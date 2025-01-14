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FMI Future Market Insights



14.01.2025 Чипмейкер, едва не купивший Intel, сманил на работу «отца» легендарных процессоров Itanium и Xeon 1
31.10.2024 Эксперты прогнозируют, что импортозамещение ПО на рынке HR Tech может завершиться в ближайшие 3–5 лет 1
31.01.2024 Российский рынок HR Tech растет на фоне кадрового кризиса 1
13.10.2023 Зря все хоронят жесткие диски. У древних медленных накопителей начинается эпический расцвет в эпоху засилья SSD 1
05.10.2023 Neiry запускает акселератор проектов на базе нейротехнологий 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

FMI и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2426 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 59 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 1
Эквио - e.Queo 8 1
1С Mirapolis - Мираполис 22 1
Western Digital Corporation - WDC 548 1
Toshiba Corporation 2927 1
Seagate Technology 738 1
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 14 1
SAP SE 5276 1
Intel Corporation 12197 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
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Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1007 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 315 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1736 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
DeepTech - Глубинные технологии - решения и технологии с высокой степенью научной, инженерной инновации с использованием «сквозных технологий» 27 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 29 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 503 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
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Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 477 1
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Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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