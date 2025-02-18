1С Mirapolis Мираполис
1С Mirapolis и организации, системы, технологии, персоны:
|Дьяков Кирилл 4 4
|Вагин Алексей 6 3
|Захарян Артур 9 3
|Махлин Дмитрий 95 2
|Ефимов Михаил 12 2
|Украинцева Евгения 6 1
|Пермяков Артем 17 1
|Волотовская Елена 36 1
|Федоров Александр 21 1
|Романова Ольга 10 1
|Чистов Дмитрий 12 1
|Шубин Андрей 4 1
|Боровиков Игорь 131 1
|Алексеева Елена 22 1
|Альперн Александр 7 1
|Черкашин Павел 38 1
|Котов Олег 49 1
|Дубинин Иван 1 1
|Реут Кирилл 1 1
|Янковой Никита 1 1
|Ткаченко Юлия 1 1
|Белоусов Антон 4 1
|Привалов Андрей 1 1
|Налепов Роман 21 1
|Абашкина Елена 2 1
|Цаллагов Николай 1 1
|Богатырева Людмила 22 1
|Ручьев Александр 2 1
|Бирюков Олег 27 1
|Свинин Александр 2 1
|Мирумян Ромуальд 1 1
|Тюкляев Михаил 1 1
|Горбунов Сергей 23 1
|Бобров Антон 32 1
|Галкина Татьяна 44 1
|Юрьев Михаил 17 1
|Грищишен Максим 3 1
|Гурьянов Александр 1 1
|Правдзинский Вячеслав 1 1
|Кулиш Антон 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 2
|Fortune Global 500 286 1
|CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
|IMARC Group 3 1
|Smart Ranking - Смарт Ридинг 25 1
|FMI - Future Market Insights 5 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 601 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
|VK Skillbox - Скилбокс 109 1
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