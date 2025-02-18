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Индексная книга (каталог) CNews*
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1С Mirapolis Мираполис

1С Mirapolis - Мираполис


18.02.2025 Softline заплатит 271 миллион мужчине, на которого оформлены многие компании группы 2
31.10.2024 Топ-40 игроков в сфере HR Tech 2023 заработали ₽22,5 млрд 1
30.10.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг HCM-систем 2024 1
15.05.2024 IBS и Mirapolis заключили партнерское соглашение 2
11.03.2024 Внедрение новых HR-технологий: как избавиться от «зоопарка систем» и создать единое рабочее пространство с помощью интранета? 1
31.01.2024 Российский рынок HR Tech растет на фоне кадрового кризиса 1
31.01.2024 От маленьких стартапов до экосистем: российский рынок HR Tech переживает трансформацию 1
23.08.2023 Российских чиновников будет нанимать искусственный интеллект. До старта эксперимента остались считанные дни 1
25.07.2023 билайн и ГК «Основа» заключили стратегическое соглашение о развитии услуг связи и ИТ-услуг в Москве 1
30.01.2023 ГК «Основа» оцифровала исполнительную документацию 1
08.12.2022 CNews Analytics выпустил первый российский рейтинг HR Tech 1
21.04.2021 В разработки российских «убийц Zoom» вложили полмиллиарда 1
05.10.2017 «Опора России» и Softline Venture Partners запускают бизнес-акселератор по ИТ 1
30.05.2017 Maykor-GMCS будет предлагать решения Mirapolis в области управления HR-ресурсами 1
21.11.2016 Решение Mirapolis HCM по автоматизации HR-процессов внесено в Единый реестр российского ПО 1
06.11.2014 Mirapolis внедрила сервис вебинаров в «СКБ Контур» 1
11.09.2014 Mirapolis разработала автоматизированную систему оценки персонала для ГК «Автомир» 1
31.01.2014 Mirapolis внедрила систему онлайн-тестирования сотрудников для корпоративной академии «Росатом» 1
24.01.2014 Mirapolis внедрила e-learning систему в СК «Ренессанс Жизнь» 1
20.06.2012 Softline инвестировал в приложение для поиска работы 1
30.05.2012 Aflex Distribution начала продажи новой версии решения для веб-конференций Mirapolis Virtual Room 1
06.09.2011 Softline вложил $500 тыс. в социальную CRM-систему 1
20.05.2011 Softline вырос в 1,5 раза, а к 2015 году намерен увеличить выручку еще в 5 раз 1

Публикаций - 23, упоминаний - 25

1С Mirapolis и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2843 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3950 6
8262 4
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 4
SAP SE 5282 3
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 3
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 63 3
Эквио - e.Queo 8 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 329 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 132 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 246 2
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 2
Корус Консалтинг ГК 1223 2
Copiny - Копини 7 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 273 2
VK - Mail.ru Group 3458 1
Yandex - Яндекс 7411 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
Microsoft Corporation 24666 1
KPMG 256 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1055 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1306 1
X Corp - Twitter 2848 1
Directum - Директум 1099 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
TrueConf - ТруКонф 398 1
McKinsey & Company Int 250 1
Максима ГК - GMCS 359 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Maykor GMCS 44 1
Онлайн патент - Online Patent 18 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 1
Т1 Иннотех 178 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7364 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 3
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 2
Основа Холдинг ГК 26 2
Автомир ГК 42 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2382 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 446 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Этажи 0 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 149 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 81 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 15 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
VK Skillbox - КЭСПА 1 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5953 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2519 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 241 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 10
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2834 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13660 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12580 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12600 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11195 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8058 5
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 538 5
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 825 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7051 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4169 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10561 4
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1087 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24246 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29848 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6279 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1907 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3556 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2506 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4031 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15796 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12087 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9214 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20732 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6829 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25493 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16001 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7451 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5061 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5088 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10269 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1970 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1868 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1069 2
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 232 2
1С Mirapolis Virtual Room 6 3
Google Android 14055 2
Linux OS 10013 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 2
VK HR Tek 34 2
Корус Консалтинг - K-Team 25 2
Apple iOS 7840 1
Apple macOS 2074 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7101 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 760 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 52 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 207 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 63 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 71 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 35 1
МТС Вебинар.ру - We.Study 14 1
МТС Вебинар.ру - COMDI 29 1
1С Mirapolis Assessment & Performance 1 1
1С Mirapolis Testing 1 1
1С Mirapolis HCM - Mirapolis Human Capital Management 2 1
Ланит - Lansoft - Goodt WFM-решение - ранее Rostalent 10 1
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
Microsoft Windows 15719 1
Amethyst Group - BuildDocs 2 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 214 1
Avito - HR Messenger 7 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1271 1
Statista 230 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 946 1
Oracle Java - язык программирования 3093 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 481 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 40 1
Microsoft 365 Copilot 122 1
VK People Hub - VK People Hub Social Box - VK People Hub Talent 14 1
Сбер - СберМитап - SberMeetup 8 1
Дьяков Кирилл 4 4
Вагин Алексей 6 3
Захарян Артур 9 3
Махлин Дмитрий 95 2
Ефимов Михаил 12 2
Украинцева Евгения 6 1
Пермяков Артем 17 1
Волотовская Елена 36 1
Федоров Александр 21 1
Романова Ольга 10 1
Чистов Дмитрий 12 1
Шубин Андрей 4 1
Боровиков Игорь 131 1
Алексеева Елена 22 1
Альперн Александр 7 1
Черкашин Павел 38 1
Котов Олег 49 1
Дубинин Иван 1 1
Реут Кирилл 1 1
Янковой Никита 1 1
Ткаченко Юлия 1 1
Белоусов Антон 4 1
Привалов Андрей 1 1
Налепов Роман 21 1
Абашкина Елена 2 1
Цаллагов Николай 1 1
Богатырева Людмила 22 1
Ручьев Александр 2 1
Бирюков Олег 27 1
Свинин Александр 2 1
Мирумян Ромуальд 1 1
Тюкляев Михаил 1 1
Горбунов Сергей 23 1
Бобров Антон 32 1
Галкина Татьяна 44 1
Юрьев Михаил 17 1
Грищишен Максим 3 1
Гурьянов Александр 1 1
Правдзинский Вячеслав 1 1
Кулиш Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 3
Германия - Федеративная Республика 12704 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7487 2
Беларусь - Белоруссия 5695 1
Казахстан - Республика 5556 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 275 1
Испания - Королевство 3715 1
Европа 21802 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1354 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1413 1
Кипр - Республика 556 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1968 1
Франция - Французская Республика 7860 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 712 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 213 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2835 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10991 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16373 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5103 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4682 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2319 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1375 3
Инвестиции венчурные - Venture investments 2132 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5413 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3172 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2132 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18641 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2936 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3671 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2377 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6421 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 953 1
Экономический эффект 1071 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 507 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2268 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 507 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5992 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2331 1
Английский язык 6657 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7641 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3182 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7023 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1954 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 257 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1890 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2424 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5448 1
Apps4All 26 1
Ведомости 1019 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 2
Fortune Global 500 286 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
IMARC Group 3 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 25 1
FMI - Future Market Insights 5 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 601 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
День молодёжи - 27 июня 902 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 168817.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

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