 40 тыс. студентов
Очередная масштабная утечка информации на днях произошла в штате Вирджиния. Из помещения местного Университета (Virginia Commonwealth University) был украден настольный компьютер с персональными данными, номерами социального страхования и сведениями об акаде
|15.05.2009
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Утечка в Минздраве штата Вирджиния: украдены приватные данные пациентов
В начале мая неизвестный хакер взломал несколько серверов министерства здравоохранения штата Вирджиния и скопировал приватную базу данных выписанных медицинских рецептов. Как указал сам злоумышленник, в его собственность попали более 8 млн. записей пациентов (каждая из них содержит ном
|13.02.2009
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Утечка в штате Западная Вирджиния: скомпрометированы приватные данные 11 тыс. человек
Весьма показательная утечка произошла в округе Kanahwa-Charleston, штат Западная Вирджиния. В результате действий инсайдера, работавшего в медицинском министерстве округа, под угрозой оказались приватные сведения (номера социального страхования) сразу 11 тыс. человек. По св
|17.11.2008
|Приватные данные жителей штата Западная Вирджиния «утекли» в Сеть
|25.12.2006
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ВМС США получили новую подводную лодку класса "Вирджиния"
22 декабря 2006 года компания General Dynamics досрочно передала ВМС США новую многоцелевую атомную подводную лодку «Гавайи» (Hawaii, SSN-776) – третью АПЛ класса «Вирджиния». Подводная лодка была построена на верфях компании Electric Boat – подразделения корпорации General Dynamics. «Нам удалось существенно снизить стоимость работ, - отметил на торжестве
|06.04.2000
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Intel создаст центр хранения и передачи данных в штате Вирджиния
Вчера Intel объявила о создании в штате Вирджиния центра хранения и передачи данных через Интернет. На сооружение центра будет потрачено около $130 млн. По завершении строительства в нем будет работать до 250 человек. Создание центра
|21.01.2000
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В штате Вирджиния будут продлевать водительские права в онлайне
В рамках модернизации государственных контор и услуг и перевода их параллельно в Интернет, власти штата Вирджиния предложили первый в США пункт онлайнового продления водительских прав. По разработанной системе, водитель, чьи права требуют продления, заполняет форму на пятилетнее обновление через
|12.03.1999
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AOL создает технологический центр в Вирджинии
Компания America Online объявила о намерении инвестировать $520 млн в новый технологический центр в штате Вирджиния. Это самое крупное вложение компании в отдельный проект за всю ее историю. В центре будет размещено компьютерное оборудование, на котором будут работать приложения AOL. Стоимость техн
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